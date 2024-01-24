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Новости За рубежом
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КНДР (678) оружие (9393) россия (91348) Кулеба Дмитрий (2657)

Северная Корея, похоже, более эффективный партнер РФ, чем наши друзья, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Россия превосходит Украину по поставкам артиллерийских снарядов. Одна из причин – помощь из КНДР. Поэтому партнерам Украины следует перестать обвинять друг друга в недостаточном военном производстве.

Об этом министр иностранных дел заявил в интервью немецкому изданию Bild, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.

По его словам, похоже, что КНДР - более эффективный партнер для России, чем украинские союзники.

"Это смешно. И это должно измениться. И хотя мы ценим все, что получаем, масштабы войны требуют большего", - сказал Кулеба.

Также читайте: Великобритания направила ООН вероятные доказательства поставки КНДР оружия в РФ, - The Guardian. СПУТНИКОВОЕ ФОТО

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин на заводі з виробництва пускових установок для міжконтинентальних балістичних ракет 5 січня 2024 року
Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин на заводі з виробництва пускових установок для міжконтинентальних балістичних ракет 5 січня 2024 року

Он отметил, что западным партнерам следует прекратить обвинять друг друга в том, что они недостаточно быстро наращивают оборонное производство.

"Когда дело доходит до принятия конкретных решений, мы видим, как наши партнеры порой утопают в бесконечных дискуссиях. Но нет времени утопать, нужно плыть", - подчеркнул дипломат.

Читайте также: Буданов: Северная Корея является крупнейшим поставщиком оружия в Россию
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Топ комментарии
+49
**********, що ***** пішлють.
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24.01.2024 09:22
+42
Шо ти мелеш вєлікій мєждународнік. Ви з зешоблою тільки ******* а нічого не зробили навіть одного набої одного танка ніц тільки бігаєте з торбою по світу і дай дай!!! А все шо дають то ********* молнжєносно то ви вмієте. А так да партнери винні
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24.01.2024 09:22
+26
збіговисько пустоголових підарасів при владі. ви договоритесь, що нас просто нах пішлють
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24.01.2024 09:26
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Це перевага диктатур, рішення приймаються швидко, ніхто не розводить піздьож і не голосує.
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24.01.2024 09:51 Ответить
Прогнозую, що европейці дадуть приблизно таку відповідь: "РФ платить Півн.Кореї дуже хорошу ціну за їх снаряди і ракети, а ви, українці - попрошайки-ніщеброди, та ще й неблагодарні попрошайки"
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24.01.2024 09:53 Ответить
«Як би смішно це не звучало, виглядає так, що Північна Корея для Росії більш ефективний партнер, ніж друзі, які постачають Україні артилерійські **********. Це смішно. І це має змінитися». міністр закордонних справ України Кулєба.
https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/ukraine-aussenminister-kuleba-exklusiv-in-bild-hoert-auf-von-putins-sieg-zu-spre-86880282.bild.html
Людина що таке говорить, поняття не має ні про дипломатію, ні про те, що таке дипломатична робота. Це шапіто, цирк, пародія.
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24.01.2024 09:54 Ответить
Це робота на ворога.
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24.01.2024 10:29 Ответить
До речі, саме такими розмовами Україна втратила І.Маска. Тепер він кращий друг путіна, і кацапи цим дуже горді (Недавно бачив на Ютубі ролик "Топ-5 лучших друзєй путіна", і там. І.Маск був на 1-му місці, а Трамп - на 2-му)
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24.01.2024 09:57 Ответить
Гівно той ролик.
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24.01.2024 10:06 Ответить
Зелені тварі хоча б один патрон зробили за два роки? Мразі, які все роблять, щоб знищити Україну. А винні 73%уйобків, половина виїхала з України, а половина стали пацифістами і свідками ієгови, також мразі і виродки.
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24.01.2024 10:04 Ответить
Щоб отримувати більшу допомогу потрібно менше красти і бути більш дипломатичними. Бо до чого призведе цей смердючий черговий звук
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24.01.2024 10:19 Ответить
Пан Кулеба більш ефективно вносить розкол між Україною та ії союзниками ніж мзс рфії.
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24.01.2024 10:28 Ответить
Холуй пліснявий.
***** дало команду посрати.я з партнерами. Позбавити Україну підтримки ще до виборів в Америці, Європі, Європарламені.
Зермак старається.
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24.01.2024 10:28 Ответить
А це навіть і не смішно чути у відкритих ЗМІ обвинувачення на адресу тих .хто утримує Україну, від міністра . Дипломат херов
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24.01.2024 10:30 Ответить
В Кндр намного яснее представляют себе значение английского выражения "лэндлиз"
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24.01.2024 10:34 Ответить
Що сказати , шапіто
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24.01.2024 10:35 Ответить
С такой политикой можно лишиться и той помощи которую дают. Разве это не понятно.
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24.01.2024 10:37 Ответить
слышь а представь себе что ты тонешь я тебе кидаю маленький спасательный кружок.ты кичишь он маленький я утону.а я тебе пальчиком не кричи подожди вечером дам такойже! будешь вопить дальше не получишь!!
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24.01.2024 14:29 Ответить
А що тут дивного. У війні Диктатура завжди перемагає Демократію. І ми зараз це бачимо. Поки демократи складають плани, рамштаюють, вирішують, узгоджують, турбуються, часом навіть сильно, засідають в комітетах, підкомітетах, форумах, хвилюються щоб не нервувати когось там диктатори-ДІЮТЬ. І ми це зараз бачимо. Країни демократії, які нас підтримують, мають економіку в 25 разів більшу від російської+КНДР а тотально програють, і практично вже програли, путіну. Захід вже провів 14 Рамштайнів а путін жодного. І що? І нічого. Ми не маємо снарядів а путіна КНДР завалив снарядами.
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24.01.2024 10:52 Ответить
Серйозно?

Може спитати у Німеччини, Італії та Японії, як вони перемогли демократію?
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24.01.2024 11:02 Ответить
они проиграли потому что были намного слабее соперников особенно по численности войск! но шороху навели! а россия против украины другая история!
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24.01.2024 14:34 Ответить
хотя украина навела шороху россии не меньше! но для победы мало!!!
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24.01.2024 14:36 Ответить
Якби на диктатора Гітлера не знайшовся диктатор Сталін, то Гітлер розкатав би цю західну демократію, як господарка тісто на вареники. В травні 1940 він розвалив Англію та Францію за 3 тижні, незважаючи на те, що Англія та Франція значно випереджали Німеччину економічно і по озброєнню теж.
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24.01.2024 16:34 Ответить
*****.
Диктатор Сталін без
- американського конвеєрного виробництва,
- американських паровозів,
- американського пального,
- американської сталі,
- американського алюмінію,
- американських машин,
- американських танків, літаків,
опинився б у тієї ж дупі, що і Європа.
Війну виграла американська економіка, а не совєцьке м'ясо.

А ти повторюєш ту ж брехню, що каже ***** під час побєдобєсія.
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24.01.2024 17:46 Ответить
США во 2МВ сделали больше оружия чем СССР и Рейх вместе взятые. Тут не в этом дело.

Просто в США на военных предприятиях работал на 1% населения как в Украине на третий год войны
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24.01.2024 15:08 Ответить
Все правильно сказав. Поки одні "шоковані" та "стурбовані", інші мовчки надають ракети, якими вбивають українців.
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24.01.2024 10:53 Ответить
Якщо б він жуйками та пивом торгував,то це було б вірно.

Але він за посадою голова МЗС - головний дипломат, а не ларьочник.

Хоча, твоє схвалення більше каже про тебе ніж про цю тупорилу заяву.
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24.01.2024 11:00 Ответить
я глибоко занепокоєний вашим враженням щодо мене
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24.01.2024 11:16 Ответить
Ох **** і дипломатів понабирали...
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24.01.2024 10:56 Ответить
Слухай, Кулеба!
Ти ж міністр, а не базарна баба!
Кого ти звинувачуєш? Ти думаєш, ніхто не знає чим ваша зрадлива зелена шобла займалася перед війною?
Світ поділився НАДВОЄ: одні ЗА Путіна. Інші - ПРОТИ.
І, лише ,вашу козлячу зелену команду НЕНАВИДЯТЬ АБСОЛЮТНО ВСІ!
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24.01.2024 11:10 Ответить
А что ему надо было скзаать "гуд джоб!" когда 450 млн богатая европа сделала в 3 раза меньше 20 млн нищей суперотсталой помойки?

Если Китай возьмется помогать то вообще тяжело будет с таким союзниками, которые поставляют моральную поддержку
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24.01.2024 15:10 Ответить
твои партнеры яйца по 17 в овраге доедают
на вас уже клейма ставить негде
ворье 👎👎👎
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24.01.2024 11:11 Ответить
А що українська влада зробила що б розпочати виробництво *********** ?
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24.01.2024 11:13 Ответить
А ХТО З ДРУЗЯМИ РОЗМОВЛЯЄ !?)
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24.01.2024 11:22 Ответить
ЗНАЧИТ НЕОБХОДИМО ЧТОБЫ НАШИ ДРУЗЬЯ @БАНУЛИ ПО КНДР !)
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24.01.2024 11:24 Ответить
Лучше по кацапскому свинорейху.
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25.01.2024 09:32 Ответить
все правильно сказав. скільки вже можна терпіти це лицемірство так званих цивілізованих країн? 50 стурбованих та супер-цивілізованих країн з "великої" та "потужної" коаліції "рамштайн" бліднуть на фоні однієї єдиної північної кореї та свИна.
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24.01.2024 11:50 Ответить
воно то так, але так ніззя казати, ти ж тіпа, діпламат
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24.01.2024 12:00 Ответить
У нас невміють працювати через "м'яку силу" та потрібних людей , простіше лайном закидати всіх гамузом .
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24.01.2024 12:27 Ответить
Можемо заспокоїти, пане Кулебо! Наші друзі вже працюють над збільшенням поставки в Україну лопат різних типів і розмірів! А ракети сказали робити самим. Ми ж вміємо, і база технічна є...
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24.01.2024 12:45 Ответить
Десь так же в свій час ще один "дипломат" Мельник обсирав Шольца (багато ідіотів висери Мельника підтримували), тепер - Кулеба виліз. Почерк один і той же. Працюють на ворога вже не криючись - видно по строках замовник кремлівський піджимає.
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24.01.2024 12:45 Ответить
Так это-же ЗЕбанутые, они одним говном мазаны. ЗЕленым.
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25.01.2024 09:34 Ответить
У 20 році, зеленский переводе оборонпром України на трьох дений робочий тиждень. У 21 році - на одно дений робчий тиждень. Зате будує шляхи для повного наступу рашистів у 22. Щось тут не складується - всі хрінові, одна північна корея ляля. Ви там всі наркомани кончені - ломки ще не дотакого призведуть.
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24.01.2024 13:11 Ответить
--Ах ти ж сруленя НЕвдячне !!! Перестаньте мільярдами красти своєю мерзенною ЗЕ--шкідлотою . та водночас---
запопадливо підігруючи ліліПУТІНУ чорною зрадотою !!!
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24.01.2024 13:50 Ответить
Та дайте ж і Кулєбі щось гавгнути для зміцнення відносин з нашими партнерами! Щось типу "Абіженая ліверная калбаса, а нє прєзідєнт!"
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24.01.2024 14:00 Ответить
Схоже Кулеба хоче стати послом у Північній Кореї.
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24.01.2024 14:03 Ответить
Відріжте йому язик, дайте лопату і відправте в Авдєєвку
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24.01.2024 14:10 Ответить
Смішно коли сіверна корея строіть такі ракети, а "нафвеличніша" Украіна сцяний дрон не може зробити. І хто тут краіна третього світу? Це ж капець.
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24.01.2024 15:51 Ответить
Все правильно коментує. Пристидити цих ******** треба. Франція в 50 разів менше поставляє, ніж КНДР? Велика країна, одна з сильніших імперій минулого (і навіть зараз її ще можна імперією назвати з її заморськими землями і впливом) і програє в допомозі КНДР, де людям жерти нема що і їх ВПК ніщо в порівнянні з французським.
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24.01.2024 17:23 Ответить
Опом'ятайтеся, майстри обурення! "Сіверна" Корея, рашка та ряд інших агресивних хижаків готувалися до війни десятки років, а великі мирні країни жили для миру. Але помилки у бачення перспективи привели до нинішнього стану. І це помилки часів Обами та Меркель, коли агресивна світова підлота вже виявляла себе. Але ці країни вже схаменулися. І саме тепер приходить час дій!
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25.01.2024 10:01 Ответить
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