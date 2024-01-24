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Сийярто якобы получил письмо с угрозами на украинском: обещают "взрывной прием" в Ужгороде, - венгерские СМИ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто якобы получил письмо с угрозами, написанное на украинском языке.
Об этом пишут провластные венгерские медиа, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в нем министру обещают "взрывной прием" в Ужгороде 29 января и рекомендуют начинать готовиться к "похоронам". Письмо завершается словами, что "Бог прощает, но украинцы – нет".
Госсекретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер назвал это давлением за политику мира и добавил, что это Сиярто не испугает.
Представитель МИД Венгрии Мате Пацолай заявил, что украинские власти пообещали самые тщательные меры безопасности во время визита министра в Ужгород.
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+14 частный сектор
показать весь комментарий24.01.2024 11:06
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мені також приходив лист від африканського принца, що хотів залишити мені свій статок, але я не повівся.
Але "то не ми!"
На тебе чекають пекельні борошна!
Бо українці пробачать,а Бог - ні.
Ну, правильно. Это ж совсем **"анутым нужно быть: написать и самому испугаться.
Висновок: мова має значення!