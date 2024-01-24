Генштаб ВСУ о падении Ил-76 в Белгородской области: На данный момент нет информации

Генштаб выясняет информацию о падении российского самолета Ил-76 в Белгородской области РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Генштабе ВСУ.

"Пока у нас нет информации. Как только выясним достоверную информацию, мы будем информировать и коммуникировать", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в сети было обнародовано видео падения самолета Ил-76 в Белгородской области РФ.

В Минобороны РФ заявили, что на борту самолета якобы находились украинские пленные, вывозимые для обмена.

В украинском Минобороны сообщили, что сейчас "выясняют информацию".

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