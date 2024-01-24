Убедить Орбана одобрить помощь Украине будет непросто, - глава МИД Люксембурга Беттель

Будет сложно убедить Венгрию поддержать увеличение финансовой помощи Украине на саммите ЕС 1 февраля.

Об этом заявил министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Это сложно. Я хорошо знаю (венгерского премьера) Виктора Орбана... убедить его будет непросто. Но теперь мы знаем, что если мы не поддержим Украину, кто следующий столкнется с российским вторжением?" - сказал Беттель, добавив, что надеется на заключение соглашения на следующей неделе.

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По его словам, Киев нуждается как в военной, так и в финансовой помощи.

"Нужна как одна, так и другая помощь. Военная - для того, чтобы они могли преуспевать, а не быть уничтоженными со дня на день", - отметил Беттель.

Европейским лидерам будет сложно убедить премьера Венгрии Орбана одобрить помощь Украине, считает его коллега из Люксембурга Беттель

Глава МИД указал, что сложилось плохое впечатление, когда накануне декабрьского саммита ЕС, на котором требовалась поддержка Орбана в отношении Украины, Еврокомиссия разблокировала 10 миллиардов евро для Венгрии, которые до этого были заморожены из-за отхода Будапешта от демократии.

"В прошлый раз у нас было тяжелое соглашение. Виктор Орбан пошел в туалет", - сказал Беттель, имея в виду, что благодаря этому удалось избежать ветирования Венгрией решения о переговорах о вступлении Украины в ЕС, хотя другие утверждают, что Орбан вышел из комнаты на перерыв на кофе.

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"Мы не можем создавать впечатление, что иметь общую позицию - значит платить (Будапешту)... Это не очень хороший прецедент", - убежден министр.

Беттель добавил, что кроме военной помощи Украине, ЕС также должен усилить свой военный потенциал, чтобы обеспечить свою безопасность, если Дональд Трамп вернется на пост президента США.

Кроме того, он признал, что "очень осторожно" относится к перспективам конфискации замороженных активов РФ без судебного разрешения, несмотря на давление со стороны Соединенных Штатов.