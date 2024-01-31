Украина получит высокоточные бомбы большой дальности GLSDB, но сроки поставок из соображений безопасности не будут разглашаться, - Пентагон
Спикер Пентагона Пэт Райдер подтвердил передачу Украине высокоточных бомб большой дальности GLSDB.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Мы признали в прошлом году, мы предоставим Украине GLSDB в рамках нашей программы USIA – наших усилий по оказанию помощи в сфере безопасности, финансируемой USAI. Однако, по соображениям безопасности сделки, мы не собираемся подтверждать конкретные сроки", – заявил Райдер.
Напомним, ранее издание Politico со ссылкой на четыре источника сообщил, что Пентагон успешно опробовал новую высокоточную бомбу большой дальности GLSDB, которая может прибыть в Украину уже в среду, 31 января.
Что такое бомба GLSDB?
GLSDB совмещает в себе крылатую авиабомбу малого диаметра GBU-39 с разгонным блоком от реактивного снаряда M26, которую можно запускать с HIMARS/MLRS. Наведение на цель – по GPS и инерционное. После запуска бомба отделяется от ракеты в полете, выпускает миникрылья и, планируя, летит к цели.
Версию запускаемой с воздуха бомбы создали в 2019 году, но, несмотря на успешные испытания, Boeing и Saab не продавали ее, пока США не решили передать ее Украине в рамках пакета помощи.
GLSDB созданы совместно шведским и американским концернами SAAB Boeing. Они управляются с помощью GPS, могут уничтожать некоторые электронные помехи, их можно использовать в любых погодных условиях и против бронетехники на расстоянии около 150 километров.
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"Їм хоч тризуб постав над Кремлем - все одно скажуть що криво стоїть!"
Кацапе! Не "палися" так відкрито! Бо довго тут не проживеш!
Порошенко на посаді президента крав - гроші у бюджеті були…
Зеленський на посаді президента не краде - грошей у бюджеті немає…
Висновок - Порошенко крав у бюджет…
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"Чудо в пір"ї"! Ти мабуть "заблудився" Тобі на "лента : сру"
Україна всього-лиш захищається від повномасштабного нападу ресурсно сильнішого противника. Ще є повно часу і повно незагарбаних рашистами територій
если байден снял санкции с сп2, приостановил поставки оружия Украине летом 2021, с позором вывел воиска из Афгана, бросив всех союзником там на съедение талибам и саботировал Ленд-лиз, поддержал карлицу во время восстания пригожиена. постоянно твердя "мы не хотим прямого конфликта", "мы не хотим войны, то у него, мразина, своя вина!
ХЗ : або вони перетворяться на передову лінію оборони - у разі нашого відступу Або стануть прикриттям для другої лінії оборони - у випадку оборони та накопичування резервів перед наступом
Шо, ціла одна? От не здивуюсь, якщо це не труднощі google-перекладача.
Ну хоч використати її можна буде, чи як Абрамси?