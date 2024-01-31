Зеленский, Залужный и Умеров в понедельник встречались на Банковой по поводу отставки главнокомандующего ВСУ. Ермака не было, - ВВС

Об этом пишет со ссылкой на источники BBC News Украина, сообщает Цензор.НЕТ.

"Эта встреча обещала быть нетипичной. Несмотря на то, что Зеленский и Залужный регулярно видятся на заседаниях ставки главнокомандующего, они уже достаточно давно не общались без присутствия главы Офиса президента. В этот день Андрей Ермак был в Ужгороде на переговорах с главой венгерского МИД Петером Сийярто", – говорится в публикации.

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Глава ОП Андрей Ермак 29 января встречался в Ужгороде с главой МИД Венгрии Петером Сийярто и не мог присутствовать во время разговора Зеленского с Залужным и Умеровым

По данным источников, встреча проходила в спокойном тоне. Президент сообщил, что принял решение уволить главнокомандующего ВСУ, и что указ об этом будет подписан в ближайшее время.

Залужному он предложил по выбору занять место посла в одной из европейских стран (до сих пор не назначены украинские послы в Великобритании, Норвегии и Чехии) или кресло секретаря СНБО. Залужный, по данным издания, отказался от таких вариантов.

Вечером информацию об увольнении Залужного начали распространять, с одной стороны, анонимные телеграм-каналы, связанные с ОП, а с другой - "люди и каналы, которых трудно заподозрить в симпатии к Зеленскому".

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Почему Зеленскому не нравится Залужный?

Издание пишет: о напряженных отношениях между Зеленским и Залужным известно уже давно. Неурядицы между ними начались еще в апреле 2022 года, как только российские войска отошли от Киева.

"По данным ВВС, генерал Залужный хоть и не фигурирует официально в уголовном деле о ненадлежащей организации обороны юга Украины, но имел по этому поводу беседу со следователями ГБР", - говорится в публикации.

По мнению одних комментаторов, причина недоразумения – ревность Банковой к поддержке Залужного, которого социологи называют единственным реальным конкурентом Зеленского на гипотетических президентских выборах.

По мнению других, дело в том, что Залужный и Зеленский видят по-разному, в какую фазу зашла война, и как она должна развиваться дальше.

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"В любом случае, по данным ВВС, в последние месяцы Владимир Зеленский уже не раз был близок к тому, чтобы отправить Валерия Залужного в отставку. ... Что именно побудило президента к тому, чтобы сообщить главкому о неминуемой отставке лично 29 января, точно неизвестно", - говорится в материале.

Отношения между Зеленским и Залужным сейчас не так теплы, как на этом фото. Президент хочет отправить генерала в отставку и предлагал ему занять должность секретаря СНБО вместо Данилова

По словам одного из собеседников издания, президент в понедельник во время разговора обосновывал необходимость отставки Залужного тем, что он хочет перезагрузить всю систему органов безопасности и обороны Украины. Но о кадровых изменениях в других силовых, военных и правоохранительных органах пока ничего не известно.

Кто вместо Залужного?

Указ об увольнении Залужного, по словам источников BBC, задержала либо реакция западных партнеров Украины, либо проблемы с кандидатурой его преемника.

Украинские СМИ называют главными претендентами на этот пост главу ГУ разведки Кирилла Буданова и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.

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По словам источников BBC, оба они отказались от этого назначения. Ведь любого нового главнокомандующего будут автоматически сравнивать со старым, мегапопулярным Валерием Залужным. А никаких предпосылок для того, чтобы новый главком показал поразительные результаты на поле боя, нет.

И Буданов, и Сырский, по данным источников BBC, отказались от должности главнокомандующего ВСУ

"Украина в любом случае не имеет возможности добиться победы над российской армией немедленно, Украина в любом случае должна активизировать мобилизацию. Эти вещи не зависят от того, кто будет главнокомандующим ВСУ", - пишет BBC.

При таких обстоятельствах нового главкома могут считать "ручным генералом Банковой". А это не облегчит ему жизнь и работу и не улучшит отношение к нему среди украинских военных.

При этом, по словам источника BBC в одной из украинских спецслужб, невозможно представить, что какой-либо генерал откажется выполнять решение президента о назначении главнокомандующим.

"В Украине - война. Президент - верховный главнокомандующий. Его решение должно выполняться", - цитирует издание слова собеседника.

Что дальше?

По словам источников ВВС в секторе обороны, отставка Залужного – вопрос времени.

Разногласия между ним и Зеленским достигли критического предела. Речь идет не только о взглядах на боевые действия, но и о чисто личных противоречиях.

Открытым остается ряд вопросов.

Будет ли увольнение Залужного должным образом прокоммуницировано западным партнерам Украины?

Как примет отставку популярного главкома украинское общество? По опросу КМИС, замену Залужного поддерживают 2% украинцев и не поддерживают 72%.

"Отставка Залужного - это не только замена одного генерала другим: речь идет о нарушении украинскими властями неформального соглашения с обществом о том, что политическое руководство не учит воевать военных, а военные не лезут в политические дела", - пишет ВВС.

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Издание отмечает, что украинцы в случае отставки Залужного вряд ли выйдут на майданы, а военные развернут штыки в сторону Киева. Но это решение не скажется хорошо на общих настроениях украинского общества, на его поддержке власти вообще - и этот фактор не следует сбрасывать со счетов в военное время.

СМИ называют отставку Залужного вопросом времени

Отставка Залужного

Ранее источники сообщали о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о смещении с должности Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного. Однако позже пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров в комментарии УП заявил, что Валерия Залужного не увольняли с должности.