В Авдеевке осталось менее 1000 гражданских лиц, эвакуация еще продолжается, - начальник ГВА Барабаш

На вторник, 30 января, в Авдеевке остается 976 мирных жителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Авдеевской ГВА Виталий Барабаш.

"Это те, кто с начала "горячей" фазы войны сознательно остались под обстрелами оккупантов, отказавшись от эвакуации. Было больше. Но понемногу вывозим народ. Совместно с волонтерами, "белыми ангелами" и спасателями", - говорится в сообщении.

Три дня назад, 28 января, в городе находились 1014 гражданских. На начало января этого года в Авдеевке было около 1170 человек. По состоянию на октябрь 2023 года, когда российские оккупанты активизировали штурмы и обстрелы вокруг Авдеевки, в городе оставалось более 1 600 человек.

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