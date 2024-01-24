Первые F-16 Украина получит уже в этом году, - Пентагон
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Уже в этом году Украина получит первые F-16, а также соответствующую инфраструктуру и запасные части.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявила заместитель министра обороны США Селест Воландер.
"Мы работаем как коалиция над программой F-16 и стремимся обеспечить начальную операционную готовность Украины с ее программой F-16 в 2024 году", – сказала она.
По словам представительницы Пентагона, эта программа включает подготовку пилотов, платформы, подготовку техников, а также запасные части и боеприпасы.
Напомним, спикер Воздушных сил Юрий Игнат на днях заявил, что процесс обучения украинских пилотов еще продолжается. Сейчас они уже летают в небе с инструкторами. Кроме того, готовится и технический персонал, который будет обслуживать эти самолеты.
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українці так не балакають
Та й з дозволом на передачу тягнули до останнього
Польша весною 2022 - хотіла надати власні Міг29, а хто заборонив це робити?
Цікаво чому?
А коли пригожин йшов на москву.
Хто заборонив Україні в цей час робити будь які дії?
Якщо нічого не можна робити, то тоді який план перемоги?
Чи перемога не мається на увазі.
Так что только самим изготавливать оружие. И изготавливать массово а не по кофейням "работать"