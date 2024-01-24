В Польше фермеры начинают протесты с требованиями относительно импорта из Украины. КАРТА
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Сегодня в Польше стартует общенациональный протест фермеров, выступающих против расширения беспошлинного импорта агропродовольственной продукции из Украины.
Об этом сообщает издание RMF24, передает Цензор.НЕТ.
Аграрии выйдут на дороги городов и сел с тракторами и другой техникой более чем в 150 местах по всей Польше.
Отмечается, что протест, в большинстве своем, не будет проходить в форме блокирования дорог. Это будет медленное движение сельхозтехники и колонны вдоль дороги.
Основным требованием фермеров является остановка "бесконтрольного импорта сельскохозяйственной продукции из Украины и других стран за пределами ЕС, не соблюдающих европейские стандарты".
"Фермеры отмечают, что пропуск агропродовольственной продукции из стран вне ЕС на европейский рынок без каких-либо правил крайне безответственен со стороны Европейской комиссии и представляет угрозу для польских фермеров", - пишет издание.
Также они хотят призвать готовить "стратегию вступления Украины в ЕС в сфере сельского хозяйства" с разделением на сектора.
Второе основное требование касается необходимости пересмотра Единой аграрной политики. Аграрии недовольны рядом ограничений, связанных с Европейским зеленым курсом. Они хотят перемен в национальной стратегии на весь период до 2027 года.
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пшеки не розуміють, що якщо Україна паде - їх так вздючать наступними, що поточні "проблеми" будуть здаватись маною небесною?
То українці дали можливість себе обдурити, повірилихолуям, які не вилазили з телевізора, і ще до тепер дехто дурить.
А вообще надо быть отправить польских добровольцев ЗСУ в отпуск в Польшу на гастроли, чтобы раздали им лещей
Прочитав всі коментарі і вирішив трохи про інше.
Ні для кого не секрет, що дешевий китайський електромобільний автопром потихеньку завойовує ринок ЄС. Щоб захистити європейських виробників(більшість німецьких),в ЄС уже обговорюється питання як урівняти ціни і що потрібно накласти на ввіз в ЄС китайських автомобілів. Невже хтось вважає, що буде справедлива конкуренція якщо китайці завалять європейський ринок, а європейські виробники нехай перепрофільовуються або йдуть в світ за очі?
Чому простий українець купує їхню косметику, килим чи вермішель??
Давно пора в бойкот.