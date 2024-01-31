Трое российских оккупантов подорвались на своей мине около границы с Украиной, - росСМИ
Российские военные подорвались на своей мине в Белгородской области, в селе около границы с Украиной. Двум оккупантам ампутировали пальцы ступни.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Telegram-канал ASTRA.
Отмечается, что инцидент произошел в районе села Новостроевка-Вторая в Белгородской области 30 января. Населенный пункт расположен около границы с Харьковской областью.
По данным росСМИ, мина взорвалась при установке. Ее закладывали пограничник и российские военные из воинской части 53359.
В результате взрыва у российского пограничника - раны, минно-взрывная травма и ампутация пальцев ступни. Еще один солдат получил осколочные ранения, а его "товарищ" - ампутацию пальцев ступни и осколочные ранения.
Всех госпитализировали в больницу в Белгороде. РосСМИ добавляет, что гражданские россияне не пострадали.
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У нас у селі дідок жив Його весь час запрошували на виступи перед школярами - перед 9-м травня Він розповідав про свої геройства Якось прийшов я додому та й давай розказувать батькові про сусіда-героя А старий мовчки вислухав а потім і каже: А знаєш чому дід Іван живий і цілий? І чому з ним діди Тиміш і Кирило не розмовляють? Бо вони на фронті воювали та поранення отримали А дід Іван усю війну у Закавказзі табір військовополонених охороняв!"
Ці теж будуть розказувать - як вони "геройски" "с хахлами ваевали"!