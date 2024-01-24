Северная Корея, похоже, более эффективный партнер РФ, чем наши друзья, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Россия превосходит Украину по поставкам артиллерийских снарядов. Одна из причин – помощь из КНДР. Поэтому партнерам Украины следует перестать обвинять друг друга в недостаточном военном производстве.
Об этом министр иностранных дел заявил в интервью немецкому изданию Bild, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.
По его словам, похоже, что КНДР - более эффективный партнер для России, чем украинские союзники.
"Это смешно. И это должно измениться. И хотя мы ценим все, что получаем, масштабы войны требуют большего", - сказал Кулеба.
Он отметил, что западным партнерам следует прекратить обвинять друг друга в том, что они недостаточно быстро наращивают оборонное производство.
"Когда дело доходит до принятия конкретных решений, мы видим, как наши партнеры порой утопают в бесконечных дискуссиях. Но нет времени утопать, нужно плыть", - подчеркнул дипломат.
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https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/ukraine-aussenminister-kuleba-exklusiv-in-bild-hoert-auf-von-putins-sieg-zu-spre-86880282.bild.html
Людина що таке говорить, поняття не має ні про дипломатію, ні про те, що таке дипломатична робота. Це шапіто, цирк, пародія.
***** дало команду посрати.я з партнерами. Позбавити Україну підтримки ще до виборів в Америці, Європі, Європарламені.
Зермак старається.
Може спитати у Німеччини, Італії та Японії, як вони перемогли демократію?
Диктатор Сталін без
- американського конвеєрного виробництва,
- американських паровозів,
- американського пального,
- американської сталі,
- американського алюмінію,
- американських машин,
- американських танків, літаків,
опинився б у тієї ж дупі, що і Європа.
Війну виграла американська економіка, а не совєцьке м'ясо.
А ти повторюєш ту ж брехню, що каже ***** під час побєдобєсія.
Просто в США на военных предприятиях работал на 1% населения как в Украине на третий год войны
Але він за посадою голова МЗС - головний дипломат, а не ларьочник.
Хоча, твоє схвалення більше каже про тебе ніж про цю тупорилу заяву.
Ти ж міністр, а не базарна баба!
Кого ти звинувачуєш? Ти думаєш, ніхто не знає чим ваша зрадлива зелена шобла займалася перед війною?
Світ поділився НАДВОЄ: одні ЗА Путіна. Інші - ПРОТИ.
І, лише ,вашу козлячу зелену команду НЕНАВИДЯТЬ АБСОЛЮТНО ВСІ!
Если Китай возьмется помогать то вообще тяжело будет с таким союзниками, которые поставляют моральную поддержку
на вас уже клейма ставить негде
ворье 👎👎👎
запопадливо підігруючи ліліПУТІНУ чорною зрадотою !!!