Постпред Израиля в ООН Эрдан - Лаврову: Россия убивает мирных украинцев иранскими дронами
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан отметил, что Россия использует иранские беспилотники, чтобы атаковать мирных жителей Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом Эрдан заявил 22 января в ходе заседания Совбеза, который созвался по запросу России для обсуждения поставок оружия Украине.
"Как все мы знаем, иранские дроны используются Россией для убийства мирных граждан в Украине. Иранский террор достигнет всех нас, каждый из нас это знает. Даже Россия, которая сотрудничает с Ираном", – сказал постпред Израиля.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в своем выступлении обвинил Запад в том, что он поставками оружия в Украину подталкивает Киев к продолжению войны с РФ.
По словам Лаврова, для "установления справедливости" страны Запада должны перестать помогать Украине. При этом он абсолютно игнорировал тот факт, что именно Россия напала на Украину и вынуждена защищать свои территории.
Пожалуйста, подождите...
"Российский ударный дрон "Ланцет" действительно похож на израильский "HERO". Однако россияне разработали и приняли на вооружение свой аналог значительно позже, чем в 2010 году. "Ланцет" появился только в 2019 году.
Израиль в 2010 году передал России лицензию на производство БПЛА "Форпост", он же - израильский "Searcher". Это разведывательный беспилотник, который используется исключительно для наблюдательных и разведывательных задач. БПЛА не несет никакого вооружения".
https://24tv.ua/ru/rossija-proizvodit-bpla-po-izrailskim-licenzijam-rospropaganda_n2349922