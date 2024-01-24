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Новости За рубежом
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Шмыгаль завершил встречу с Фицо: Словакия не будет блокировать покупку Украиной оружия и техники у словацкого бизнеса

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

шмигаль,фіцо

Премьер-министр Денис Шмыгаль завершил встречу со словацким коллегой Робертом Фицо.

Об этом глава правительства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

По словам премьера, с Фицо они пришли к согласию по ряду вопросов, также есть конкретные договоренности.

"Правительство Словакии не будет блокировать покупку Украиной оружия и техники у словацкого бизнеса. Будем сотрудничать в вопросе поставок со стороны словацкой компании техники для строительства оборонных рубежей. Словакия поддержит программу Ukraine Facility, которая предусматривает выделение Украине 50 млрд евро со стороны Европейского Союза. Премьер Фицо заверил меня в полной поддержке евроинтеграционных стремлений Украины", – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 24 января, Шмыгаль встретился с Фицо в Ужгороде.

Также читайте: Премьер Словакии Фицо: Вы всерьез думаете, что в Киеве война? Там абсолютно нормальная жизнь
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Топ комментарии
+4
Словаччина не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу

Божечки, яка милота!
От що таке справжні друзі!
(розчулено сякається. Бо це має бути неодмінно!)
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24.01.2024 13:45
+3
Статтю читав, чи тільки заголовок?
Словаччина підтримає програму Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні 50 млрд євро з боку Європейського Союзу. Прем'єр Фіцо запевнив мене у повній підтримці євроінтеграційних прагнень України" Джерело: https://censor.net/ua/n3469544
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24.01.2024 13:57
+1
ОК. Визнаю, пропустив.
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24.01.2024 14:00
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Словаччина не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу

Божечки, яка милота!
От що таке справжні друзі!
(розчулено сякається. Бо це має бути неодмінно!)
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24.01.2024 13:45 Ответить
Ну, що ж-молодці! Клас! Кажуть, що хтось там колись, із українських керівників, бонз, дуже кинув, об'єгорив, надув Фіцо по закупках природного газу і йому це коштувало посади...? Може щось там таке і було, і він дуже розсердився на ВСІХ українців...?! Брехня? Але ж якщо помирились, утрясли,то браво, на одного ворога стало менше!
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24.01.2024 17:34 Ответить
Статтю читав, чи тільки заголовок?
Словаччина підтримає програму Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні 50 млрд євро з боку Європейського Союзу. Прем'єр Фіцо запевнив мене у повній підтримці євроінтеграційних прагнень України" Джерело: https://censor.net/ua/n3469544
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24.01.2024 13:57 Ответить
ОК. Визнаю, пропустив.
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24.01.2024 14:00 Ответить
А навіщо купувати у недружніх словаків ? Хіба мало країн готові продати нам зброю ?

Чи дЄрмаківцям вже пообіцяли відкати ?
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24.01.2024 13:50 Ответить
Нам ВСІ країни ПРОДАЮТЬ зброю.
Питання тільки в джерелах фінансування.
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24.01.2024 14:29 Ответить
поки що Фіцо діє в рамках прислів"я що: "потрібно судити не по словах, а по ділах". Говорить він дуже багато й паганого, но поки що нічого такого не зробив. Думаю, це саме буде й його заявою про блокування вступ до НАТО. Це точно не Фіцо буде вирішувати. По 50 млрд, ну він не дурень, бо велика частина цих коштів піде у Европейські оборонні підприємства, а Словаччина має багато таких.
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24.01.2024 14:11 Ответить
Я ще відразу писав, що ненадання Словаччиною зброї стосується виключно фінансових інтересів - "свої гроші тратити не будемо". Та й не треба - не так багато в них їх є, враховуючи дотації ЄС.
З орбаном пліч-опліч не стали, зброю будуть постачати за гроші ЄС - нормально все.
.................
Те, що він висловлюється про закінчення війни з втратою наших територій - це його власна думка і ні на що не впливає.
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24.01.2024 14:35 Ответить
так вона і не блокувала....
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24.01.2024 14:33 Ответить
Лучше задушил бы этого ублюдочного фицко 😬
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24.01.2024 15:17 Ответить
Потому, что Фицо в отличии от Орбана просто чепуш со своим каким-то мнение, а Орбан завербован.
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24.01.2024 15:46 Ответить
Надо было косатую притащить на встречу на верёвке и подарить фице. Пусть старое помянет ей, там есть что. Тогда бы и отвалил бы добра больше. Но с условием---забрать с собой навсегда. Предполагаю что жужана д Арк местного разливу готовит к весне последний козырь---наобещать лохторату отдать вклады с умножением на 2! Повылазят все выбирать её! Хлебанём все тогда.
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24.01.2024 18:53 Ответить
 
 