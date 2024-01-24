Лубинец о падении Ил-76 в Белгородской области: Не ведитесь на провокации. Более подробная информация будет вскоре

Сейчас выясняются все детали относительно падения Ил-76 в Белгородской области РФ.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, информационная война не менее важна, чем борьба на фронте.

"Недавно появилась информация о падении российского военно-транспортного самолета Ил-76, как отмечают на вражеских ресурсах, на борту которого якобы находились украинские военнопленные. Сейчас, как Уполномоченный ВРУ по правам человека, выясняю все детали происшествия и анализирую полученную информацию", - говорится в сообщении.

Он также призвал представителей СМИ и граждан Украины не делать преждевременных выводов и доверять только официальным источникам.

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"А также прошу не распространять недостоверную информацию. Враг коварен. И все мы знаем, какие ужасающие методы РФ может использовать, чтобы дестабилизировать украинское общество. Не ведитесь на провокации. Более подробная информация будет предоставлена впоследствии", - добавил Лубинец.

Напомним, ранее в сети было обнародовано видео падения самолета Ил-76 в Белгородской области РФ.

В Минобороны РФ заявили, что на борту самолета якобы находились украинские пленные, вывозимые для обмена.

В украинском Минобороны сообщили, что сейчас "выясняют информацию".

Координационный штаб по обращению с военнопленными собирает и анализирует всю необходимую информацию о катастрофе Ил-76.