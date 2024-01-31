Военная мобильность в Европе годами была недофинансирована и заброшена, странам ЕС необходимо больше сотрудничать с НАТО, - Боррель

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики Жозеп Боррель призвал страны ЕС вкладывать больше средств в военную мобильность

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Еuropa press.

Верховный представитель ЕС заявил, что в настоящее время диалог должен касаться того, как компенсировать десятилетия недостаточного финансирования в вопросе, вышедшем на первый план после начала российского вторжения в Украину.

"Сегодня европейцы поняли, что живут в очень конфронтационном и опасном мире. И чтобы начать с прозаических вещей, мы должны применить это к военной мобильности, где годы пренебрежения и нехватки финансирования были бы исправлены", - отметил Боррель.

Он также отметил необходимость расширения учений по военной мобильности. В этом смысле он сосредоточился на нехватке средств, предназначенных для обеспечения возможностей, структур и процедур в Европе для быстрого перемещения войск и тяжелой техники к внешним границам ЕС и пересечению внутренних границ между государствами-членами.

Также читайте: Победа Украины над российской агрессией является лучшей гарантией безопасности Европы, - Боррель

"Когда это обязанность, а вы ее не выполняете, это значит, что вы должны действовать быстрее и лучше. Надо улучшать инфраструктуру, ускорять технологии и интенсифицировать сотрудничество", – заявил Боррель.

Он также подчеркнул, что европейские планы по этому вопросу не могут оставаться только на бумаге.