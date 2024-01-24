Первые F-16 Украина получит уже в этом году, - Пентагон

Уже в этом году Украина получит первые F-16, а также соответствующую инфраструктуру и запасные части.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявила заместитель министра обороны США Селест Воландер.

"Мы работаем как коалиция над программой F-16 и стремимся обеспечить начальную операционную готовность Украины с ее программой F-16 в 2024 году", – сказала она.

По словам представительницы Пентагона, эта программа включает подготовку пилотов, платформы, подготовку техников, а также запасные части и боеприпасы.

Также читайте: В этом году Украина должна "сбросить Россию с неба", - Кулеба

Напомним, спикер Воздушных сил Юрий Игнат на днях заявил, что процесс обучения украинских пилотов еще продолжается. Сейчас они уже летают в небе с инструкторами. Кроме того, готовится и технический персонал, который будет обслуживать эти самолеты.