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Новости Война в Украине
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Рашисты применяют большое количество ударных дронов и продолжают авиабомбардировки на Юге, - Силы обороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,армія,лівобережжя

В зоне ответственности сил обороны Юга продолжается ежедневная мощная контрбатарейная борьба.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга Украины.

Как отмечается, враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с позиций на левобережье Днепра. Совершил 7 безуспешных штурмов и, понеся потери, отошел на свои прежние позиции.
Наши воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма.

"Оккупанты не перестают вести аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, применяют большое количество ударных дронов разных типов и продолжают авиабомбардировку", - говорится в сообщении.

По данным ОК "Південь", в Черном море 10 кораблей вражеского недофлота, среди которых 2 подводных и 1 надводный ракетоноситель, общее снаряжение - 16 "Калибров".

Также читайте: Оккупанты в течение 23 января 7 раз безуспешно штурмовали плацдармы ВСУ на левом берегу Днепра, - Генштаб

В Азовском море на боевом дежурстве - 1 вражеский корабль.
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А де Реби Федорова, чого їх нема у хлопців, куди він гроші дівають?
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24.01.2024 10:01 Ответить
Там же где и дроны Шмыгаля на 40 миллтардов гривень в 2023 году.
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24.01.2024 10:09 Ответить
А от з пітьми пишуть, що після ліквідації рашистської групи дронщиків "Моисєя" на чолі з ним самим український десант в н.п. Кринки на лівому березі Дніпра проводить свою ротацію без перешкод.
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24.01.2024 10:37 Ответить
Донецкий бандеровец

@Viktor23404370

Shargorod Завод з виробництва дронів коштує біля 2 мільярдів гривень, а на будівництво, озеленення і благоустрій в на 2024 рік закладено 700 мільярдів Кожного дня через "Рrozzoro" проводиться закупок на 2,3 мільярди Це все, що вам треба знати про Перемогу і наших ZеЛЕНИХ УТИРКІВ
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24.01.2024 12:39 Ответить
 
 