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военнопленные (771) война (47249) обмен (1245) плен (2353) пропавший без вести (104)

В рамках 49 обменов между Украиной и РФ домой уже вернули 2681 защитника Украины, - Координационный штаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

полонені,обмін

В рамках обменов между Украиной и Россией домой вернули 2681 украинского воина и 147 гражданских лиц.

Об этом во время заседания Совета по правам человека, гендерного равенства и разнообразия при МИД Украины заявил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Юрий Таранюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Цель Координационного штаба - вернуть в Украину всех и каждого из российского плена. Это касается и гражданских, и военнопленных. В настоящее время проведено 49 обменов и возвращено домой 2828 человек, из них 2681 - военный. Возвращено и 147 гражданских лиц. В плену находятся более 8 тысяч человек, это мы знаем, что это плен. И из этого числа более 1600 человек - гражданские", - отметил он.

По словам представителя Координационного штаба, десятки тысяч человек считаются пропавшими без вести.

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"Если брать тенденцию, то из более 8 тысяч человек, находящихся в плену, подтвержденных РФ через МККК - лишь более половины. Другая информация была получена тем или иным способом - от освобожденных пленных и т.п.", - отметил Таранюк.

В то же время, Россия нарушает нормы гуманитарного права, не сообщая о факте плена. Поэтому огромное количество этих пропавших людей, очевидно, тоже находятся в плену, добавил представитель Координационного штаба.

Напомним, ранее в сети было обнародовано видео падения самолета Ил-76 в Белгородской области РФ.

В Минобороны РФ заявили, что на борту самолета якобы находились украинские пленные, которых вывозили для обмена.

В украинском Минобороны сообщили, что сейчас "выясняют информацию". Координационный штаб по обращению с военнопленными собирает и анализирует всю необходимую информацию о катастрофе Ил-76.

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что 24 января должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной.
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повернули 2681. Зеля, тати накуй. не повернули.
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24.01.2024 15:14 Ответить
Ці е не та заява яку люди чекають від Кординаційного штабу.
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24.01.2024 15:17 Ответить
Хотілося б зрозуміти - йде мова про обміни з початку повномасштабного нападу, чи ще з 2014-го року, бо шукаю цифри по обміну і на цифру у 2828 осіб без урахування обмінів з 2014 по 2021-й не виходжу!!!
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24.01.2024 15:34 Ответить
Азовців коли првернеш?!!!
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24.01.2024 15:49 Ответить
 
 