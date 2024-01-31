Оккупанты в течение 30 января 13 раз безуспешно штурмовали наши плацдармы на Днепре, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о неудачных атаках россиян на плацдармы ВСУ на левом берегу Днепра на Херсонщине в течение 30 января 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Оккупанты не отказываются от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предприняты 13 безуспешных попыток штурма позиций наших войск".

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