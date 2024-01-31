"Четких определений и правил нет", - Сухопутные войска о "выловах" мужчин на улицах работниками ТЦК для вручения повесток
Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко прокомментировал "вылов" мужчин на улицах сотрудниками ТЦК и СП для вручения повесток.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его комментарий в эфире 24 Канала.
По словам Тимочка, работники ТЦК – это в основном люди, которые уже воевали на фронте или ограниченно пригодны для военной службы в рядах регулярной армии. У них есть процедура вручения повесток и они действуют по ней.
"Если есть необходимость это отменить, тогда это нужно делать на законодательном уровне. Пока что четких определений и правил для общества, что для военных (нет - ред.)", - пояснил он.
Тимочко отметил, что "это уже можно было давно сделать, прописать порядки и соблюдать их".
Также в ВСУ прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не хотел бы, чтобы работники ТЦК с применением силы забирали мужчин прямо на улицах.
"С одной стороны, президент считает так, как должно быть комфортно для населения, а с другой стороны, говорится о том, что сейчас не изменены процедуры. Работники центров комплектования обязаны действовать в соответствии с действующим законодательством", - подчеркнул Тимочко.
Введение новых законов о проведении мобилизации может привести к урегулированию многих спорных вопросов, включая проблемы, связанные с деятельностью территориальных центров комплектования и социальной поддержки, считает он.
"Меня очень удивляет, почему многие наши политики пытаются понравиться уклонистам. Человек, который уклоняется от обязанности защищать страну, отказывающийся быть честным со страной или с армией, так же будет нечестен и с вами, политиками. Где гарантии, что люди, каким вы сегодня пытаетесь понравиться, завтра за вас проголосуют? А вот вред для страны вы уже делаете", - добавил Тимочко.
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ЗАКОННОЇ СИЛИ ВИРОК СУДУ! тупоголові ви кретини! коли ви порозумнішаєте?
може бути мільйон поважних причин, через які людина не зʼявилася в тцк і не надала причин!
просто ти закладаєш в своє питання своє бачення цього моменту, для тебе вже все зрозуміло, бо ти сам собі все необхідне уявив - тому для тебе все так просто! а в житті бувають різні моменти і ніяке тцк не може визначати людину, як "ухилянта"!
Цей статус встановлює СУД!
тому цьому тимочку варто було б завалити свою хліборізку і не відсвічувати
І ми здогадуємось, чому!
Ги-ги...
це той, кого вони піймали може робити все що не забороненно! а тцк має право діяти лише на основі посадових інструкцій! просто в цьому чудовому царстві-гасударстві їх ніхто не карає
хай тракторист василь воює, він дурніший.
мєнтам не можна. вони ж не вміють поводитися зі зброєю. не мають фізичної підготовки. і взагалі, он василь, до нього і дойобуйся!
мєнти, то святе!
Але ж справа не а мєнтах, - не буде ментів будуть МНС чи ще хтось, - головне щоб мамина черешня була в кінці списку...
так, у кожної людини, є своє бачення та мотивації. але відправляти переляканого здихла василя в штурмовики, де він загине в першій атаці, і при цьому держати 300 тис здоровенних жирнючих мєнтів, охоронників, примазавшихся .... це дуже справедливо?
фаховий сантехнік, зробить все так, що б взагалі в ті труби не заглядати. і тому, фаховий сантехнік, коштує дорого.
Моя перевага перед тобою це те що я чесний. Я неставлю собі цілі маніпулювати і робити підміну понять. Тому тобі завжди важче чим мені в наших діалогах.
а жирний мєнт, обрав заробляти, служачи та захищаючі народу україни.
не василь повинен йти в окопи, а спочатку мєнт, а вже потім, коли закінчяться мєнти, піде комбайнер василь. як що вирішить, що готовий віддати життя за свою країну, за свою пшеницю. а як що, вирішить, що воно того не вартує, то ніхто його на примусить. тільки заградотряди.
Розумієш є реальність. Якої люди бояться. Це війна. Але є речі від яких непотрібно тікати. І реальність це така річ. В реальності не тракторист збирає пшеницю і не мент захищає народ а якщо і захищає і таки реально виконує свої функції згідно законодавства то це жодним чином не означає що він це має робити в лавах ЗСУ. А в ЗСУ треба людей. Не ментів, вони в Нацгвардію підуть. А вчорашнього тракторисьа чи комбайнера. Це реальність. І від неї ви не втечете. Ви вже раз хотіли втекти від війни вибравши того хто пообіцяв що її закінчить. Тому нетреба наступати на тіж граблі. Бо природний відбір безпристрастний.
P.S. це не тобі написано. Це коротка пояснювальна записка про реальність. Від тебе мені було достатньо що ти згодилось що василь таки обрав заробляти гроші збираючи пшеницю а не робить це тому що йому це подобається.
я не розумію, оцю тупу маячню, вас, шароварних патріотів!
що б не було питань, і що б була справедливість, треба зо б працювали державні інститути, і виконувались закони.
інститути розвалені, зе!прєзік, перший брутально висцявся на конституцію, і продовжує підтиратися законами.
чи ти вважаєш, що їжа із скатєрті самобранкі береться? одяг, сам собою росте на деревах? машини, самі по собі вантажаться та їздять?
навіть оті дрони, самі собою збираються?
тупі безмозгі шароварні популісти!
да ти я бачу, стратег! як наш зе!прєзік...
все! війна вперлася. як що воювати, м'ясом, то нам залишиться може рік, може півтора. тому що їх більше в десять разів!
треба міняти тактику і стратегію. тільки технологіями і хитрістю.
а ти давай продовжуй махатися один проти трьох, або тридцяти. як раз те, шо пропонує зе!поц, бо йому потрібні перемоги.
може в них там був конкурс на водолаза, переможець отримував посаду в ГУРє
Я старанно жену від себе думку, що повістки з порожнім полем ПІБ вже заздалегідь підписані і проштамповані, а ПІБ вписують за хвилину перед врученням. Звісно, підготовка таких повісток "на пред'явника" є порушенням, а тому неможлива, тож такі думки ми від себе відганяємо.
"винтити" людей на вулицях, це порушення закону! утримувати людей, проти їх волі, це порушення закону!
у нас правова держава? ні! у нас шапіто шоу "попріколу"!
Україна тепер і гетто, і гулаг одночасно!
Вручати вже виписану повістку можна дійсно будь-де, ну хіба на приватну власність чи режимний об'єкт не пустять...
От ПРЯМО ЗАРАЗ ситуація, на одному з важких напрямків, коли одну бригаду міняють на позиціях на другу, а в цієї другої бригади НЕМАЄ НІЧОГО, щоб втримати цю позицію - ні достатніх засобів враження, ні звязку, ні навіть маскувальних і протиланцетних сіток.
Інша ситуація, людину забирають на навчання, і через неділю вона вже в лікарні з двостороннім запаленням легень. Чого? Тому, що жили в совєтських палатках без спальників.
Ви БЛ#$Ь ЛЮДЕЙ БЕРЕЖІТЬ,ТОДІ І ПРОБЛЕМ БУДЕ МЕНШЕ! Про честність він розказує... От і займись цими проблемами, а не патякай
29 СІЧНЯ 2024
«Дуже неправильно, коли представники ТЦК ходили по вулицях і шукали хлопців, які не приходили до військкоматів. Але тут я хотів би, щоб ми були справедливими й чесними. Це абсолютно неправильно, вони не повинні цього робити», - заявив президент Зеленський.»
Вы же, уроды, устроили террор, показывая какие вы могучие, гребете всех.
Многие просто не пойдут воевать - а государство выполнило свои обязанности перед пенсионерами, малообеспеченными???
Как им прокормиться, если кормилец призван???
Я прекрасно понимаю этих "уклонистов". Они не собираются умирать за офшоры клоунов.
Вам ребята похоже недолго осталось - народ кошмарите, Генерала снимаете.
И скоро народ будет фигачить ваше долбанное ТЦК с его гестаповскими методами.
факт ухилянства встановлює СУД!
Пора в НАТО и ЕС.
але щодо операції бусик яка дискредитує Україну на заході, де вже багато хто вважає що у нас диктатура...
то як тут немає чітких правил, є статті кримінального кодексу де чітко вказано про незаконне позбавлення волі... нанесення тілесних ушкоджень і т.д. і це все групою осіб в зговорі
те що суди і органи правопорядку забули вже про те що ми правова держава яка хоче йти в напрямку Євросоюзу... і трактують їх на свій розсуд... тут нажаль сумно від цього.. і я більш чим впевнений що це все перейде і на інші справи по інших питаннях... органи правопорядку швидко звикають недотримуватись закону... а навести лад потім буде складно...
Ну... что тут скажешь )
Яке цікаве то чинне законодавство в Україні!