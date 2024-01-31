Авиация и ракетные войска ВСУ в течение 30 января поразили 12 районов сосредоточения оккупантов, 5 артиллерийских средств, 2 ЗРК, склад и станцию РЛС, - Генштаб
Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах авиации и ракетных войск ВСУ по российским оккупантам в течение 30 января 2024 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "В течение дня авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружению и военной технике и 2 зенитно-ракетных комплексах противника.
Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения вооружения и военной техники, 1 складу боеприпасов, 5 артиллерийских средствах и 1 радиолокационной станции противника".
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