РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4686 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
3 371 2
Днепропетровщина (2919) ракеты (2768) уничтожение (3962)

2 вражеские ракеты уничтожены над Днепровским районом, обломки упали на предприятие, ранен мужчина

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

Днем 24 января силы ПВО уничтожили две вражеские ракеты над Днепровским районом.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Защитники из ВК "Восток" уничтожили 2 ракеты. Их сбили над Днепровским районом. Обломки упали на одно из предприятий в Днепре. Ранен 38-летний мужчина. У него черепно-мозговая травма, контузия и перелом. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести", – говорится в сообщении.

По данным ОВА, есть повреждения построек и техники.

Читайте также: Последствия обстрелов Днепропетровщины: от вражеских атак пострадали Никопольщина, Днепр и Павлоград. ФОТОрепортаж
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Світова спільнота признала, що Україна в 2024 році випередить всіх в світі по ШІ.
показать весь комментарий
24.01.2024 14:51 Ответить
Дніпровський район кого чи чого? Який це Дніпровський район? Херсонська обл.? Київ? Дніпро?
показать весь комментарий
24.01.2024 17:15 Ответить
 
 