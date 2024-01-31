Оккупанты в течение 30 января 13 раз безуспешно штурмовали наши плацдармы на Днепре, - Генштаб
Генштаб ВСУ обнародовал информацию о неудачных атаках россиян на плацдармы ВСУ на левом берегу Днепра на Херсонщине в течение 30 января 2024 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "Оккупанты не отказываются от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предприняты 13 безуспешных попыток штурма позиций наших войск".
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надія 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
вночі ганяються за орками по полю : кидають
цукерочку під ноги,орок падає,інші біжать
далі...знову цукерочка і знову попадання,
два орка валяються на землі...сім орків
добігалися...їх утілізували за декілька
хвилин.Тож донатимо на пташки,хто
скільки зможе.