РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10551 посетитель онлайн
Новости
879 9

Военная мобильность в Европе годами была недофинансирована и заброшена, странам ЕС необходимо больше сотрудничать с НАТО, - Боррель

Боррель про співпрацю ЄС та НАТО

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики Жозеп Боррель призвал страны ЕС вкладывать больше средств в военную мобильность

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Еuropa press.

Верховный представитель ЕС заявил, что в настоящее время диалог должен касаться того, как компенсировать десятилетия недостаточного финансирования в вопросе, вышедшем на первый план после начала российского вторжения в Украину.

"Сегодня европейцы поняли, что живут в очень конфронтационном и опасном мире. И чтобы начать с прозаических вещей, мы должны применить это к военной мобильности, где годы пренебрежения и нехватки финансирования были бы исправлены", - отметил Боррель.

Он также отметил необходимость расширения учений по военной мобильности. В этом смысле он сосредоточился на нехватке средств, предназначенных для обеспечения возможностей, структур и процедур в Европе для быстрого перемещения войск и тяжелой техники к внешним границам ЕС и пересечению внутренних границ между государствами-членами.

Также читайте: Победа Украины над российской агрессией является лучшей гарантией безопасности Европы, - Боррель

"Когда это обязанность, а вы ее не выполняете, это значит, что вы должны действовать быстрее и лучше. Надо улучшать инфраструктуру, ускорять технологии и интенсифицировать сотрудничество", – заявил Боррель.

Он также подчеркнул, что европейские планы по этому вопросу не могут оставаться только на бумаге.

Автор: 

НАТО (9964) Евросоюз (17076) Боррель Жозеп (784)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А на що мембри 2% мали б здавати?((
показать весь комментарий
31.01.2024 09:58 Ответить
Оборванцы могут и 20% сдаваты, если все зарплаты в конвертах и ВВП=0.
А цивизация -Люксембург сдаёт 0,55%.
показать весь комментарий
31.01.2024 10:04 Ответить
Про яку гедофінансованість він взагалі говорить?Ви ж ,як і я ,вже бачили місцеві війська їздять звичайними автобанами.Що ширший автобан з Цюриха на Берн змінить ситуацію?))
показать весь комментарий
31.01.2024 10:13 Ответить
Самолёты с горы вылетают,поезда в горе разворачиваются.В Берне офицеры с картой на руле и автоматом на велосипедах колонами ездят.
Ты Kandersteg знаешь и что там?
Здесь во всех горах стрельба идёт ежедневно и не только с автоматов.
Это тебе не плитку и асфальт ложить.
показать весь комментарий
31.01.2024 10:49 Ответить
Ну если всем зарплаты и пенсии урезать,можно и ещё 10 мил.беженцев на содержание взять.
Ещё урезать и на большую армию хватит.
Их надо где то взять,что бы потратить.
Например" У нас не будет тогда таких хороших дорог"
показать весь комментарий
31.01.2024 10:02 Ответить
Простими словами - проспали та просрали
показать весь комментарий
31.01.2024 10:12 Ответить
Важливо про це всім оголосити((Ну,щоб...додумати можна багато.
показать весь комментарий
31.01.2024 10:17 Ответить
«Я отримав конфіденційну інформацію, яка заслуговує на довіру, сумнівів у її достовірності у мене немає. Згідно з нею президент Зеленський дав окремо усні доручення двом керівникам силових відомств (прізвища мені відомі), які повністю від нього і Єрмака залежні, у "будь який спосіб" і "за будь яку ціну" "нарити" впродовж двох-трьох тижнів "вбивчий" компромат на головнокомандувача ЗСУ генерала Залужного.
"Компромат" повинен бути такого характеру, щоб змусити Залужного добровільно подати рапорт у відставку. Або, щоб "компромат" виглядав так перед Заходом, в першу чергу, перед президентом США і Пентагоном, що Зеленський змушений був звільнити Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ.
Один із керівників, як кажуть в народі, "взяв під козирок" і відразу погодився виконати незаконне доручення президента.
Другий, маючи мужність і порядність, спробував делікатно заперечити Зеленському, що цього не доцільно робити під час війни, оскільки "роздування сфабрикованого компромату" може призвести до "деморалізації армії та інших негативних наслідків у суспільстві". На що Зеленський зауважив, що "деморалізація" армії" і "політична нестабільність" це не його проблема. "Для цього - заявив президент - у мене є служба охорони, поліція і національна гвардія" і пригрозив незговірливому керівнику звільненням.
Керівник погодився "обережно провести оперативну перевірку" Залужного. Та, будучи порядним, попередив Залужного, що президент дав команду зібрати на нього компромат.
Головнокомандувач ЗСУ спокійно зауважив: "Хай шукають. У мене немає офшорів, нерухомості, віл, яхт за кордоном. У мене є лише солдати, офіцери, які для мене рідні, як моя сім'я та Україна…".

Перерили все, що тільки можна було перерити, перевернули все вверх дном, перевіряли навіть довоєнні закордонні відрядження Залужного і як він писав і захищав свою дисертацію. Проте нічого компрометуючого не знайшли.
Яка була реакція Зеленського на результати перевірки здогадатися не важко, враховуючи його характер і психотип.

20 січня мною були опубліковані закриті соціологічні дослідження нашої організації, проведені в середині місяця, які засвідчили про стрімке падіння довіри до президента Зеленського і підконтрольних йому силових структур. Реально йому довіряє менше третина населення країни.
Парламенту довіряє 13% українців, уряду - 22%. Впала довіра до СБУ (51%) і до національної поліції (38%). Довіра до суддів складає лише 10%, до прокурорів - 7%.
У президентському рейтингу Зеленського підтримує лише 25% (Порошенка - 22%).
Найбільша довіра українців до ЗСУ - 97% і їх головнокомандувача Валерія Залужного - 94%.
Закриті соціологічні дослідження показують, що якби вибори Президента України були в середині січня, то Валерій Залужний переміг би у першому турі. За нього проголосували б майже дві третини виборців (65%).
Ось чому у Зеленського така заздрість, неповага, ненависть до генерала Залужного і нестерпне бажання звільнити його з посади головнокомандувача ЗСУ.»

Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО,
генерал-лейтенант СБУ
показать весь комментарий
31.01.2024 10:33 Ответить
А у нас ухилянти розказують,що була б у нас ситуація в армії як в країнах НАТО то вони аж бігом би бігли воювати,тому що армії НАТО це взірець так сказати і там все гладко На папері напевно ще тільки...
показать весь комментарий
31.01.2024 10:41 Ответить
 
 