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Новости За рубежом
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Польша (7493) протест (5751) фермер (144)

В Польше фермеры начинают протесты с требованиями относительно импорта из Украины. КАРТА

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

польща

Сегодня в Польше стартует общенациональный протест фермеров, выступающих против расширения беспошлинного импорта агропродовольственной продукции из Украины.

Об этом сообщает издание RMF24, передает Цензор.НЕТ.

Аграрии выйдут на дороги городов и сел с тракторами и другой техникой более чем в 150 местах по всей Польше.

Акція протестів польських фермерів

Отмечается, что протест, в большинстве своем, не будет проходить в форме блокирования дорог. Это будет медленное движение сельхозтехники и колонны вдоль дороги.

Основным требованием фермеров является остановка "бесконтрольного импорта сельскохозяйственной продукции из Украины и других стран за пределами ЕС, не соблюдающих европейские стандарты".

"Фермеры отмечают, что пропуск агропродовольственной продукции из стран вне ЕС на европейский рынок без каких-либо правил крайне безответственен со стороны Европейской комиссии и представляет угрозу для польских фермеров", - пишет издание.

Также они хотят призвать готовить "стратегию вступления Украины в ЕС в сфере сельского хозяйства" с разделением на сектора.

Второе основное требование касается необходимости пересмотра Единой аграрной политики. Аграрии недовольны рядом ограничений, связанных с Европейским зеленым курсом. Они хотят перемен в национальной стратегии на весь период до 2027 года.

Также читайте: Румынские фермеры обратились к власти относительно импорта из Украины: требуют решений на уровне ЕС
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Топ комментарии
+29
Цікава позиція! В Україні (на відміну від Польщі) держава майже не субсидує сільське господарство І поляки бояться конкуренції? "Пани зацниє" мабуть "закабаніли" та розлінилися - поки їх Європа "чухала за вушком"
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24.01.2024 10:47
+27
Уявляю, що буде робитись в Польщі та інших країнах ЄС, коли нас дійсно вирішать туди прийняти...
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24.01.2024 10:46
+19
Зниження ціни на свою продукцію - це і є справжня рівноправна конкуренція. Хто її не витримує - йде займатись іншими справами. Чи справжня конкуренція - це ввести квоти, заборонити, спалити більш успішному конкуренту поле чи зламати комбайна?
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24.01.2024 10:56
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Поляки так не думають. Їдьте і переконуйте їх особисто. Або запускайте Шмигаля з делегаціями. Або Зеленського з Єрмаком - головних рЄшал 95 кварталу.
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24.01.2024 14:05 Ответить
А как там импорт из рАсеи? карманы протестующим не жмет?
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24.01.2024 11:01 Ответить
А в Україні є у закупщиків і покупців свідомість протестувати проти імпорту з росії? А українські аграрії протестують проти ввозу імпортної сільськогосподарської продукції з Польщі, Туреччини, інших країн? А ми знаємо що і звідки імпортується в Україну?
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24.01.2024 19:51 Ответить
"не дотримуються європейські стандарти" - а по каким "стандартам" изготовлен польский, "резиновый" сыр, которым завалены полки столичных супермаркетов?
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24.01.2024 11:02 Ответить
Не купуй. Ось твоя "блокада кордону". Я не купую польський чай. Нехай фермери п'ють такий на кордоні.
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24.01.2024 11:36 Ответить
І чому польський сир імпортується в Україну? Ми не виробляємо сиру? Мало протестуємо.
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24.01.2024 19:53 Ответить
Поляки не гієни Європи. Вони - шакали...
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24.01.2024 11:09 Ответить
Треба вчитись у них. як відстоювати свої інтереси.
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24.01.2024 19:55 Ответить
всі кошмарять Україну

пшеки не розуміють, що якщо Україна паде - їх так вздючать наступними, що поточні "проблеми" будуть здаватись маною небесною?
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24.01.2024 11:15 Ответить
Фермеру "падуть" по барабану.
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24.01.2024 11:37 Ответить
Ні, вони дуже добре все розуміють. І щоб цього ніколи не було, з початку 90 у поляків тісні стратегічні відносини з Америкою, вони зразу вступили в НАТО. Нагадайте собі, які спори велись з парашою на рахунок американського ППО на тереторії Польщі в минулі десятиліття. Поляки дуже добре знають, що таке росія.
То українці дали можливість себе обдурити, повірилихолуям, які не вилазили з телевізора, і ще до тепер дехто дурить.
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24.01.2024 20:04 Ответить
а нормально зеленський з туском порішали? оце потужна дипломатія. результат, як кажуть - на ліцо.
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24.01.2024 11:15 Ответить
Дебіл, з курвами немає чого рішати. Вони ніколи не поступляться Україні
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24.01.2024 12:34 Ответить
Зеленський і не мав рішати. Він повинен сидіти на стОлі перемовин прем'єрів. І лупцювати Шмигаля по шмигалу.
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24.01.2024 14:09 Ответить
ТОЧНО ШЛЯХИ !!!
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24.01.2024 11:20 Ответить
Вони тут не до чого
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24.01.2024 15:44 Ответить
Ще й як до чого! Вони все це ******** фінансують!
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25.01.2024 01:07 Ответить
собівартість сх в Польщі мабуть вища, ніж на чорноземах України.
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24.01.2024 11:43 Ответить
Якщо в Польщу буде завозитись дешева пшениця та кукурудза, це дешевий корм для скота, німці не ********* їм підходе, а до поляків не доходе бо найтупі в ЕС)))
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24.01.2024 12:22 Ответить
Шо ща брєд? Типу для скота німець купує українське зерно, а для випічки хліба польське?
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24.01.2024 18:58 Ответить
В Польщі не росте пшениця для муки вищого гатунку, така пшениця росте на півдні, пшеки хотят більше дотацій, коли карщіки вибили і ці теж хочуть вибити, дотація йде з ЕС
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24.01.2024 19:54 Ответить
нах... поляцькі товари з наших магазинів. попривозили своє гімно до нас
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24.01.2024 12:30 Ответить
Якщо зепідри не заборонять ввезення усієї продукції з польщі, вони тим самим покажуть усьому світу , що влада в Україні - лайно.
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24.01.2024 12:33 Ответить
Забороняти треба якщо народ тупий і неспроможний в магазині глянути етикетку.
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24.01.2024 18:56 Ответить
Найбільше в Польщу с/г продукції поставляє росія. Але я не бачу мітингів польських аграріїв щодо цього?
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24.01.2024 13:14 Ответить
Пропоную дати можливість виразити свою думку польським споживачам, щодо якості і цін на нашу продукцію. Їм варто знати що протести фермерів призведуть до здорожчання цін на продукцію, яка не поступається нашій за якістю а борошно навіть краще. Нехай знають що польським виробникам байдуже на слово "здорова конкуренція та інтереси споживачів"
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24.01.2024 14:01 Ответить
Я би перестав купувати польську продукцію.
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24.01.2024 14:40 Ответить
Хоче що треба дивитись що купуємо
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24.01.2024 21:16 Ответить
Мобиливать их всех, пусть свою крутость тут покажут.

А вообще надо быть отправить польских добровольцев ЗСУ в отпуск в Польшу на гастроли, чтобы раздали им лещей
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24.01.2024 15:47 Ответить
ВАРТА УКРАЇНІ ЗАБОРОНИТИ переміщення імпортованих, підроблених і не сертифікованих продуктів харчування на кордоні з Польщі усякими човниками та приватними особами і ПРОТЕСТИ та БЛОКУВАННЯ кордону будуть негайно припинені польськими фермерами та баригами...!!!
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24.01.2024 15:52 Ответить
Українцям давно треба блокувати і кордон і державу від експорту з Польщі! Такого г…… як с Польщі до нас не заходить ні від однієї держави!!! Хто за - давайте діяти
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24.01.2024 16:54 Ответить
Роздуми про справедливий ринок.
Прочитав всі коментарі і вирішив трохи про інше.
Ні для кого не секрет, що дешевий китайський електромобільний автопром потихеньку завойовує ринок ЄС. Щоб захистити європейських виробників(більшість німецьких),в ЄС уже обговорюється питання як урівняти ціни і що потрібно накласти на ввіз в ЄС китайських автомобілів. Невже хтось вважає, що буде справедлива конкуренція якщо китайці завалять європейський ринок, а європейські виробники нехай перепрофільовуються або йдуть в світ за очі?
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24.01.2024 18:50 Ответить
VAG просто провтикав момент. Їм треба кілька років, щоб догнати. Китайське гімно нормальні люди купувати не будуть.
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24.01.2024 18:55 Ответить
Не розумію одного - чому у нас стільки польських товарів?
Чому простий українець купує їхню косметику, килим чи вермішель??
Давно пора в бойкот.
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24.01.2024 18:53 Ответить
Толб-то Польша прірівнює Україну з будь якою країною поза ЕС і товари чи послуги в неї купувати не потрібно хай якось самі обороняються і виживають. Тобто з одного боку Україну блокує агресор РФ, а з іншого Польща, Орбан і ФІцо ну з ціма двума все ясно, такіж терористи як і РФ тільки єкономічні при тому відбіті на всю голову, так у поляків мозги повинні бути тому що ні Америка ні Німеччина воювати з РФ не будуть. Хочеця нагадати Польщі і іншим блокираторам України, що УКраїна не будь яка країна з поза меж ЕС , Україна на відміну від їх, які членство в ЕС і НАТО отрали за дарма, заплатитила за це знищенням третього ядерний потенціал в СВіті бувшого СРСР націлений на країни НАТО і отримала агресію і продовжую платити вже життями українських захисників, подрге Україна захищаючи себе, вимушена захищати Польщу, Угорщину і Словаччину, якби не Україна то вони були нарежені агресією і не бубо б в них 2 роки часу на підготовку, та і взагалі якщо б не Україна то до темерішнього часу були-б не в ЕС , а в Варшавському договорі так що Україну не блокувати їм потрібно , а беззаперечно прийняти повнопраним членом в ЕС і НАТО заднім числом з моменту знищення ядерної зброї.
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24.01.2024 19:12 Ответить
задрали...
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24.01.2024 19:38 Ответить
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