Генштаб ВСУ о падении Ил-76 в Белгородской области: На данный момент нет информации
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Генштаб выясняет информацию о падении российского самолета Ил-76 в Белгородской области РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Генштабе ВСУ.
"Пока у нас нет информации. Как только выясним достоверную информацию, мы будем информировать и коммуникировать", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в сети было обнародовано видео падения самолета Ил-76 в Белгородской области РФ.
В Минобороны РФ заявили, что на борту самолета якобы находились украинские пленные, вывозимые для обмена.
В украинском Минобороны сообщили, что сейчас "выясняют информацию".
Топ комментарии
+7 Вадим Карапіщенко
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Олег Пономарь
Задачка.
Вводные.
1. Самолет вмещает под 300 человек.
2. Самолет жрет 11 тон горючего за час.
3. Наших пленных всегда возят автобусами, не держат дальше Ростова, не кормят.
Вывод.
Такой самолет на такое количество людей и на такое расстояние не дали бы даже на корпоратив Газпрома.
Но видео уже попало в сеть, поэтому нужно что-то придумать.
Очень Лавров-стайл.
https://t.me/voynareal/82332
Тепер після заяви ворога про загибель 65 українських військовополонених в цій авіатрощі руки рашистських катів розв'язані - вони їх вбили чи планують їхнє вбивство та приховування цього військового злочину під приводом начебто удару ЗСУ по літаку.
Рашисти підірвали власний літак, як це було з прігожиним і Ко верхівки вагнерів, щоби звинуватити ЗСУ у вбивстві військовополонених, які начебто летіти для обміну. І цим припинити надалі будь-які обміни, що всупереч бажанням ***** все ж періодично відбувались на прохання саудитів й інших корисних посередників.
Чи у Вас є інша версія цієї події з ІЛ-76?
коли буде відповідь, у мене буде більше підстав довіряти тій, чи иншій інформації!
по друге - в чому маніпулятивність мого запитання?
от Лубінець розродився повідомленням і я йому довіряю!
Зазвичай все швидко по телегам підтвержують та є інфа з обох сторін.
Новину та коментарі терли обидві сторони з такою швидкістю - що вражає.
Що ж там такого було в тому літаку, що ні одна зі сторон не каже.
То ми збили, то поки що нема підтвержень, дивує що сама нарасєя не каже цього, то щє вкид з літаком з єгипту по нашим телегам.
Щось цей літак перевозив дуже взривне
"Место, где упал самолет, находится примерно в 90 километрах от украинской границы. Потенциально это позволяет Украине использовать некоторые зенитно-ракетные комплексы среднего радиуса действия. Например, сбивать самолеты на таком удалении могли бы ЗРК Patriot или «Бук». IRIS-T SLM, который стоит на вооружении ВСУ, имеет дальность в 40 километров и вряд ли мог бы ударить на такое расстояние.
В случае, если Украина, как утверждают российские комментаторы, использовала ЗРК Patriot, то дальность его ракет семейства PAC 2 составляет 160 километров. С одной стороны, при такой дальности можно не подтягивать комплекс к самой границе, рискуя попасть под удар российских дронов или артиллерии. С другой - его ценность и роль в обороне стратегически важных объектов очень велика. Неизвестно, стали бы украинцы рисковать таким важным оружием для поражения самолета, когда ими можно сбивать «Кинжалы»".
Тобто: один з двох Петріотів, який є зараз на озброєнні ЗСУ, міг бути передисловованим з фронту (з під Херсону) під Харків? ІМНО, нісенітниця.
Міг бути БУК... А оце вірогідніше, бо на БУК не розповсюджується заборона від наших союзників обстрілювати територію касапів. Але ж: дальність то максимальна, нагадаю: ілюшку вражено за 90км від кордону! Малоймовірно, що навіть БУК... Тоді - Стінгер в руках української ДРГ - і те навряд чи (нагадаю за заборону використовувати по території ворога)...
Запитання залишаються!
Planet Labs зафіксував 14 травня на території цивільного аеропорту 8 гелікоптерів та декілька автівок. На прохання журналістів військовий експерт проаналізував супутниковий знімок і ідентифікував модифікацію гелікоптерів, як Мі-8. Це багатоцільові моделі радянської розробки, що можуть використовуватись як для військово-транспортних завдань, так і для бойових.
СКР показал фрагменты тел и документы украинских пленных с места крушения Ил-76