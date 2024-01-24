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Новости Политика Украины
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Венгрия (1564) угрозы (832) Сийярто (233)

Сийярто якобы получил письмо с угрозами на украинском: обещают "взрывной прием" в Ужгороде, - венгерские СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

угорщина,сійярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто якобы получил письмо с угрозами, написанное на украинском языке.

Об этом пишут провластные венгерские медиа, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в нем министру обещают "взрывной прием" в Ужгороде 29 января и рекомендуют начинать готовиться к "похоронам". Письмо завершается словами, что "Бог прощает, но украинцы – нет".

Госсекретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер назвал это давлением за политику мира и добавил, что это Сиярто не испугает.

Представитель МИД Венгрии Мате Пацолай заявил, что украинские власти пообещали самые тщательные меры безопасности во время визита министра в Ужгород.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Венгрии Сийярто анонсировал встречу с Ермаком в январе
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Топ комментарии
+14
саме українською ну щоб ні вкого питань не винекло ось так працює лубянка
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24.01.2024 11:06
+9
заслужил,не????
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24.01.2024 10:58
+8
Военный самолет Ил-76 упал в Белгородской области, - росСМИ

Видео падения: https://t.me/insiderUKR/68564
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24.01.2024 11:00
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заслужил,не????
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24.01.2024 10:58 Ответить
Военный самолет Ил-76 упал в Белгородской области, - росСМИ

Видео падения: https://t.me/insiderUKR/68564
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24.01.2024 11:00 Ответить
Чрму ФСБешний меснджер став тепер джерелом інформації. Може треба вже якось від нього відмовлятись?
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24.01.2024 11:05 Ответить
а хто буде фільмувати події на болотах? ти з телефоном там бігатимеш і на Цензор викладатимеш? )
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24.01.2024 11:12 Ответить
Якщо телеграм фсбешний,чому його (при потребі) блокують фсбешники на сосії?
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24.01.2024 11:13 Ответить
Хіба ви його до себе вже встановили?
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24.01.2024 11:16 Ответить
Трохи мимо церкви,а так був би антихристом по Гундаю.
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24.01.2024 12:01 Ответить
Напевно для підтримки "дружніх" стосунків, обов'язково комусь захотілось з дешевої провокації роздмухувати скандал.
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24.01.2024 11:02 Ответить
Грамотність листа певно на рівні "послання польських хакерів".
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24.01.2024 11:03 Ответить
лист надійшов з невідомого сервера в Буркіна-Фасо?... памперси най не забуде... взагалі їх приймати треба десь поруч з Авдієвкою...
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24.01.2024 11:03 Ответить
кацапська провокація
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24.01.2024 11:04 Ответить
1000%%!!
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24.01.2024 11:12 Ответить
ГАВНО !!!
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24.01.2024 11:05 Ответить
саме українською ну щоб ні вкого питань не винекло ось так працює лубянка
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24.01.2024 11:06 Ответить
Маячня за сценарієм ***** для ажиотажу серед насілєнія приболочених..
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24.01.2024 11:07 Ответить
Все эти московские шестерки работают по одному сценарию. Помню как польский "блокировщик" рафал распинался, что ему угрожают украинцы, а в качестве доказательства приводил сообщение, полученное от бот-аккаунта с пустой страницей в фейсбуке.
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24.01.2024 11:08 Ответить
Але йому і правда погрожували, бо він рашистська гніда і цього заслуговує. А він як думав, що можна просто взяти бабло в кремля, робити подлягку цілій країні і ніхто нічого? Хай ходить і озирається. Патріотів в Польщі є багато.
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24.01.2024 11:35 Ответить
Ще візитівки Яроша не вистачає.
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24.01.2024 11:10 Ответить
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24.01.2024 11:27 Ответить
Всі питання до братів кацапів. Це зробили виключно вони, інших навіть в теорії немає.
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24.01.2024 11:12 Ответить
Ми глибоко стурбовані, а тому нехай приїзджає в Ужгород, щоб пересвідчитися в глибині нашої стурбованості.
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24.01.2024 11:12 Ответить
а чого він преться в Ужгород?
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24.01.2024 11:13 Ответить
Бла бла бла! Від зустрічі немає сенсу. Мадяри вони таки.
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24.01.2024 11:14 Ответить
для держслужбовця, ще й глави МЗС, це просто тупо.
мені також приходив лист від африканського принца, що хотів залишити мені свій статок, але я не повівся.
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24.01.2024 11:21 Ответить
А лист був написаний африкаансом?
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24.01.2024 12:00 Ответить
Хто цю мерзоту взагалі в Україну кликав? Зелені куколди.
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24.01.2024 11:21 Ответить
Бендер! І ви поверілі Паніковскому!?
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24.01.2024 11:24 Ответить
Сіярто вже обсіярто?
Але "то не ми!"
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24.01.2024 11:24 Ответить
Опередел! Удаляю свой коммент. 👍
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24.01.2024 12:31 Ответить
Сіярта!
На тебе чекають пекельні борошна!
Бо українці пробачать,а Бог - ні.
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24.01.2024 11:26 Ответить
...це Сійярто не злякає.

Ну, правильно. Это ж совсем **"анутым нужно быть: написать и самому испугаться.
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24.01.2024 11:31 Ответить
Интересно, а на кого бы подумали венгры, если бы письмо было на английском? Там широкий ассортимент стран.
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24.01.2024 11:34 Ответить
Випередили.
Висновок: мова має значення!
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24.01.2024 11:56 Ответить
я за вибуховий прийом цього мадярського утирка!! й мені пофігу, хто б це зробив...
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24.01.2024 11:40 Ответить
До листа додавалась карта, звідки готується напад (4-позиції). А ще 4 сторінки камасутри, якщо напад закінчеться не зовсім вдалим й доведеться проводити з ним додаткові маніпуляції.
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24.01.2024 11:46 Ответить
Що орбан що сіярто це два вилупка. Це 5 колона європейського союзу
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24.01.2024 12:33 Ответить
цитую: пекельні борошна засунули в намисто та зробим тобі бавовну
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24.01.2024 13:21 Ответить
 
 