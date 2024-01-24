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Новости Война в Украине
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Германия станет лидером коалиции по бронетехнике, Латвия - возглавит "коалицию беспилотников", - Пентагон

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

воландер,селест

Внутри коалиции каждая страна отвечает за свой участок в оборонной помощи Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом после встречи контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" заявила заместитель министра обороны США Селест Воландер.

Она добавила, что 23 января Германия объявила о том, что станет "лидером коалиции по обеспечению бронетехникой", Латвия возглавит "коалицию беспилотников".

"Идея относительно коалиции беспилотников состоит в том, чтобы рассмотреть разные аспекты относительно БПЛА ... и сыграть на опережение, опередить технологическую кривую, кривую производства... чтобы иметь возможность помочь украинцам, когда они находят новые способы использования беспилотников, и когда они противостоят новым тактикам, которые россияне используют против них", – добавила Воландер.

Замминистра обороны признала, что уменьшенные объемы поставок уже повлияли на планирование и военные операции в Украине.

Также читайте: Для обеспечения ВСУ необходимым вооружением коалиции нужны "креативность и многомерность", - Пентагон

Высокопоставленный чиновник Пентагона добавила, что Соединенные Штаты сопредседательствуют в двух коалициях - по обеспечению военно-воздушными средствами, вместе с Данией и Нидерландами, и по предоставлению артиллерийских средств, с Францией.
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Топ комментарии
+9
А Ліхтенштейн надасть балістику.
Уря!
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24.01.2024 10:26
+9
Німеччина стане..., Латвія стане... А поки що грррррізний Пентагон став раком🤔🧐😁 Де АТАСамси, курррррва, як ядерну зброю забирати, так тут вони перші, ******* сциклива, тьфу на вас, дочекаєтесь, що ***** посере під Лінкольн меморіалом, та посцить з трибуни ООН, ви ще куррррви з таким підходом йому коровай на сходах до Конгресу США приготуйтесь подавати, дибіли... ***
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24.01.2024 10:35
+8
Замість реальних справ - створення чергових бюрократичних "коаліцій"...
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24.01.2024 10:27
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А Ліхтенштейн надасть балістику.
Уря!
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24.01.2024 10:26 Ответить
Латвія - аеродинаміку.
Тричі уря!!!
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24.01.2024 10:29 Ответить
Замість реальних справ - створення чергових бюрократичних "коаліцій"...
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24.01.2024 10:27 Ответить
буде,стане,зробить.....ви зразу кажіть дати виконання,а то боюся життя не вистачить оцінити розмах!!!
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24.01.2024 10:28 Ответить
А США забило місце на коаліцію спікерів ?
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24.01.2024 10:28 Ответить
Очолило.
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24.01.2024 10:30 Ответить
тобто, в латвії найкращі спеціалісти, технології і потужності?
афігєть...
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24.01.2024 10:29 Ответить
Уже готовят несчастных европейцев к Трампу.
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24.01.2024 10:30 Ответить
За час коли в білий дім можливо прилізе Трамп можна тричі кацапам пізд@лєй роздати. А вони сидять,один на одного дивляться і в носі колупаються. Ідіоти.
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24.01.2024 10:37 Ответить
В бірюльки граються. Довбой@би.
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24.01.2024 10:30 Ответить
Німеччина стане..., Латвія стане... А поки що грррррізний Пентагон став раком🤔🧐😁 Де АТАСамси, курррррва, як ядерну зброю забирати, так тут вони перші, ******* сциклива, тьфу на вас, дочекаєтесь, що ***** посере під Лінкольн меморіалом, та посцить з трибуни ООН, ви ще куррррви з таким підходом йому коровай на сходах до Конгресу США приготуйтесь подавати, дибіли... ***
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24.01.2024 10:35 Ответить
А США стануть головою коаліції з обіцянок нових коаліцій 🤩
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24.01.2024 11:14 Ответить
ядерна зброя, Крим за 3 дні, "можем повторить" Київ за 3 дні - все сталось за правління демократів.

Начебто хороші - нелегалів до США пускають, роздають соціальні плюшки безкоштовно не маючи на це грошей (борг США 34трлн$), одночасно допомагають Ізраїлю та Палестині, дають заробити на нафті всім диктаторам.

Хто ж їм так гадить, та підставляє в міжнародній політиці?
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24.01.2024 14:26 Ответить
я так розумію з поставками бронетехніки будут проблеми
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24.01.2024 10:39 Ответить
Латвія - відома безпілотна держава...
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24.01.2024 10:51 Ответить
Європейці повільно запрягають,а потім йдуть на пиво зкруасанами
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24.01.2024 11:29 Ответить
США будуть лідором по "занепокоєнню"
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24.01.2024 16:37 Ответить
 
 