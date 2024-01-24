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Новости Политика Украины
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Шабунин (473) Ермак Андрей (1192) Офис Президента (1693)

Ермак создал "параллельное правительство", под ним более 30 внештатных советников, что в несколько раз больше, чем у Зеленского, - Шабунин. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава Офиса Президента имеет 32 внештатных советника, которые формально не находятся на государственной службе.

Об этом в своем видео рассказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, у главы ОП Андрея Ермака и людей под ним есть почти 40 советников, а это в несколько раз больше, чем у самого Зеленского.

"Из этих четырех десятков 32 - это советники вне штата. То есть люди, которые формально даже на государственной службе не находятся. А это значит, что они не проходили спецпроверку, они не декларируются и, скорее всего, не имеют доступа к государственной тайне. ...Эти люди иногда имеют больше влияния, чем министры и главы парламентских комитетов", - рассказал Шабунин.

Глава ЦПК подчеркнул, что такая сеть советников - это некое "параллельное правительство".

"Так не может и не должно быть. Страной должны руководить формальные институции, потому что мы выбираем руководство этой страны. ... А эти внештатные советники вообще какие-то левые чуваки. Кто они? Кто им платит? На какие средства они катаются по миру? Почему вообще их указания слушают министры и депутаты? Эта параллельная реальность разрушает настоящие государственные институции", - добавил он.

Шабунин отметил, что закон о лоббизме не решит вопроса с прозрачностью работы советников Ермака.

Также читайте: Николов о статье FT: "Ермак, вы довольны?"
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Топ комментарии
+83
Это называется очень просто - конституционный переворот и незаконная узурпация власти. И именно на это указывали США в своих требованиях навести порядок в стране. И именно на это указывала Виктория Спартц летом 2022 года.
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24.01.2024 15:05
+62
А еще столько же советников Ермака сидит в кремле.
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24.01.2024 14:53
+47
Чорна влада.
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24.01.2024 14:52
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А тому , що шабуньке ПЛАТЕ ПІНЧУК , « лишь -би не Порошенко»
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24.01.2024 16:21 Ответить
Коли чуєш про це свавілля у керівництві держави то відчуваєш власну безпорадність. З одного боку є величезне бажання як найшвидше позбавитись покидьків обраних більшістю виборців у 2019 році, а з іншого не бажаєш послабити країну безвладдям у час війни Московії (т.з. "роССії") проти України. Але "зелені" так багато зробили шкоди, що вже схиляєшся до думки що без викидання їх з владних крісел не буде перемоги над рашизмом котрий захопить нас через їх злочинні дії!!!
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24.01.2024 15:51 Ответить
Пора уже создать новое министерство - Министерство советников Ермака
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24.01.2024 15:52 Ответить
ШОУМЕН - КНИЖКА ПРО ЗЕЛЕНСЬКОГО

Зеленський президентом став ВИПАДКОВО. Зеленського готували як спаринг-партнера для Юлії Тимошенко, аби не пустити Петра Порошенка у другий тур. Але як відомо, виборець все переламав. Тимошенко у другий тур не потрапила, а Зеленському прийшлося на колінці збирати команду для походу у владу. Шустер підтверджує, коли Зеленський усвідомив, що перспектива виграшу - реальна, його це взагалі не порадувало.

Поява біля такого "президента" сірого кардинала на кшталт Єрмака, у всі часи було справою часу. Це й маємо.

Зеленський настільки прагнув уникнути паніки, що відкинув пораду залучити всі наявні резерви для укріплення кордону. У результаті командувач його армією генерал Валерій Залужний був змушений приховувати оборонні приготування не лише від Росії, а й від самого Зеленського" - повідомив нам "Блумберг" зі слів Шустера.
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24.01.2024 15:59 Ответить
Вот такие неожиданные "серые моли", набитые комплексами под завязку, и становятся потом диктаторами.
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24.01.2024 22:03 Ответить
Кому-кому, а начальнику ж...ОПи потрібне таке стадо радників. По дуже простій причині. Невже ще хтось думає і донині, що державою керуе
блазень? Варто тільки подивитись офіційне відео ( на ТБ ), на всіх зустрічах з зарубіжними делегаціями, навіть і з президентом США присутне жирне свиняче рило д,Ермака. Не думаю, що він на переговорах для того, щоб витерти сопельки блазню.
А що до Шабуні, то всі добре пам,ятають, скільки бруду цей дрищ вилив на Пороха і його команду в 19 році перед виборами. І нарешті добився, що йому блазень чи д,Ермак дали невеличку посаду. Ну а шо, якщо Шабуня до роботи не привчений, а дзявкотіти вміе, ось йому і дали посаду дворового песика. Маленького і гавкучого.
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24.01.2024 16:07 Ответить
Реінкарнація совка: Єрмак Генеральний Секретар України.
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24.01.2024 16:14 Ответить
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24.01.2024 16:14 Ответить
Як я розумію, на світлині - ті самі садженці для посадки навесні?
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24.01.2024 23:41 Ответить
неужели во всей стране на 1 фсбшную тварь не найдется 1 снайпер
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24.01.2024 16:17 Ответить
У фсб не знайдеться ще одної такої тварюки?

Вибори. Це брехня, що не на часі
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24.01.2024 16:26 Ответить
Тобі аж з Польщі видно, і ти точно знаєш про "1 фсбшную тварь"?, скільки твій висєр коштує?, в руплях, 1, 2?.
Питання до модераторів "цензора"?, якого ВСИХ цих БОТІВ пропускають в коментах?
Чи то особиста образа Бутусова на президента дає так?
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24.01.2024 19:42 Ответить
Жополиз подоляцький, щезни на русскій корабель.
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24.01.2024 20:32 Ответить
не жополиз, а бот; і не подумає щезати, бо поки не деактивований - то отримує зделку.
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24.01.2024 20:39 Ответить
До відома пана Шабуніна: ніхто зі співробітників офісу президента (в тому числі Єрмак) не є держслужбовцями, а отже присяги держслужбовців не давали, до таємниць офіційних допусків не мають. А Єрмак працює з документами, які є державною таємницею, бо веде міжнародні переговори. І питати за це треба у Зеленського, який це допускає
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24.01.2024 16:27 Ответить
А нахрена взагалі зебабуїну радники? Він що, державою керує? Йому достатньо радника-іміджмейкера та пару помічників знімати гундосі відоси
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24.01.2024 16:40 Ответить
тобто, чергове, блаблабла...
шабуня не знає, ім'я та прізвища, цих "радників"? чи знає і не говорить?
то про що, цей піздьож?
чи час звітувати, донорам грантів?
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24.01.2024 16:41 Ответить
Ось він, наступний уряд України з президентом Кабінетом міністрів, офісом нового Президента України. Навіть не сумнівайтесь! Є, буде і хоче!!!
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24.01.2024 16:42 Ответить
Узурпація влади невідомими особами?
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24.01.2024 16:53 Ответить
👍
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24.01.2024 17:55 Ответить
Пора уже не Манифест 42 писать
А МАНИФЕСТ УКРАИНСКОГО НАРОДА выпускать
И выходить с ним на Банковую
УЖЕ НАЧАСИ
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24.01.2024 17:20 Ответить
Ще один бот на рупльовій ЗП.
Ти в себе в кацапстанє маніфести строчи!, мразота.
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24.01.2024 19:06 Ответить
Баньте цю подоляцьку ботню, вилизує тут сраки зелені.
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24.01.2024 20:33 Ответить
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24.01.2024 17:28 Ответить
Предлагаю дать героя Украины за схемы Татарову, Ермаку и Резникову, как это было с региАналом Бойко который получил героя за схемы с вышками. Еще героя можно дать региАналу и главе холдинга Киевгорстрой который с женой побрил холдинг и инвесторов на миллиарды под крышеванием ОП, и поставив туда своего зама Шевчука брить холдинг дальше - уволился, и загорает в Монако в своем поместье за 20 млн евро.
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24.01.2024 17:39 Ответить
Розкажіть трошки більше про те , як Бойко отримав звання Герой України за схеми з вишками. Бо гугл про це нічого не знає.
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24.01.2024 23:06 Ответить
В 2004 году получил героя Украины, в 2012 году через посредника купили 2 буровые установки, где на варились на 400 млн долларов, при этом звание героя не забрали, уголовные дела позакрывали, не напоминает дело Татарова с взяткой? Или Резникова с схемами в МО, им не хватает только звания героя Украины. Хоть бери петицию регистрируй
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25.01.2024 22:52 Ответить
У Зеленского не радники. У нього підлещувачі.
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24.01.2024 17:42 Ответить
Ну може бути і другий варіант ,шо шабунька висвітив офіційно хто контролює ОПу, виступив у ролі адвоката 🤡, типу зеленьке чмо, не винуват ,а от дерьмак , це фсб...рятуйТЕ ...!? Мутить шабуня разом з 🤡
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24.01.2024 17:54 Ответить
а що тут дивного? він же фактичний презик,прем"єрик і головний військовий начальник...йому так положено!!
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24.01.2024 17:56 Ответить
От Порох був ху...йовий. Правда, віталька?
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24.01.2024 18:07 Ответить
"радників ... у кілька разів більше, ніж у самого Зеленського"
Когнітивні здібності зеленського дозволяют обходитись зовсім без радників - все одно нічого не зрозуміє!
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24.01.2024 18:35 Ответить
Боюсь, що під час війни питання з єрмаком та його позаштатними радниками можна вирішити тільки кардинально! Часу немає...
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24.01.2024 18:39 Ответить
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24.01.2024 18:41 Ответить
Тобто де-факто ВЛАДУ В КРАЇНІ ВЖЕ ЗАХОПИЛО злочинне угруповання, яке формально ніким не уповноважене, але пори це воно вже впливає на всі військово-політичні та економічні процеси в державі, бо на всіх щаблях вже розставлені люди єрмака, татарова та іншої антиукраїнскої, антидержавної мерзоти. І, якщо на всі ці факти, про які каже Шабунун, не реагують наші спецслужби та правоохоронці, тоді український народ має повне право, не очікуючи кінця війни, винести цю грьобану промоскальську аху@вшу гидоту з того "ЗЕленого карточного офісу" та судити їх на відкритому процесі із залученням наших західних партнерів.
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24.01.2024 19:00 Ответить
Це сталося не вже. Я про це пишу 2 роки, але лише зараз до людей починають доходити очевидні речі.
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24.01.2024 23:47 Ответить
От бачте, а я про це попереджав ще наприкинці 2018 року, після виходу інтерв"ю Коломойського Соні Кошкіной в Ізраїлі, де він казав, що Україна на Донбасі воює не з путіним, а сама з собою, що путін там ні до чого, що Україні ніби то треба домовлятися з так званими "рєспублікамі"... Вже тоді, наприкинці 2018 для тих, хто вміє думати та розуміти зміст та наслідки слів, було очевидно, що зеленський це проект кремля та ображеного Порошенком олігарха Коломойського. ІМХО Коломойський з 2016 забезпечував режисуру, промоушен та преЗЕдентську кампанію, а "крємльовскіє" башлялі баблом. Бо і кремль і Коломойський були кровно ображені на 5 Президента, кожен по-своєму, але тут спрацювало правило "ворог моєго ворога - мій друг".
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24.01.2024 23:59 Ответить
Ви написали про зовсім інші речі. У 2018 зеленський ще навіть не оголосив про намір балотуватися в президенти. Він зробив це на новий 2019 рік. А фактична узурпація влади зєрмачньою відбулася 2 роки тому. 3 роки зе-шобла до цього готувалася і скористалася війною для наступу на демократичні інститути.
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25.01.2024 00:38 Ответить
Трохи не так. Уряд дЄрьмака та його прессекретарка зеленське!
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24.01.2024 19:02 Ответить
Увы,такая ркальность.Это и есть наши государственные интитуты.Убеждён с приходом Зеленского и слуг других и не будет. Де -факто европейскую цивилизованную страну в Украине с ними не построить.Хотя и не исключаю,что можем стать даже членом ЕС. На примере Венгрии,(только ещё хуже) она давно там, но по прежнему совковая.
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24.01.2024 19:04 Ответить
щабунін п"зданув (БОТИ рупльові підтянулися), а докази? Є?
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24.01.2024 19:30 Ответить
Шабунене, може досить лизати блаЗЄнську ср@ку?

Бо виходить з ваших слів, що блаЗЄнський нічого не відає про "єрмака" та не знає як він там опинився.

Але "єрмак"=блаЗЄнський.

Шабунин був лайном -- лайном залишається.
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24.01.2024 19:39 Ответить
На те і війна, щоб усілякий лівий мотлох розігнати поганою мітлою.
Уряд "позаштатних радників" - це як кооператив "озеро", точніше, калюжа.
В країні є військова прокуратура ?
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24.01.2024 20:59 Ответить
В Україні нема нічого, не підконтрольного дєрьмаку. А військову прокуратуру зе-шобла ліквідувала ще у 2019 році.
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24.01.2024 23:51 Ответить
Радник радника. Супер посада. Хто хоче бути радником у радника президентського радника?
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24.01.2024 21:03 Ответить
Швидше радник зрадника.
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24.01.2024 23:52 Ответить
Дякуючи, таким підоргам, як шабунін, ми й маємо на посту президента шута-нарциса, а країною керує кагебіст єрмак
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24.01.2024 21:42 Ответить
Не ходи пяний на форуми. Потім соромно🤣
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24.01.2024 23:23 Ответить
Для кадровиків ДУС і СБУ з ДБР, постало ПРОСТЕ питання, вони кріпосні єрмака чи державні службовці в Україні!!??
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24.01.2024 22:49 Ответить
Вони то до "таємниць офіційних допусків не мають", але носа свого пхають скрізь. Тому в нас скрізь "сквозить і тече". Але скількі мотузочці не витися...
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24.01.2024 23:39 Ответить
Тому є звичайна назва: ОПГ російською, або ОЗУ українською
Організоване злочинне угрупування
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24.01.2024 23:45 Ответить
А так буває, коли країною керує дурачок, якого обрали 73% тих, хто переконаний, що серед них він геній.
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25.01.2024 07:53 Ответить
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