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Падение Ил-76 в Белгородской области: Минобороны РФ заявило, что на борту якобы находились "65 пленных военнослужащих ВСУ"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

іл76

Минобороны РФ заявило, что в самолете Ил-76, который сегодня упал в Белгородской области, якобы находились украинские военнопленные.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

"На борту упавшего Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозившихся в Белгородскую область для обмена, 6 членов экипажа самолета и 3 сопровождающих", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в сети было обнародовано видео падения самолета Ил-76 в Белгородской области РФ.

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Топ комментарии
+58
В когось є віра до цих смердючих тварюк?
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24.01.2024 11:40
+47
Из Белгорода в Белгородскую область на транспортном самолёте? Оригинально-с, и чё только 65? Уже б 650 писали
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24.01.2024 11:42
+39
Брехня кацапа , ніхто полонених літаками не возить
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24.01.2024 11:43
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Страница 3 из 3
Тварини вбили полонених, а падіння літака зручна нагода щоб приховати це.
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24.01.2024 12:32 Ответить
Так никаких тел на месте падения не было обнаружено, как они могут доказать что в самолете находились "65 пленных"? Когда они сбили Боинг в 2014 году то тел на месте падения хватало..
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24.01.2024 15:08 Ответить
Ви вважаєте що москалі будуть заморочуватись?
Вони просто скористались нагодою виправдати вбивства полонених, от і все.
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24.01.2024 15:14 Ответить
А ще на додачу: щоб українці не раділи через падіння літака.
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24.01.2024 15:17 Ответить
Значит в Харькове ракета попала в многоэтажку, где на одном из этажей было 102 кацапских пленных, ожидавших обмена. Ни кто выжил.
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24.01.2024 12:34 Ответить
и стюардесса жрачку разносила
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24.01.2024 12:35 Ответить
не надо мэнэ дурить я ще не пьяный
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24.01.2024 12:36 Ответить
Вірогідно це спроба вкрасти в нас радість з вдалих дій нашого ПВО.
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24.01.2024 12:45 Ответить
Як цілком вірно вказує багато дописувачів на фото з місця падіння літака та його уламків ми не бачимо жодних останків великої кількості людей котрих нібито "перевозили" на ньому. Полказово й те, що при падінні стався величезний вибух хоча це транспортний літак котрий не має власного озброєння а паливо не дало б такого великого вибуху котрий розніс уламки на декілька км навкруги. При цьому ми пам'ятаємо як розлетілись уламки від вибуху ВДК у Феодосії на котрому були чи то **********, чи то дрони-камікадзе. Тож офіційна брехня рашистів не співпадає з тим що ми бачимо на знімкам і тим свідками чого стали очевидці падіння Іл-76 під Бєлгородом! Вітаю, одною "плашкою" в рашистів стало менше!!!
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24.01.2024 12:55 Ответить
О, Боже, тут стільки версій, що кацапні і не снилося.
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24.01.2024 13:03 Ответить
Це вони так "списали" закатованих до смерті укрїнских полонених. Психопати. Це Авдіївка-2
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24.01.2024 13:08 Ответить
Якщо вони підтвердять цю версію треба нагибати усі міжнародні організації. Нехай збирають комісію та проводять судово-медичні експертизи.
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24.01.2024 13:31 Ответить
Оленівка-2.
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24.01.2024 14:22 Ответить
Еще немного фактов (а не версий):
1. Самолет был сбит на ВЗЛЕТЕ с аэродрома.
2. Геолокация подтверждает, что летел он не В Белгород, а ИЗ Белгорода в сторону Воронежа.
п.с. видимо "пленных" везли в Сибирь, убирать снег... весь...
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24.01.2024 13:13 Ответить
В літаку могли бути і С300, і полонені...
Хто пам'ятає югославський фільм "Єдина дорога"?
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24.01.2024 13:20 Ответить
Полковник запасу Роман Світан в ефірі Radio NV заявив, що військовополонених перевозити літаком небезпечно через велику імовірність його захоплення.

«Річ у тім, що борт, на якому перебувають десятки військовослужбовців, навіть у полоні, небезпечний. Бо [ймовірність] захоплення борту - 90%. Можливо змусити льотчиків [перенаправитися] в Україну, а там кілька десятків кілометрів до українського кордону. Ми бачили, як вертоліт переганяли», - зазначив він.

За словами Світана, військовополонених перевозять, в основному, у «теплушках».

""Теплушка" - це вагон для перевезення худоби або певних вантажів. Полонених ось так перевозять. Дірку в підлозі роблять - це туалет називається. Заганяють, як худобу, у «теплушку». Це вагон, він закривається з усіх боків. Ось так і перевозять. Ось так ставляться до наших військовополонених ці нелюди. Бо точно не в комфортних умовах Іл-76 перевозили б спеціально наших військовополонених", - запевнив полковник запасу ЗСУ.

Він нагадав, як знищили в повітрі ватажка ПВК Вагнера Євгенія Пригожина.

«Якщо не стояло таке завдання спеціально, тобто завантажити борт нашими полоненими або тілами розтерзаних у катівнях полонених… А як росіяни катують, сам знаю, що це таке. Тому прекрасно розумію: щоб заховати сліди тортур, могли це питання так вирішити», - додав Світан.

Полковник запасу ЗСУ також заявив, що технічна можливість збити Іл-76 у Бєлгородській області могла бути хіба що в комплексу Patriot, але навряд чи ним стали б ризикувати заради знищення транспортного літака.
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24.01.2024 14:21 Ответить
За словами Світана, військовополонених перевозять, в основному, у «теплушках».
----
Это если есть Ж/Д сообщение. Если далеко или вовсе нет дорог, то самолетами...
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24.01.2024 14:33 Ответить
https://t.me/voynareal/82332
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24.01.2024 18:46 Ответить
Ну да, не збивайте наші літаки, зовсім)) там полонені ЗСУ, кацапи думають, що розумні, а х*й вам в пазуху!
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24.01.2024 14:26 Ответить
А колись українських полонених вже катали літаками?
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24.01.2024 14:40 Ответить
А вот что ещё говорят:
"IL-76 RA78830 (plane)
IRAN - RED SEA - SAUDI ARABIA - EGYPT
(disappeared near Syria and flew to Bilhorod)"
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24.01.2024 15:55 Ответить
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