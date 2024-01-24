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Новости Война в Украине
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Пентагон (1217) F-16 (309)

Первые F-16 Украина получит уже в этом году, - Пентагон

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

f-16

Уже в этом году Украина получит первые F-16, а также соответствующую инфраструктуру и запасные части.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявила заместитель министра обороны США Селест Воландер.

"Мы работаем как коалиция над программой F-16 и стремимся обеспечить начальную операционную готовность Украины с ее программой F-16 в 2024 году", – сказала она.

По словам представительницы Пентагона, эта программа включает подготовку пилотов, платформы, подготовку техников, а также запасные части и боеприпасы.

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Напомним, спикер Воздушных сил Юрий Игнат на днях заявил, что процесс обучения украинских пилотов еще продолжается. Сейчас они уже летают в небе с инструкторами. Кроме того, готовится и технический персонал, который будет обслуживать эти самолеты.
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Топ комментарии
+15
Ближче до виборів в США ? Та ні почекайте ще років два а то треба ж добре пілотів підготувати.
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24.01.2024 09:25
+12
для чого так поспішати? чи ви вже запланували довготривалу війну України?? куколди чортові
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24.01.2024 09:25
+11
цогоричь -это когда фронт будет возле Киева -Николаева и центр Харькова будут свинособаки штурмовать
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24.01.2024 09:26
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причому тут райкін, якшо кожного дня з радіва, тілівізаря, в усіх газєтах і журналах на всіх передовицях "наш дарагой лєанід ілліч, с чувствам глубокого удовлєтварєнія.."
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24.01.2024 11:09 Ответить
А це тут до чого?! Не треба скакати як блоха з одного на інше, тобі чітко дали зрозуміти що твої "зауваження" до МОЄЇ мови БЕЗГЛУЗДІ, а от за СВОЇ незрозумілі висловлювання ти точно не збираєшся і тому ладен хоч щось писати викручуючись як той вуж на пательні!
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24.01.2024 11:26 Ответить
твоя мова занадто лакована, кацапче
українці так не балакають
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24.01.2024 11:28 Ответить
Це називається ЛІТЕРАТУРНА, а от суржик мені ріже вухо. Додам, що саме люди котрі більшу частину свого життя спілкувались російською, бо так вже склалось через те як було у родині та у країні, переходячи на українську спілкуються саме літературною мовою і тому набагато краще помічають помилки у висловлюваннях інших людей, навіть тих хто використовував українську мову з дитинства. Тож "пробач" за "лаковану" - ЯКА Є.
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24.01.2024 11:40 Ответить
Перша заява від США про початок навчання наших пілотів на F-16 була ще влітку 2022. Коли вже за пустопорожнім піздєжом а-ля гундосий довбойоб будуть реальні справи, на які в ЗСУ чекають вже півтора року ?
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24.01.2024 10:39 Ответить
І тоді ж, у 2023-му, ще з весни вони казали, що навчання з моменту його початку може зайняти час від 6 місяців, до 12-ти?! ЩО НЕ ТАК?! Нам кортить швидше, а вони роблять так, як вважають вірним. Звісно це не подобається нам, але так вже все відбувається, бо бажають вони аби все було якісно, а не аби як!!!
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24.01.2024 10:44 Ответить
Тут краще задати питання, чому США відмовились надати літаки
Та й з дозволом на передачу тягнули до останнього

Польша весною 2022 - хотіла надати власні Міг29, а хто заборонив це робити?
Цікаво чому?

А коли пригожин йшов на москву.
Хто заборонив Україні в цей час робити будь які дії?
Якщо нічого не можна робити, то тоді який план перемоги?
Чи перемога не мається на увазі.
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24.01.2024 12:07 Ответить
Ага 31 грудня скажуть що дають а 1 січня відкладуть рішення до уточнення деталей.
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24.01.2024 10:57 Ответить
Дубль: Звертайся до Кашенкова, або Шойгу із )(уйлом (він же путін), ці ще восени 2023-го вже декілька F-16 в Україні "знищіли"!
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24.01.2024 11:45 Ответить
Та ви шо?!!!
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24.01.2024 13:49 Ответить
А меня минусуют когда говорю что у них красные линии и договоренность что США не будет менять кровавый путинский режим и поощрять удары по их территории. Да и вообще "стратегия Байдена" это чтобы Украина не проиграла но и не победила.

Так что только самим изготавливать оружие. И изготавливать массово а не по кофейням "работать"
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24.01.2024 15:06 Ответить
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