Ермак создал "параллельное правительство", под ним более 30 внештатных советников, что в несколько раз больше, чем у Зеленского, - Шабунин. ВИДЕО
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Глава Офиса Президента имеет 32 внештатных советника, которые формально не находятся на государственной службе.
Об этом в своем видео рассказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, у главы ОП Андрея Ермака и людей под ним есть почти 40 советников, а это в несколько раз больше, чем у самого Зеленского.
"Из этих четырех десятков 32 - это советники вне штата. То есть люди, которые формально даже на государственной службе не находятся. А это значит, что они не проходили спецпроверку, они не декларируются и, скорее всего, не имеют доступа к государственной тайне. ...Эти люди иногда имеют больше влияния, чем министры и главы парламентских комитетов", - рассказал Шабунин.
Глава ЦПК подчеркнул, что такая сеть советников - это некое "параллельное правительство".
"Так не может и не должно быть. Страной должны руководить формальные институции, потому что мы выбираем руководство этой страны. ... А эти внештатные советники вообще какие-то левые чуваки. Кто они? Кто им платит? На какие средства они катаются по миру? Почему вообще их указания слушают министры и депутаты? Эта параллельная реальность разрушает настоящие государственные институции", - добавил он.
Шабунин отметил, что закон о лоббизме не решит вопроса с прозрачностью работы советников Ермака.
Пожалуйста, подождите...
Зеленський президентом став ВИПАДКОВО. Зеленського готували як спаринг-партнера для Юлії Тимошенко, аби не пустити Петра Порошенка у другий тур. Але як відомо, виборець все переламав. Тимошенко у другий тур не потрапила, а Зеленському прийшлося на колінці збирати команду для походу у владу. Шустер підтверджує, коли Зеленський усвідомив, що перспектива виграшу - реальна, його це взагалі не порадувало.
Поява біля такого "президента" сірого кардинала на кшталт Єрмака, у всі часи було справою часу. Це й маємо.
Зеленський настільки прагнув уникнути паніки, що відкинув пораду залучити всі наявні резерви для укріплення кордону. У результаті командувач його армією генерал Валерій Залужний був змушений приховувати оборонні приготування не лише від Росії, а й від самого Зеленського" - повідомив нам "Блумберг" зі слів Шустера.
блазень? Варто тільки подивитись офіційне відео ( на ТБ ), на всіх зустрічах з зарубіжними делегаціями, навіть і з президентом США присутне жирне свиняче рило д,Ермака. Не думаю, що він на переговорах для того, щоб витерти сопельки блазню.
А що до Шабуні, то всі добре пам,ятають, скільки бруду цей дрищ вилив на Пороха і його команду в 19 році перед виборами. І нарешті добився, що йому блазень чи д,Ермак дали невеличку посаду. Ну а шо, якщо Шабуня до роботи не привчений, а дзявкотіти вміе, ось йому і дали посаду дворового песика. Маленького і гавкучого.
Вибори. Це брехня, що не на часі
Питання до модераторів "цензора"?, якого ВСИХ цих БОТІВ пропускають в коментах?
Чи то особиста образа Бутусова на президента дає так?
шабуня не знає, ім'я та прізвища, цих "радників"? чи знає і не говорить?
то про що, цей піздьож?
чи час звітувати, донорам грантів?
А МАНИФЕСТ УКРАИНСКОГО НАРОДА выпускать
И выходить с ним на Банковую
УЖЕ НАЧАСИ
Ти в себе в кацапстанє маніфести строчи!, мразота.
Когнітивні здібності зеленського дозволяют обходитись зовсім без радників - все одно нічого не зрозуміє!
Бо виходить з ваших слів, що блаЗЄнський нічого не відає про "єрмака" та не знає як він там опинився.
Але "єрмак"=блаЗЄнський.
Шабунин був лайном -- лайном залишається.
Уряд "позаштатних радників" - це як кооператив "озеро", точніше, калюжа.
В країні є військова прокуратура ?
Організоване злочинне угрупування