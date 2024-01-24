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Новости Происшествия
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военнопленные (771) самолет (3349) Лубинец Дмитрий (225)

Лубинец о падении Ил-76 в Белгородской области: Не ведитесь на провокации. Более подробная информация будет вскоре

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

дмитро,лубінець

Сейчас выясняются все детали относительно падения Ил-76 в Белгородской области РФ.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, информационная война не менее важна, чем борьба на фронте.

"Недавно появилась информация о падении российского военно-транспортного самолета Ил-76, как отмечают на вражеских ресурсах, на борту которого якобы находились украинские военнопленные. Сейчас, как Уполномоченный ВРУ по правам человека, выясняю все детали происшествия и анализирую полученную информацию", - говорится в сообщении.

Он также призвал представителей СМИ и граждан Украины не делать преждевременных выводов и доверять только официальным источникам.

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"А также прошу не распространять недостоверную информацию. Враг коварен. И все мы знаем, какие ужасающие методы РФ может использовать, чтобы дестабилизировать украинское общество. Не ведитесь на провокации. Более подробная информация будет предоставлена впоследствии", - добавил Лубинец.

Напомним, ранее в сети было обнародовано видео падения самолета Ил-76 в Белгородской области РФ.

В Минобороны РФ заявили, что на борту самолета якобы находились украинские пленные, вывозимые для обмена.

В украинском Минобороны сообщили, что сейчас "выясняют информацию".

Координационный штаб по обращению с военнопленными собирает и анализирует всю необходимую информацию о катастрофе Ил-76.
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Топ комментарии
+23
"Номер борту Іл-76, що впав, - RA-78830", - йдеться в повідомленні.

"Він летів через Єгипет (пролітав над ним), до цього через Саудівську Аравію, до цього через Червоне море та Іран. Зник з радарів він біля Сирії, а потім полетів до Бєлгорода. З Бєлгорода він здійснив свій останній зліт. Летів у бік центральної частини РФ (північно-східний напрямок польоту), але був збитий біля населеного пункту Яблонове Бєлгородської області"
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24.01.2024 13:51
+20
Очередная ложь орков про якобы украинских пленных, которых везли на обмен. Они своих-то зеков никогда не возили самолетами, исключительно по ЖД. Да и от Белгорода до границы с Украиной каких-то 30-40 км. Какие еще перевозки самолетом? Достаточно двух автобусов и в худшем случае пара часов времени.
Заврались окончательно...
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24.01.2024 14:00
+17
История про 60 тел тупое вранье рашистов. Самолет до падения был цел - поэтому фрагменты 60 тел были бы в эпицентре падения, а не разбросаны по полю. Тел никто не видел, зато самолет разорвало в клочья что говорит о детонации БК который перевозился этим самолетом.
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24.01.2024 13:48
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Ну впав Іл. Всі піаряться на ТБ. Мусієнко в перших рядах.

Зрозумійте одне. Це війна. Проти воші. Втрати не минучі.

Головне ПЕРЕМОГА над паршею.
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24.01.2024 13:42 Ответить
Ну то що?
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24.01.2024 14:33 Ответить
ты для этого здесь зарегестрировался...?\сколько раз это уже запостил...?\
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24.01.2024 14:45 Ответить
Ага, впав і прав, що тут бубнити. *** з тими полоненими. Нових наловимо.
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24.01.2024 15:10 Ответить
Хто допустив полон? Бубоча чи Залужний? А, "стечения обстоятельство на СВО". Накуй.
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24.01.2024 15:12 Ответить
Ось вже є де-яка інфа:

"👀На росії трошки впав військовий Іл-76.

❗️За інформацією Генштабу літак перевозив ракети для комплексів С-300, якими росіяни обстрілюють Харківщину.

🗣Журналісти кажуть, що це - операція ЗСУ.

Русня каже, що на борту було 66 людини та шість членів екіпажу. І відразу після катастрофи почали гнати, ніби літак перевозив 65 українських військовополонених.

🤷‍♂Але судячи з вибуху на відео, там точно були **********. Тому ці історії виродки можуть вішати на вуха своїм рабам."

На скільки це правда, не можу судити, але з відео дійсно видно дуже сильний взрив, що трохи не очікувано, навіть для топлива. Там явно щось було вибухове.
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24.01.2024 13:45 Ответить
людина яка працює по обміну полонених
через три години після перших новин зригнув
що інформація буде згодом......
тобто, він не володіє даними, цифрами та числами обміну???
де, як та коли мав бути обмін
і чи взагалі якийсь обмін готувався...
чи може я кажу щось не так????
по моєму, так...
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24.01.2024 13:45 Ответить
длбйби, сер....
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24.01.2024 14:06 Ответить
Мабуть, ми ще не дозріли. Або влада.
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24.01.2024 14:09 Ответить
"Я можу констатувати, що запланований на сьогоднішній день обмін поки не відбувається", - сказав представник ГУР Андрій Юсов.
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24.01.2024 14:16 Ответить
как то все туманно про шашлык на первое мая слышали про Азов Мариуполь также много чего про Херсон и Чонгар уж кто кто а Лубенец имеет прямую связь с Маскальковой та дама что аналог ему в России уж она бы точно предупредила что борт будет гражданским.. а если не предупредила то все может быть и пленных подвезли и ракеты С 300 как знать пока как то все стремно.. ИСКЛЮЧАТЬ НЕЛЬЗЯ НИЧЕГО НИ АЙПСО НИ ПРОВОКАЦИИ НИ ВРАНЬЕ.. пока наши что то ВЫЯСНЯЮТ а россияне уже подают свою версию а истина может быть как всегда посреднике
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24.01.2024 14:58 Ответить
Растерялись. Не придумали ещё, что 3.14здеть.
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24.01.2024 15:25 Ответить
Наріцина. Може треба бути скромнішою? В Україні війни не має?
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24.01.2024 13:47 Ответить
История про 60 тел тупое вранье рашистов. Самолет до падения был цел - поэтому фрагменты 60 тел были бы в эпицентре падения, а не разбросаны по полю. Тел никто не видел, зато самолет разорвало в клочья что говорит о детонации БК который перевозился этим самолетом.
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24.01.2024 13:48 Ответить
Стопудов.Правда ваша
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24.01.2024 14:02 Ответить
"Номер борту Іл-76, що впав, - RA-78830", - йдеться в повідомленні.

"Він летів через Єгипет (пролітав над ним), до цього через Саудівську Аравію, до цього через Червоне море та Іран. Зник з радарів він біля Сирії, а потім полетів до Бєлгорода. З Бєлгорода він здійснив свій останній зліт. Летів у бік центральної частини РФ (північно-східний напрямок польоту), але був збитий біля населеного пункту Яблонове Бєлгородської області"
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24.01.2024 13:51 Ответить
"Жодних ознак, що там могли бути полонені. Усе вказує на те, що він привіз зброю зі Сходу".
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24.01.2024 13:53 Ответить
Тош так....ми даже не споримо. Бачу ви все знаете,то спитаю....Так шо його збили...сам упав чи як?По тут ресурси,не кацапа а наш,пишуть одне потом стирають...пишуть друге.Може ви знаете?Га?
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24.01.2024 14:05 Ответить
Може ти нам розповіси "Stepan Kruchkovskii", бо як бачу ти вважаєш що усі тобі щось винні доповісти, а ти лише як дитя будеш розподіляти на те у що треба вірити, а у що ні?! Це що, така "позиція" по життю?! Не заздрю тим хто із тобою поряд!!!
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24.01.2024 14:44 Ответить
яке відношення, уповноважений з прав людини, має до падіння ворожого літака?
чи, до інформаційної війни?
чому, у нас, кожний дегенерат, від влади, має щось ляпнути, скоріш зв іншого, також?
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24.01.2024 13:54 Ответить
Оце зараз ви даремно. Він цілком коректно відповів саме про розповсюдження інформації про військовополонених на борту літака.
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24.01.2024 14:49 Ответить
вже сам факт, того, що лубінець, поперед батька лізе, наводить на думку, що там дійсно були полонені, і воно про це знало!
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24.01.2024 16:34 Ответить
Пишуть, що 17 імен із сьогоднішнього списку (наданому кацапськими пропагандонами) збігаються зі списком обміну, що відбувся 3 січня.
Будемо сподіватися, що там не було наших людей
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24.01.2024 16:41 Ответить
себя стримуйте, а то я та русня не видел, не слышал, не читал, но одобряю
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24.01.2024 13:56 Ответить
Ймовірно Іл-76 вилетів з Єгипту, про це свідчать дані авіації

Виявляється, що русня тримає українських полонених у готелях Шарм-ель-Шейху?
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24.01.2024 13:57 Ответить
Очередная ложь орков про якобы украинских пленных, которых везли на обмен. Они своих-то зеков никогда не возили самолетами, исключительно по ЖД. Да и от Белгорода до границы с Украиной каких-то 30-40 км. Какие еще перевозки самолетом? Достаточно двух автобусов и в худшем случае пара часов времени.
Заврались окончательно...
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24.01.2024 14:00 Ответить
Літак летів на північ або ж північний захід, не в бік кордону з Україною - є і така інформація щодо польоту Іл-76

Тобто тут теж виключається факт знаходження військовополонених на борту.
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24.01.2024 14:02 Ответить
Навіть якби він полетів на південь, то де він планував приземлитися?
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24.01.2024 14:51 Ответить
Коли кажуть,що потім,потім щось скажемо ,в росіянці вже зараз навалюютьто хто і на кого працює?
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24.01.2024 14:03 Ответить
Що за питання? Рашисти працюють на самих себе та сподіваються збуджувати та нацьковувати таких як Ви!!!
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24.01.2024 14:32 Ответить
Пленных не перевозят самолетами. Причины - 1 в случае бунта, автобус и поезд с пленными можно остановить и подавить протест. Самолет не остановишь. 2 - пленные могут захватить самолет и приказать пилотам перегнать его на свою территорию. Поэтому, русня пишет несусветный бред. Не ведитесь на ИПСО
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24.01.2024 14:04 Ответить
Il-76?
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24.01.2024 14:31 Ответить
Арестованных иногда перевозят самолетом, но не в таком количестве.
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24.01.2024 14:46 Ответить
Захватили и приказали лететь в Украину. Как Вы определите куда летит самолёт, если Вы не летчик
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24.01.2024 15:11 Ответить
видя как росиянцьі економят на питании и бьітовьіх потребностях пленньіх,трудно поверить, что они раскошелятся и будут катать их здоровенньіми транспортньіми самолетами,а подвоз ракет на фронт,чипов с прокладок в африке, шахед-мопедов ,запчастей к самолетам вьіциганенньвх у третих стран и других срочньіх веществ с аргентиньі будет стоять ожидать очереди.
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24.01.2024 19:37 Ответить
Ну явно же это туфта российская
Про погибших военнопленных
Да если бы это было правдой
Россияне бы уже завалили весь интернет фотографиями с телами погибших
Не ведитесь на очередных
РАСПЯТЫХ МАЛЬЧИКОВ!!!
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24.01.2024 14:24 Ответить
Достатньо нагадати як рашисти звинувачували ЗСУ в ударі по табору в Єленівці де утримували наших полонених у той час як самі підірвали будівлю куди перед цим загнали наших захисників та згадати про звіт ООН про те що 90% полонених та цивільних що взяли у полон московськи нацисти зазнають катувань та знущань у різній формі! Тож ці кремлядські покидьки ніколи не знали що таке мораль і людяність та не просто так у світі їх називають кацапами від тюркського та арабського слова котре позначає ЖИВОДЕР або КАТ!!!
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24.01.2024 14:30 Ответить
раша може брехати. Скоріш,що так.
Але щоб довести, що там "були полонені", раша може знищити полонених і туди підкинути трупи.
раша - диявол та нечиста сила.
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24.01.2024 14:32 Ответить
Вони й не таке як можуть так і роблять, бо, для прикладу, самі підірвали Каховську ГЕС, але звинуватили у цьому ЗСУ, самі мінують ЗАЕС, а голосять про українську "брудну бомбу", самі розв'язали війну у 2014-му, але сповіщали що вона "громадянська", самі окупували та привласнили Крим, але запевняли що то "місцеві сили самооборони" та кримчани "зробили власний вибір", хоча у кращому для Москви випадку бажаючих приєднатись до Московії (т.з. "роССії") було не більше половини населення півострову, це з стосується і Донбасу. Вони проводять "референдуми" на окупованих територіях де реально погрожують смертю, відбиранням дітей, відсутністю можливості отримувати медичне обслуговування, заробітку, закупівлі ліків усім хто не бажає присутності там рашистів! Тож вони де можуть там і роблять будь які злочини задля досягнення своєї мети - захоплення України з подальшим знищення її як самостійної держави та знищенні української самоідентичності будь якими методами!!!
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24.01.2024 14:41 Ответить
Чітко й правильно Ви написали. Але треба додати, що наші неспроможні на контрпропаганду. Тільки на ялове мичання "це не ми".
Втім, ці "наші" - ніякі не наші. Гоп-контора агентів і диверсантів під проводом дЄрмака.
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24.01.2024 15:35 Ответить
Як кажуть: один раз,-"випадковість"(Оленівка); другий раз,-"лінія"(іл-76); третій раз,-"система"(???). І все це в зоні відповідальності роzії. І кожен раз винна Україна?!?!?! Хоча, щодо полонених на іл-76, на роzії є вислів: "А был ли мальчик?"
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24.01.2024 15:49 Ответить
абсолютная ложь
кацапские ублюдки никогда украинских пленных самолетами не перемещали
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24.01.2024 17:06 Ответить
Марк Войгер, специальный советник армии США: "Упавший самолет - дорогая модель, обычно использующаяся российской ПВО. Перевозить на нем военнопленных - все равно, что «летать в продуктовый магазин на вертолете»."
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24.01.2024 17:41 Ответить
Вот что ещё пишут:
"IL-76 RA78830 (plane)
IRAN - RED SEA - SAUDI ARABIA - EGYPT
(disappeared near Syria and flew to Bilhorod)"
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24.01.2024 17:43 Ответить
 
 