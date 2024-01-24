Сийярто якобы получил письмо с угрозами на украинском: обещают "взрывной прием" в Ужгороде, - венгерские СМИ

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто якобы получил письмо с угрозами, написанное на украинском языке.

Об этом пишут провластные венгерские медиа, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в нем министру обещают "взрывной прием" в Ужгороде 29 января и рекомендуют начинать готовиться к "похоронам". Письмо завершается словами, что "Бог прощает, но украинцы – нет".

Госсекретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер назвал это давлением за политику мира и добавил, что это Сиярто не испугает.

Представитель МИД Венгрии Мате Пацолай заявил, что украинские власти пообещали самые тщательные меры безопасности во время визита министра в Ужгород.

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