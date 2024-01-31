Болгария разыскивает 6 россиян, причастных к взрывам на складах с оружием

В Болгарии в розыск объявили шестерых граждан России. По данным следствия, они в 2011–2020 годах устроили взрывы на складах с оружием и оружейных заводах Болгарии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.

Россиян объявила в розыск прокуратура Софии. Там не указали имена разыскиваемых. Но уточнили, что они подозреваются в причастности ко взрывам на складах болгарского предпринимателя Эмилиана Гебрева в 2011 году, двух взрывах на заводе ВМЗ в 2015-м и на заводе "Арсенал" в 2020-м.

Эти случаи были объединены в одно расследование. Следователи вели дело с апреля 2021 года, публично о нем не сообщали. Вероятно, граждан РФ объявили в розыск несколько раньше, чем об этом сообщили.

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По данным Радио Свобода, троих из шести объявленных в розыск россиян также обвиняют в отравлении Гебрева "Новичком" в 2015 году.

Также следователи устанавливают причастность к взрывам на складах оружия болгарских граждан.

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