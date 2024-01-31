Трое российских оккупантов подорвались на своей мине около границы с Украиной, - росСМИ

Российские военные подорвались на своей мине в Белгородской области, в селе около границы с Украиной. Двум оккупантам ампутировали пальцы ступни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Telegram-канал ASTRA.

Отмечается, что инцидент произошел в районе села Новостроевка-Вторая в Белгородской области 30 января. Населенный пункт расположен около границы с Харьковской областью.

По данным росСМИ, мина взорвалась при установке. Ее закладывали пограничник и российские военные из воинской части 53359.

В результате взрыва у российского пограничника - раны, минно-взрывная травма и ампутация пальцев ступни. Еще один солдат получил осколочные ранения, а его "товарищ" - ампутацию пальцев ступни и осколочные ранения.

Всех госпитализировали в больницу в Белгороде. РосСМИ добавляет, что гражданские россияне не пострадали.

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