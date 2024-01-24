Шмыгаль завершил встречу с Фицо: Словакия не будет блокировать покупку Украиной оружия и техники у словацкого бизнеса
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Премьер-министр Денис Шмыгаль завершил встречу со словацким коллегой Робертом Фицо.
Об этом глава правительства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
По словам премьера, с Фицо они пришли к согласию по ряду вопросов, также есть конкретные договоренности.
"Правительство Словакии не будет блокировать покупку Украиной оружия и техники у словацкого бизнеса. Будем сотрудничать в вопросе поставок со стороны словацкой компании техники для строительства оборонных рубежей. Словакия поддержит программу Ukraine Facility, которая предусматривает выделение Украине 50 млрд евро со стороны Европейского Союза. Премьер Фицо заверил меня в полной поддержке евроинтеграционных стремлений Украины", – говорится в сообщении.
Напомним, сегодня, 24 января, Шмыгаль встретился с Фицо в Ужгороде.
Пожалуйста, подождите...
Божечки, яка милота!
От що таке справжні друзі!
(розчулено сякається. Бо це має бути неодмінно!)
Словаччина підтримає програму Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні 50 млрд євро з боку Європейського Союзу. Прем'єр Фіцо запевнив мене у повній підтримці євроінтеграційних прагнень України" Джерело: https://censor.net/ua/n3469544
Чи дЄрмаківцям вже пообіцяли відкати ?
Питання тільки в джерелах фінансування.
З орбаном пліч-опліч не стали, зброю будуть постачати за гроші ЄС - нормально все.
.................
Те, що він висловлюється про закінчення війни з втратою наших територій - це його власна думка і ні на що не впливає.