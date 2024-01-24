РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4686 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
6 195 49
армия РФ (15459) Кирби (346) наступление (100)

Россия может начать наступление, когда земля на юге и востоке больше промерзнет, - Кирби

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

джон,кірбі

США пока не видят серьезного наземного наступления РФ, но все может измениться. А очередные удары России по городам Украины говорят о желании Путина сломить украинских граждан.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

"Мы не видим особого движения на фронте с востока на юг. Ни одна из сторон не достигает значительного прогресса, и мы не видим ни одного серьезного толчка со стороны россиян к какому-то наземному наступлению. Однако я не исключаю, что они не будут пытаться этого делать, когда земля больше промерзнет", - подчеркнул Кирби.

Массированный удар россиян по Украине утром 23 января говорит о попытках "сломить волю" украинцев.

Также читайте: Россия пытается истощить ПВО Украины, - Кирби

"Итак, частично это попытка сломать волю к сопротивлению украинского народа, но также и попытка заставить украинцев продолжать использовать боеприпасы", - заявил чиновник.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+12
хто небудь скажіть йому що наступ почався три місяці тому і вже встиг провалитися клоуни.
показать весь комментарий
24.01.2024 13:58
+10
Одна заява краще другої у цих знавців..
показать весь комментарий
24.01.2024 14:05
+10
ну якщо втрата 1.5 тис танків та 100 тис особового складу за 111 днів для вас не провал.....Жуков з пекла схвалює хоча до нього звісно ще далеко.
показать весь комментарий
24.01.2024 14:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
рашистський агент УРЯДІ США-Кірбі ,в курсі всього ,що планує куйло
показать весь комментарий
24.01.2024 13:53 Ответить
хто небудь скажіть йому що наступ почався три місяці тому і вже встиг провалитися клоуни.
показать весь комментарий
24.01.2024 13:58 Ответить
до провалу ще дуже далеко.
показать весь комментарий
24.01.2024 14:09 Ответить
ну якщо втрата 1.5 тис танків та 100 тис особового складу за 111 днів для вас не провал.....Жуков з пекла схвалює хоча до нього звісно ще далеко.
показать весь комментарий
24.01.2024 14:17 Ответить
провал - це коли кацапи втікають, а бойові дії з території України переходять на територію паРаші.
кількість же дохлого м'яса та згорілого металобрухту взагалі ніяк не впливає на той факт, що кацапи продовжують штурми та палає Україна, а не паРаша, бо сцарю всєя паРаша плювати на ці циферки, запаси дозволяють такі втрати.
показать весь комментарий
24.01.2024 14:20 Ответить
палає Україна, а не паРаша
Ось тут Підєр з вами не згодний.
показать весь комментарий
24.01.2024 14:25 Ответить
підербург та інші дрібні випадки, які намагаються продемонструвати як щось супер-масштабне - це просто крапля в морі, яку взагалі не помітно на фоні вогнища, яке палає в Україні цілодобово, не спиняючись ні на секунду.
показать весь комментарий
25.01.2024 09:13 Ответить
Раніше і цього не було. Столиці ніжились у теплі імперської стабільності.
показать весь комментарий
25.01.2024 18:17 Ответить
Скоро все розтане а не замерзне.
показать весь комментарий
24.01.2024 15:23 Ответить
золоті слова - два місяці зими пройшло - а земля ще якось не вмерзла
як кажуть кацапи "ще не вмерзла Україна"
це назівається кацапська погода - тягне до останнього
показать весь комментарий
24.01.2024 17:19 Ответить
Де зброя , Кірбі?!

Не треба нас вчити, допомагайте зброею.
показать весь комментарий
24.01.2024 16:10 Ответить
Вчити теж можно.
показать весь комментарий
24.01.2024 16:40 Ответить
Оце думка. Не Мужа, а Мужа.
Ти готовь?, ВСЕГДА ГОТОВЬ.
показать весь комментарий
24.01.2024 13:55 Ответить
Замерзне? Може висохне?
показать весь комментарий
24.01.2024 13:56 Ответить
Коли "замерзне"? У березні, чи в квітні? Чи, крий Боже, у травні? На Півдні(!)...
показать весь комментарий
24.01.2024 13:58 Ответить
Так коли земля промерзне - в танках дула замерзають і вони не можуть стрєлять! Хіба Кірбі не знає?
показать весь комментарий
24.01.2024 13:58 Ответить
она скоро обратно размерзнет уже
показать весь комментарий
24.01.2024 13:59 Ответить
Не замерзне -- на 10 днів температура близько 0
показать весь комментарий
24.01.2024 14:01 Ответить
А, то вони останнім часом температуру грунту вимірюють своїми ваньками.
показать весь комментарий
24.01.2024 14:01 Ответить
Пророк марракешський, блд...
показать весь комментарий
24.01.2024 14:01 Ответить
Дякую, кірбі. Уважно спостерігайте за наступом орків, та повідомляйте нас про захопленні міста. Падло.
показать весь комментарий
24.01.2024 14:03 Ответить
Одна заява краще другої у цих знавців..
показать весь комментарий
24.01.2024 14:05 Ответить
Навіть десяток снарядів були б корисніші, ніж це вангування.
показать весь комментарий
24.01.2024 14:06 Ответить
У Кірбі жодного нема, вони у Остіна.
показать весь комментарий
24.01.2024 16:37 Ответить
Це капець.На півдні через місяць весна настане.І болото.Замерзне.🤣
показать весь комментарий
24.01.2024 14:07 Ответить
Доки ви будете копати дно,Кірбі?
показать весь комментарий
24.01.2024 14:07 Ответить
Взагалі земля розтає,а підсохне десь із середини квітня...
Поясніть йому,що Україна в північній півкулі...
показать весь комментарий
24.01.2024 14:08 Ответить
Сегодня 700 день как русские пошли брать Киев за три дня ...
показать весь комментарий
24.01.2024 14:10 Ответить
скажіть цьому ідіоту, хто небудь, що вже січень добігає кінця і скоро земля почне розтавати, а не промерзати.
показать весь комментарий
24.01.2024 14:10 Ответить
"...говорить про спроби "зламати волю" українців." Джерело: https://censor.net/ua/n3469549
Волю американців вже зламали.
показать весь комментарий
24.01.2024 14:10 Ответить
І поляків теж
показать весь комментарий
24.01.2024 14:14 Ответить
Волі до протистояння з росією не було з самого початку. До України і українців було співчуття, достатньо щире.
показать весь комментарий
24.01.2024 14:19 Ответить
нє ну заблокований "прорашистськими "щирими "польськими панами кордон для України теж є "щирим" по відношенні до України....
показать весь комментарий
24.01.2024 18:07 Ответить
Якійсь новини від мешканців іншої планети
показать весь комментарий
24.01.2024 14:12 Ответить
Кирби - главный советник Белого дома по делам очевидности.
показать весь комментарий
24.01.2024 14:14 Ответить
Хриплий: не ведиться, в маю будемо шашлики смажит
показать весь комментарий
24.01.2024 14:19 Ответить
А що думає з приводу "замерзання грунту" товарищ Буданов?
показать весь комментарий
24.01.2024 14:20 Ответить
Він начебто вже заявив, що припиняє практику вангування
показать весь комментарий
24.01.2024 14:25 Ответить
Патякання, патякання, патякання, патякання.
показать весь комментарий
24.01.2024 14:22 Ответить
Весна вже незабаром. І прогнози синоптиків стійких холодів не прогнозують.
показать весь комментарий
24.01.2024 14:22 Ответить
вообще то скоро весна и сейчас на юге так вообще до +5 днем.какая земля какая проморзнет?wtf
показать весь комментарий
24.01.2024 14:36 Ответить
двоюродный брат Кулебы проснулся и сделал выссер -скоро усе замерзнет в Причерноморье к травню месяцу
показать весь комментарий
24.01.2024 15:01 Ответить
Чомусь ми і самі про це знаємо
показать весь комментарий
24.01.2024 15:39 Ответить
Може він думає, що тут вічна мєрзлота як в рашці і також мєдвєді з балалайками по вулицях ходять )
показать весь комментарий
24.01.2024 15:56 Ответить
т.е. от самое великое наступление с 10 октября о котором трубили все рашисткие каналы и не наступление вовсе, а так, просто репетиция? Правда только в районе Адеевки по подсчетами осинеров рашисты потеряли 500+ единиц бронетехники и бог знает сколько народу, но то такое, то не нужное.
п.с. Ждут пока грунт промерзнет, кхм... товарищ Кирби не знает, так я ему расскажу... два месяца зимы уже позади, а февраль ожидается ... теплее января... Это стало быть декабря 2024 года ждать?!
Ну ок.
показать весь комментарий
24.01.2024 16:14 Ответить
Пройдет зима, настанет лето!

Узнав от Кирби я про это...

показать весь комментарий
24.01.2024 18:02 Ответить
 
 