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Угроза поражения Украины - реальна, - Пентагон

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пентагон,райдер

В Пентагоне считают реальной угрозу поражения Украины в войне в случае, если она не получит поддержки Запада.

Об этом сказал на брифинге представитель Минобороны США генерал-майор Пэт Райден, передает Цензор.НЕТ.

Его спросили, проиграет ли Украина, если не получит больше оружия.

"Ну, я не хочу предсказывать результаты на поле боя. Очевидно, что Украина имеет право голоса, когда речь идет о боевых действиях на поле боя, но очевидно, что угроза реальна", – ответил Райдер.

Он напомнил, что Россия демонстрирует намерение оккупировать Украину и уничтожить ее как государство.

"Это серьезная угроза безопасности, которая не исчезнет. Следовательно, чем быстрее мы сможем продолжать оказывать имеющийся уровень поддержки, тем лучше не только для Украины, но и для международного сообщества", - добавил представитель Пентагона.

Читайте также: Первые F-16 Украина получит уже в этом году, - Пентагон
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Топ комментарии
+25
від риторики "россія вже програла", так звані союзники плавно перейшли до риторики "загроза поразки України - реальна".
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24.01.2024 12:34
+24
Від..Україна має перемогти..до Україна програє
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24.01.2024 12:33
+20
****** "партнери"; куколди
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24.01.2024 12:34
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Пов'язано, бо долар сильний тому що це світова валюта, а вона тримається на авторитеті США, військова сила якої як і потужна економіка забезпечує стабільність США і долар
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24.01.2024 15:06 Ответить
Вчи економіку, грамотій. Що і чим підкріплений доллар.
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24.01.2024 15:10 Ответить
це вже відбувається, але тихенько-тихенько. І триватиме багато років. А зараз важливо робити суворі та мужні заяви, але в жодному разі не ставити себе в ситуацію реального протистояння із серйозним противником, щоб слабкість не була надто очевидною.
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24.01.2024 19:34 Ответить
А що це за сАвсєм мірній план ? На ієрогліфах. Безугла казала, що спочатку план, а потім ... стільці.
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24.01.2024 13:13 Ответить
Мля, ти скрізь тут пишеш про якийсь "мірний план". Це що нова методичка? Чи, навпаки, ти тупо товчеш старі тези крємля? Йди нах, кацапе.
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24.01.2024 13:21 Ответить
Будеш ти курити отой пан, доки оченятка ні звузяться!,(,
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24.01.2024 13:28 Ответить
Жив би ти в Україні, то не писав всяку дурню! Який китай, який мордор? Що ти мелеш. Буде дуже кепсько, жінок з дітьми за кордон, для збереження генофонду, чоловіки, від 16 до 70 -ти підуть в ліса та степи партизанить. Українців не перемогти, бо у нас генетично немає рабської залежності, нам покуй царі та гетьмани, це підтверджено історією! І затям, жодна армія не може перемогти народ! Підтвердження: війна в В'єтнамі, Афганістані, Іраку. Зтось з загарбників і окупантів переміг?
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24.01.2024 13:53 Ответить
Це лише у дитячих казочках таке пишуть "жодна армія не може перемогти народ". В реальності все інакше.
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24.01.2024 15:03 Ответить
Всі генерали готуються до минулої війни,і Ігор Шматко теж.В епоху коли вартість дрона в 2 рази дешевше ніж автомат,партизанщина зразка 1943 року неможлива апрворі!!!!
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24.01.2024 18:33 Ответить
Мрій далі на лубянці. Вже розбіглися здаватися тобі, троляко, за китайським планом
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24.01.2024 14:54 Ответить
Китаю потрібно мати Росію під своїм контролем, проти цього США. А ти і далі мрії як США допоможуть перемогти Росію.
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24.01.2024 14:58 Ответить
Він і так її тримае.
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24.01.2024 15:04 Ответить
Це смішно. Нічого кардинального поразка України не змінить.
Вони взагалі на початок війни були готові злити одразу, посольства вивели. Тобто ніякої катастрофи в цьому не бачили.
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24.01.2024 13:16 Ответить
Сто відсотків. Так вони попереджали Україну про напад Росії, що аж надали п'ять джавелинів для бажаючих партизанити на окупованих терріторіях, це щоб від них відклепалися. Евакуювали посольства іноземні та запропонували євакуюватися Зеленському.
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24.01.2024 14:18 Ответить
Так вони ж бачать,хто при владі: зрадники, казнокради, клоуни....і НІКОГО за два роки не посадили... але в тебе винні західні партнери..95 квартал вже усі ордени получили ??? мразі..
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24.01.2024 17:11 Ответить
І ви будете сидіти і дивитись, як знищують Україну " як державу"? Хлопці, та після цього і ваша черга прийде...впрягайтесь по повній
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24.01.2024 12:48 Ответить
В 30-х роках сиділи і дивитися. Можливо навіть, виявляли стурбованість.
Нічого не змінилося
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24.01.2024 13:00 Ответить
Вже впряглися - західна зброя допомогла знищити 350 тисяч рашистів , а зараз іде боротьба за новий пакет допомоги Україні
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24.01.2024 14:55 Ответить
Будь який виступ, офіційної особи, яка представляє Україну( крім Йермака), має починатись цитатами Буд. меморандуму...
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24.01.2024 12:49 Ответить
Это все напоминает какую-то странную игру. Ну не верю я, что у США нет оружия для Украины. Просто не верю. Со временем мы узнаем правду, почему поддержка Украины свелась к мизеру.
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24.01.2024 12:51 Ответить
а зачем верить или не верить -открывай вики и смотри армию сша - у них столько всего -что глаза разбегаются
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24.01.2024 12:55 Ответить
Ту вики, которую московиты редактируют по пять раз на день? Читать скомпрометированные ресурсы предлагают только идиоты или московиты. Вы чьих будете?
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24.01.2024 13:03 Ответить
Я тобі зараз правду скажу, чим довше війна, тим більше прибутків у виробників зброї. Пофіг з якої сторони конфлікту!
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24.01.2024 13:58 Ответить
Оружие есть. Но надо политическое решение....
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24.01.2024 15:06 Ответить
Ясний красний. Ядерну зброю видурили, а тепер даєте по півтора танка в місяць.
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24.01.2024 12:53 Ответить
Ви це серьезно? 10 років, ні не 10 ... 30 років не вистачило часу щоб озвучити та вирішити проблему? Як працює розвідка США якщо вони типу не знали про плани Росії яка вона має ще з минулого сторіччя 90 - х років?
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24.01.2024 12:57 Ответить
Не пиши цю *****.
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24.01.2024 15:07 Ответить
Ви вже прогнозували поразку за три дні, чи три тиждня! А самі на порозі громадянської війни стоїте!
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24.01.2024 12:55 Ответить
треба Данілову показати
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24.01.2024 12:57 Ответить
Україна вже виграла, тільки щоб повністю оформити перемогу потрібно більше зброї щоб вийти на кордони 1991 року.
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24.01.2024 12:57 Ответить
Знову зрадойоби далі заголовка не читають?
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24.01.2024 12:58 Ответить
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24.01.2024 12:59 Ответить
През вже у цьому Квітні? Нехай
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24.01.2024 14:44 Ответить
Заради об'єктивності слід згадати які прогнози були саме від Пентагону стосовно того як довго протримається Україна у разі повномасштабного нападу Московії (т.з. "роССії") на Україну про котрий попереджала їх розвідка ще у 2021-у році. Вони давали максимум два тижні а потім все, "захоплення України" рашистами. То спитайте самих себе, чи варто прислухатись до думок тих, хто ТАК помилився та ще й у тому, в чому вважає себе найкращім "фахівцем"?! Але я бачу у цих заявах інше - підняття градусу напруги навкруги питання допомоги Україні аби пришвидшити її надання та збільшити можливості ЗСУ у прискоренні поразки московських нацистів!!!
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24.01.2024 13:04 Ответить
Бо Зе-кретин показав свою повну неадекватність і непередбаченість. А також шалену корупцію та диктатуру.
Тому бажання підтримувати такий режим зникло.
На жаль Україну тепер розглядають як збитковий актив, а не навпаки. Байдену потрібна була лише формальна причина аби кинути і вона з'явилась.
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24.01.2024 13:21 Ответить
Cша з эвропами - cуцільна бутафорія.їх рівень - ємен, якісь бедуїни в пустині. Вони навіть з талібами не справились. На що ми розраховуєм???
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24.01.2024 13:24 Ответить
На зброю. І на себе. Їм довіри немає.
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24.01.2024 14:21 Ответить
Бутафорія, то твої мізки.
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24.01.2024 15:08 Ответить
Европу чекають нові хвилі біженців з України. Але багато хто і залишиться.
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24.01.2024 13:30 Ответить
это сами понимаем, без поддержки ядерную империю не победить
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24.01.2024 13:40 Ответить
коли клали асфальт і крали мільярдами, все було норм, паносили Пороха, сміялися над синьйором голодомором, над термасом, іржали над сватами, а зараз вам хтось щось винен? ви бидло яке користуючись паспортом України просрали країну знову, а самі зі своїм зеленим жидом за його розпорядженням звалили в ЄС і чекаєте на множене громадянство, щоб не повернутися, на Батьківщину яку ви загадили і кинули, мразі.
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24.01.2024 13:42 Ответить
Згодний з усім, крім "просрали країну". Не просрали. Україна встояла. Просто, ще невідомо, в яких кордонах.
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24.01.2024 13:51 Ответить
а ти чув депутата Київради від слуг і за сумісництвом повія Героя ДА ВІНЧЕ (михайлову), вона сказала, що Україна ніколи не звільнить землі, що здал зе-гной, і закликає до капітуляції
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27.01.2024 13:37 Ответить
Какие же вы уроды оказались конченые. Что еще больше может мотивировать кацапов, чем ожидание прекращение помощи Украине. Гнилые и сцикливые мировые лидеры
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24.01.2024 13:57 Ответить
Захід проявляє свою аморальність.
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24.01.2024 14:06 Ответить
Ну звісно аморальність. Вбивати цивільних та гвалтувати дітей це ж так скрєпно.
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24.01.2024 14:56 Ответить
Тварюки і США і Захід ви несете відповідальність за такі попередження, Україні пора подавати на вас позов у міжнародний Суд ,за навмисне розброєння розброєння 25 років потому , шоб ви ***** подохли ті хто приклав до цього руки , за те шо ви наробили , всі прокляття на голови вашого роду !! !
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24.01.2024 14:21 Ответить
Ви забули додати Моніку Левінскі, а в цілому Ваша правда !!!
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24.01.2024 14:37 Ответить
Цивілізоване суспільство просто не готове до війн такого типу.

там закони повинні бути всі процедури палати представники і вони просто втрачають свідомість від того що ***** попри такі втрати не зупиняється.

вони забули що московія це псевдо іедерація де є псевдо цар який сказав і все виконкється рабами

зараз вони всі збагнуть протверезіють і почнеться міство кацапа
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24.01.2024 14:28 Ответить
Якщо Україна програє, то головним винуватцем буде наша влада і теза "не на часі"
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24.01.2024 14:31 Ответить
Наша совокупная экономика в 25 раз сильнее российской говорили они ... В итоге Северная Корея своими поставками всех сделала. Дикари против цивилизации 1:0. Что дальше?
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24.01.2024 14:52 Ответить
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