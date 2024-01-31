Зеленский затормозил процесс увольнения Залужного, когда о новости узнали СМИ, - New York Times

Президент Владимир Зеленский планировал уволить генерала Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Но этот процесс притормозили, когда сообщение об увольнении попало в СМИ.

Об этом, со ссылкой на бывшего высокопоставленного украинского чиновника, пишет New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам источника, сейчас Офис президента "тормозит процесс" увольнения Залужного.

Схожую информацию изданию предоставил и знакомый с ситуацией народный депутат. По его словам, одной из проблем относительно увольнения является то, что у Офиса президента нет немедленной замены на место генерала Залужного.

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New York Times отмечает, что разговоры об отставке Залужного проходят на фоне наступления россиян на Авдеевку. На прошлой неделе оккупанты через дренажные тоннели смогли попасть на южную окраину города. И сейчас ведутся яростные бои за то, чтобы их оттуда выбить.

Также он напоминает, что Залужный, по данным соцопросов, пользуется среди украинцев большей поддержкой, чем президент Зеленский.

При этом работу Залужного, как отмечает New York Times, поставили под сомнение, когда осенью стало ясно, что контрнаступление на юге Украины провалилось.

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"Члены украинского парламента заявили, что путаница на высшем уровне уже распространилась в украинской армии, что влияет на моральное состояние рядового состава и работу старших офицеров с коллегами из союзных вооруженных сил. Существует неопределенность относительно того, поддерживает ли президент приказы генерала Залужного, что подрывает доверие к командованию", - говорится в публикации.

При этом разлад в рядах украинского руководства пришелся на особо опасный для Украины момент войны. Россия усилила одновременно атаки на поле боя и пропагандистскую кампанию, направленную на подрыв поддержки Украины на Западе. Украина вынуждена ждать помощи от США и Европы, предоставление которой зависит от политических интересов в этих странах.

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New York Times пишет, что украинские политологи рассматривают Залужного как вероятного соперника Зеленского в случае, если в Украине возобновят прекращенные из-за военного положения выборы.

"Если любой шаг по замене генерала будет рассматриваться как чисто политическая, а не военная необходимость, господин Зеленский может столкнуться с негативной реакцией не только среди оппозиционных политиков, но и среди общественности, которая, по результатам опросов, больше всего уважает генерала Залужного", - говорится в статье.

Отставка Залужного

Ранее источники сообщали о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о смещении с должности Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного. Однако позже пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров в комментарии УП заявил, что Валерия Залужного не увольняли с должности.