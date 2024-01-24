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Координационный штаб по обращению с военнопленными собирает и анализирует всю необходимую информацию о катастрофе Ил-76

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

іл76

В Координационном штабе по обращению с военнопленными прокомментировали падение российского Ил-76, на борту которого, по заявлению РФ, находились украинские военнопленные.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление КШВОВ.

"Координационный штаб и другие профильные структуры собирают и анализируют всю необходимую информацию. До обнародования официальных заявлений или комментариев уполномоченными лицами или органами призываем СМИ и граждан воздержаться от распространения непроверенной информации", - говорится в сообщении.

В Штабе подчеркнули, что россияне активно осуществляют информационные спецоперации, направленные против Украины, которые имеют целью дестабилизацию украинского общества. Потому попросили пользоваться только официальными источниками.

Напомним, ранее в сети было обнародовано видео падения самолета Ил-76 в Белгородской области РФ.

В Минобороны РФ заявили, что на борту самолета якобы находились украинские пленные, вывозимые для обмена.

В украинском Минобороны сообщили, что сейчас "выясняют информацию".

Также читайте: России не удалось добиться преимущества в воздухе, сбивание двух самолетов является подтверждением, - Ходжес
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Топ комментарии
+12
Обстрел Донецка где погибло свыше 20-ти человек и сбитие самолета имеет прямую связь. Цель - сорвать поставки дальнобойных ракет Украине. Ровно через час спикер Госдуры связался с Германией и США именно с теми странами которые собирались поставить Украине ракеты Атакамс и Таурус. Напомню - на этой неделе парламент Германии собирается принять решение о поставках ракет Таурус Украине.
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24.01.2024 13:04
+11
таурусами и атакамсами самолеты не сбивают.
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24.01.2024 13:07
+9
Стандартний Іл-76 вміщує 145 людей зі зброею. Двохпалубний варіант -225. Таким літаком, ризикуючи, в прифронтовий регіон могли переміщуавати тільки щось термінове, важке та габаритне.
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24.01.2024 13:14
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П.С.
Напрямок - від нашого кордону !
Які полонені ?
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24.01.2024 13:03 Ответить
Ще не придумали, як краще для другого строку Зеленського. Що це за комісія, яка не знає чи планувався обмін взагалі. Та й тільки що був обмін той, де наші не знали, скільки рашистів віддали.
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24.01.2024 13:09 Ответить
Парашники вполне могут убить 65 наших пленных и сжечь их останки на месте падения кацаполёта. Но в то, что они были на борту при аварии, не верится СОВСЕМ.
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24.01.2024 13:04 Ответить
Все одно тіла повинні бути, а їх немов на знімках немає.
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24.01.2024 13:10 Ответить
Есть инфа, что всего там было >70 тел. Вопрос- чьих?
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24.01.2024 13:12 Ответить
Да там от детонации груза самолет розчинився на молекулы. Там небольшая кучка золы осталась от самолета.
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24.01.2024 13:14 Ответить
Ну це вже зовсім фантастика. Далі - ядерна, термобарична, лазерна і т.д. Нехай молекули рахують.
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24.01.2024 13:36 Ответить
60 чоловік цілком могли в маленький Ан-26 запхати, а не ганяти дуру вантажопідйомністю 40 тон - тому якщо там і були наші полонені, то тільки як живий щит для основного вантажу
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24.01.2024 13:45 Ответить
це цілком міг бути військово транспортний ИЛ76, такий самий який з нашими десантниками у 2014-му збили виродки кацапськи. Там 10 місць, решта - вантаж. Тож, 70 людей?? Хіба що просто лежали/сиділи в грузовому відсіку . Але, скоріше за все то був вантаж військовий.
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24.01.2024 14:22 Ответить
Обстрел Донецка где погибло свыше 20-ти человек и сбитие самолета имеет прямую связь. Цель - сорвать поставки дальнобойных ракет Украине. Ровно через час спикер Госдуры связался с Германией и США именно с теми странами которые собирались поставить Украине ракеты Атакамс и Таурус. Напомню - на этой неделе парламент Германии собирается принять решение о поставках ракет Таурус Украине.
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24.01.2024 13:04 Ответить
таурусами и атакамсами самолеты не сбивают.
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24.01.2024 13:07 Ответить
серйозно? є люди, які справді вірять в подібну маячню? вірять в те, що два десятки подохлих даунбасят справді можуть якось повпливати на передачу Україні далекобійної зброї?
НАТО-вські літаки ДРЛР відстежили з точністю до міліметра відстежили звідки і чим кацапи обстріляли даунбасят, та акція розрахована виключно на внутрішній роzzійськи скот.
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24.01.2024 13:10 Ответить
Ты до сих пор веришь в праведность кацапов? Почему Госдура сразу же написала обращение именно к парламентам стран которые собирались нам поставлять ракеты?
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24.01.2024 13:15 Ответить
ти взагалі читаєш, перш ніж відповісти? мій текст хоча б якось може натякнути на віру в праведність кацапсин?
я всього спростував ідіотську думку, що 20 дохлих даунбасят, може повпливати на рішення країн, які добре знають хто, чим та звідкіля їх вбив.
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24.01.2024 13:36 Ответить
А я тебе говорю что кацапам похеру - повлияет или не повлияет. Они будут дальше и дальше делать то что по их мнению эффективно.
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24.01.2024 13:39 Ответить
я тобі ще раз повторю: це все розраховано виключно на внутрішнього споживача, на роzzійський скот.
а те, що кацапи так робили, роблять і будуть робити в жодної нормальної людини не викликає ніяких сумнівів. як не викликає жодних сумнівів, що причина сцикливості так званих союзників зовсім не в цих кацапсячих плясках на кістках.
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24.01.2024 13:43 Ответить
" Парламент Німеччини відхилив резолюцію, в якій група депутатів закликала передати Україні крилаті ракети Taurus. Як повідомляє пресслужба Бундестагу, голосування відбулося 17 січня."
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24.01.2024 13:13 Ответить
То старе, там було порушення процедури...
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24.01.2024 13:16 Ответить
Они отклонили первую резолюцию и вернули ее на доработку. На этой неделе повторное голосование.
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24.01.2024 13:16 Ответить
Дякую. Значить є надія.
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24.01.2024 13:45 Ответить
Немец и американец готов отправить ракеты Украине, но тут звонит ливеров и рассказывает про 20 распятых бабушек в Донецке и упавший ил под Белгородом и союзники такие "Ой всё! После такого мы 6не будем поставлять ракеты Украине."
Интересная версия. Но на самом деле нет.
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24.01.2024 13:16 Ответить
Все просто - накладывание вины на США и Германию за гибель мирных жителей имеет влияние на эти страны - по крайней мере так думает русня.
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24.01.2024 13:18 Ответить
Русня бреше КОЖЕН раз коли відкриває рота - якщо тільки не готує грунт для ще більшої брехні.
Навіть нема що обговорювати, нема на що звертати увагу, починати хоч якусь дискусію.
Невже двох десяти десятків років не вистачило на розуміння, з ким маємо справу ?
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24.01.2024 13:06 Ответить
Новости мордора:

"крушение Ил-76 ВКС России произошло около Белгорода. На борту находились 65 военнопленных, бывших военнослужащих ВСУ, отметил он. Следом летел еще один самолет, в котором находились около 80 пленных, его успели развернуть.

Картаполов отметил, что Киев знал о предстоящем обмене и о том, «каким образом пленные будут доставляться». «Самолет Ил-76 был сбит тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса либо Patriot, либо IRIS-T немецкого производства, специалисты разберутся», - заявил депутат.

Позднее Картаполов уточнил журналистам, что в среду, 24 января, должен был состояться обмен пленными «192 на 192». «Вот первый [самолет] вез 65 человек, второй - остальных»"

Таким чином, згідно з рашистською арифметикою 65+80 = 192
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24.01.2024 13:06 Ответить
Група зовнішнього моніторингу tZE inform

24.‎01.‎2024

Транспортний літак ЗС РФ Ил-76МД-90А (місце постійної дислокації Іваново (Північний) ІКАО XUDI ) впав і вибухнув в Корочанському районі Бєлгородської області РФ. Останнє повідомлення з борту сповіщало про появу поблизу БПЛА невідомого типу.
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24.01.2024 13:12 Ответить
Загрозу об'являли рашисти не від БПЛА, а ракетну, це по перше. А по друге - якщо бажали ЇХ сили ППО збити якійсь дрон, а замість нього влучили у власний літак, то це ще яскравіше б вказало на недосконалість московської протиповітряної оборони і здатність плутати якійсь малий об'єкт із великим та недієздатність роботи системи ідентифікації "свій-чужий" на літаках повітряних сил кремлівських нацистів!!! Тоді це для рашистів виглядає взагалі ганебно.
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24.01.2024 13:31 Ответить
У Ікаруса місткість 90 - 100 пасажирів, в ПАЗіка 40 місць, а тут два ІЛ 76, помпезно...
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24.01.2024 13:13 Ответить
Це якщо стоячи їдуть, у великих автобусах середня місткість для сидячих пасажирів 45 осіб.
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24.01.2024 13:33 Ответить
В Неоплані 60 сидячих, мабуть не знайшли, тому іло повезли..
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24.01.2024 17:28 Ответить
Ага, і три охоронця на борту....
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24.01.2024 13:13 Ответить
Якщо припустити, що на борту не дай Боже були наші військовополонені, то спочатку слід запитати осіб, що займаються обміном, чи дійсно він готувався. Знаючи, що великі обміни з вини орків не проводяться місяцями, то з якого дива вони хотіли зробити такий жест, не погодивши його з українською стороною.
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24.01.2024 13:10 Ответить
Що ви там з'ясовуєте?
Розбудіть єрмака і спитайте, він призначений презедентом головним в питаннях обміну полоненими.
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24.01.2024 13:11 Ответить
де ***** Лубінець???
якого куя мовчить???
який нах... штаб???
плановий обмін мав бути чи ні???? ****!!!
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24.01.2024 13:12 Ответить
Не планувався, полегчало?
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24.01.2024 13:14 Ответить
Стандартний Іл-76 вміщує 145 людей зі зброею. Двохпалубний варіант -225. Таким літаком, ризикуючи, в прифронтовий регіон могли переміщуавати тільки щось термінове, важке та габаритне.
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24.01.2024 13:14 Ответить
Саме так.
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24.01.2024 13:18 Ответить
З'явились аналітичні відгуки відносно падіння транспортника ІЛ-76.
Ось один з них (мова оригіналу допису):
"Первые фото с места падения Ил-76 в Белгородской области.
На себя обращает внимание то, что по полю нет признаков разбросанных тел.
Напомню, что мо рф, сразу после падения Ил-76 запустило фейк о том, что самолёт перевозил 65 украинских пленных для обмена, хотя, пленных самолётами не перевозят! Тем более, по заявлению мо рф, на 65 пленных было всего 3 (!!!) сопровождающих!
Вместе с экипажем - 74 человека на борту по версии мо рф, но на поле не единого тела. То есть, на борту были 6 членов экипажа, в кабине.
В свою очередь, было известно, что грузом на борту самолёта были ЗУР для ЗРК С-300.
Эту версию подтверждает то, что от самолёта после падения ничего не осталось, а части его фюзеляжа разбросало по полю, то есть, после падения и удара о землю, была и ещё мощная детонация боекомплекта.".
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24.01.2024 13:20 Ответить
Обождите , кацапы подвезут своих зажмуренных чмобиков и для картинки разбросают по полю. Не зря же кацап-официоз засунул в дупу свой язычок.
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24.01.2024 13:23 Ответить
Тим самим рашисти лише підтвердять свою брехливість бо буде легко порівняти перші фото із наступними!
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24.01.2024 13:25 Ответить
Дуль: Списати вбитих у полоні та закатованих українських військовополонених на падіння цього літака рашисти звісно можуть, але повірити у те, що замість потяга або автотранспорту московські нацисти для перевезення українців будуть використовувати літак, самий дорогий спосіб перевезення, - НЕ МОЖЛИВО! Вони власних вояк намагаються за можливості возити виключно залізничним та автомобільним транспортом якщо це не звідкись із Сибіру, півночі, або Далекого сходу. Брехня - одна з головних скреп рашистів, без неї вони не могли б замутити розум такій величезній кількості своїх співгромадян ба навіть деяким громадянам інших країн! А понівечених наших співвітчизників, на жаль, ці скоти можуть надати скільки завгодно, бо щось не дуже поспішають йти на обмін полонених, а це свідчить про небажання повертати українських захисників додому але велике бажання знущатися з них!!!
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24.01.2024 13:23 Ответить
Все, вже схавали кацапську муть? Виходить не стріляйте по літакам, там полонені ЗСУ, так? Кацапам вірити, собі не довіряти!!!!! Не відіться, українці вміють думати!
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24.01.2024 14:16 Ответить
 
 