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Зеленский, Залужный и Умеров в понедельник встречались на Банковой по поводу отставки главнокомандующего ВСУ. Ермака не было, - ВВС

зеленський,залужний

Зеленский, Залужный и Умеров в понедельник встречались на Банковой по поводу отставки главнокомандующего ВСУ. Ермака не было, - ВВС

Об этом пишет со ссылкой на источники BBC News Украина, сообщает Цензор.НЕТ.

"Эта встреча обещала быть нетипичной. Несмотря на то, что Зеленский и Залужный регулярно видятся на заседаниях ставки главнокомандующего, они уже достаточно давно не общались без присутствия главы Офиса президента. В этот день Андрей Ермак был в Ужгороде на переговорах с главой венгерского МИД Петером Сийярто", – говорится в публикации.

Читайте также: Зеленский все же отправит в отставку Залужного, – Financial Times

Єрмак, Кулеба та Сійярто в Ужгороді 29 січня
Глава ОП Андрей Ермак 29 января встречался в Ужгороде с главой МИД Венгрии Петером Сийярто и не мог присутствовать во время разговора Зеленского с Залужным и Умеровым

По данным источников, встреча проходила в спокойном тоне. Президент сообщил, что принял решение уволить главнокомандующего ВСУ, и что указ об этом будет подписан в ближайшее время.

Залужному он предложил по выбору занять место посла в одной из европейских стран (до сих пор не назначены украинские послы в Великобритании, Норвегии и Чехии) или кресло секретаря СНБО. Залужный, по данным издания, отказался от таких вариантов.

Вечером информацию об увольнении Залужного начали распространять, с одной стороны, анонимные телеграм-каналы, связанные с ОП, а с другой - "люди и каналы, которых трудно заподозрить в симпатии к Зеленскому".

Читайте также: Зеленский подписал указ об увольнении Залужного, - источники

Почему Зеленскому не нравится Залужный?

Издание пишет: о напряженных отношениях между Зеленским и Залужным известно уже давно. Неурядицы между ними начались еще в апреле 2022 года, как только российские войска отошли от Киева.

"По данным ВВС, генерал Залужный хоть и не фигурирует официально в уголовном деле о ненадлежащей организации обороны юга Украины, но имел по этому поводу беседу со следователями ГБР", - говорится в публикации.

По мнению одних комментаторов, причина недоразумения – ревность Банковой к поддержке Залужного, которого социологи называют единственным реальным конкурентом Зеленского на гипотетических президентских выборах.

По мнению других, дело в том, что Залужный и Зеленский видят по-разному, в какую фазу зашла война, и как она должна развиваться дальше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Этот указ не сделает Украину более сильной. А последствия его будут чрезвычайно негативными, - Порошенко о возможной отставке Залужного

"В любом случае, по данным ВВС, в последние месяцы Владимир Зеленский уже не раз был близок к тому, чтобы отправить Валерия Залужного в отставку. ... Что именно побудило президента к тому, чтобы сообщить главкому о неминуемой отставке лично 29 января, точно неизвестно", - говорится в материале.

Данілов, Зеленський та Залужний
Отношения между Зеленским и Залужным сейчас не так теплы, как на этом фото. Президент хочет отправить генерала в отставку и предлагал ему занять должность секретаря СНБО вместо Данилова

По словам одного из собеседников издания, президент в понедельник во время разговора обосновывал необходимость отставки Залужного тем, что он хочет перезагрузить всю систему органов безопасности и обороны Украины. Но о кадровых изменениях в других силовых, военных и правоохранительных органах пока ничего не известно.

Кто вместо Залужного?

Указ об увольнении Залужного, по словам источников BBC, задержала либо реакция западных партнеров Украины, либо проблемы с кандидатурой его преемника.

Украинские СМИ называют главными претендентами на этот пост главу ГУ разведки Кирилла Буданова и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.

Также смотрите: Претенденты на должность Залужного – Буданов, Мойсюк, Сырский, – Безуглая. ФОТО

По словам источников BBC, оба они отказались от этого назначения. Ведь любого нового главнокомандующего будут автоматически сравнивать со старым, мегапопулярным Валерием Залужным. А никаких предпосылок для того, чтобы новый главком показал поразительные результаты на поле боя, нет.

Буданов, Сирський, Епіфаній
И Буданов, и Сырский, по данным источников BBC, отказались от должности главнокомандующего ВСУ

"Украина в любом случае не имеет возможности добиться победы над российской армией немедленно, Украина в любом случае должна активизировать мобилизацию. Эти вещи не зависят от того, кто будет главнокомандующим ВСУ", - пишет BBC.

При таких обстоятельствах нового главкома могут считать "ручным генералом Банковой". А это не облегчит ему жизнь и работу и не улучшит отношение к нему среди украинских военных.

При этом, по словам источника BBC в одной из украинских спецслужб, невозможно представить, что какой-либо генерал откажется выполнять решение президента о назначении главнокомандующим.

"В Украине - война. Президент - верховный главнокомандующий. Его решение должно выполняться", - цитирует издание слова собеседника.

Что дальше?

По словам источников ВВС в секторе обороны, отставка Залужного – вопрос времени.

Разногласия между ним и Зеленским достигли критического предела. Речь идет не только о взглядах на боевые действия, но и о чисто личных противоречиях.

Открытым остается ряд вопросов.

Будет ли увольнение Залужного должным образом прокоммуницировано западным партнерам Украины?

Как примет отставку популярного главкома украинское общество? По опросу КМИС, замену Залужного поддерживают 2% украинцев и не поддерживают 72%.

"Отставка Залужного - это не только замена одного генерала другим: речь идет о нарушении украинскими властями неформального соглашения с обществом о том, что политическое руководство не учит воевать военных, а военные не лезут в политические дела", - пишет ВВС.

Также читайте: Залужный: "Сегодня цепь Соборности – это линия фронта, на которой тысячи украинских солдат объединились в битве за Независимость и Свободу"

Издание отмечает, что украинцы в случае отставки Залужного вряд ли выйдут на майданы, а военные развернут штыки в сторону Киева. Но это решение не скажется хорошо на общих настроениях украинского общества, на его поддержке власти вообще - и этот фактор не следует сбрасывать со счетов в военное время.

Валерій Залужний
СМИ называют отставку Залужного вопросом времени

Отставка Залужного

Ранее источники сообщали о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о смещении с должности Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного. Однако позже пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров в комментарии УП заявил, что Валерия Залужного не увольняли с должности.

Автор: 

Зеленский Владимир (20255) отставка (3150) Залужный Валерий (657) Ермак Андрей (1259)


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Топ комментарии
+88
"Если клоун, переезжает жить во дворец, от этого он не становится царем. Это дворец становится цирком".
Турецкая мудрость.
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31.01.2024 09:52
+73
Хитрий єрмак ініціював розмови на час свого спілкування з Сіярто. Типу я тут ні до чого
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31.01.2024 09:46
+55
"На думку інших, річ у тім, що Залужний та Зеленський по-різному бачать те, в яку фазу зайшла війна, і як вона має розвиватися далі."???! 🤔 Я щось упустив з бвогрпфії геніального військоового теоретика Зєлєнского? Людина, яка говорила, що "«Немає часу на стратегію... Наша стратегія - це тактика» під час робочого візиту до США у вересні 2021 року?
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31.01.2024 09:51
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Ага, з німеції видніше
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31.01.2024 10:16 Ответить
українці вийдуть! не сумнівайся, зелупа та їрмак
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31.01.2024 10:12 Ответить
Знову до перемовин єрмака з сійярто - усьо, мад'яри будуть і надалі вставляти нам палки в колеса: вимогу #уйла знову не виконали, Залужного не прибрали. От зуб даю - або оті 50 мільярдів заблокують, або висунуть нам такі претензії стосовно угорців, що те Закарпаття по факту вже буде угорським
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31.01.2024 10:15 Ответить
Видання дублювання робить іншого ресурсу,тільки з датою опали не з листопада, а раніше. Питання було у звільненні не тільки Залужного а й Умерова також. На сторінці міністра оборони України було багато інформації і багато закликів відносно недолужності звільнення Генерала Залужного. Хто має підти,так це сам Зеленський, але у нього ні честі,ні розуму,ні бажання. Такий собі шут в одязі короля. Так не будьте холопами у нього
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31.01.2024 10:15 Ответить
У меня вот тоже ассоциация, что ЗЕ играет роль президента, а сам он ни по образованию, ни по опыту организации чего либо, никакой не президент.
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31.01.2024 10:19 Ответить
Именно, играет роль
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31.01.2024 22:27 Ответить
Як це Зеленський має підти ?!. А Єрмак його відпустить???
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31.01.2024 18:46 Ответить
Красномовний знімок: напроти Сійатро сидить Єрмак а Кулеба на підхваті. Для Кулеби це просто ганьба. Але що не зробиш аби зостатися при кориті. Якби Єрмака потрібно було поцілувати в дупу-Кулеба не завагався б.
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31.01.2024 10:31 Ответить
И еще есть такое понятие как протокол. Сидят люди, одетые согласно протокола, а напротитв них здоровенный небритый поц и его шестерка в костюмчике, украденном из театральной гримерки... И эти фото видят все политики мира... Позорище... Сама суть переговоров и их результат уже не имеет значения.
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31.01.2024 16:08 Ответить
У Ермака какой статус чтобы проводить ключевые переговоры с Венграми?
По поводу заявлений , что Венгрия может что-то захватить посол вызван?
По факту у Зеленского полномочия до 20 мая. Потом возникает Конституционная проблема, потому что президент выбирается на пять лет. Там нету ни слова, что его полномочия продлеваются
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31.01.2024 10:33 Ответить
Про ермака вы абсолютно правы. По сути Украиной он и управляет. главклоун только играет роль президента.
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31.01.2024 10:43 Ответить
Яка ганьба! Напроти Сійатро сидить Єрмак а Кулеба на підхваті. Але що не зробиш щоб зостатися при кориті. Якби Єрмака потрібно було чмокнути якраз в те саме місце-Кулеба не завагався б.
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31.01.2024 10:33 Ответить
а я не проти щоб Залужного відсторонили, за однієї умови.
Зараз основний аргумент зе-цирку - головком призначається на 5 років.
але й президент на 5 років - оголосити ЧЕРГОВІ вибори припіздента. тоді можна звільнити Залужного, хай йде кандидатом. тоді все по чесному.
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31.01.2024 10:34 Ответить
якщо зараз відсторонити Залужного, то мабуть срасія швидко переможе
думаєте будуть чесні вибори ?
оте чмо дозволить його змістити ?
та воно наступного ж дня побіжить з засранцями мир підписувати , якщо йому гарантують посаду
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31.01.2024 10:37 Ответить
«Я отримав конфіденційну інформацію, яка заслуговує на довіру, сумнівів у її достовірності у мене немає. Згідно з нею президент Зеленський дав окремо усні доручення двом керівникам силових відомств (прізвища мені відомі), які повністю від нього і Єрмака залежні, у "будь який спосіб" і "за будь яку ціну" "нарити" впродовж двох-трьох тижнів "вбивчий" компромат на головнокомандувача ЗСУ генерала Залужного.
"Компромат" повинен бути такого характеру, щоб змусити Залужного добровільно подати рапорт у відставку. Або, щоб "компромат" виглядав так перед Заходом, в першу чергу, перед президентом США і Пентагоном, що Зеленський змушений був звільнити Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ.
Один із керівників, як кажуть в народі, "взяв під козирок" і відразу погодився виконати незаконне доручення президента.
Другий, маючи мужність і порядність, спробував делікатно заперечити Зеленському, що цього не доцільно робити під час війни, оскільки "роздування сфабрикованого компромату" може призвести до "деморалізації армії та інших негативних наслідків у суспільстві". На що Зеленський зауважив, що "деморалізація" армії" і "політична нестабільність" це не його проблема. "Для цього - заявив президент - у мене є служба охорони, поліція і національна гвардія" і пригрозив незговірливому керівнику звільненням.
Керівник погодився "обережно провести оперативну перевірку" Залужного. Та, будучи порядним, попередив Залужного, що президент дав команду зібрати на нього компромат.
Головнокомандувач ЗСУ спокійно зауважив: "Хай шукають. У мене немає офшорів, нерухомості, віл, яхт за кордоном. У мене є лише солдати, офіцери, які для мене рідні, як моя сім'я та Україна…".

Перерили все, що тільки можна було перерити, перевернули все вверх дном, перевіряли навіть довоєнні закордонні відрядження Залужного і як він писав і захищав свою дисертацію. Проте нічого компрометуючого не знайшли.
Яка була реакція Зеленського на результати перевірки здогадатися не важко, враховуючи його характер і психотип.

20 січня мною були опубліковані закриті соціологічні дослідження нашої організації, проведені в середині місяця, які засвідчили про стрімке падіння довіри до президента Зеленського і підконтрольних йому силових структур. Реально йому довіряє менше третина населення країни.
Парламенту довіряє 13% українців, уряду - 22%. Впала довіра до СБУ (51%) і до національної поліції (38%). Довіра до суддів складає лише 10%, до прокурорів - 7%.
У президентському рейтингу Зеленського підтримує лише 25% (Порошенка - 22%).
Найбільша довіра українців до ЗСУ - 97% і їх головнокомандувача Валерія Залужного - 94%.
Закриті соціологічні дослідження показують, що якби вибори Президента України були в середині січня, то Валерій Залужний переміг би у першому турі. За нього проголосували б майже дві третини виборців (65%).
Ось чому у Зеленського така заздрість, неповага, ненависть до генерала Залужного і нестерпне бажання звільнити його з посади головнокомандувача ЗСУ.»

Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО,
генерал-лейтенант СБУ
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31.01.2024 10:35 Ответить
Как-то все обострилось после уличения зебилья в разворовывании денег на продукты питания для Армии(яйца-17грн) и обрело параллельный ход действий.... ЗЫ... Залужный, де-факто, не заинтересован в разворовывании(содержать армию в проголодь), более того , мож его потугами зебилов и начали выводить на чистую воду.
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31.01.2024 11:01 Ответить
А там треба кудись глибоко "рити"? Та невже. Інша справа, що кругова порука у всій вертикалі влади. Військові - не виключення. І, так звана, "генеральська мафія' від зміни командувача, теж нікуди не дінеться. І воювати прийдеться з тим, що є. І з главкомом, і з верхглавкомом... Або повторимо долю УНР, борони Боже...
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31.01.2024 15:07 Ответить
"Зеленський ... обґрунтовував необхідність відставки Залужного тим, що він хоче перезавантажити всю систему органів нацбезпеки та оборони України"(с) - хто з 73/43%зебілів зможе, захоче пояснити чесному люду: А НАХІБА? починати з Генштабу ЗСУ?
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31.01.2024 10:37 Ответить
Провина Залужного жахлива - порушення оманських угод.
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31.01.2024 10:37 Ответить
і захмарна довіра в народі
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31.01.2024 10:44 Ответить
Не дав взяти Київ за три дні.
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31.01.2024 11:00 Ответить
# Ya pidtrimuyu Zaluzhnogo #
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31.01.2024 10:45 Ответить
"дело в том, что Залужный и Зеленский видят по-разному, в какую фазу зашла война, и как она должна развиваться дальше. " Інакше кажучи Людина яка все своє життя присвятило військовій справі бачить інакше війну та військову справу ніж випадковий клоун на посаді? Так?
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31.01.2024 10:54 Ответить
Снимут Залужного и хана Украине.
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31.01.2024 10:57 Ответить
Так цього тільки і добивається блазень разом зі своїми 5-6 "великими менеджерами"....
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31.01.2024 11:37 Ответить
блазень тут нідочого.
просто підписант
єрмак захватив все від слова зовсім
крім ЗСУ.
от тому така куйня
а роботу уряду видно по фото...
міністр ЗС сидить і щолкає іблом
а міжнародні питання вирішує єрмак
то накуй тоді цей кабмін, як що все вирішує єрмак???
а єдиний високопосадовець який каже ОПі, що так не буде, а буде так я треба
це ЗАЛУЖНИЙ!!!!
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31.01.2024 11:58 Ответить
у батька залужного, після перемоги, два шляхи:
або пенсія та читати лекції по всяких вестпоінтах,
або політика.

але, людина котра врятувала україну від загибелі, просто зобов'язана, допомогти її відновити.
може, це саме та сама, "сильна рука", яка нам так необхідна.
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31.01.2024 11:00 Ответить
"що Залужний та Зеленський по-різному бачать те, в яку фазу зайшла війна, і як вона має розвиватися далі."

Залужний знає про війну все. Клоун знає все про сцену

Кожний робить те, що вміє робити: генерал воює, а клоун грає на пісюніно.
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31.01.2024 11:06 Ответить
На що розраховував Ярмак:
1. Довгоочікуваний Путлером сигнал про ліквідацію вищого керівництва ЗСУ.
2. Сигнал Трампу
3. Дискредитація дій української влади і президента на міжнародній арені та всередині країни.
4. Відволікання уваги нашого суспільства і всьго світу від роботи американських ревізорв що прибули в Київ десь неділю назад, які вже зараз виявили величезну недостачу.
5. Дискредитація керівництва збройних сил України, а також спроби направлені на їх розвал.
6. В результаті всіх його дій можна припустити, що він спить і бачить себе гауляйтером всієї України.
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31.01.2024 11:14 Ответить
Вилами по воді. Ви там свічку постійно тримаєте ?? Прям конспект.
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31.01.2024 11:26 Ответить
Адвокат диявола зранку заступив на зміну?
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31.01.2024 11:38 Ответить
Щось дуже з жОПи засмерділо!
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31.01.2024 11:40 Ответить
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31.01.2024 13:21 Ответить
єрмак, знаючи про величезний негатив до його особи, вирішив цього разу діяти методом емсі горбачьова і звалити з місця подій, наче він тут ні до чого.
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31.01.2024 11:42 Ответить
ЗеРмак- умеров щось петрають у військовій справі, щоб мати можливість оцінювати ефективність Залужного?
Чи з ******* отримали команду до виконання і "хоч трава не рости"?
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31.01.2024 11:23 Ответить
Я був проти виборів у воєнний час і вважав що нехай вже клоун сидить у владі лише щоб війсковим не заважав,але шапіто вирішило інакше.Для себе вирішив тоді так після закінченя терміну якщо не буде виборів,я Зеленського буду вважати як узурпатора,диктатора та нелегетимного презедента України.🤬Вборам бути!!!
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31.01.2024 11:24 Ответить
Коли ти оточив себе ОПою і хочеш ніби зробити реформи, "перезавантажити всю систему органів нацбезпеки та оборони України", звільняючи Головнокомандувача ЗСУ, а натомість залишаючи Єрмака, Татарова, Шурму і їм подібних, ти зраджуєш Україну. І не буде тобі прощення у майбутньому.
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31.01.2024 11:27 Ответить
"президент в понеділок під час розмови обґрунтовував необхідність відставки Залужного тим, що він хоче перезавантажити всю систему органів нацбезпеки та оборони України".

Три мирних роки було, за цей час можна було тричі "всю систему " перезавантажити! Де був наш ПреЗЕдент оці три роки? У наркотичному летаргічному сні? А прильоти ракет по Києву розбудили?
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31.01.2024 11:31 Ответить
А хто у МАРОДЕРІВ політтехнолог - ЧЕКАЛКІН? ТО ВІН ПРИСОВІТУВАВ ЗАЛУЖНОМУ РЕЙТИНГ полІтичний вирощувати?
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31.01.2024 11:39 Ответить
Вибачте, ви зараз про мородерів з жОПи?
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31.01.2024 11:50 Ответить
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31.01.2024 13:27 Ответить
Війна. Протести заборонені.

Крім того. Президент має право назначати, знімати. Це буде його відповідальність.

Наприклад, зніме Залужного, призначить нач. Ген. штаба, Шапталу. І що ??
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31.01.2024 16:48 Ответить
Судячи з фото перемовин в Ужгороді, Кульоба секретаркою у завгоспа!
Не за кульобу соромно, а за державу, за себе.
Від мого імені розмовляє помічник двірника Козир...
Й...баний сором...
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31.01.2024 11:40 Ответить
не тільки завгосп, а ще й агент фсб козирь, він же й дєрмак!
Повний треш!
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31.01.2024 11:44 Ответить
Цей указ - це натискання червоної кнопки . Почнуться дуже погані незворотні процеси (як для держави так і для ухилянта1). Якщо і "звільнить", то під указом, за традицією, підпису знову не буде. Лише печатка ОП і "В. Зеленський" ,а хто такий В., Вася чи Віктор - х.з.
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31.01.2024 11:44 Ответить
Хай тільки спрбують, покидьки! Настрій в країні вже такий, що тільки підпише звільнення Залужного, то мабуть банкової вже більше ніколи не буде, разом з її зрадниками, колоборантами та корупціонерами!
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31.01.2024 11:48 Ответить
Саме цікаве, що це робитьтся НАВМИСНЕ показово (з витоками у ЗМІ і блогах). Ніби хочуть довести суспільство до точки кипіння.
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31.01.2024 12:06 Ответить
Андрюша штирлиц Ермак, все время, в это время был на связи со своим кураторами из Кремля, снова не получилось обезглавить ВСУ. Марьяна наркоманка Безмозгла, даже на медаль от РФ, не наработала, все лает и мимо.
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31.01.2024 11:54 Ответить
👍
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31.01.2024 12:17 Ответить
Ермака ставь,єслі що в опять в ОП ні жалко.
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31.01.2024 11:55 Ответить
Якщо хтось і повинен піти у відставку, то це некомпетентне зелене, закомплексоване, шапіто яке працює на ворога, а генерал Залужний, це символ української стійкості, і освічений генерал який на своєму місці.
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31.01.2024 11:59 Ответить
Бачила відос виходу зелі з блазнями з якоїсь будівлі
Всім відомий охоронець вдягав на нього куртку. Воно вже взагалі йокнуте.
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31.01.2024 12:02 Ответить
Так як винуваті ті 73% українців ,ніхто більше не винуват ,це ви гребані українці на виборах, прикалювалися ... зрадили самі себе ,Україну, своє майбутн'є ! Вас захистили, зупинили відкриту війну ,дали можливіст працювати за кордоном ... вам не подобався Петро ..? Шо ви тепер можете зробити ? Тільки писати як вам погано ...?
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31.01.2024 12:16 Ответить
"...по різному бачать, те в яку фазу зайшла війна і як вона має розвиватись далі" - та то повний піз...дец. Відколи клоуни почали розбиратись у військових справах краще професійних військових? Мразота зелена.
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31.01.2024 12:23 Ответить
Цікаво як довго ми будемо терпіти це зебільне ж...
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31.01.2024 12:53 Ответить
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31.01.2024 12:56 Ответить
...бажаю розуму чиновникам
Довіряю Збройним Силам України
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31.01.2024 13:05 Ответить
Так завгоспа потрібно вже давно судити за переберання на себе незаконно даржавних функцій.
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31.01.2024 13:07 Ответить
Вважаю не зайвим ще раз всім нагадати,
як Залужний передав мільйон доларів спадку на ЗСУ.

Такі речі злодії не прощають: генерал тим самим продемонстрував їм, що гроші для нього ніщо, і купити його неможливо.

Саме відтоді зелені вважають, що Залужний не просто чужий, а ворог.»🙁
ненавиджу цих мерзенних покидьків і злодіів при владі 🤮
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31.01.2024 13:17 Ответить
Зеленський від особистоі ненависті до генерала Залужного настільки
бурхливі , що його тіпає від злості і воно тупає ногами , тільки із- за того ,що рейтинги у генерала набагато вищі , ніж у зебіла !😡
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31.01.2024 13:26 Ответить
Зеленський має покинути пост президента негайно , бо від цього його кроку буде тільки краще для нашоі краіни 🙁
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31.01.2024 13:33 Ответить
А Єрмака відставити слабо???
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31.01.2024 13:51 Ответить
...пора в Ukraine вводить внешеее управление...
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31.01.2024 13:57 Ответить
если не избавиться от бениного, Оманского Нарика и его фсбэшной кодлы во главе с Елдаком Украине ни чего не светит....
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31.01.2024 14:00 Ответить
Відставка Залужного точно стане початком кінця політика Зеленського. Аби вона не стала початком кінця держави Україна
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31.01.2024 15:07 Ответить
"Витівки ЗЕ-оманського гномика на догоду кремлівському карлику ! "
Вже писав ; зі стартом " перевиборів " московського ліліпузіка-- сінхронно розпочнеться
зусиллями ЗЕ--кодла-- задобрювальна. плебейсько-ница акція підтримки рашо-катюги...
- Це так очікувано: робити " приємність" своєм шефу-- покровителю... І до розкрадання
мільярдів військової гумдопомоги--додати іще й влсну --родзинку. а саме--обезголовити ЗСУ !!! Вважайте : чорна справа ( зневіри й хаосу ) вже запущена ... Коли срулі зплітають сітку змови. дескридетації якомусь діячу ( НЕ угодного їм )--він приречений --це лише справа часу !? У них все продумано. до дрібниць... Навіть наше спільне бажання вплинути на зрадницький підступ . а саме; зірватись у Київ і привести ЗЕ-кишло до тями--розіб*ється біля каси на квитки до столиці...( З Нового року --ціни захмарні !!! )
Українці. будьмо пильними. хоч зараз-- перед прїрвою!!! ДО купи...Єднаймося !
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31.01.2024 15:22 Ответить
пути Господни не исповидимы.
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31.01.2024 15:25 Ответить
Заметьте как написано: политики не учат военных воевать, военные "не лезут" в политические дела. То есть ни о каком политическом профессионализме и речи быть не может.
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31.01.2024 15:26 Ответить
Предлагаю Зеленскому предложить Ермаку должность ларечника столицы
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31.01.2024 16:23 Ответить
Для кого війна, а для зелених гнид - бєспрєдєл ... широкомасштабна війна врятувала зеленського та його слуг від політичного фіаско, бо, нагадаю, на 16 лютого 2022 р. (за тиждень до початку "шашличков" 24.02.22.) у зеленського з Порошенко практично зрівнялися рейтинги 25,1% и 21,8% відповідно), а "слуги народа" мали вже лише 6,4% проти 22,9% у партії ЄС. Тож путін фактично врятував зеленського, єрмака, татарова, портнова та іншу "ригіАнальну" гидоту та зберіг цю шоблу при владі, давши змогу прикриваючись війною узурпувати владу, згорнути свободу ЗМІ, позаводити на патріотів та військових купу карних справ та зробивши таким чином неможливими перевибори зеленського на незрозумілу перспективу. Широкомасштабна війна більш нагадує спецоперацію "спасті оманського клоуна", бо так ефективно та безкарно нищити українську державу зсередини, так її дискредитувати на міжнародному рівні, як це робить команда зе-лідора не зміг ані Медведчук, ані янукович, ані вся промоскальська тусня за всі 32 роки незалежності.
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31.01.2024 17:07 Ответить
Zєлю - на палю!
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31.01.2024 17:54 Ответить
Невже ЗЄлена ганчірка позбавиться єрмака, татарова, шурму і ще 2-3 фсбшних менеджерів? Якшо позбавиться отоді можна казати про перезавантаження системи нацбезпеки. А так хай краще убере свої криваві ручьонкі від Залужного. Саботаж евакуації населення на початку вторгнення, Азовців, сдачу наших територій Ганчірному Боневтіку пробачати ніхто не збирається!
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31.01.2024 18:40 Ответить
Нехай не забуде ФСБшника назначити. Щоб так сказати поставити крапку на цьому питанні. Або буде поставлений Сирський. Під командуванням якого кацапи ледве Київ не захопили.
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31.01.2024 18:55 Ответить
Уже з'явилася закономірність у Зеленського. Він постійно після звільнення відправляє послами за кордон. А може нехай чиновники і лави збройних сил підуть? Чи туди не потрібно?
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31.01.2024 18:58 Ответить
Якась хрінь , начальника *********** рояльного не було , іпсо єпта .щоб дєрмака на на таке тай не було ? Певно хапку робив .🤣🐓
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31.01.2024 19:00 Ответить
"Цього дня Андрій Єрмак був в Ужгороді на переговорах з главою угорського МЗС Петером Сійярто", але стилізована ікона св. дєрьмакія виконана в стилі айфона останньої моделі уважно спостерігала за процесом. піддослідні кролі мають бути під постійним наглядом!
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31.01.2024 19:47 Ответить
Стоїло Дєрьмаку залишити хлопчика без догляду лише на один день і той відразу облажався.
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31.01.2024 21:23 Ответить
арахамию вместо залужного и можно воевать. лопатами, как говаривал один собачий министр.
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31.01.2024 22:01 Ответить
Що, панове, дочекаємося "Над Сантьяго йде дощ"?
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31.01.2024 22:31 Ответить
він презеден ще до березня а там далі вже не легітимний і рішення його такі самі
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31.01.2024 22:32 Ответить
Зєля, як справжній "український" патріот єврейського розливу гарячково шукає: ХТО ПІДПИШЕ ПЕРЕМИР'Я (КАПІТУЛЯЦІЮ УКРАЇНИ).
Визначили цього мішком прибитого Буданова.
Залужний ЧУЖИЙ серед "зелені":
-НЕ злодій;
-НЕ аґєнт московської ФСБ;
-НЕ єврей.
Ну що йому там робити?
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31.01.2024 23:02 Ответить
Потвори зелені, відчепіться від Залужного!!
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01.02.2024 01:01 Ответить
Посада Голови РНБО це можливо й покрутіше Головнокомандувача, бо рішення РНБО вводяться в дію Указом президента, тобто Верховного головнокомандувача. Питання лише чи готовий він підписувати рішення Залужного. Вочевидь не для того він його знімає...
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01.02.2024 01:47 Ответить
Так ЗУХВАЛО І СТИСТЕМНО Україну ще ніхто не нищив! Можливо, Лазар Кананович. Але це не точно.
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01.02.2024 08:51 Ответить
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