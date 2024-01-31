Взрыв в Шевченковском райсуде Киева: будут судить шестерых сотрудников Киевского следственного изолятора

Прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона направили в суд обвинительные акты в отношении шести сотрудников ГУ "Киевский следственный изолятор" по факту взрыва в Шевченковском райсуде Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Что инкриминируют сотрудникам Киевского следственного изолятора

Троим обвиняемым инкриминирована служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины), еще троим - служебный подлог (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

"Расследованием установлено, что из-за служебной халатности сотрудников следственного изолятора и конвойной службы 5 июля 2023 года арестант вынес из ГУ "Киевский следственный изолятор" и пронес самодельные взрывные устройства в Шевченковский районный суд", - говорится в сообщении.

В дальнейшем в помещении суда он привел его в действие. Это привело к его гибели, ранению сотрудников полиции и повреждению помещения и имущества суда.

Установлено, что сотрудники ГУ "Киевский следственный изолятор" передали арестанта конвойной службе Нацгвардии без обыска вещей. Сотрудники конвойной службы тоже не провели личный обыск и не проверили его вещи перед тем, как доставить в суд.

Кроме того, три работника следственного изолятора в течение длительного времени подделывали обязательные акты обысков камерных помещений, хотя фактически проверки не проводились. Таким образом, удерживаемые имели возможность пользоваться запрещенными вещами и предметами.

Что установило расследование

В ходе расследования во время обысков в камере, где содержался обвиняемый, изъяты глицерин, канифоль, электрические провода и другие химические вещества. Часть из них, согласно заключению экспертизы, входила в состав самодельных взрывных устройств, которые сдетонировали в суде.

Напомним, в декабре 2023 года суд признал виновными двух военнослужащих Национальной гвардии Украины в нарушении уставных правил караульной службы или патрулирования (ч. 3 ст.418 УК Украины).

Досудебное расследование – ГСУ ГБР.

Взрыв в Шевченковском райсуде Киева

Нагадаємо, що ввечері 5 июля в столичном Шевченковском районном суде раздался взрыв.

СМИ сообщили, что взрыв в Шевченковском райсуде устроил обвиняемый в теракте под Радой в 2015 году Гуменюк. Позже глава МВД Клименко сообщил, что человек, устроивший взрыв, погиб.