Координационный штаб по обращению с военнопленными собирает и анализирует всю необходимую информацию о катастрофе Ил-76
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В Координационном штабе по обращению с военнопленными прокомментировали падение российского Ил-76, на борту которого, по заявлению РФ, находились украинские военнопленные.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление КШВОВ.
"Координационный штаб и другие профильные структуры собирают и анализируют всю необходимую информацию. До обнародования официальных заявлений или комментариев уполномоченными лицами или органами призываем СМИ и граждан воздержаться от распространения непроверенной информации", - говорится в сообщении.
В Штабе подчеркнули, что россияне активно осуществляют информационные спецоперации, направленные против Украины, которые имеют целью дестабилизацию украинского общества. Потому попросили пользоваться только официальными источниками.
Напомним, ранее в сети было обнародовано видео падения самолета Ил-76 в Белгородской области РФ.
В Минобороны РФ заявили, что на борту самолета якобы находились украинские пленные, вывозимые для обмена.
В украинском Минобороны сообщили, что сейчас "выясняют информацию".
Пожалуйста, подождите...
П.С.
Напрямок - від нашого кордону !
Які полонені ?
НАТО-вські літаки ДРЛР відстежили з точністю до міліметра відстежили звідки і чим кацапи обстріляли даунбасят, та акція розрахована виключно на внутрішній роzzійськи скот.
я всього спростував ідіотську думку, що 20 дохлих даунбасят, може повпливати на рішення країн, які добре знають хто, чим та звідкіля їх вбив.
а те, що кацапи так робили, роблять і будуть робити в жодної нормальної людини не викликає ніяких сумнівів. як не викликає жодних сумнівів, що причина сцикливості так званих союзників зовсім не в цих кацапсячих плясках на кістках.
Интересная версия. Но на самом деле нет.
Навіть нема що обговорювати, нема на що звертати увагу, починати хоч якусь дискусію.
Невже
двох десятидесятків років не вистачило на розуміння, з ким маємо справу ?
"крушение Ил-76 ВКС России произошло около Белгорода. На борту находились 65 военнопленных, бывших военнослужащих ВСУ, отметил он. Следом летел еще один самолет, в котором находились около 80 пленных, его успели развернуть.
Картаполов отметил, что Киев знал о предстоящем обмене и о том, «каким образом пленные будут доставляться». «Самолет Ил-76 был сбит тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса либо Patriot, либо IRIS-T немецкого производства, специалисты разберутся», - заявил депутат.
Позднее Картаполов уточнил журналистам, что в среду, 24 января, должен был состояться обмен пленными «192 на 192». «Вот первый [самолет] вез 65 человек, второй - остальных»"
Таким чином, згідно з рашистською арифметикою 65+80 = 192
24.01.2024
Транспортний літак ЗС РФ Ил-76МД-90А (місце постійної дислокації Іваново (Північний) ІКАО XUDI ) впав і вибухнув в Корочанському районі Бєлгородської області РФ. Останнє повідомлення з борту сповіщало про появу поблизу БПЛА невідомого типу.
Розбудіть єрмака і спитайте, він призначений презедентом головним в питаннях обміну полоненими.
якого куя мовчить???
який нах... штаб???
плановий обмін мав бути чи ні???? ****!!!
Ось один з них (мова оригіналу допису):
"Первые фото с места падения Ил-76 в Белгородской области.
На себя обращает внимание то, что по полю нет признаков разбросанных тел.
Напомню, что мо рф, сразу после падения Ил-76 запустило фейк о том, что самолёт перевозил 65 украинских пленных для обмена, хотя, пленных самолётами не перевозят! Тем более, по заявлению мо рф, на 65 пленных было всего 3 (!!!) сопровождающих!
Вместе с экипажем - 74 человека на борту по версии мо рф, но на поле не единого тела. То есть, на борту были 6 членов экипажа, в кабине.
В свою очередь, было известно, что грузом на борту самолёта были ЗУР для ЗРК С-300.
Эту версию подтверждает то, что от самолёта после падения ничего не осталось, а части его фюзеляжа разбросало по полю, то есть, после падения и удара о землю, была и ещё мощная детонация боекомплекта.".