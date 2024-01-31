РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10510 посетителей онлайн
Новости
2 950 22

Болгария разыскивает 6 россиян, причастных к взрывам на складах с оружием

болгарія

В Болгарии в розыск объявили шестерых граждан России. По данным следствия, они в 2011–2020 годах устроили взрывы на складах с оружием и оружейных заводах Болгарии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.

Россиян объявила в розыск прокуратура Софии. Там не указали имена разыскиваемых. Но уточнили, что они подозреваются в причастности ко взрывам на складах болгарского предпринимателя Эмилиана Гебрева в 2011 году, двух взрывах на заводе ВМЗ в 2015-м и на заводе "Арсенал" в 2020-м.

Эти случаи были объединены в одно расследование. Следователи вели дело с апреля 2021 года, публично о нем не сообщали. Вероятно, граждан РФ объявили в розыск несколько раньше, чем об этом сообщили.

Читайте: Болгария продлила действие временной защиты для беженцев из Украины до марта 2025 года

По данным Радио Свобода, троих из шести объявленных в розыск россиян также обвиняют в отравлении Гебрева "Новичком" в 2015 году.

Также следователи устанавливают причастность к взрывам на складах оружия болгарских граждан.

Также читайте: Премьер Болгарии Денков о войне в Украине: "Нам не нужен любой другой мир, кроме справедливого и честного"

Автор: 

Болгария (654) взрыв (6727) россия (95393) диверсия (295)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12
Добре, що Зєля все зберіг, і сотні тисяч людських життів, і території, і склади зі зброєю.
показать весь комментарий
31.01.2024 08:59
+11
показать весь комментарий
31.01.2024 08:53
+10
А Порошенка не розшукує? Странно... це ж він всі склади попідривав!
показать весь комментарий
31.01.2024 08:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
До речі, що там зі складами зброї, які вибухали у 2015-2019-му? Знайшли винних?
показать весь комментарий
31.01.2024 08:50 Ответить
Ти все проспав, ********! Зеленая прокурорша специально для тебя озвучивала: склады подорвали росийские ДРГ!
показать весь комментарий
31.01.2024 08:51 Ответить
Можна посилання?
показать весь комментарий
31.01.2024 08:52 Ответить
тебе що в Гуглі забанили чи ти скрепним )(яндексом користуєшся ???
показать весь комментарий
31.01.2024 08:54 Ответить
Тебе можна лопатой по ****
показать весь комментарий
31.01.2024 09:02 Ответить
Не нервуйте, і вам повісточку дадуть
показать весь комментарий
31.01.2024 09:05 Ответить
...не можно а нужно....
показать весь комментарий
31.01.2024 10:02 Ответить
показать весь комментарий
31.01.2024 08:53 Ответить
Чудово, що розкрили зараз.
Погано, що тоді не змогли вберегти.
показать весь комментарий
31.01.2024 08:54 Ответить
Добре, що Зєля все зберіг, і сотні тисяч людських життів, і території, і склади зі зброєю.
показать весь комментарий
31.01.2024 08:59 Ответить
Згоден.
показать весь комментарий
31.01.2024 09:03 Ответить
А хто мав зберігати? Може ті, що чотири рази від повісток втікали? Ну то до них, їх питай.
показать весь комментарий
31.01.2024 09:36 Ответить
До речі, що там з розмінуванням Чонгара і всього півдня України? З розфоруванням і відводом військ з півночі? З закриттям ракетних і збройних программ у 2019-2022-му? Знайшли винних?
показать весь комментарий
31.01.2024 09:05 Ответить
Знайшли, всі 73% дебілів... Ну тих, що хотіли, щоб весело і прикольно було...
показать весь комментарий
31.01.2024 09:34 Ответить
А Порошенка не розшукує? Странно... це ж він всі склади попідривав!
показать весь комментарий
31.01.2024 08:50 Ответить
Братушки же были..
показать весь комментарий
31.01.2024 08:54 Ответить
То підірвіть склади капів на ''Придністров'ї''. Так би мовити ''око за око''.
показать весь комментарий
31.01.2024 09:19 Ответить
А ШО Ж ТАК ТУПИМ !!!??? НА ПОИСКАХ РАБОТАЕТЕ !?)
показать весь комментарий
31.01.2024 09:23 Ответить
..ура проснулись....
показать весь комментарий
31.01.2024 10:01 Ответить
А в 2014 році вивезти ********** з відомих артскладів і заховати їх у підземних виробітках у
західних районах було складно? Чи дорого? Доларів 2-3 за один снаряд великого калібру?
Прийняття такого рішення - виключно рівень президента-премєра-міністра оборони...
показать весь комментарий
31.01.2024 11:31 Ответить
 
 