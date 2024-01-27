Россияне осуществляет трехстороннее наступление на Авдеевку с целью окружить город, - британская разведка
Оккупанты не оставляют попыток оцепить Авдеевку, осуществляет трехстороннее наступление на город и пытаются проникнуть на окраины через служебные тоннели.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает разведка Британии.
Как отмечает разведка, Россия продолжает наступление на нескольких направлениях с целью захвата Донбасса. 21 января враг захватил поселок Крохмальное в Харьковской области и 18 января Веселое вблизи Бахмута, впрочем, это не имело стратегического значения.
"Довоенное население Веселого составляло 102 человека, а Крохмального - 45. Это свидетельствует о продолжении незначительных постепенных успехов России, в то время, как Украина сосредотачивается на активной обороне", - пишет разведка.
Согласно оценкам, главным приоритетом для врага остается Авдеевка. Враг осуществляет трехстороннее наступление с целью окружения города с юга и севера. В частности ведут бои в окрестностях восточного кварталах Авдеевки.
В то же время враг понес значительные потери в живой силе и бронетехнике благодаря ударам украинских беспилотников.
"По сообщениям, российские войска пытаются обойти украинские укрепления, проникая на окраины города через служебные тоннели. Этот метод проникновения они применяют с октября 2023 года", - отмечают в разведке.
Украинские контратаки сдерживают врага от дальнейшего продвижения вглубь города. Поскольку основной маршрут снабжения остается нетронутым, а украинские силы проводят локальные контратаки, вероятно, город будет оставаться под контролем Украины в течение следующих недель.
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Деякі приклади «янукізмів»[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D1%96%D0%B7%D0%BC%D0%B8&veaction=edit§ion=1 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D1%96%D0%B7%D0%BC%D0%B8&action=edit§ion=1 ред. код ]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80 «проффесор» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D1%96%D0%B7%D0%BC%D0%B8#cite_note-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80-2 [2] «прємьєр-міністр»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D1%96%D0%B7%D0%BC%D0%B8#cite_note-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80-2 [2] Анна Ахмєтоваhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D1%96%D0%B7%D0%BC%D0%B8#cite_note-3 [3] (про поетесу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Анну Ахматову )Гулак-Артьомовськийhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D1%96%D0%B7%D0%BC%D0%B8#cite_note-4 [4] Письменник «Ісаак Бебель» (мається на увазі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%86%D1%81%D0%B0%D0%BA_%D0%95%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%97%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Бабель )https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D1%96%D0%B7%D0%BC%D0%B8#cite_note-5 [5] Завжди перемагає красаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D1%96%D0%B7%D0%BC%D0%B8#cite_note-6 [6] Ми будемо сурмити в усі дзвони!https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D1%96%D0%B7%D0%BC%D0%B8#cite_note-7 [7] Під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_2004 президентської виборчої кампанії 2004 року в одному зі своїх виступів Янукович заявив, що https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%BE%D0%BD Свята гора Афон в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Палестині https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D1%96%D0%B7%D0%BC%D0%B8#cite_note-8 [8] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D1%96%D0%B7%D0%BC%D0%B8#cite_note-9 [9] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D1%96%D0%B7%D0%BC%D0%B8#cite_note-10 [10] (вона в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F Греції ).«Баранку от бублика они получат» (так прокоментував у 2007 р. вимоги щодо відставки міністра внутрішніх справ та генерального прокурора)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D1%96%D0%B7%D0%BC%D0%B8#cite_note-11 [11] Янукович назвав львів'ян «кращим геноцидом країни»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D1%96%D0%B7%D0%BC%D0%B8#cite_note-12 [12] (маючи на увазі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4 генофонд )Демілітаціяhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D1%96%D0%B7%D0%BC%D0%B8#cite_note-13 [13] (про https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F делімітацію )https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0_(%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B5%D0%BC) Йолка (про https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0 ялинку )https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D1%96%D0%B7%D0%BC%D0%B8#cite_note-14 [14] Welcome in Ukrainehttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D1%96%D0%B7%D0%BC%D0%B8#cite_note-15 [15] Це було би смішно, якби не було так «більно»!https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D1%96%D0%B7%D0%BC%D0%B8#cite_note-16 [16] Ми на самому початку з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%94%D0%B2_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дмитром Анатолійовичем домовилися, що не будемо говорити про погане, а краще зробимоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D1%96%D0%B7%D0%BC%D0%B8#cite_note-17 [17] «Цей слага́н увікни…уві…увікн…увікни…вікніть для себе Україну - це слага́н промо-кампанії нашої держави до Євро-2012. Для того, щоб умікнути Україну…»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D1%96%D0%B7%D0%BC%D0%B8#cite_note-18 [18] .«Будьте щасливі як терикони!» - на весіллі Янукович побажав молодятам: «Будьте щасливі, як море https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE Монако , як терикони https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81 Донбасу» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D1%96%D0%B7%D0%BC%D0%B8#cite_note-19 [19] .«Балкантавра» - насправді він хотів сказати про бразильський космодром https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0 «Алкантара» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D1%96%D0%B7%D0%BC%D0%B8#cite_note-20 [20] .https://uk.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 23 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/2010 2010 року відповідаючи на запитання членів Атлантичної Ради США в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA Нью-Йорку , сказав: «В Україні розмовляють не тільки українською і російською мовами. Розмовляють угорською, румунською, болгарською, грецькою, єврейською тощо…»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D1%96%D0%B7%D0%BC%D0%B8#cite_note-21 [21] .«Програми свободи слова». В інтерв'ю https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%91%D1%96-%D0%91%D1%96-%D0%A1%D1%96 Українській службі Бі-Бі-Сі Янукович сказав: «Я кажу, скажіть, які саме: чи скоротилася будь-яка програма свободи слова в Україні - ні, не скоротилася. Всі канали як показували програми свободи слова, так і показують»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D1%96%D0%B7%D0%BC%D0%B8#cite_note-22 [22] .«Ховатися від відповідальності за ґратами». https://uk.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 11 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/2011 2011 на прес-конференції у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2 Львові Янукович сказав: «Я не за те, щоб ми, умовно кажучи, кидали когось за ґрати, там, де будуть ховатися і тікати від відповідальності. Безумовно, ми їх знайдемо, але вони повинні повернути державні кошти»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D1%96%D0%B7%D0%BC%D0%B8#cite_note-23 [23] .«А Мишка слушает, да ест»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D1%96%D0%B7%D0%BC%D0%B8#cite_note-%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B02-24 [24] .Грітися у кривавому багатті - виступаючи на столичному https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2) Майдані Незалежності на урочистостях з нагоди https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8 66-ї річниці Перемоги Янукович наголосив, що держава дасть гідну відсіч усім, хто прагне «погрітися у кривавому багатті»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D1%96%D0%B7%D0%BC%D0%B8#cite_note-25 [25] Мови Українського народу - https://uk.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 30 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/2010 2010 року Янукович видав Указ, в якому він пише про «виховання у молодого покоління любові до мов Українського народу, забезпечення їх всебічного розвитку»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D1%96%D0%B7%D0%BC%D0%B8#cite_note-26 [26] .Національна ідея - не шльопати язиком - https://uk.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 11 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/2011 2011 , на нараді з питань соціально-економічного розвитку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Івано-Франківської області Янукович заявив, що «національна ідея - любити свою батьківщину, державу, землю, працювати, а не шльопати язиком»