Угроза поражения Украины - реальна, - Пентагон

В Пентагоне считают реальной угрозу поражения Украины в войне в случае, если она не получит поддержки Запада.

Об этом сказал на брифинге представитель Минобороны США генерал-майор Пэт Райден, передает Цензор.НЕТ.

Его спросили, проиграет ли Украина, если не получит больше оружия.

"Ну, я не хочу предсказывать результаты на поле боя. Очевидно, что Украина имеет право голоса, когда речь идет о боевых действиях на поле боя, но очевидно, что угроза реальна", – ответил Райдер.

Он напомнил, что Россия демонстрирует намерение оккупировать Украину и уничтожить ее как государство.

"Это серьезная угроза безопасности, которая не исчезнет. Следовательно, чем быстрее мы сможем продолжать оказывать имеющийся уровень поддержки, тем лучше не только для Украины, но и для международного сообщества", - добавил представитель Пентагона.

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