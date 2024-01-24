Германия станет лидером коалиции по бронетехнике, Латвия - возглавит "коалицию беспилотников", - Пентагон
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Внутри коалиции каждая страна отвечает за свой участок в оборонной помощи Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом после встречи контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" заявила заместитель министра обороны США Селест Воландер.
Она добавила, что 23 января Германия объявила о том, что станет "лидером коалиции по обеспечению бронетехникой", Латвия возглавит "коалицию беспилотников".
"Идея относительно коалиции беспилотников состоит в том, чтобы рассмотреть разные аспекты относительно БПЛА ... и сыграть на опережение, опередить технологическую кривую, кривую производства... чтобы иметь возможность помочь украинцам, когда они находят новые способы использования беспилотников, и когда они противостоят новым тактикам, которые россияне используют против них", – добавила Воландер.
Замминистра обороны признала, что уменьшенные объемы поставок уже повлияли на планирование и военные операции в Украине.
Высокопоставленный чиновник Пентагона добавила, что Соединенные Штаты сопредседательствуют в двух коалициях - по обеспечению военно-воздушными средствами, вместе с Данией и Нидерландами, и по предоставлению артиллерийских средств, с Францией.
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Уря!
Тричі уря!!!
афігєть...
Начебто хороші - нелегалів до США пускають, роздають соціальні плюшки безкоштовно не маючи на це грошей (борг США 34трлн$), одночасно допомагають Ізраїлю та Палестині, дають заробити на нафті всім диктаторам.
Хто ж їм так гадить, та підставляє в міжнародній політиці?