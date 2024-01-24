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Падение Ил-76 в Белгородской области: Минобороны РФ заявило, что на борту якобы находились "65 пленных военнослужащих ВСУ"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Минобороны РФ заявило, что в самолете Ил-76, который сегодня упал в Белгородской области, якобы находились украинские военнопленные.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
"На борту упавшего Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозившихся в Белгородскую область для обмена, 6 членов экипажа самолета и 3 сопровождающих", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в сети было обнародовано видео падения самолета Ил-76 в Белгородской области РФ.
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+58 Serhios Bond 5ae25a76
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Вони просто скористались нагодою виправдати вбивства полонених, от і все.
1. Самолет был сбит на ВЗЛЕТЕ с аэродрома.
2. Геолокация подтверждает, что летел он не В Белгород, а ИЗ Белгорода в сторону Воронежа.
п.с. видимо "пленных" везли в Сибирь, убирать снег... весь...
Хто пам'ятає югославський фільм "Єдина дорога"?
«Річ у тім, що борт, на якому перебувають десятки військовослужбовців, навіть у полоні, небезпечний. Бо [ймовірність] захоплення борту - 90%. Можливо змусити льотчиків [перенаправитися] в Україну, а там кілька десятків кілометрів до українського кордону. Ми бачили, як вертоліт переганяли», - зазначив він.
За словами Світана, військовополонених перевозять, в основному, у «теплушках».
""Теплушка" - це вагон для перевезення худоби або певних вантажів. Полонених ось так перевозять. Дірку в підлозі роблять - це туалет називається. Заганяють, як худобу, у «теплушку». Це вагон, він закривається з усіх боків. Ось так і перевозять. Ось так ставляться до наших військовополонених ці нелюди. Бо точно не в комфортних умовах Іл-76 перевозили б спеціально наших військовополонених", - запевнив полковник запасу ЗСУ.
Він нагадав, як знищили в повітрі ватажка ПВК Вагнера Євгенія Пригожина.
«Якщо не стояло таке завдання спеціально, тобто завантажити борт нашими полоненими або тілами розтерзаних у катівнях полонених… А як росіяни катують, сам знаю, що це таке. Тому прекрасно розумію: щоб заховати сліди тортур, могли це питання так вирішити», - додав Світан.
Полковник запасу ЗСУ також заявив, що технічна можливість збити Іл-76 у Бєлгородській області могла бути хіба що в комплексу Patriot, але навряд чи ним стали б ризикувати заради знищення транспортного літака.
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Это если есть Ж/Д сообщение. Если далеко или вовсе нет дорог, то самолетами...
"IL-76 RA78830 (plane)
IRAN - RED SEA - SAUDI ARABIA - EGYPT
(disappeared near Syria and flew to Bilhorod)"