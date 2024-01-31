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Россия стоит за глушением GPS в Европе, - командующий Силами обороны Эстонии Херем

херем

Россия может стоять за увеличением случаев глушения спутниковых сигналов, используемых авиакомпаниями, смартфонами и системами вооружений в Восточной Европе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил командующий Сил обороны Эстонии Мартин Херем.

В Восточной Европе увеличились случаи глушения спутниковых сигналов, которые используются авиакомпаниями, смартфонами и системами вооружений. По его словам, РФ стоит за нарушение сигналов глобальной системы позиционирования, когда с прошлого года в Балтийском регионе усилились помехи спутниковым навигационным системам. Особый всплеск был зарегистрирован в этом месяце на территории от Финляндии до Польши и Черноморского региона.

"Кто-то делает это, и мы думаем, что это Россия. Я думаю, что они учатся и тестируют", – сказал Херем.

В то же время, издание отмечает, что у России уже есть опыт глушения сигналов GPS в Северной Европе и она способна развернуть ряд возможностей для радиоэлектронной борьбы, в том числе, для препятствования деятельности украинских беспилотников и ракет.

Также читайте: НАТО недооценило способность России производить боеприпасы и пополнять войска, - командующий Силами обороны Эстонии Херем

Автор: 

россия (95393) Эстония (1415) Херем Мартин (4)


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терпіть й бійтеся..., все що вам залишається..., а потім будете мити чоботи російським солдатам...
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31.01.2024 10:25 Ответить
Ну так ви своєю толерантністю даєте їм впевненість ...
А збили б літак якийсь і сказали не можем зрозуміти хто це зробив, відключили їм гпс на всій території ...
орк істота примітивна і пряма , а ви з нею граєтесь по правилах
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31.01.2024 10:36 Ответить
Вони далеко не примітивні, але керуються виключно загрозою піздюля.
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31.01.2024 10:47 Ответить
Доки Європа в дупі пластилин шукає
вони вчаться і тестують ...
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31.01.2024 10:39 Ответить
В ційвійні було б добре винищити всі космічні супуники свинособак: телевізійні, метео, військові.
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31.01.2024 12:19 Ответить
шо, правда роzzія? та не може такого бути! ви два роки думали, хто б це міг бути...то ж думайте далі.
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31.01.2024 12:20 Ответить
 
 