ЕС сможет поставить Украине до марта только 600 тысяч боеприпасов, а не 1 миллион, - Bloomberg

Евросоюз не сможет предоставить Украине обещанный миллион снарядов к ранее согласованному сроку – 1 марта 2024 года. К этой дате страны ЕС будут иметь только 600 000 боеприпасов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

По словам дипломатов, "европейским союзникам не хватит 1 миллиона снарядов, которые они обещали поставить до 1 марта", поскольку на фоне постоянных задержек производства и опасений относительно истощения запасов они смогут предоставить лишь около 600 000 боеприпасов к этому сроку.

"Встреча министров обороны в Брюсселе на этой неделе, возможно, попытается подсчитать другие поставки, чтобы увеличить общий объем, но все равно не достигнет цели 1 миллион, установленной в прошлом году", - цитирует издание слова дипломатов.

Если у украинских войск нет снарядов, чтобы продолжать давление, "Россия может продолжать артиллерийские обстрелы, пока ее пехота атакует украинские позиции. Это нечестное сражение для украинских защитников", - подчеркнула исследовательница Rand Corp. и офицер резерва армии США Энн Мари Дейли.

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