Когда Путин угрожает другим странам так, как он перед вторжением угрожал Украине, ему следует верить, - Сикорский

Лучше верить угрозам президента РФ Путина напасть на другие страны и готовиться к возможному нападению.

Об этом глава МИД Польши Радослав Сикорский сказал корреспонденту "Настоящего времени", сообщает Цензор.НЕТ.

"Когда президент Путин угрожает другим странам, как он угрожал Украине перед вторжением, боюсь, что ему следует верить. И к этому нужно готовиться", - сказал он.

При этом, по мнению Сикорского, война сейчас не может выйти за пределы Украины, а российские танки – оказаться на территории Европы или стран НАТО.

"Мы сейчас начинаем самые большие учения НАТО в истории. Если память не изменяет, в них принимают участие 70 или 90 тыс. военных. Поэтому России лучше не пытаться, потому что она проиграет. И благодаря храбрости украинских воинов Россия уже потеряла примерно половину своих танков и много другой военной техники", - сказал глава польского МИД.

Читайте также: Глава МИД Польши Сикорский надеется, что США и страны ЕС в ближайшее время одобрят новые пакеты помощи Украине

Он подчеркнул, что НАТО является самым сильным военным альянсом на Земле.

"Но Украине следует помочь восстановить ее территорию и нужно найти пути, как это сделать своевременно. Потому что время имеет значение", - добавил Сикорский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Польши Cикорский обсудил с американскими сенаторами всестороннюю поддержку Украины