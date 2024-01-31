ВСУ за сутки отбили атаки врага на 6 направлениях, на Авдеевском больше всего - 37, - Генштаб

За минувшие сутки произошло 88 боевых столкновений. Враг не оставляет попыток выбить подразделения ВСУ с занимаемых позиций на левобережье Херсонщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах на Сиверском и Слобожанском направлениях. Там он проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

За сутки на Купянском направлении отбиты 5 атак врага возле Синьковки Харьковской области. На Лиманском направлении украинские воины отразили 7 атак оккупантов в районах Тернов и Ямполевки Донецкой области. На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 6 атак противника около Богдановки и Клещиевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за минувшие сутки отбили 26 атак в районе Авдеевки и еще 11 атак - возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

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На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника недалеко от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 16 атак. На Шахтерском и Запорожском направлениях враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 15 безуспешных штурмовых действий.