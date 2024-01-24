Угроза поражения Украины - реальна, - Пентагон
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Пентагоне считают реальной угрозу поражения Украины в войне в случае, если она не получит поддержки Запада.
Об этом сказал на брифинге представитель Минобороны США генерал-майор Пэт Райден, передает Цензор.НЕТ.
Его спросили, проиграет ли Украина, если не получит больше оружия.
"Ну, я не хочу предсказывать результаты на поле боя. Очевидно, что Украина имеет право голоса, когда речь идет о боевых действиях на поле боя, но очевидно, что угроза реальна", – ответил Райдер.
Он напомнил, что Россия демонстрирует намерение оккупировать Украину и уничтожить ее как государство.
"Это серьезная угроза безопасности, которая не исчезнет. Следовательно, чем быстрее мы сможем продолжать оказывать имеющийся уровень поддержки, тем лучше не только для Украины, но и для международного сообщества", - добавил представитель Пентагона.
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Вони взагалі на початок війни були готові злити одразу, посольства вивели. Тобто ніякої катастрофи в цьому не бачили.
Нічого не змінилося
Тому бажання підтримувати такий режим зникло.
На жаль Україну тепер розглядають як збитковий актив, а не навпаки. Байдену потрібна була лише формальна причина аби кинути і вона з'явилась.
там закони повинні бути всі процедури палати представники і вони просто втрачають свідомість від того що ***** попри такі втрати не зупиняється.
вони забули що московія це псевдо іедерація де є псевдо цар який сказав і все виконкється рабами
зараз вони всі збагнуть протверезіють і почнеться міство кацапа