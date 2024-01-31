Россия стоит за глушением GPS в Европе, - командующий Силами обороны Эстонии Херем

Россия может стоять за увеличением случаев глушения спутниковых сигналов, используемых авиакомпаниями, смартфонами и системами вооружений в Восточной Европе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил командующий Сил обороны Эстонии Мартин Херем.

В Восточной Европе увеличились случаи глушения спутниковых сигналов, которые используются авиакомпаниями, смартфонами и системами вооружений. По его словам, РФ стоит за нарушение сигналов глобальной системы позиционирования, когда с прошлого года в Балтийском регионе усилились помехи спутниковым навигационным системам. Особый всплеск был зарегистрирован в этом месяце на территории от Финляндии до Польши и Черноморского региона.

"Кто-то делает это, и мы думаем, что это Россия. Я думаю, что они учатся и тестируют", – сказал Херем.

В то же время, издание отмечает, что у России уже есть опыт глушения сигналов GPS в Северной Европе и она способна развернуть ряд возможностей для радиоэлектронной борьбы, в том числе, для препятствования деятельности украинских беспилотников и ракет.

Также читайте: НАТО недооценило способность России производить боеприпасы и пополнять войска, - командующий Силами обороны Эстонии Херем