Лидеры 5 стран Евросоюза призвали к коллективным усилиям для долгосрочного вооружения Украины
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Канцлер Германии Олаф Шольц, премьеры Дании Мэтте Фредериксен, Чехии Петр Фиала, Эстонии Кая Каллас и Нидерландов Марк Рютте написали совместное письмо, в котором призвали к коллективным усилиям для долгосрочной поддержки Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, письмо опубликовало издание Financial Times.
"Мы призываем друзей и партнеров Украины подтвердить свою приверженность устойчивой долгосрочной военной поддержке Украины как общей европейской ответственности. Это решение должна принять каждая страна. Только тогда Украина сможет добиться успеха в защите от российской агрессии", – говорится в обращении пяти лидеров.
Они настаивают, что Евросоюз и страны-члены должны усилить военную поддержку Украины. По их словам, это бремя настолько велико, что все государства должны сделать все возможное, чтобы поддержать Украину – это должно оставаться коллективным усилием.
"В начале прошлого года ЕС взял на себя амбициозную цель поставить Украине один миллион артиллерийских снарядов до конца марта 2024 года. Суровая правда: мы не достигли этой цели", – говорится в письме.
В своем обращении лидеры подчеркнули, что нужно "немедленно" передать Киеву боеприпасы и системы вооружения, в частности гаубицы, танки, беспилотные летательные аппараты и средства противовоздушной обороны, поскольку размещаемые сегодня новые заказы попадут на поле боя только в следующем году.
С этой целью они настаивают на поиске путей ускорения доставки обещанных артиллерийских снарядов в Украину с помощью имеющихся запасов или совместной закупки боеприпасов через европейские оборонные предприятия, что требует расширения промышленных мощностей посредством рамочных закупочных контрактов и устойчивых инвестиций со стороны государств-членов ЕС.
"Страны-партнеры также могут играть важную роль, и мы приглашаем их присоединиться к нашим коллективным усилиям... Решающее значение имеет наша способность продолжать поддерживать и укреплять оборону Украины как зимой, так и в долгосрочной перспективе. Это вопрос нашей общей европейской безопасности, а для храбрых женщин и мужчин украинских вооруженных сил – вопросы жизни и смерти", – говорится в письме.
Лидеры пяти стран отметили, что Россия ни кого не ждет, поэтому нужно действовать сейчас.
"Если Украина проиграет, долгосрочные последствия и расходы будут намного выше для всех нас. Мы, европейцы, несем особую ответственность. Поэтому мы должны действовать. От этого зависит будущее Европы", – призвали они.
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Але віднині цю турботу європейські країни приймають на себе. Цей лист - декларація політичної незалежності від США в головному - питанні безпеки. Це неодмінно мало статися, і нарешті сталося