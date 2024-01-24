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Новости Война в Украине
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Постпред Израиля в ООН Эрдан - Лаврову: Россия убивает мирных украинцев иранскими дронами

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гілад,ердан

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан отметил, что Россия использует иранские беспилотники, чтобы атаковать мирных жителей Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом Эрдан заявил 22 января в ходе заседания Совбеза, который созвался по запросу России для обсуждения поставок оружия Украине.

"Как все мы знаем, иранские дроны используются Россией для убийства мирных граждан в Украине. Иранский террор достигнет всех нас, каждый из нас это знает. Даже Россия, которая сотрудничает с Ираном", – сказал постпред Израиля.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в своем выступлении обвинил Запад в том, что он поставками оружия в Украину подталкивает Киев к продолжению войны с РФ.

Также читайте: Лавров на Совбезе ООН о переговорах с Украиной: Все эти формулы – путь в никуда

По словам Лаврова, для "установления справедливости" страны Запада должны перестать помогать Украине. При этом он абсолютно игнорировал тот факт, что именно Россия напала на Украину и вынуждена защищать свои территории.
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Топ комментарии
+15
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24.01.2024 09:45
+13
То ,за твоєю думкою, Україна напала на кацапстан, а Ізраїль на Газу?
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24.01.2024 09:54
+12
Я - чоловік Та ще й колишній кадровий військовий! Задаю тобі те саме питання: То ,за твоєю думкою, Україна напала на кацапстан, а Ізраїль на Газу?
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24.01.2024 10:04
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Теж мені новина. А ООН - пусте місце, туалет в Жмеринці має більше повноважень. Можна взагалі вийти із цієї організації, ну або не постити звідти нічого, хай там один дипломат шось говорить - толку і так 0
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24.01.2024 09:42 Ответить
Завод на паРаші ісраїля, технології ісраїля,але дрони блд іранські,брехливі кацапські близнюки брати-держава ісраїль
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24.01.2024 09:44 Ответить
Не бреши, "француз внутріМКАДовський"! Прототип "шахеда" - дійсно ізраїльський Але ізраїльтяни його розробляли як ударний дрон для пошуку та знищення РЛС противника А перси з нього зробили інструмент терору Убиває не зброя - убивають люди, що тримають ту зброю І завод по випуску "шахедів" будувався по кресленнях та технології іранській - а не ізраїльській Не треба "пересмикувать" Ізраїль продав Росії задовго до війни БПЛА Але то був не цей БПЛА

"Российский ударный дрон "Ланцет" действительно похож на израильский "HERO". Однако россияне разработали и приняли на вооружение свой аналог значительно позже, чем в 2010 году. "Ланцет" появился только в 2019 году.

Израиль в 2010 году передал России лицензию на производство БПЛА "Форпост", он же - израильский "Searcher". Это разведывательный беспилотник, который используется исключительно для наблюдательных и разведывательных задач. БПЛА не несет никакого вооружения".

https://24tv.ua/ru/rossija-proizvodit-bpla-po-izrailskim-licenzijam-rospropaganda_n2349922
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24.01.2024 10:02 Ответить
Китайці передали технологію виробництва "шахедів" ірану з його ж дозволу іран продає шахеди сосії.Китай на российском форуме "Армия-2023" представил свой новый дрон-камикадзе Sunflower 200
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24.01.2024 10:18 Ответить
Цього не чув - тому сперечаться не буду Та й сперечаться нема про що "Предметом спору" тут було ствердження про наявність участі Ізраїлю в передачі ліцензії на випуск "шахедів" Кацап "серонув", як завжди, вважаючи нас "хахлами недалёкими"
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24.01.2024 10:32 Ответить
Який ти хохол,ти жид смердячий та брехливий.
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27.01.2024 11:43 Ответить
Ну то "набери в рот гімна і плюнь мені в морду!"
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27.01.2024 13:42 Ответить
Брешеш тут тільки ти,цілодобово.
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27.01.2024 11:42 Ответить
які технології треба для шахеда, на корпус? то всі фігня, кацапи і без них такий корпус могли б розробити, вся проблема в електронінці, управлінні, от на це треба технології, а цього Ізраїль не продавав.
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24.01.2024 13:13 Ответить
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24.01.2024 09:45 Ответить
І буфет там гарний.
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24.01.2024 09:57 Ответить
Хай рівняє далі!
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24.01.2024 09:50 Ответить
То ,за твоєю думкою, Україна напала на кацапстан, а Ізраїль на Газу?
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24.01.2024 09:54 Ответить
Я - чоловік Та ще й колишній кадровий військовий! Задаю тобі те саме питання: То ,за твоєю думкою, Україна напала на кацапстан, а Ізраїль на Газу?
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24.01.2024 10:04 Ответить
"Молодий внутріМКАДівський британець" думає що він - розумеіший усіх? "Как пагодка в Мацкве"? Скільки зараз платять батракам ольгінським за коментар? За "знание хахляцкава языка" хоч доплачують?
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24.01.2024 10:21 Ответить
Это не женская логика , а логика всех адекватных людей , а вот ты на вопрос не ответил …
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24.01.2024 10:05 Ответить
Не збираюся змінювати думку про Ізраїль, тільки тому що влада і ЗМІ наказали швондерам любити його.
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24.01.2024 10:10 Ответить
Так у вас "на Мацкве" "швондерів" не менше! У нас свої У вас - свої
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24.01.2024 10:23 Ответить
А є у цьому світі хоч хтось, кому не плювати на твою думку?
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24.01.2024 12:01 Ответить
Всі все знають - тільки на горшок не просяться
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24.01.2024 09:47 Ответить
НЕОБХОДИМО ЧТОБЫ УКРАИНА ДЕЛАЛА ЗАКАЗЫ ИЗРАИЛЮ А ИЗРАИЛЬ УКРАИНЕ !!! НА ВСЕХ В ЛЮБОМ МЕСТЕ !!!
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24.01.2024 10:43 Ответить
Зберігся на планеті тільки один колгосп - ООН
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24.01.2024 10:56 Ответить
 
 