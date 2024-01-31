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Взрыв в Шевченковском райсуде Киева: будут судить шестерых сотрудников Киевского следственного изолятора

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

київ

Прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона направили в суд обвинительные акты в отношении шести сотрудников ГУ "Киевский следственный изолятор" по факту взрыва в Шевченковском райсуде Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Что инкриминируют сотрудникам Киевского следственного изолятора

Троим обвиняемым инкриминирована служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины), еще троим - служебный подлог (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

"Расследованием установлено, что из-за служебной халатности сотрудников следственного изолятора и конвойной службы 5 июля 2023 года арестант вынес из ГУ "Киевский следственный изолятор" и пронес самодельные взрывные устройства в Шевченковский районный суд", - говорится в сообщении.

В дальнейшем в помещении суда он привел его в действие. Это привело к его гибели, ранению сотрудников полиции и повреждению помещения и имущества суда.

Установлено, что сотрудники ГУ "Киевский следственный изолятор" передали арестанта конвойной службе Нацгвардии без обыска вещей. Сотрудники конвойной службы тоже не провели личный обыск и не проверили его вещи перед тем, как доставить в суд.

Кроме того, три работника следственного изолятора в течение длительного времени подделывали обязательные акты обысков камерных помещений, хотя фактически проверки не проводились. Таким образом, удерживаемые имели возможность пользоваться запрещенными вещами и предметами.

Что установило расследование

В ходе расследования во время обысков в камере, где содержался обвиняемый, изъяты глицерин, канифоль, электрические провода и другие химические вещества. Часть из них, согласно заключению экспертизы, входила в состав самодельных взрывных устройств, которые сдетонировали в суде.

Напомним, в декабре 2023 года суд признал виновными двух военнослужащих Национальной гвардии Украины в нарушении уставных правил караульной службы или патрулирования (ч. 3 ст.418 УК Украины).

Досудебное расследование – ГСУ ГБР.

Взрыв в Шевченковском райсуде Киева

Нагадаємо, що ввечері 5 июля в столичном Шевченковском районном суде раздался взрыв.

СМИ сообщили, что взрыв в Шевченковском райсуде устроил обвиняемый в теракте под Радой в 2015 году Гуменюк. Позже глава МВД Клименко сообщил, что человек, устроивший взрыв, погиб.
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..чувак 7 лет просидел под следствием, хотя сидеть должен был петя с авакяном..
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31.01.2024 11:47 Ответить
Судить надо СУЧЬЕ-ПРОКЛЯТОЕ БАНДИТСКОЕ ГОСУДАРСТВО, которое НЕВИНОВНОГО ЧЕЛОВЕКА 7 лет гноило в своем бандитском подвале. Авакян, его посипаки, прокуроы и судьи НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за то что происходит в государстве. Вечная память Игорю Гуменюку, Человеку с большой буквы, который своей смертью показал народу Украины , кто его враг.
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31.01.2024 11:56 Ответить
ці шестеро - учасники вистави, яку розігрують ,щоб приховати вбивство Гуменюка у суді через те, що довести його провину було неможливо. Сподіваюсь, що і аваков, і його прислуга в нинішньому єрмаковському гаремі будуть рано чи пізно покарані
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31.01.2024 12:17 Ответить
Схоже на то, що просто ліквідували Гуменюка, обставивши так, ніби той сам влаштував вибух.
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31.01.2024 12:21 Ответить
ага, в СИЗО, с помощью канифоли и глицерина, нас вообще за идиотов держут, что не удивительно, будем мычать дальше)
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31.01.2024 12:38 Ответить
...а остальные патриоты-проверьте всех
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31.01.2024 13:12 Ответить
может всю структуру следует судить, винт он и есть винт
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31.01.2024 13:50 Ответить
більшої маячні не читав ніколи - в камері зробив бомбі з нітрогліцерині і синьої ізолєнти.звісно Гуменюк кинув ті гранати,але слід вів до Тягнибока і кубла ФСБ в Україні.тому й ліквідували хлопа.
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31.01.2024 14:11 Ответить
Ага, а Тягнибок з діточками своїми прийшов, щоби подивитися, як ці гранати летять. Більшої маячні не читав ніколи. І 7 років доводили що, саме Гуменюк кидав.
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31.01.2024 20:18 Ответить
хто тягнибок всі вже відомо - фсбешна керована повія.
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31.01.2024 21:37 Ответить
 
 