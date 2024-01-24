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2 вражеские ракеты уничтожены над Днепровским районом, обломки упали на предприятие, ранен мужчина
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Днем 24 января силы ПВО уничтожили две вражеские ракеты над Днепровским районом.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"Защитники из ВК "Восток" уничтожили 2 ракеты. Их сбили над Днепровским районом. Обломки упали на одно из предприятий в Днепре. Ранен 38-летний мужчина. У него черепно-мозговая травма, контузия и перелом. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести", – говорится в сообщении.
По данным ОВА, есть повреждения построек и техники.
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