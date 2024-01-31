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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оккупанты в течение 30 января 13 раз безуспешно штурмовали наши плацдармы на Днепре, - Генштаб

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Генштаб ВСУ обнародовал информацию о неудачных атаках россиян на плацдармы ВСУ на левом берегу Днепра на Херсонщине в течение 30 января 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Оккупанты не отказываются от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предприняты 13 безуспешных попыток штурма позиций наших войск".

Также читайте: В течение 30 января россияне нанесли 5 ракетных и 63 авиационных удара, совершили 39 обстрелов из РСЗО, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ВС (6215) Днепр (4403) ВСУ (6553) плацдарм (60) Херсонская область (4726)


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пічаль у кацапа:
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31.01.2024 00:18 Ответить
https://twitter.com/i/status/1752411695174066443 як кацапи мотивують на КМБ
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31.01.2024 00:23 Ответить
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31.01.2024 00:26 Ответить
Тримайтеся , дорогі наші Воїни , ми за Вас молимося , так як Ви наша
надія 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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31.01.2024 01:08 Ответить
Є відео з безпілотника,як наші аеробомбери
вночі ганяються за орками по полю : кидають
цукерочку під ноги,орок падає,інші біжать
далі...знову цукерочка і знову попадання,
два орка валяються на землі...сім орків
добігалися...їх утілізували за декілька
хвилин.Тож донатимо на пташки,хто
скільки зможе.
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31.01.2024 05:58 Ответить
 
 