"Четких определений и правил нет", - Сухопутные войска о "выловах" мужчин на улицах работниками ТЦК для вручения повесток

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко прокомментировал "вылов" мужчин на улицах сотрудниками ТЦК и СП для вручения повесток.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его комментарий в эфире 24 Канала.

По словам Тимочка, работники ТЦК – это в основном люди, которые уже воевали на фронте или ограниченно пригодны для военной службы в рядах регулярной армии. У них есть процедура вручения повесток и они действуют по ней.

"Если есть необходимость это отменить, тогда это нужно делать на законодательном уровне. Пока что четких определений и правил для общества, что для военных (нет - ред.)", - пояснил он.

Тимочко отметил, что "это уже можно было давно сделать, прописать порядки и соблюдать их".

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Также в ВСУ прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не хотел бы, чтобы работники ТЦК с применением силы забирали мужчин прямо на улицах.

"С одной стороны, президент считает так, как должно быть комфортно для населения, а с другой стороны, говорится о том, что сейчас не изменены процедуры. Работники центров комплектования обязаны действовать в соответствии с действующим законодательством", - подчеркнул Тимочко.

Введение новых законов о проведении мобилизации может привести к урегулированию многих спорных вопросов, включая проблемы, связанные с деятельностью территориальных центров комплектования и социальной поддержки, считает он.

"Меня очень удивляет, почему многие наши политики пытаются понравиться уклонистам. Человек, который уклоняется от обязанности защищать страну, отказывающийся быть честным со страной или с армией, так же будет нечестен и с вами, политиками. Где гарантии, что люди, каким вы сегодня пытаетесь понравиться, завтра за вас проголосуют? А вот вред для страны вы уже делаете", - добавил Тимочко.

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