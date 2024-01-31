Зеленский, Залужный и Умеров в понедельник встречались на Банковой по поводу отставки главнокомандующего ВСУ. Ермака не было, - ВВС
Зеленский, Залужный и Умеров в понедельник встречались на Банковой по поводу отставки главнокомандующего ВСУ. Ермака не было, - ВВС
Об этом пишет со ссылкой на источники BBC News Украина, сообщает Цензор.НЕТ.
"Эта встреча обещала быть нетипичной. Несмотря на то, что Зеленский и Залужный регулярно видятся на заседаниях ставки главнокомандующего, они уже достаточно давно не общались без присутствия главы Офиса президента. В этот день Андрей Ермак был в Ужгороде на переговорах с главой венгерского МИД Петером Сийярто", – говорится в публикации.
По данным источников, встреча проходила в спокойном тоне. Президент сообщил, что принял решение уволить главнокомандующего ВСУ, и что указ об этом будет подписан в ближайшее время.
Залужному он предложил по выбору занять место посла в одной из европейских стран (до сих пор не назначены украинские послы в Великобритании, Норвегии и Чехии) или кресло секретаря СНБО. Залужный, по данным издания, отказался от таких вариантов.
Вечером информацию об увольнении Залужного начали распространять, с одной стороны, анонимные телеграм-каналы, связанные с ОП, а с другой - "люди и каналы, которых трудно заподозрить в симпатии к Зеленскому".
Почему Зеленскому не нравится Залужный?
Издание пишет: о напряженных отношениях между Зеленским и Залужным известно уже давно. Неурядицы между ними начались еще в апреле 2022 года, как только российские войска отошли от Киева.
"По данным ВВС, генерал Залужный хоть и не фигурирует официально в уголовном деле о ненадлежащей организации обороны юга Украины, но имел по этому поводу беседу со следователями ГБР", - говорится в публикации.
По мнению одних комментаторов, причина недоразумения – ревность Банковой к поддержке Залужного, которого социологи называют единственным реальным конкурентом Зеленского на гипотетических президентских выборах.
По мнению других, дело в том, что Залужный и Зеленский видят по-разному, в какую фазу зашла война, и как она должна развиваться дальше.
"В любом случае, по данным ВВС, в последние месяцы Владимир Зеленский уже не раз был близок к тому, чтобы отправить Валерия Залужного в отставку. ... Что именно побудило президента к тому, чтобы сообщить главкому о неминуемой отставке лично 29 января, точно неизвестно", - говорится в материале.
По словам одного из собеседников издания, президент в понедельник во время разговора обосновывал необходимость отставки Залужного тем, что он хочет перезагрузить всю систему органов безопасности и обороны Украины. Но о кадровых изменениях в других силовых, военных и правоохранительных органах пока ничего не известно.
Кто вместо Залужного?
Указ об увольнении Залужного, по словам источников BBC, задержала либо реакция западных партнеров Украины, либо проблемы с кандидатурой его преемника.
Украинские СМИ называют главными претендентами на этот пост главу ГУ разведки Кирилла Буданова и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.
По словам источников BBC, оба они отказались от этого назначения. Ведь любого нового главнокомандующего будут автоматически сравнивать со старым, мегапопулярным Валерием Залужным. А никаких предпосылок для того, чтобы новый главком показал поразительные результаты на поле боя, нет.
"Украина в любом случае не имеет возможности добиться победы над российской армией немедленно, Украина в любом случае должна активизировать мобилизацию. Эти вещи не зависят от того, кто будет главнокомандующим ВСУ", - пишет BBC.
При таких обстоятельствах нового главкома могут считать "ручным генералом Банковой". А это не облегчит ему жизнь и работу и не улучшит отношение к нему среди украинских военных.
При этом, по словам источника BBC в одной из украинских спецслужб, невозможно представить, что какой-либо генерал откажется выполнять решение президента о назначении главнокомандующим.
"В Украине - война. Президент - верховный главнокомандующий. Его решение должно выполняться", - цитирует издание слова собеседника.
Что дальше?
По словам источников ВВС в секторе обороны, отставка Залужного – вопрос времени.
Разногласия между ним и Зеленским достигли критического предела. Речь идет не только о взглядах на боевые действия, но и о чисто личных противоречиях.
Открытым остается ряд вопросов.
Будет ли увольнение Залужного должным образом прокоммуницировано западным партнерам Украины?
Как примет отставку популярного главкома украинское общество? По опросу КМИС, замену Залужного поддерживают 2% украинцев и не поддерживают 72%.
"Отставка Залужного - это не только замена одного генерала другим: речь идет о нарушении украинскими властями неформального соглашения с обществом о том, что политическое руководство не учит воевать военных, а военные не лезут в политические дела", - пишет ВВС.
Издание отмечает, что украинцы в случае отставки Залужного вряд ли выйдут на майданы, а военные развернут штыки в сторону Киева. Но это решение не скажется хорошо на общих настроениях украинского общества, на его поддержке власти вообще - и этот фактор не следует сбрасывать со счетов в военное время.
Отставка Залужного
Ранее источники сообщали о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о смещении с должности Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного. Однако позже пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров в комментарии УП заявил, что Валерия Залужного не увольняли с должности.
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По поводу заявлений , что Венгрия может что-то захватить посол вызван?
По факту у Зеленского полномочия до 20 мая. Потом возникает Конституционная проблема, потому что президент выбирается на пять лет. Там нету ни слова, что его полномочия продлеваются
Зараз основний аргумент зе-цирку - головком призначається на 5 років.
але й президент на 5 років - оголосити ЧЕРГОВІ вибори припіздента. тоді можна звільнити Залужного, хай йде кандидатом. тоді все по чесному.
думаєте будуть чесні вибори ?
оте чмо дозволить його змістити ?
та воно наступного ж дня побіжить з засранцями мир підписувати , якщо йому гарантують посаду
"Компромат" повинен бути такого характеру, щоб змусити Залужного добровільно подати рапорт у відставку. Або, щоб "компромат" виглядав так перед Заходом, в першу чергу, перед президентом США і Пентагоном, що Зеленський змушений був звільнити Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ.
Один із керівників, як кажуть в народі, "взяв під козирок" і відразу погодився виконати незаконне доручення президента.
Другий, маючи мужність і порядність, спробував делікатно заперечити Зеленському, що цього не доцільно робити під час війни, оскільки "роздування сфабрикованого компромату" може призвести до "деморалізації армії та інших негативних наслідків у суспільстві". На що Зеленський зауважив, що "деморалізація" армії" і "політична нестабільність" це не його проблема. "Для цього - заявив президент - у мене є служба охорони, поліція і національна гвардія" і пригрозив незговірливому керівнику звільненням.
Керівник погодився "обережно провести оперативну перевірку" Залужного. Та, будучи порядним, попередив Залужного, що президент дав команду зібрати на нього компромат.
Головнокомандувач ЗСУ спокійно зауважив: "Хай шукають. У мене немає офшорів, нерухомості, віл, яхт за кордоном. У мене є лише солдати, офіцери, які для мене рідні, як моя сім'я та Україна…".
Перерили все, що тільки можна було перерити, перевернули все вверх дном, перевіряли навіть довоєнні закордонні відрядження Залужного і як він писав і захищав свою дисертацію. Проте нічого компрометуючого не знайшли.
Яка була реакція Зеленського на результати перевірки здогадатися не важко, враховуючи його характер і психотип.
20 січня мною були опубліковані закриті соціологічні дослідження нашої організації, проведені в середині місяця, які засвідчили про стрімке падіння довіри до президента Зеленського і підконтрольних йому силових структур. Реально йому довіряє менше третина населення країни.
Парламенту довіряє 13% українців, уряду - 22%. Впала довіра до СБУ (51%) і до національної поліції (38%). Довіра до суддів складає лише 10%, до прокурорів - 7%.
У президентському рейтингу Зеленського підтримує лише 25% (Порошенка - 22%).
Найбільша довіра українців до ЗСУ - 97% і їх головнокомандувача Валерія Залужного - 94%.
Закриті соціологічні дослідження показують, що якби вибори Президента України були в середині січня, то Валерій Залужний переміг би у першому турі. За нього проголосували б майже дві третини виборців (65%).
Ось чому у Зеленського така заздрість, неповага, ненависть до генерала Залужного і нестерпне бажання звільнити його з посади головнокомандувача ЗСУ.»
Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО,
генерал-лейтенант СБУ
просто підписант
єрмак захватив все від слова зовсім
крім ЗСУ.
от тому така куйня
а роботу уряду видно по фото...
міністр ЗС сидить і щолкає іблом
а міжнародні питання вирішує єрмак
то накуй тоді цей кабмін, як що все вирішує єрмак???
а єдиний високопосадовець який каже ОПі, що так не буде, а буде так я треба
це ЗАЛУЖНИЙ!!!!
або пенсія та читати лекції по всяких вестпоінтах,
або політика.
але, людина котра врятувала україну від загибелі, просто зобов'язана, допомогти її відновити.
може, це саме та сама, "сильна рука", яка нам так необхідна.
Залужний знає про війну все. Клоун знає все про сцену
Кожний робить те, що вміє робити: генерал воює, а клоун грає на пісюніно.
1. Довгоочікуваний Путлером сигнал про ліквідацію вищого керівництва ЗСУ.
2. Сигнал Трампу
3. Дискредитація дій української влади і президента на міжнародній арені та всередині країни.
4. Відволікання уваги нашого суспільства і всьго світу від роботи американських ревізорв що прибули в Київ десь неділю назад, які вже зараз виявили величезну недостачу.
5. Дискредитація керівництва збройних сил України, а також спроби направлені на їх розвал.
6. В результаті всіх його дій можна припустити, що він спить і бачить себе гауляйтером всієї України.
Чи з ******* отримали команду до виконання і "хоч трава не рости"?
Три мирних роки було, за цей час можна було тричі "всю систему " перезавантажити! Де був наш ПреЗЕдент оці три роки?
У наркотичномулетаргічному сні? А прильоти ракет по Києву розбудили?
Крім того. Президент має право назначати, знімати. Це буде його відповідальність.
Наприклад, зніме Залужного, призначить нач. Ген. штаба, Шапталу. І що ??
Не за кульобу соромно, а за державу, за себе.
Від мого імені розмовляє помічник двірника Козир...
Й...баний сором...
Повний треш!
Всім відомий охоронець вдягав на нього куртку. Воно вже взагалі йокнуте.
Довіряю Збройним Силам України
як Залужний передав мільйон доларів спадку на ЗСУ.
Такі речі злодії не прощають: генерал тим самим продемонстрував їм, що гроші для нього ніщо, і купити його неможливо.
Саме відтоді зелені вважають, що Залужний не просто чужий, а ворог.»🙁
ненавиджу цих мерзенних покидьків і злодіів при владі 🤮
бурхливі , що його тіпає від злості і воно тупає ногами , тільки із- за того ,що рейтинги у генерала набагато вищі , ніж у зебіла !😡
Вже писав ; зі стартом " перевиборів " московського ліліпузіка-- сінхронно розпочнеться
зусиллями ЗЕ--кодла-- задобрювальна. плебейсько-ница акція підтримки рашо-катюги...
- Це так очікувано: робити " приємність" своєм шефу-- покровителю... І до розкрадання
мільярдів військової гумдопомоги--додати іще й влсну --родзинку. а саме--обезголовити ЗСУ !!! Вважайте : чорна справа ( зневіри й хаосу ) вже запущена ... Коли срулі зплітають сітку змови. дескридетації якомусь діячу ( НЕ угодного їм )--він приречений --це лише справа часу !? У них все продумано. до дрібниць... Навіть наше спільне бажання вплинути на зрадницький підступ . а саме; зірватись у Київ і привести ЗЕ-кишло до тями--розіб*ється біля каси на квитки до столиці...( З Нового року --ціни захмарні !!! )
Українці. будьмо пильними. хоч зараз-- перед прїрвою!!! ДО купи...Єднаймося !
Визначили цього мішком прибитого Буданова.
Залужний ЧУЖИЙ серед "зелені":
-НЕ злодій;
-НЕ аґєнт московської ФСБ;
-НЕ єврей.
Ну що йому там робити?