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В Авдеевке осталось менее 1000 гражданских лиц, эвакуация еще продолжается, - начальник ГВА Барабаш

авдіївка

На вторник, 30 января, в Авдеевке остается 976 мирных жителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Авдеевской ГВА Виталий Барабаш.

"Это те, кто с начала "горячей" фазы войны сознательно остались под обстрелами оккупантов, отказавшись от эвакуации. Было больше. Но понемногу вывозим народ. Совместно с волонтерами, "белыми ангелами" и спасателями", - говорится в сообщении.

Три дня назад, 28 января, в городе находились 1014 гражданских. На начало января этого года в Авдеевке было около 1170 человек. По состоянию на октябрь 2023 года, когда российские оккупанты активизировали штурмы и обстрелы вокруг Авдеевки, в городе оставалось более 1 600 человек.

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Автор: 

эвакуация (2067) Донецкая область (9545) Авдеевка (2444)


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Топ комментарии
+7
Вообще пох уже стало, что с ними будет... Мне жалко наших Воинов и Волонтёров которые сейчас рискуют своей жизнью чтобы этих эвакуировать... Я бы их не забирала, они сделали свой выбор уже давно
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31.01.2024 07:55
+5
Дайте людям вже спокійно померти дома (або дочекатись рашку), що є одне і те ж. Не кожний згоден померти на підлозі в шкільному спортзалі на оптимізовану (0 грн) "допомогу" від держави. Дали підписати папірець "від евакуації відмовляюсь" і все, проблем немає. Або запропонуйте місце у концлагері для кацапів з 10000 гривень на місяць - багато пенсіонерів погодяться.
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31.01.2024 07:49
+4
Тому ж я і кажу - дайте їм спокійно померти згідно власного вибору. Але неповнолітніх треба евакуювати насильно (якщо є куди, звісно).
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31.01.2024 08:04
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один дід казав: "Нам все равно кто будет - русские или украинцы, главное, чтобы наступил мир".
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31.01.2024 06:57 Ответить
Ну и нам всё равно, что с ними уже будет...
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31.01.2024 07:56 Ответить
Якби дід застав Бабин Яр чи в нього не було маразму і він зрозумів, що було у Бучі, то йому не було б байдуже на мир як із російськими так і німецькми фашистами
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31.01.2024 09:20 Ответить
Дайте людям вже спокійно померти дома (або дочекатись рашку), що є одне і те ж. Не кожний згоден померти на підлозі в шкільному спортзалі на оптимізовану (0 грн) "допомогу" від держави. Дали підписати папірець "від евакуації відмовляюсь" і все, проблем немає. Або запропонуйте місце у концлагері для кацапів з 10000 гривень на місяць - багато пенсіонерів погодяться.
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31.01.2024 07:49 Ответить
Вообще пох уже стало, что с ними будет... Мне жалко наших Воинов и Волонтёров которые сейчас рискуют своей жизнью чтобы этих эвакуировать... Я бы их не забирала, они сделали свой выбор уже давно
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31.01.2024 07:55 Ответить
Тому ж я і кажу - дайте їм спокійно померти згідно власного вибору. Але неповнолітніх треба евакуювати насильно (якщо є куди, звісно).
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31.01.2024 08:04 Ответить
Спокійно не вийде. Російські нелюди катують українців перед тим як вбити на окупованих територіях
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31.01.2024 09:22 Ответить
Це так. Али вони розуміють, чим ризикують (сподіваюсь). І повинні розуміти, що їх наявність в бойовій зоні ускладнює життя нашим солдатам.
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31.01.2024 09:35 Ответить
це не лежачі, не діти, не немічні
це ждуни...
ну і ********.
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31.01.2024 08:14 Ответить
Над Авдіївкою немає покриття мобільних операторів. Нещасні ждуни не мають каналу зв'язку, як злити в телеграм-канали рашистів фото і відео про розміщеня і рух підрозділів ЗСУ на бойових позиціях. Так би заробили довгий ржубль.
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31.01.2024 08:18 Ответить
Ждуни
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31.01.2024 08:22 Ответить
Як ждуни, то нахер вони тут, щоб ракети наводили? Ті волонтери і воїни перед ними вже на коліна стають - просять виїхати, нє.. ми довбойоби будемо сидіти хер зна чог
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31.01.2024 08:38 Ответить
 
 