Россия может начать наступление, когда земля на юге и востоке больше промерзнет, - Кирби
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
США пока не видят серьезного наземного наступления РФ, но все может измениться. А очередные удары России по городам Украины говорят о желании Путина сломить украинских граждан.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил представитель Белого дома Джон Кирби.
"Мы не видим особого движения на фронте с востока на юг. Ни одна из сторон не достигает значительного прогресса, и мы не видим ни одного серьезного толчка со стороны россиян к какому-то наземному наступлению. Однако я не исключаю, что они не будут пытаться этого делать, когда земля больше промерзнет", - подчеркнул Кирби.
Массированный удар россиян по Украине утром 23 января говорит о попытках "сломить волю" украинцев.
"Итак, частично это попытка сломать волю к сопротивлению украинского народа, но также и попытка заставить украинцев продолжать использовать боеприпасы", - заявил чиновник.
Пожалуйста, подождите...
кількість же дохлого м'яса та згорілого металобрухту взагалі ніяк не впливає на той факт, що кацапи продовжують штурми та палає Україна, а не паРаша, бо сцарю всєя паРаша плювати на ці циферки, запаси дозволяють такі втрати.
Ось тут Підєр з вами не згодний.
як кажуть кацапи "ще не вмерзла Україна"
це назівається кацапська погода - тягне до останнього
Не треба нас вчити, допомагайте зброею.
Ти готовь?, ВСЕГДА ГОТОВЬ.
Поясніть йому,що Україна в північній півкулі...
Волю американців вже зламали.
п.с. Ждут пока грунт промерзнет, кхм... товарищ Кирби не знает, так я ему расскажу... два месяца зимы уже позади, а февраль ожидается ... теплее января... Это стало быть декабря 2024 года ждать?!
Ну ок.
Узнав от Кирби я про это...