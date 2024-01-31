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Новости
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Украина получит высокоточные бомбы большой дальности GLSDB, но сроки поставок из соображений безопасности не будут разглашаться, - Пентагон

бомба,glsdb

Спикер Пентагона Пэт Райдер подтвердил передачу Украине высокоточных бомб большой дальности GLSDB.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Мы признали в прошлом году, мы предоставим Украине GLSDB в рамках нашей программы USIA – наших усилий по оказанию помощи в сфере безопасности, финансируемой USAI. Однако, по соображениям безопасности сделки, мы не собираемся подтверждать конкретные сроки", – заявил Райдер.

Напомним, ранее издание Politico со ссылкой на четыре источника сообщил, что Пентагон успешно опробовал новую высокоточную бомбу большой дальности GLSDB, которая может прибыть в Украину уже в среду, 31 января.

Что такое бомба GLSDB?

GLSDB совмещает в себе крылатую авиабомбу малого диаметра GBU-39 с разгонным блоком от реактивного снаряда M26, которую можно запускать с HIMARS/MLRS. Наведение на цель – по GPS и инерционное. После запуска бомба отделяется от ракеты в полете, выпускает миникрылья и, планируя, летит к цели.

Версию запускаемой с воздуха бомбы создали в 2019 году, но, несмотря на успешные испытания, Boeing и Saab не продавали ее, пока США не решили передать ее Украине в рамках пакета помощи.

GLSDB созданы совместно шведским и американским концернами SAAB Boeing. Они управляются с помощью GPS, могут уничтожать некоторые электронные помехи, их можно использовать в любых погодных условиях и против бронетехники на расстоянии около 150 километров.

Смотрите: Приоритетом является усиление контроля и прозрачности в вопросах использования помощи, - Умеров провел встречу с генеральным инспектором США Сторчем. ФОТО

Автор: 

бомба (369) оружие (10200) Пентагон (1449) помощь (7770)


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Топ комментарии
+19
пам"ятаєш слова Порошенка - які ним були сказані про цих "нитіків"?
"Їм хоч тризуб постав над Кремлем - все одно скажуть що криво стоїть!"
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31.01.2024 08:51
+14
Касьяно ЦЕ питання КОМУ задає? Невже тому, за кого він п"ять років тому ратував та "з штанів вискакував", а потім привів до влади?
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31.01.2024 08:47
+12
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31.01.2024 08:41
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Правила форума Совет форумчан
Значить або вони вже у нас, або терміни постачання відкладаються на невизначений час
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31.01.2024 08:35 Ответить
Бо зебилы растрындели , шо передадут сегодня?
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31.01.2024 08:53 Ответить
Це хороша новина, особливо зранку трохи позитиву не завадить)
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31.01.2024 08:40 Ответить
Интересно нытики и тут будут ныть?
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31.01.2024 08:40 Ответить
пам"ятаєш слова Порошенка - які ним були сказані про цих "нитіків"?
"Їм хоч тризуб постав над Кремлем - все одно скажуть що криво стоїть!"
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31.01.2024 08:51 Ответить
А "дружбан", випадково - не з "Ольгіно"?
Кацапе! Не "палися" так відкрито! Бо довго тут не проживеш!
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31.01.2024 09:30 Ответить
Навіщо? Туди далеко і холодно! Я краще тебе на форумі "загинатиму"!
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31.01.2024 17:11 Ответить
бережливість - не вада бізнесмена, це його чеснота.
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31.01.2024 11:33 Ответить
Урок логіки:

Порошенко на посаді президента крав - гроші у бюджеті були…

Зеленський на посаді президента не краде - грошей у бюджеті немає…

Висновок - Порошенко крав у бюджет…

*
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31.01.2024 11:41 Ответить
Мало звинувачень Він за вбивство та з"їдання брата ще й смертну кару заробив!
"Чудо в пір"ї"! Ти мабуть "заблудився" Тобі на "лента : сру"
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31.01.2024 17:09 Ответить
до речі, той дружбан не на півлітру просив милостиню?
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31.01.2024 11:35 Ответить
Нитік ниє про нитіків )))
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31.01.2024 08:55 Ответить
40 штук? для чего? что бы продолжали погибать украинцы на фронте? ты получается восхищен соботажем Ленд-лиз? ты или есть фсб или оно в твоей голове.
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31.01.2024 11:36 Ответить
Не поспішайте. Сьорбайте каву у своїх теплих пентагонівськиз кабінетах, та не вдавіться, вичавлюючи з себе по 1 бомбі на місяць. Однією рукою допомагайте, а іншою при цьому не забувайте продавати рашистам процесори для їх ракет.

Україна всього-лиш захищається від повномасштабного нападу ресурсно сильнішого противника. Ще є повно часу і повно незагарбаних рашистами територій
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31.01.2024 08:41 Ответить
Украинский суд отпустил украинского чиновника укравшего 1,5 млрд на снарядах,а виноваты американцы? Ты ничего не путаешь?
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31.01.2024 09:36 Ответить
у всех своя вина, согласен?

если байден снял санкции с сп2, приостановил поставки оружия Украине летом 2021, с позором вывел воиска из Афгана, бросив всех союзником там на съедение талибам и саботировал Ленд-лиз, поддержал карлицу во время восстания пригожиена. постоянно твердя "мы не хотим прямого конфликта", "мы не хотим войны, то у него, мразина, своя вина!
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31.01.2024 11:42 Ответить
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31.01.2024 08:41 Ответить
Касьяно ЦЕ питання КОМУ задає? Невже тому, за кого він п"ять років тому ратував та "з штанів вискакував", а потім привів до влади?
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31.01.2024 08:47 Ответить
Я бы то же новую технику копать траншеи не отправлял,ланцеты,куйцеты та даже те же гранды ,главное рабочая что б была
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31.01.2024 10:13 Ответить
Так копать можна і в оперативному тилу
ХЗ : або вони перетворяться на передову лінію оборони - у разі нашого відступу Або стануть прикриттям для другої лінії оборони - у випадку оборони та накопичування резервів перед наступом
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31.01.2024 10:20 Ответить
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31.01.2024 08:47 Ответить
будували турецькі та китайські фірми за відкати, українські гроші пішли в кабизду.
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31.01.2024 08:53 Ответить
Там є кілька великих українських компаній, які жваво пиляють кошти з зеленими....
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31.01.2024 08:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=M9d0N8MfJ8Q&ab_channel=%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8ICTV Турки, азербайджанцы, китайцы: почему украинские дороги строят иностранные, а не украинские компании
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31.01.2024 08:58 Ответить
Про "Автомагістраль" чув?....Ще є купа меньших компній які роблять ромонт доріг за бюджетні кошти в регіонах і мають нову іноземну техніку...
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31.01.2024 09:05 Ответить
Ванюшкам пофігу від чого здохнути за путлєра, від осколку від старої міни або від нової бомби. Вони поки усі не передохнуть не заспокояться
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31.01.2024 08:41 Ответить
Україна вже 31 січня може отримати найновітніші бомби GLSDB від Пентагону. Їх ще немає на озброєнні навіть у США, - Politico.
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31.01.2024 08:43 Ответить
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31.01.2024 08:46 Ответить
Нам колись шось в гарніи кількості поставлять ? -- касетні снаряди за місяць закінчились
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31.01.2024 08:59 Ответить
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31.01.2024 09:03 Ответить
Цікаво! Збили ОДИН БПЛА а "мощных взрывов" - ТРИ! Це так "мощно" вибухнули "три пусті цистерни"? Та й "збиття" саме над нафтопереробним заводом якось дивно виглядить Бо БПЛА упав на "енергооб"єкт" А саме по них ми і б"ємо!
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31.01.2024 09:52 Ответить
ну добре, можна кримські залізяки гарно пошматувати
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31.01.2024 09:04 Ответить
Знову пробнічки...
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31.01.2024 09:07 Ответить
"яка може прибути до України вже в середу, 31 січня"
Шо, ціла одна? От не здивуюсь, якщо це не труднощі google-перекладача.
Ну хоч використати її можна буде, чи як Абрамси?
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31.01.2024 09:09 Ответить
Полетить на голови кацапам-отже доставили.
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31.01.2024 09:16 Ответить
Пентагону здалося би трохи прикрити пельку всіляким "Politico" і іншим виданням, які навипередки публікують те, чого не варто було б завчасно розголошувати.
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31.01.2024 10:06 Ответить
 
 