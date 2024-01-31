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Новости мобилизации
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"Четких определений и правил нет", - Сухопутные войска о "выловах" мужчин на улицах работниками ТЦК для вручения повесток

бус,харків,тцк

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко прокомментировал "вылов" мужчин на улицах сотрудниками ТЦК и СП для вручения повесток.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его комментарий в эфире 24 Канала.

По словам Тимочка, работники ТЦК – это в основном люди, которые уже воевали на фронте или ограниченно пригодны для военной службы в рядах регулярной армии. У них есть процедура вручения повесток и они действуют по ней.

"Если есть необходимость это отменить, тогда это нужно делать на законодательном уровне. Пока что четких определений и правил для общества, что для военных (нет - ред.)", - пояснил он.

Тимочко отметил, что "это уже можно было давно сделать, прописать порядки и соблюдать их".

Читайте: Новый законопроект о мобилизации предлагает временно арестовывать средства уклонистов, запрещать им выезжать за границу и управлять автомобилем

Также в ВСУ прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не хотел бы, чтобы работники ТЦК с применением силы забирали мужчин прямо на улицах.

"С одной стороны, президент считает так, как должно быть комфортно для населения, а с другой стороны, говорится о том, что сейчас не изменены процедуры. Работники центров комплектования обязаны действовать в соответствии с действующим законодательством", - подчеркнул Тимочко.

Введение новых законов о проведении мобилизации может привести к урегулированию многих спорных вопросов, включая проблемы, связанные с деятельностью территориальных центров комплектования и социальной поддержки, считает он.

"Меня очень удивляет, почему многие наши политики пытаются понравиться уклонистам. Человек, который уклоняется от обязанности защищать страну, отказывающийся быть честным со страной или с армией, так же будет нечестен и с вами, политиками. Где гарантии, что люди, каким вы сегодня пытаетесь понравиться, завтра за вас проголосуют? А вот вред для страны вы уже делаете", - добавил Тимочко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вручение повесток – дополнительная нагрузка. Полицейские готовы помогать, но физически раздавать их не будут, - глава Нацполиции Выговский

Автор: 

мобилизация (2744) повестка (153) ТЦК (521)


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Топ комментарии
+25
поясніть дегенерату, що "ухілянтом", може назвати громадянина, виключно суд!
"винтити" людей на вулицях, це порушення закону! утримувати людей, проти їх волі, це порушення закону!
у нас правова держава? ні! у нас шапіто шоу "попріколу"!
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31.01.2024 11:16
+19
В юридичній площині ухилянт - це особа, стосовно якої набрав законної сили вирок суду за ухилення від призову на військову службу, обліку чи зборів (ст. 335-337 КК України).

ЗАКОННОЇ СИЛИ ВИРОК СУДУ! тупоголові ви кретини! коли ви порозумнішаєте?
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31.01.2024 11:30
+18
Аби цей Тимочко був такий чесний з уже мобілізованими і відправленими на фронт.

От ПРЯМО ЗАРАЗ ситуація, на одному з важких напрямків, коли одну бригаду міняють на позиціях на другу, а в цієї другої бригади НЕМАЄ НІЧОГО, щоб втримати цю позицію - ні достатніх засобів враження, ні звязку, ні навіть маскувальних і протиланцетних сіток.
Інша ситуація, людину забирають на навчання, і через неділю вона вже в лікарні з двостороннім запаленням легень. Чого? Тому, що жили в совєтських палатках без спальників.

Ви БЛ#$Ь ЛЮДЕЙ БЕРЕЖІТЬ,ТОДІ І ПРОБЛЕМ БУДЕ МЕНШЕ! Про честність він розказує... От і займись цими проблемами, а не патякай
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31.01.2024 11:29
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Правила форума Совет форумчан
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31.01.2024 11:11 Ответить
В юридичній площині ухилянт - це особа, стосовно якої набрав законної сили вирок суду за ухилення від призову на військову службу, обліку чи зборів (ст. 335-337 КК України).

ЗАКОННОЇ СИЛИ ВИРОК СУДУ! тупоголові ви кретини! коли ви порозумнішаєте?
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31.01.2024 11:30 Ответить
Тобто якщо особа не з'явилася в ТЦК у визначений законом термін без поважної причини, вона не ухилянт?
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31.01.2024 12:27 Ответить
прикінь, НІ, не є!
може бути мільйон поважних причин, через які людина не зʼявилася в тцк і не надала причин!
просто ти закладаєш в своє питання своє бачення цього моменту, для тебе вже все зрозуміло, бо ти сам собі все необхідне уявив - тому для тебе все так просто! а в житті бувають різні моменти і ніяке тцк не може визначати людину, як "ухилянта"!
Цей статус встановлює СУД!
тому цьому тимочку варто було б завалити свою хліборізку і не відсвічувати
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31.01.2024 12:46 Ответить
"Чітких визначень та правил немає"

І ми здогадуємось, чому!
Ги-ги...
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31.01.2024 11:12 Ответить
"Вчорашні фронтовики"?... Не знаю, десь в ТЦК може і є один-два справжніх фронтовиків, а попадаються на вулицях здебільшого "добре вгодовані тилові вояки"! Можливо даже з прсвідченнями УБД...
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31.01.2024 12:27 Ответить
не *****, у нас в роті охорони з 44 чол списочного складу 31 пройшли війну, половина мають поранення та контузії. І кожного дня вислуховують від різної ******* прокльони.
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31.01.2024 12:51 Ответить
Зайда , не ***** .
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31.01.2024 13:04 Ответить
посадова особа має право діяти лише на підставі, та в межах повноважень!
це той, кого вони піймали може робити все що не забороненно! а тцк має право діяти лише на основі посадових інструкцій! просто в цьому чудовому царстві-гасударстві їх ніхто не карає
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31.01.2024 12:52 Ответить
Чого мусорів не посилають воювати, чи з них планують робити "заградотряды", які будуть в спину стріляти?
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31.01.2024 11:13 Ответить
Абсолютно дурна відмазка, мол я тікаю від військомату, бо мусора не йдуть служити....слухайте, якщо сподіватись на мусорів то нам кінець.
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31.01.2024 11:21 Ответить
так і є, бо на прикладі Бучі можу підвердити, що з мусорів ще ті "захисники"
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31.01.2024 12:47 Ответить
Чорнобиль, Іванків....та і крим звичайно
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31.01.2024 12:56 Ответить
Вуличні боі без правил
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31.01.2024 11:13 Ответить
правил нема для тцк, для того кого вони піймали - купа правил, "супротив", "побиття робітника тцк", "нанесення легких, середніх, важких" і так далі і тому подібне
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31.01.2024 11:33 Ответить
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31.01.2024 11:13 Ответить
Зараз ухилянти і кацапня вам розкажуть , шо повістки їм вручати можна тільки після того як дупутатам вручите....і взагалі вони "внепалитики" і в них "гумаристичний наступ", та ще і "снайпер может убить".
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31.01.2024 11:14 Ответить
нєнє. ну, що ти таке кажеш?
хай тракторист василь воює, він дурніший.
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31.01.2024 11:18 Ответить
Так-так. Хай воює дурніший тракторист Василь. А розумні мамині черешні почекають поки підуть на війну менти, ну а потім і вони... подумають...
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31.01.2024 11:27 Ответить
нєнє. ну шо ти таке кажеш?
мєнтам не можна. вони ж не вміють поводитися зі зброєю. не мають фізичної підготовки. і взагалі, он василь, до нього і дойобуйся!
мєнти, то святе!
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31.01.2024 11:35 Ответить
З ментів сформовано 6 бригад в минулому році. Це так, до відома.
Але ж справа не а мєнтах, - не буде ментів будуть МНС чи ще хтось, - головне щоб мамина черешня була в кінці списку...
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31.01.2024 11:43 Ответить
не треба тут філософствувати гаслами!
так, у кожної людини, є своє бачення та мотивації. але відправляти переляканого здихла василя в штурмовики, де він загине в першій атаці, і при цьому держати 300 тис здоровенних жирнючих мєнтів, охоронників, примазавшихся .... це дуже справедливо?
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31.01.2024 11:58 Ответить
Думаш жирні живучішші?
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31.01.2024 12:13 Ответить
жирні обрали собі професію: служити та захищати! а тракторист василь, ні. він пшеницю збирати хотів.
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31.01.2024 12:26 Ответить
Чудо ти горохове. Люди обирають професію щоб гроші заробляти а не пшеницю збирати. Сантехнік нехоче в гімні колупатись. А по твоїй логіці хоче.
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31.01.2024 13:03 Ответить
бачиш різницю, між мною, вільною людиною і тобою вічним рабом, що чекає подарунку від долі? я сам обираю свій шлях, а ти існуєш там, де ніхто не хоче.
фаховий сантехнік, зробить все так, що б взагалі в ті труби не заглядати. і тому, фаховий сантехнік, коштує дорого.
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31.01.2024 13:20 Ответить
Продовжу твою думку. І тому він добре заробляє. І тому він пішов в цю професію щоб заробити а не тому що в гімні колупатись любить. Бачиш куди ми прийшли?
Моя перевага перед тобою це те що я чесний. Я неставлю собі цілі маніпулювати і робити підміну понять. Тому тобі завжди важче чим мені в наших діалогах.
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31.01.2024 14:00 Ответить
так от комбайнеп василь, обрав заробляти гроші, збираючи пшеницю.
а жирний мєнт, обрав заробляти, служачи та захищаючі народу україни.
не василь повинен йти в окопи, а спочатку мєнт, а вже потім, коли закінчяться мєнти, піде комбайнер василь. як що вирішить, що готовий віддати життя за свою країну, за свою пшеницю. а як що, вирішить, що воно того не вартує, то ніхто його на примусить. тільки заградотряди.
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31.01.2024 14:10 Ответить
Василь в тебе здається був трактористом? . А вже комбайнер. Це вказує на те що ти розумієш що не тракторист пшеницю збирає. Але в той же час нерозумієш що мент не служить народу?
Розумієш є реальність. Якої люди бояться. Це війна. Але є речі від яких непотрібно тікати. І реальність це така річ. В реальності не тракторист збирає пшеницю і не мент захищає народ а якщо і захищає і таки реально виконує свої функції згідно законодавства то це жодним чином не означає що він це має робити в лавах ЗСУ. А в ЗСУ треба людей. Не ментів, вони в Нацгвардію підуть. А вчорашнього тракторисьа чи комбайнера. Це реальність. І від неї ви не втечете. Ви вже раз хотіли втекти від війни вибравши того хто пообіцяв що її закінчить. Тому нетреба наступати на тіж граблі. Бо природний відбір безпристрастний.
P.S. це не тобі написано. Це коротка пояснювальна записка про реальність. Від тебе мені було достатньо що ти згодилось що василь таки обрав заробляти гроші збираючи пшеницю а не робить це тому що йому це подобається.
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31.01.2024 14:43 Ответить
А можеш назвати зоть одну бригаду з мксорів?
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06.04.2024 11:21 Ответить
Та бачив я цих "трактористів василів".....які втікли з донецьку до Києва і Львова....і якими були забиті всі кабаки....чи які забивають стадіони за кордоном на матчах збірної по футболу....
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31.01.2024 11:56 Ответить
ти пропонуєш їх всіх відправити в штурмовики, насильно? і роту, заградотряда приставити?
я не розумію, оцю тупу маячню, вас, шароварних патріотів!
що б не було питань, і що б була справедливість, треба зо б працювали державні інститути, і виконувались закони.
інститути розвалені, зе!прєзік, перший брутально висцявся на конституцію, і продовжує підтиратися законами.
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31.01.2024 12:02 Ответить
А ти пропонуєшоцю кацапську "какаяразница я внепалитики"....Так, якщо війна то служити мають всі....а то одні 10 років не вилазять з окоп, а інший "устал в Киеве, нужна кости погреть".
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31.01.2024 12:16 Ответить
а хто буде забезпечувати тих, хто в окопах? хто буде підтримувати тил?
чи ти вважаєш, що їжа із скатєрті самобранкі береться? одяг, сам собою росте на деревах? машини, самі по собі вантажаться та їздять?
навіть оті дрони, самі собою збираються?
тупі безмозгі шароварні популісти!
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31.01.2024 12:23 Ответить
З таким мисленням як у вас, скоро підтримувати тил та вантажити машини прийдеться кацапській армії
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31.01.2024 12:33 Ответить
як що б, зе!прєзік мав таке мислення як у мене, плєшивий би обісрався нападати на україну!
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31.01.2024 12:36 Ответить
Я жив під час кацапської окупації....і бачив що толку від того "тилу" нема ніякого якщо в твою хату прийшли буряти жити., дитину згвалтували на очах звязаних батьків, ти не маєш жодних прав і по тобі можуть стрельнути і вбити просто "паприколу".....і толку від тієї побудованої дороги, якщо по ній їздять тільки кацапи....бо наші хто намагався виїхати були або ростріляні або просто сплющені бо по ним кацапотанк зверху проїхав....
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31.01.2024 13:01 Ответить
тобто, коли всі українці загинуть на війні, то в твій дім, знову, не прийдуть буряти?
да ти я бачу, стратег! як наш зе!прєзік...
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31.01.2024 13:09 Ответить
Якщо не захищатись, то вони прийдуть....бо в них то мобілізація дія....і на Овдіївському напряму (а саме так правильно писати), співвідношення піхоти 1 до 30.... Ти коли небуть примав участь у бійках ? Якщо приймав , то повинен знати, що один проти трьох доволі херово....а один проти трицяти......це тебе просто забьють ногами
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31.01.2024 13:29 Ответить
тобто, генерала залужного не знаєш. шо він говорить, не чув.
все! війна вперлася. як що воювати, м'ясом, то нам залишиться може рік, може півтора. тому що їх більше в десять разів!
треба міняти тактику і стратегію. тільки технологіями і хитрістю.
а ти давай продовжуй махатися один проти трьох, або тридцяти. як раз те, шо пропонує зе!поц, бо йому потрібні перемоги.
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31.01.2024 14:16 Ответить
Типова кацапня.....от що угодно, аби не мобілізація......це у всіх їх побліках така риторика. І Залужний (з великої доречі) криком кричить, що мобілізація потрібна
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31.01.2024 14:40 Ответить
зараз нам всім розказують, шо можна було 20-30 років отримувати від платників податків зарплату під приводом "єслі вдруг война". А тут вдруг война і ці самі люди в окоп не полізуть. Бо званіє не позволяє.
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31.01.2024 11:25 Ответить
Слухай, а хто такий "ухілянт" - будь ласка, юридично поясни?
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31.01.2024 11:30 Ответить
Я можу морально пояснити....це ті хто втонув в р.Тиса, щоб втікти від повістки.
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31.01.2024 13:03 Ответить
з чого ти взяв, що вони "втикали від повістки"? ти свічку тримав? от ******* обмежені вішати ярлики!
може в них там був конкурс на водолаза, переможець отримував посаду в ГУРє
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31.01.2024 19:14 Ответить
Ага. Звісно, повістки вже заповнені (з ПІБом того, кому виписана), і на вулицях шукають саме цих ухилянтів.

Я старанно жену від себе думку, що повістки з порожнім полем ПІБ вже заздалегідь підписані і проштамповані, а ПІБ вписують за хвилину перед врученням. Звісно, підготовка таких повісток "на пред'явника" є порушенням, а тому неможлива, тож такі думки ми від себе відганяємо.
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31.01.2024 11:15 Ответить
поясніть дегенерату, що "ухілянтом", може назвати громадянина, виключно суд!
"винтити" людей на вулицях, це порушення закону! утримувати людей, проти їх волі, це порушення закону!
у нас правова держава? ні! у нас шапіто шоу "попріколу"!
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31.01.2024 11:16 Ответить
Сцикливий двуногий сперматозоїд,а не пішов би ти за рашиським кораблем!
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31.01.2024 11:24 Ответить
я би може і пішов, але там тобою все зайнято, хробаче гімно.
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31.01.2024 11:29 Ответить
чому ти вирішив що він сцикливий, а не пенсіонер чи інвалід? чи в твої' голові живе офіс простих рішень?
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31.01.2024 11:55 Ответить
Ухилятися від повісток теж порушення закону.
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31.01.2024 11:28 Ответить
це, коли тобі особисто вручили, під підпис, а ти не з'явився, але і тоді ти не ухилянт! а виключно після рішення суду!
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31.01.2024 11:31 Ответить
Ну так і дій в межах чинного законодавства.Відповідальність за скоєне все одно наступить.Не зараз так пізніше.За ухил своя відповідальність ,а за підробку документів, викрадення людей,обмеження свободи,тортури - своя.Ніяке зечмо нікого рятувати не буде.Кине і втічевін вже це робить своєю заявою.І якщо за ухил амністія буде,то по цим статтям ні.
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31.01.2024 11:18 Ответить
В том то і справа, що це "пізніше" може не наступити....
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31.01.2024 14:42 Ответить
маю признати: єврей зеленський переплюнув єврея пукіна-шаломова у побудові "держави".

Україна тепер і гетто, і гулаг одночасно!
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31.01.2024 11:19 Ответить
теж не розумію, який сенс тепер конфліктувати - практично ідентичні країни
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31.01.2024 11:39 Ответить
Шановний (не шановний?) пане Тимочко! Не треба ставити поряд тцк і слово чесність. Подивіться декларації военкомів. Все базується на суспільному договорі з владою. Дерете три шкури з людей. Погано, але так було. Тепер вам цього мало, потрібне життя. Забагато буде для будь якої адекватної людини.
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31.01.2024 11:20 Ответить
тогда это беспредел
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31.01.2024 11:21 Ответить
Як це правил немає? Пан законодавчі акти читав взагалі? Процедура чітко виписана і перейшла в наше законодавство фактично з совєцьких норм. Повістку виписує керівник війскомату/тцк (або у разі його відсутності - заступник) після вивчення особової справи військовозобов'язаного та ставить на ній свій підпис і печатку.
Вручати вже виписану повістку можна дійсно будь-де, ну хіба на приватну власність чи режимний об'єкт не пустять...
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31.01.2024 11:22 Ответить
вин з квн-щикив,яки закони???
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31.01.2024 12:18 Ответить
Головне, запам'ятайте обличчя тих, хто вас пакував!
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31.01.2024 11:26 Ответить
у них карантин на фони сказу,уси морди ховають
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31.01.2024 12:19 Ответить
Аби цей Тимочко був такий чесний з уже мобілізованими і відправленими на фронт.

От ПРЯМО ЗАРАЗ ситуація, на одному з важких напрямків, коли одну бригаду міняють на позиціях на другу, а в цієї другої бригади НЕМАЄ НІЧОГО, щоб втримати цю позицію - ні достатніх засобів враження, ні звязку, ні навіть маскувальних і протиланцетних сіток.
Інша ситуація, людину забирають на навчання, і через неділю вона вже в лікарні з двостороннім запаленням легень. Чого? Тому, що жили в совєтських палатках без спальників.

Ви БЛ#$Ь ЛЮДЕЙ БЕРЕЖІТЬ,ТОДІ І ПРОБЛЕМ БУДЕ МЕНШЕ! Про честність він розказує... От і займись цими проблемами, а не патякай
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31.01.2024 11:29 Ответить
Хто з них головніший, ТЦК чи їхній верховний?

29 СІЧНЯ 2024

«Дуже неправильно, коли представники ТЦК ходили по вулицях і шукали хлопців, які не приходили до військкоматів. Але тут я хотів би, щоб ми були справедливими й чесними. Це абсолютно неправильно, вони не повинні цього робити», - заявив президент Зеленський.»
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31.01.2024 11:30 Ответить
Гоп стоп
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31.01.2024 11:32 Ответить
Мда... я хз, всі в моєму тцк ще люди які бачили мамонтів, і машини в них гуд, і квартири, все звісно заробили їхні жінки...
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31.01.2024 11:42 Ответить
Уклонист - это не простой прохожий, а человек, который сознательно не идет по повестке.

Вы же, уроды, устроили террор, показывая какие вы могучие, гребете всех.

Многие просто не пойдут воевать - а государство выполнило свои обязанности перед пенсионерами, малообеспеченными???
Как им прокормиться, если кормилец призван???

Я прекрасно понимаю этих "уклонистов". Они не собираются умирать за офшоры клоунов.

Вам ребята похоже недолго осталось - народ кошмарите, Генерала снимаете.
И скоро народ будет фигачить ваше долбанное ТЦК с его гестаповскими методами.
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31.01.2024 11:45 Ответить
нічого подібного! навіть після "свідомої" відмови йти по повістці ви не є "ухилянтом"!
факт ухилянства встановлює СУД!
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31.01.2024 12:50 Ответить
Та зачем те правила нужны.
Пора в НАТО и ЕС.
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31.01.2024 11:45 Ответить
Ну взагалі щодо повісток на вулицях то претензій немає... а як інакше робити...

але щодо операції бусик яка дискредитує Україну на заході, де вже багато хто вважає що у нас диктатура...

то як тут немає чітких правил, є статті кримінального кодексу де чітко вказано про незаконне позбавлення волі... нанесення тілесних ушкоджень і т.д. і це все групою осіб в зговорі

те що суди і органи правопорядку забули вже про те що ми правова держава яка хоче йти в напрямку Євросоюзу... і трактують їх на свій розсуд... тут нажаль сумно від цього.. і я більш чим впевнений що це все перейде і на інші справи по інших питаннях... органи правопорядку швидко звикають недотримуватись закону... а навести лад потім буде складно...
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31.01.2024 11:48 Ответить
Т.е. Конституция Украины - это не свод чётких правил и определений и нарушать её можно?
Ну... что тут скажешь )
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31.01.2024 11:51 Ответить
Чітких визначень та правил немає" Дебілові варто прочитати Конституцію України.
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31.01.2024 11:56 Ответить
Спершу має бути заарештований ЗеЛеномойський шашель, та його банда за зраду та піддривну діяльність... Відмінити закон про розпродаж землі...І навіть після цого у влади-вора немає жодного морального права вимагати щось від громадян, - мають стояти суки на колінах та обіцяти, що повернуть усе награбоване, поруч стояти в окопах зі своїми родичами... А до поки у ухилянта більше морального права захищати себе ніж виродків при владі і їх землю (землю суки вже розпродають по офшорам...)
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31.01.2024 12:01 Ответить
Я так розумію, що свідомі громадяни пішли добровольцями в перші дні війни, але вони давно закінчились. Залишились прихильники Зє, котрі по приколу його привели до влади, а підтримувати не хочуть. Та і сам ВАЗ не звертається до них з проханням про допомогу, було б звернення до шанувальників, може би і дехто пішов
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31.01.2024 12:04 Ответить
Просто аж дивно це чути в правовій державі. Є одна чітка процедура - ЗАКОН !!!!!!!!
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31.01.2024 12:06 Ответить
За рабство ніхто воювати не буде
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31.01.2024 12:13 Ответить
Знаю одного ТЦКашника, наркоман со стажем, ментовский осведомитель, не воевал. Знаю контрактника с 15 летним стажем военной службы, , УБД имеет, в боевых действиях не участвовал, просто посещал зону АТО. Военную часть до сих пор охраняет, организационными вопросами занимается.
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31.01.2024 12:51 Ответить
Бреше цей про правила для ТЦК по вилову українців. Службові особи повинні діяти тільки по вимогам Конституції і законів, а такого права їм не дає ні Конституція ні закони. Ганьба гопникам ТЦКашникам.
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31.01.2024 13:05 Ответить
За словами Тимочка, працівники ТЦК - це здебільшого люди, які купили тепленькі місця в воєнкоматах і гуй положили на громадянське суспільство в Україні.
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31.01.2024 14:15 Ответить
Тобто згідно з чинним законодавством можна розпускати руки?!
Яке цікаве то чинне законодавство в Україні!
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31.01.2024 14:44 Ответить
 
 