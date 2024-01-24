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Новости За рубежом
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Венгрия (1564) помощь (6259) Виктор Орбан (237) Люксембург (97)

Убедить Орбана одобрить помощь Украине будет непросто, - глава МИД Люксембурга Беттель

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

орбан,макрон,беттель

Будет сложно убедить Венгрию поддержать увеличение финансовой помощи Украине на саммите ЕС 1 февраля.

Об этом заявил министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Это сложно. Я хорошо знаю (венгерского премьера) Виктора Орбана... убедить его будет непросто. Но теперь мы знаем, что если мы не поддержим Украину, кто следующий столкнется с российским вторжением?" - сказал Беттель, добавив, что надеется на заключение соглашения на следующей неделе.

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По его словам, Киев нуждается как в военной, так и в финансовой помощи.

"Нужна как одна, так и другая помощь. Военная - для того, чтобы они могли преуспевать, а не быть уничтоженными со дня на день", - отметил Беттель.

Ксавье Беттель, Віктор Орбан та Емманюель Макрон
Европейским лидерам будет сложно убедить премьера Венгрии Орбана одобрить помощь Украине, считает его коллега из Люксембурга Беттель

Глава МИД указал, что сложилось плохое впечатление, когда накануне декабрьского саммита ЕС, на котором требовалась поддержка Орбана в отношении Украины, Еврокомиссия разблокировала 10 миллиардов евро для Венгрии, которые до этого были заморожены из-за отхода Будапешта от демократии.

"В прошлый раз у нас было тяжелое соглашение. Виктор Орбан пошел в туалет", - сказал Беттель, имея в виду, что благодаря этому удалось избежать ветирования Венгрией решения о переговорах о вступлении Украины в ЕС, хотя другие утверждают, что Орбан вышел из комнаты на перерыв на кофе.

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"Мы не можем создавать впечатление, что иметь общую позицию - значит платить (Будапешту)... Это не очень хороший прецедент", - убежден министр.

Беттель добавил, что кроме военной помощи Украине, ЕС также должен усилить свой военный потенциал, чтобы обеспечить свою безопасность, если Дональд Трамп вернется на пост президента США.

Кроме того, он признал, что "очень осторожно" относится к перспективам конфискации замороженных активов РФ без судебного разрешения, несмотря на давление со стороны Соединенных Штатов.
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Топ комментарии
+5
А реально наказать орБана и Венгрию не пробовали ???
А то пугают их пугают - толку ноль …
Любителям толерастии давно пора применять жесткие меры .
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24.01.2024 09:48
+5
В Европі можуть з мужністю боротись,хіба що, за права геїв.
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24.01.2024 09:50
+4
Та хер ви иого переконаєте -- мочіть иого вже
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24.01.2024 09:41
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Та хер ви иого переконаєте -- мочіть иого вже
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24.01.2024 09:41 Ответить
Може, знову підсипати йому проносного перед голосуванням?
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24.01.2024 09:55 Ответить
+++
И ещё тысячу раз плюсую. Что спасет демократию? Понос.
Расстройство желудка Орбана -гарантия демократии в Европе.
Всё прогрессивное человечество, затаив дыхание, ждет какой "стул" будет у венгерского лидера.
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24.01.2024 12:00 Ответить
Як це все гидко та мерзенно.
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24.01.2024 09:47 Ответить
А реально наказать орБана и Венгрию не пробовали ???
А то пугают их пугают - толку ноль …
Любителям толерастии давно пора применять жесткие меры .
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24.01.2024 09:48 Ответить
В Европі можуть з мужністю боротись,хіба що, за права геїв.
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24.01.2024 09:50 Ответить
гм...а якщо відкиздити? то переконає?
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24.01.2024 09:48 Ответить
Ще можна ногами...
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24.01.2024 16:42 Ответить
Люксембургу конечно непросто. А вот немцы его второй раз могут вполне послать попить водички
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24.01.2024 09:49 Ответить
Обвалить їм нац валюту
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24.01.2024 10:03 Ответить
Переконають Орбана, Фіцу буде не згоден, Фіцу переконають ще якась падло з'явится. Аби гроші не давати.
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24.01.2024 10:08 Ответить
Попробуйте ногами. С размаху. Можно и по голове.
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24.01.2024 10:10 Ответить
Якийсь проросійський пішак,якого ніхто не може вгамувати,чи не хоче?
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24.01.2024 10:13 Ответить
Праска і паяльник і не таких переконували, а як прелюдія до переконавчої бесіди є ще бита, молоток, звичайні двері та багато інших ніштяків,- варто послати пару-трійку бійців з досвідом наших 90-х і не то що Орбана, Трампа переконають разом з всією грізною магою і малохольними Джонсоном🤗 І чого б це ми чекали, не варто затягувати процес 😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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24.01.2024 10:13 Ответить
Я за демократію. Але наразі демократія у мене почала асоціюватися зі словом «слабкість». Хіба чудоєвропа не розуміє, що жорстка позиція і обʼєднання - це їх єдиний козир. Вони ж усі малесенькі країни, якщо почнуться глобальні війни, то вам і вашим ситим громадянам настане капец. П
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24.01.2024 10:15 Ответить
Может, дешевле будет выкупить или выкрасть у рашки на него компромат?
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24.01.2024 10:22 Ответить
було б бажання!
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24.01.2024 10:26 Ответить
Цей Беттель наче з дуба впав. ТА ви ніколи не переконаєте Орбана, бо він давно і надійно хлебає з необмеженого путінського корита. І в дупі він мав якісь там ваші цінності.
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24.01.2024 10:56 Ответить
https://youtu.be/x_Nv_N8c1vs?si=_nhr61eqDseFf2tZ...

Немного о том,почему арест инвест банкира Игоря Мазепы похоронит рейтинг Голобородьки🙃
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24.01.2024 12:29 Ответить
 
 