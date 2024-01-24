Падение Ил-76 в Белгородской области: Минобороны РФ заявило, что на борту якобы находились "65 пленных военнослужащих ВСУ"

Минобороны РФ заявило, что в самолете Ил-76, который сегодня упал в Белгородской области, якобы находились украинские военнопленные.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

"На борту упавшего Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозившихся в Белгородскую область для обмена, 6 членов экипажа самолета и 3 сопровождающих", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в сети было обнародовано видео падения самолета Ил-76 в Белгородской области РФ.

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