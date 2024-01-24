Лубинец о падении Ил-76 в Белгородской области: Не ведитесь на провокации. Более подробная информация будет вскоре
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Сейчас выясняются все детали относительно падения Ил-76 в Белгородской области РФ.
Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, информационная война не менее важна, чем борьба на фронте.
"Недавно появилась информация о падении российского военно-транспортного самолета Ил-76, как отмечают на вражеских ресурсах, на борту которого якобы находились украинские военнопленные. Сейчас, как Уполномоченный ВРУ по правам человека, выясняю все детали происшествия и анализирую полученную информацию", - говорится в сообщении.
Он также призвал представителей СМИ и граждан Украины не делать преждевременных выводов и доверять только официальным источникам.
"А также прошу не распространять недостоверную информацию. Враг коварен. И все мы знаем, какие ужасающие методы РФ может использовать, чтобы дестабилизировать украинское общество. Не ведитесь на провокации. Более подробная информация будет предоставлена впоследствии", - добавил Лубинец.
Напомним, ранее в сети было обнародовано видео падения самолета Ил-76 в Белгородской области РФ.
В Минобороны РФ заявили, что на борту самолета якобы находились украинские пленные, вывозимые для обмена.
В украинском Минобороны сообщили, что сейчас "выясняют информацию".
Координационный штаб по обращению с военнопленными собирает и анализирует всю необходимую информацию о катастрофе Ил-76.
Пожалуйста, подождите...
Зрозумійте одне. Це війна. Проти воші. Втрати не минучі.
Головне ПЕРЕМОГА над паршею.
"👀На росії трошки впав військовий Іл-76.
❗️За інформацією Генштабу літак перевозив ракети для комплексів С-300, якими росіяни обстрілюють Харківщину.
🗣Журналісти кажуть, що це - операція ЗСУ.
Русня каже, що на борту було 66 людини та шість членів екіпажу. І відразу після катастрофи почали гнати, ніби літак перевозив 65 українських військовополонених.
🤷♂Але судячи з вибуху на відео, там точно були **********. Тому ці історії виродки можуть вішати на вуха своїм рабам."
На скільки це правда, не можу судити, але з відео дійсно видно дуже сильний взрив, що трохи не очікувано, навіть для топлива. Там явно щось було вибухове.
через три години після перших новин зригнув
що інформація буде згодом......
тобто, він не володіє даними, цифрами та числами обміну???
де, як та коли мав бути обмін
і чи взагалі якийсь обмін готувався...
чи може я кажу щось не так????
по моєму, так...
"Він летів через Єгипет (пролітав над ним), до цього через Саудівську Аравію, до цього через Червоне море та Іран. Зник з радарів він біля Сирії, а потім полетів до Бєлгорода. З Бєлгорода він здійснив свій останній зліт. Летів у бік центральної частини РФ (північно-східний напрямок польоту), але був збитий біля населеного пункту Яблонове Бєлгородської області"
чи, до інформаційної війни?
чому, у нас, кожний дегенерат, від влади, має щось ляпнути, скоріш зв іншого, також?
Будемо сподіватися, що там не було наших людей
Виявляється, що русня тримає українських полонених у готелях Шарм-ель-Шейху?
Заврались окончательно...
Тобто тут теж виключається факт знаходження військовополонених на борту.
Про погибших военнопленных
Да если бы это было правдой
Россияне бы уже завалили весь интернет фотографиями с телами погибших
Не ведитесь на очередных
РАСПЯТЫХ МАЛЬЧИКОВ!!!
Але щоб довести, що там "були полонені", раша може знищити полонених і туди підкинути трупи.
раша - диявол та нечиста сила.
Втім, ці "наші" - ніякі не наші. Гоп-контора агентів і диверсантів під проводом дЄрмака.
кацапские ублюдки никогда украинских пленных самолетами не перемещали
"IL-76 RA78830 (plane)
IRAN - RED SEA - SAUDI ARABIA - EGYPT
(disappeared near Syria and flew to Bilhorod)"