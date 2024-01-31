Украина получит высокоточные бомбы большой дальности GLSDB, но сроки поставок из соображений безопасности не будут разглашаться, - Пентагон

Спикер Пентагона Пэт Райдер подтвердил передачу Украине высокоточных бомб большой дальности GLSDB.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Мы признали в прошлом году, мы предоставим Украине GLSDB в рамках нашей программы USIA – наших усилий по оказанию помощи в сфере безопасности, финансируемой USAI. Однако, по соображениям безопасности сделки, мы не собираемся подтверждать конкретные сроки", – заявил Райдер.

Напомним, ранее издание Politico со ссылкой на четыре источника сообщил, что Пентагон успешно опробовал новую высокоточную бомбу большой дальности GLSDB, которая может прибыть в Украину уже в среду, 31 января.

Что такое бомба GLSDB?

GLSDB совмещает в себе крылатую авиабомбу малого диаметра GBU-39 с разгонным блоком от реактивного снаряда M26, которую можно запускать с HIMARS/MLRS. Наведение на цель – по GPS и инерционное. После запуска бомба отделяется от ракеты в полете, выпускает миникрылья и, планируя, летит к цели.

Версию запускаемой с воздуха бомбы создали в 2019 году, но, несмотря на успешные испытания, Boeing и Saab не продавали ее, пока США не решили передать ее Украине в рамках пакета помощи.

GLSDB созданы совместно шведским и американским концернами SAAB Boeing. Они управляются с помощью GPS, могут уничтожать некоторые электронные помехи, их можно использовать в любых погодных условиях и против бронетехники на расстоянии около 150 километров.

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