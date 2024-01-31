ЕС сможет поставить Украине до марта только 600 тысяч боеприпасов, а не 1 миллион, - Bloomberg
Евросоюз не сможет предоставить Украине обещанный миллион снарядов к ранее согласованному сроку – 1 марта 2024 года. К этой дате страны ЕС будут иметь только 600 000 боеприпасов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
По словам дипломатов, "европейским союзникам не хватит 1 миллиона снарядов, которые они обещали поставить до 1 марта", поскольку на фоне постоянных задержек производства и опасений относительно истощения запасов они смогут предоставить лишь около 600 000 боеприпасов к этому сроку.
"Встреча министров обороны в Брюсселе на этой неделе, возможно, попытается подсчитать другие поставки, чтобы увеличить общий объем, но все равно не достигнет цели 1 миллион, установленной в прошлом году", - цитирует издание слова дипломатов.
Если у украинских войск нет снарядов, чтобы продолжать давление, "Россия может продолжать артиллерийские обстрелы, пока ее пехота атакует украинские позиции. Это нечестное сражение для украинских защитников", - подчеркнула исследовательница Rand Corp. и офицер резерва армии США Энн Мари Дейли.
Пожалуйста, подождите...
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Вони зробили ставку на затяжну війну на виснаження. Одним словом - до останнього українця.
кому...кому зброю передавати??!! єрмачкам? арахаміям? безуглим....???
чи після останніх качель Боневтіка з Генералом Залужним.....
є "кроти" на Банковій які КОНКРЕТНО займаються саботажем....
все іде по-плану...по-оманському плану....
але....ж так хотіли 73% від виборців України....
думай-ТЕ....наступного разу...
1 лям треба щоб вибити
а 600к щоб куйовенько відбиватися.
це є, заганяння параші під плінтус а Україну
в непомірні борги, мінус генофонд.
не дарма боневтік, а тоді ще лиш янелох,
просунув продаж ЗСГ
він **** робить з України великий їзраіль
А сколько % деревьев Зе.уже посадил от обещанного миллиарда?
у нас є мільйон дронів від зелупи та хфедорова!
якщо щось піде не так - запросимо знову рєзнікова покерувати...
і заховати їх у підземних виробітках на заході країни.
Чому не зробили? Дорого?
https://uk.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 28 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 року було оприлюднено заяву https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Президента США https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA_%D0%9E%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B0 Барака Обами , в якій закликалося https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росію не втручатися в справи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC Криму . У заяві зазначається, що президент https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA_%D0%9E%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B0 Обама «глибоко стурбований повідомленнями про військові рухи, здійснені https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Російською Федерацією всередині https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України ». Він додав, що «будь-яке порушення суверенітету та територіальної цілісності https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України буде глибоко дестабілізуючим, що не є в інтересах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росії чи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Європи », і що це буде «явним порушенням зобов'язань https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росії поважати незалежність, суверенітет і кордони https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України та міжнародні закони».https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D1%87%D0%B0%D1%81_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8#cite_note-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 1 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA_%D0%9E%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B0 Обама провів телефонну розмову з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Путіним і заявив, що вторгнення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росії було «порушенням українського суверенітету та територіальної цілісності … [та] порушенням міжнародного права». Він попередив про «більшу політичну та економічну ізоляцію» та погрожував вивести https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США з 40-го саміту «https://uk.wikipedia.org/wiki/G8 G8 » під головуванням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росії .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D1%87%D0%B0%D1%81_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8#cite_note-wpinv-2 [2]
https://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 2 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Державний секретар США https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%80%D1%96 Джон Керрі в інтерв'ю «Face the Nation» засудив «вторгнення Росії» в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україну . Він назвав це «неймовірним актом агресії», і сказав, що «ви не можете поводитись в 21 столітті за модою 19 століття, вторгуючись в іншу країну за цілком сфабрикованою причиною».https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D1%87%D0%B0%D1%81_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8#cite_note-kerryc-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 6 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA_%D0%9E%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B0 Обама підписав «Виконавчий наказ 13660», що блокує майно певних осіб, що сприяють ескалації ситуації в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україні .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D1%87%D0%B0%D1%81_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8#cite_note-EO13660-5 [5] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D1%87%D0%B0%D1%81_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8#cite_note-6 [6]
https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 17 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA_%D0%9E%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B0 Обама підписав «Виконавчий наказ 13661», що блокує майно додаткових осіб, що сприяють ескалації ситуації в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україні та розширює сферу застосування попередніх санкцій, введених «ВН 13660», включаючи заморожування активів деяких російських державних чиновників у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США та недопуск їх на територію https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D1%87%D0%B0%D1%81_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8#cite_note-EO13661-7 [7]
113-й Конгрес Сполучених Штатів розглянув декілька різних законодавчих актів, які пропонують https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україні різний рівень допомоги та введення санкції «проти тих, хто підриває безпеку чи незалежність https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України або замішаний у корупцію в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україні або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росії ».https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D1%87%D0%B0%D1%81_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8#cite_note-ReidUkraineVote25-8 [8] https://uk.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 3 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Міністерство енергетики США повідомило російську державну ядерну корпорацію &l
Тепер про зброю , накази і стрєлкова ((
1. Роздати ,звісно, можна було з одним якби ...... якби у тому Криму хоч хтось із тих хто мав доступ до тієї зброї був за Україну . Може ти , проживши 15 років у Криму , зір у 2014 втратив і не бачив за кого "топили" кримські мєнти , сбушники і військове командування ? Роздати зброю .... та кораблі не вивели з бухти щоб не допустити блокування , а ти про автомати .... Один герой України замість підняти у повітря винищувачі та перегнати на материкову Україну влаштовував марширування з піснями і прапором перед кацапами , а інший замість виконати вимоги статуту по забезпеченню охорони частини і ввіреного майна , на екранах піарився : " отдайтє пріказ " у відповідь на накакз той самий статут виконувати ((
2. Почитай обов'язки президента України перш аніж тринціти хто і як "сциканув" , бо то не Турчинов "сциканув" , а ти не "догнав" хто що повинен у державі робити .
3. Невігасе , вивчи коли можна віддавати наказ військовим на проведення бойових дій , та іще і в ситуації яка була в Криму .
4. У тебе є підтвердження що гіркіна випустили за наказом Порошенка , а не через чиєсь нехлюство або дії зрадників у керівництві силових структур ? Може іще Порошенка звинуватиш і в тому що пшонку не затримали в аеропорту , чи при перетині кордону ???
У тебе в голові не каша - холодець , та і той трішки припорчений ((((
Косячить тупориле зелене лайно, а винуватий знов Порошенко.
Геніально.
23 ч. ·
Якось Ван запитав учителя Сунь: "Як зробити так, щоб маленьке озеро стало повноводним і можна було б перекидати воду на свої поля рису? Можливо, треба підняти хвилі, кидаючи каміння, щоб вода перетнула береги?"
Учитель Сунь відповів: "Якщо кинути камінь в озеро - хвилі розійдуться, але не розмиють береги. Якщо кинути великий камінь - будуть великі хвилі, які можуть виплеснути з озера воду, але це не дасть тривалого результату для полів. Якщо обвалити скелю - хвиля може один раз залити поле, але й накрити тих, хто на березі…"
"Тобто не має виграшної стратегії?" - запитав Ван.
І тоді учитель Сунь відповів: "Спочатку очисти шлях до озера для тисячі маленьких струмків з нових джерел, а вже потім обережно забирай воду для полів. А не зробив цього - краще не чіпай скелю…"
https://dl-news.defence-line.org/?p=22375#comment-47692
Треба просити в ЄС ударних та FPV дронів в великій кількості... для них це реально і досить мабуть цікаво під це виділити кошти для своїх виробників
Тут вже й закон про могилізацію не за горами. Прогресивний, демократичний. Так що усе добре ... Поки що... Може хтось і виживе...