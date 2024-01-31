Военная мобильность в Европе годами была недофинансирована и заброшена, странам ЕС необходимо больше сотрудничать с НАТО, - Боррель
Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики Жозеп Боррель призвал страны ЕС вкладывать больше средств в военную мобильность
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Еuropa press.
Верховный представитель ЕС заявил, что в настоящее время диалог должен касаться того, как компенсировать десятилетия недостаточного финансирования в вопросе, вышедшем на первый план после начала российского вторжения в Украину.
"Сегодня европейцы поняли, что живут в очень конфронтационном и опасном мире. И чтобы начать с прозаических вещей, мы должны применить это к военной мобильности, где годы пренебрежения и нехватки финансирования были бы исправлены", - отметил Боррель.
Он также отметил необходимость расширения учений по военной мобильности. В этом смысле он сосредоточился на нехватке средств, предназначенных для обеспечения возможностей, структур и процедур в Европе для быстрого перемещения войск и тяжелой техники к внешним границам ЕС и пересечению внутренних границ между государствами-членами.
"Когда это обязанность, а вы ее не выполняете, это значит, что вы должны действовать быстрее и лучше. Надо улучшать инфраструктуру, ускорять технологии и интенсифицировать сотрудничество", – заявил Боррель.
Он также подчеркнул, что европейские планы по этому вопросу не могут оставаться только на бумаге.
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А цивизация -Люксембург сдаёт 0,55%.
Ты Kandersteg знаешь и что там?
Здесь во всех горах стрельба идёт ежедневно и не только с автоматов.
Это тебе не плитку и асфальт ложить.
Ещё урезать и на большую армию хватит.
Их надо где то взять,что бы потратить.
Например" У нас не будет тогда таких хороших дорог"
"Компромат" повинен бути такого характеру, щоб змусити Залужного добровільно подати рапорт у відставку. Або, щоб "компромат" виглядав так перед Заходом, в першу чергу, перед президентом США і Пентагоном, що Зеленський змушений був звільнити Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ.
Один із керівників, як кажуть в народі, "взяв під козирок" і відразу погодився виконати незаконне доручення президента.
Другий, маючи мужність і порядність, спробував делікатно заперечити Зеленському, що цього не доцільно робити під час війни, оскільки "роздування сфабрикованого компромату" може призвести до "деморалізації армії та інших негативних наслідків у суспільстві". На що Зеленський зауважив, що "деморалізація" армії" і "політична нестабільність" це не його проблема. "Для цього - заявив президент - у мене є служба охорони, поліція і національна гвардія" і пригрозив незговірливому керівнику звільненням.
Керівник погодився "обережно провести оперативну перевірку" Залужного. Та, будучи порядним, попередив Залужного, що президент дав команду зібрати на нього компромат.
Головнокомандувач ЗСУ спокійно зауважив: "Хай шукають. У мене немає офшорів, нерухомості, віл, яхт за кордоном. У мене є лише солдати, офіцери, які для мене рідні, як моя сім'я та Україна…".
Перерили все, що тільки можна було перерити, перевернули все вверх дном, перевіряли навіть довоєнні закордонні відрядження Залужного і як він писав і захищав свою дисертацію. Проте нічого компрометуючого не знайшли.
Яка була реакція Зеленського на результати перевірки здогадатися не важко, враховуючи його характер і психотип.
20 січня мною були опубліковані закриті соціологічні дослідження нашої організації, проведені в середині місяця, які засвідчили про стрімке падіння довіри до президента Зеленського і підконтрольних йому силових структур. Реально йому довіряє менше третина населення країни.
Парламенту довіряє 13% українців, уряду - 22%. Впала довіра до СБУ (51%) і до національної поліції (38%). Довіра до суддів складає лише 10%, до прокурорів - 7%.
У президентському рейтингу Зеленського підтримує лише 25% (Порошенка - 22%).
Найбільша довіра українців до ЗСУ - 97% і їх головнокомандувача Валерія Залужного - 94%.
Закриті соціологічні дослідження показують, що якби вибори Президента України були в середині січня, то Валерій Залужний переміг би у першому турі. За нього проголосували б майже дві третини виборців (65%).
Ось чому у Зеленського така заздрість, неповага, ненависть до генерала Залужного і нестерпне бажання звільнити його з посади головнокомандувача ЗСУ.»
Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО,
генерал-лейтенант СБУ