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Новости ПроисшествияВойна в Украине
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Генштаб ВСУ о падении Ил-76 в Белгородской области: На данный момент нет информации

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

іл

Генштаб выясняет информацию о падении российского самолета Ил-76 в Белгородской области РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Генштабе ВСУ.

"Пока у нас нет информации. Как только выясним достоверную информацию, мы будем информировать и коммуникировать", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в сети было обнародовано видео падения самолета Ил-76 в Белгородской области РФ.

В Минобороны РФ заявили, что на борту самолета якобы находились украинские пленные, вывозимые для обмена.

В украинском Минобороны сообщили, что сейчас "выясняют информацию".

Также читайте: Минобороны Украины "выясняет информацию" о катастрофе Ил-76, - СМИ
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Топ комментарии
+7
Якщо вірити що фото з місця падіння, то там ніби не видно багато тіл, якщо там були 65 людей , то тіла мають бути розкидані біля літака. Згадайте як було з МН17, який збили кацапи.
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24.01.2024 13:21
+5


Олег Пономарь

Задачка.

Вводные.

1. Самолет вмещает под 300 человек.

2. Самолет жрет 11 тон горючего за час.

3. Наших пленных всегда возят автобусами, не держат дальше Ростова, не кормят.

Вывод.

Такой самолет на такое количество людей и на такое расстояние не дали бы даже на корпоратив Газпрома.

Но видео уже попало в сеть, поэтому нужно что-то придумать.

Очень Лавров-стайл.
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24.01.2024 14:02
+4
На яву - чергова рашистська ІПсО, що супроводжується терористичним актом, подібна до обстрілу 120мм мінами дальністю до 8 км ринку в Донецьку при відстані по прямій до ЛБЗ більше 11 км.
Тепер після заяви ворога про загибель 65 українських військовополонених в цій авіатрощі руки рашистських катів розв'язані - вони їх вбили чи планують їхнє вбивство та приховування цього військового злочину під приводом начебто удару ЗСУ по літаку.
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24.01.2024 13:37
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Якщо вірити що фото з місця падіння, то там ніби не видно багато тіл, якщо там були 65 людей , то тіла мають бути розкидані біля літака. Згадайте як було з МН17, який збили кацапи.
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24.01.2024 13:21 Ответить
Саме так. Більше - тут.
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24.01.2024 13:24 Ответить
в МН-17 людей було набагато більше. до того ж там не було всепоглинаючого полум'я, все падало разом з фюзеляжем майже. Якщо люди в ілі були розміщені поруч з вибухонебезпечним вантажем, в мить стику з землею та остаточним вибухом там просто розірвало все на невелике шмаття, яке на фото і не побачиш, зішкрести разом із глиною хіба...
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24.01.2024 13:43 Ответить


Олег Пономарь

Задачка.

Вводные.

1. Самолет вмещает под 300 человек.

2. Самолет жрет 11 тон горючего за час.

3. Наших пленных всегда возят автобусами, не держат дальше Ростова, не кормят.

Вывод.

Такой самолет на такое количество людей и на такое расстояние не дали бы даже на корпоратив Газпрома.

Но видео уже попало в сеть, поэтому нужно что-то придумать.

Очень Лавров-стайл.
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24.01.2024 14:02 Ответить
Маленька поправка - є дві версії того літака - на 167 або 245 десантників
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24.01.2024 14:15 Ответить
Ось відповідь на твої "вводния"
https://t.me/voynareal/82332
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24.01.2024 18:27 Ответить
просто хай дадуть відповідь - планувався обмін, чи ні?
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24.01.2024 13:22 Ответить
Зеленський притримує, ще не зрозумів, як йому вигідніше.
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24.01.2024 13:25 Ответить
Сомневаетесь, стоит ли теперь сдаваться в плен из-за необустроенных окопов и отсутствия горячего чая?
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24.01.2024 13:26 Ответить
Кацапы пусть сдаются, им путет хлеп, яйко-млеко.
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24.01.2024 13:29 Ответить
скептикові можна ні про що не думати, сидить собі в Британії, п'є чайок і строчить неадекватні коменти, на москальському язице!
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24.01.2024 13:30 Ответить
На яву - чергова рашистська ІПсО, що супроводжується терористичним актом, подібна до обстрілу 120мм мінами дальністю до 8 км ринку в Донецьку при відстані по прямій до ЛБЗ більше 11 км.
Тепер після заяви ворога про загибель 65 українських військовополонених в цій авіатрощі руки рашистських катів розв'язані - вони їх вбили чи планують їхнє вбивство та приховування цього військового злочину під приводом начебто удару ЗСУ по літаку.
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24.01.2024 13:37 Ответить
тоді до чого тут ваш перший коментар?
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24.01.2024 13:39 Ответить
А що не так?
Рашисти підірвали власний літак, як це було з прігожиним і Ко верхівки вагнерів, щоби звинуватити ЗСУ у вбивстві військовополонених, які начебто летіти для обміну. І цим припинити надалі будь-які обміни, що всупереч бажанням ***** все ж періодично відбувались на прохання саудитів й інших корисних посередників.
Чи у Вас є інша версія цієї події з ІЛ-76?
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24.01.2024 13:48 Ответить
у мене немає версій, а є питання, планувався сьогодні обмін, чи ні?
коли буде відповідь, у мене буде більше підстав довіряти тій, чи иншій інформації!
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24.01.2024 13:52 Ответить
ну от, нарешті, Лубінець відповів на моє питання
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24.01.2024 13:41 Ответить
Та нє, твоє питання маніпулятивне і навіть я б зміг перекроїть відповідь на нього в золоту жилу для російської пропаганди.
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24.01.2024 13:41 Ответить
по перше, ми ще на брудершафт не пили і дітей разом не хрестили, тому не треба тикати
по друге - в чому маніпулятивність мого запитання?
от Лубінець розродився повідомленням і я йому довіряю!
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24.01.2024 13:45 Ответить
Если бы в самолете были пленные, кацапы уже склыкалы б засiдання в OOH .
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24.01.2024 13:28 Ответить
йшла майже 4 година новини, но на нарасєї, ні в нас - нема інформації.
Зазвичай все швидко по телегам підтвержують та є інфа з обох сторін.
Новину та коментарі терли обидві сторони з такою швидкістю - що вражає.
Що ж там такого було в тому літаку, що ні одна зі сторон не каже.
То ми збили, то поки що нема підтвержень, дивує що сама нарасєя не каже цього, то щє вкид з літаком з єгипту по нашим телегам.
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24.01.2024 13:28 Ответить
Обгрунтований острах української сторони. Ймовірно наші все знають, але бояться страти 65 військовополонених з стандартним фабрикуванням доказів проти нас. росіяни взяли ініціативу таким фінтом і в нас є мало простору для позитивних аутів, особливо беручи до уваги дебілізм і любов тіліпати язиками у нашій владі.
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24.01.2024 13:45 Ответить
Самолет при падении был целым, поэтому все тела должны быть в месте падения.
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24.01.2024 13:29 Ответить
Таким целым?он сгорел при падении , взрыв уже на земле был,
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24.01.2024 13:41 Ответить
Літак при падінні розгнесло на дрібні частини, це означає що була велика детонація і це не паливо, бо при падінні нашого літака під Луганськом в 2014, він так не вибухнув, хоча в ньому були і два БМП з боєкомплектом
Щось цей літак перевозив дуже взривне
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24.01.2024 13:43 Ответить
Це інформатака. Всі наші безпілотники збивають і придушують ребом. Те що вони падають на об'єкти, випадковість.
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24.01.2024 13:29 Ответить
Украине срочно созвать заседание Совбеза ООН, если кацапы заявляют, шо в военном грузовом самолете, вперемешку с военным грузом, были наши пленные, то в таком случае факт налицо: кацапы вперед танка пускают безоружных людей.
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24.01.2024 13:59 Ответить
Не вірю я кацапам , ця інфа розрахована на маніпуляцію на істерію , типу ви нас збили, а там були ваші...
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24.01.2024 14:15 Ответить
ВВС аналізує ситуацію і, зокрема, стверджує:
"Место, где упал самолет, находится примерно в 90 километрах от украинской границы. Потенциально это позволяет Украине использовать некоторые зенитно-ракетные комплексы среднего радиуса действия. Например, сбивать самолеты на таком удалении могли бы ЗРК Patriot или «Бук». IRIS-T SLM, который стоит на вооружении ВСУ, имеет дальность в 40 километров и вряд ли мог бы ударить на такое расстояние.
В случае, если Украина, как утверждают российские комментаторы, использовала ЗРК Patriot, то дальность его ракет семейства PAC 2 составляет 160 километров. С одной стороны, при такой дальности можно не подтягивать комплекс к самой границе, рискуя попасть под удар российских дронов или артиллерии. С другой - его ценность и роль в обороне стратегически важных объектов очень велика. Неизвестно, стали бы украинцы рисковать таким важным оружием для поражения самолета, когда ими можно сбивать «Кинжалы»".

Тобто: один з двох Петріотів, який є зараз на озброєнні ЗСУ, міг бути передисловованим з фронту (з під Херсону) під Харків? ІМНО, нісенітниця.
Міг бути БУК... А оце вірогідніше, бо на БУК не розповсюджується заборона від наших союзників обстрілювати територію касапів. Але ж: дальність то максимальна, нагадаю: ілюшку вражено за 90км від кордону! Малоймовірно, що навіть БУК... Тоді - Стінгер в руках української ДРГ - і те навряд чи (нагадаю за заборону використовувати по території ворога)...
Запитання залишаються!
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24.01.2024 15:08 Ответить
Далее, по данным с той стороны, самолет был сбит при наборе высоты. То есть, он взлетел в аэропорту Белгорода и куда летел - неизвестно, но в любом случае, Белгород находится в трех десятках километров от границы с Украиной и если просто допустить, что наших пленных везли для обмена, то самолет должен был заходить на посадку, а не улетать от Белгорода.
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24.01.2024 15:55 Ответить
Сам Белгород, можливо. і "находится в трех десятках километров от границы с Украиной" (хоча чуть більше, ніж тридцять, я одного разу туди у відрядження їздив); а от аеродром (той самий, військовий, з якого їхні сушки злітають; бо цивільний, наскільки пригадую, під містом), можливо і в 90-тах кілометрах від кордону...
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24.01.2024 17:05 Ответить
Армія РФ використовує міжнародний аеропорт міста Бєлгород (РФ), який раніше обслуговував тільки цивільні рейси, з військовою метою. Супутник зафіксував розміщення на його території авіації та військової техніки. Знімки є у розпорядженні журналістів «Схем» (Радіо Свобода), які разом з військовим аналітиком їх проаналізували.

Planet Labs зафіксував 14 травня на території цивільного аеропорту 8 гелікоптерів та декілька автівок. На прохання журналістів військовий експерт проаналізував супутниковий знімок і ідентифікував модифікацію гелікоптерів, як Мі-8. Це багатоцільові моделі радянської розробки, що можуть використовуватись як для військово-транспортних завдань, так і для бойових.
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24.01.2024 17:15 Ответить
https://www.kommersant.ru/doc/6477377?query=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1 %84%D0%B0%20%D0%B8%D0%BB%2076
СКР показал фрагменты тел и документы украинских пленных с места крушения Ил-76
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26.01.2024 19:18 Ответить
 
 