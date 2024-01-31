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Трое российских оккупантов подорвались на своей мине около границы с Украиной, - росСМИ

міна,пелюстка

Российские военные подорвались на своей мине в Белгородской области, в селе около границы с Украиной. Двум оккупантам ампутировали пальцы ступни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Telegram-канал ASTRA.

Отмечается, что инцидент произошел в районе села Новостроевка-Вторая в Белгородской области 30 января. Населенный пункт расположен около границы с Харьковской областью.

По данным росСМИ, мина взорвалась при установке. Ее закладывали пограничник и российские военные из воинской части 53359.

В результате взрыва у российского пограничника - раны, минно-взрывная травма и ампутация пальцев ступни. Еще один солдат получил осколочные ранения, а его "товарищ" - ампутацию пальцев ступни и осколочные ранения.

Всех госпитализировали в больницу в Белгороде. РосСМИ добавляет, что гражданские россияне не пострадали.

Также читайте: Увеличение случаев сброса авиацией РФ бомб на свои города свидетельствует об усталости персонала и недостаточной подготовке, - британская разведка

Автор: 

армия РФ (19101) Белгород (449) мина (271)


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Топ комментарии
+9
Шкода що голови не повідривало. А так підуть в школах зетвчителями робити.
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31.01.2024 10:39
+5
Тільки хотів це написать!
У нас у селі дідок жив Його весь час запрошували на виступи перед школярами - перед 9-м травня Він розповідав про свої геройства Якось прийшов я додому та й давай розказувать батькові про сусіда-героя А старий мовчки вислухав а потім і каже: А знаєш чому дід Іван живий і цілий? І чому з ним діди Тиміш і Кирило не розмовляють? Бо вони на фронті воювали та поранення отримали А дід Іван усю війну у Закавказзі табір військовополонених охороняв!"
Ці теж будуть розказувать - як вони "геройски" "с хахлами ваевали"!
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31.01.2024 11:19
+4
Що посієш, те й пожнеш
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31.01.2024 10:39
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Що посієш, те й пожнеш
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31.01.2024 10:39 Ответить
Карма вона така ...
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31.01.2024 11:13 Ответить
нема ніякої карми! то видумали невдахи
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31.01.2024 11:52 Ответить
Як Ви однією фразою принизили мінімум всіх Індусів ...
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31.01.2024 12:53 Ответить
I`m sorry. Але вони самі винуваті, бо не були агностиками
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31.01.2024 13:08 Ответить
тільки не індусів, а індуістів, буддистів та сігхів, може ще кого... хай знов вибачають бо я не є релігієзнавцем
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31.01.2024 13:11 Ответить
Індуси - послідовники https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%97%D0%B7%D0%BC індуїзму , також відомі як індуїсти.
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31.01.2024 14:08 Ответить
гаразд, а як назвати мешканців Індії, не послідовників індуізму?
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31.01.2024 16:13 Ответить
Індійці.
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31.01.2024 16:51 Ответить
а ті що з пір'ям на голові по американських преріях скакали?
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31.01.2024 16:52 Ответить
Індіанці ))
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31.01.2024 16:59 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96
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31.01.2024 17:00 Ответить
Шкода що голови не повідривало. А так підуть в школах зетвчителями робити.
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31.01.2024 10:39 Ответить
Та хотя бы женилку цепонуло.
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31.01.2024 11:06 Ответить
Тільки хотів це написать!
У нас у селі дідок жив Його весь час запрошували на виступи перед школярами - перед 9-м травня Він розповідав про свої геройства Якось прийшов я додому та й давай розказувать батькові про сусіда-героя А старий мовчки вислухав а потім і каже: А знаєш чому дід Іван живий і цілий? І чому з ним діди Тиміш і Кирило не розмовляють? Бо вони на фронті воювали та поранення отримали А дід Іван усю війну у Закавказзі табір військовополонених охороняв!"
Ці теж будуть розказувать - як вони "геройски" "с хахлами ваевали"!
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31.01.2024 11:19 Ответить
Тревожна что-то... Люди не пострадали?
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31.01.2024 11:01 Ответить
Писец! Обезьянам без пальцев ног никак!
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31.01.2024 12:01 Ответить
Постраждала сама худоба.
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31.01.2024 13:47 Ответить
Бий своїх,щоб .....
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31.01.2024 13:49 Ответить
АЙ МОЛОДЦІ !)
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01.02.2024 03:27 Ответить
 
 