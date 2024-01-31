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Зеленский затормозил процесс увольнения Залужного, когда о новости узнали СМИ, - New York Times

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

зеленський,залужний

Президент Владимир Зеленский планировал уволить генерала Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Но этот процесс притормозили, когда сообщение об увольнении попало в СМИ.

Об этом, со ссылкой на бывшего высокопоставленного украинского чиновника, пишет New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам источника, сейчас Офис президента "тормозит процесс" увольнения Залужного.

Схожую информацию изданию предоставил и знакомый с ситуацией народный депутат. По его словам, одной из проблем относительно увольнения является то, что у Офиса президента нет немедленной замены на место генерала Залужного.

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New York Times отмечает, что разговоры об отставке Залужного проходят на фоне наступления россиян на Авдеевку. На прошлой неделе оккупанты через дренажные тоннели смогли попасть на южную окраину города. И сейчас ведутся яростные бои за то, чтобы их оттуда выбить.

Также он напоминает, что Залужный, по данным соцопросов, пользуется среди украинцев большей поддержкой, чем президент Зеленский.

При этом работу Залужного, как отмечает New York Times, поставили под сомнение, когда осенью стало ясно, что контрнаступление на юге Украины провалилось.

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"Члены украинского парламента заявили, что путаница на высшем уровне уже распространилась в украинской армии, что влияет на моральное состояние рядового состава и работу старших офицеров с коллегами из союзных вооруженных сил. Существует неопределенность относительно того, поддерживает ли президент приказы генерала Залужного, что подрывает доверие к командованию", - говорится в публикации.

При этом разлад в рядах украинского руководства пришелся на особо опасный для Украины момент войны. Россия усилила одновременно атаки на поле боя и пропагандистскую кампанию, направленную на подрыв поддержки Украины на Западе. Украина вынуждена ждать помощи от США и Европы, предоставление которой зависит от политических интересов в этих странах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский все же отправит в отставку Залужного, – Financial Times

New York Times пишет, что украинские политологи рассматривают Залужного как вероятного соперника Зеленского в случае, если в Украине возобновят прекращенные из-за военного положения выборы.

"Если любой шаг по замене генерала будет рассматриваться как чисто политическая, а не военная необходимость, господин Зеленский может столкнуться с негативной реакцией не только среди оппозиционных политиков, но и среди общественности, которая, по результатам опросов, больше всего уважает генерала Залужного", - говорится в статье.

Отставка Залужного

Ранее источники сообщали о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о смещении с должности Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного. Однако позже пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров в комментарии УП заявил, что Валерия Залужного не увольняли с должности.
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Топ комментарии
+89
вофка сам напиши заяву про відставку і йди нах** разом зі своєю зе шоблою !!!

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31.01.2024 11:46
+54
До 31 березня ще дожить треба. Падло встигне нагадить, стопудов.
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31.01.2024 11:46
+52
просто наш президент мелкая завистливая личность.. впрочем как и все низкорослики, с их комплексами. Ему рейтинги спать мешают..
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31.01.2024 11:47
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Да викинте вже Зелю та зробить хунту! Буде врятована і країна, і Армія
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31.01.2024 15:41 Ответить
"Витівки ЗЕ-оманського гномика на догоду кремлівському карлику ! "
Вже писав ; зі стартом " перевиборів " московського ліліпузіка-- сінхронно розпочнеться
зусиллями ЗЕ--кодла-- задобрювальна. плебейсько-ница акція підтримки рашо-катюги...
- Це так очікувано: робити " приємність" своєм шефу-- покровителю... І до розкрадання
мільярдів військової гумдопомоги--додати іще й влсну --родзинку. а саме--обезголовити ЗСУ !!! Вважайте : чорна справа ( зневіри й хаосу ) вже запущена ... Коли срулі зплітають сітку змови. дескридетації якомусь діячу ( НЕ угодного їм )--він приречений --це лише справа часу !? У них все продумано. до дрібниць... Навіть наше спільне бажання вплинути на зрадницький підступ . а саме; зірватись у Київ і привести ЗЕ-кодло до тями--розіб*ється біля каси на квитки до столиці...( З Нового року --ціни захмарні !!! )
Українці. будьмо пильними. хоч зараз-- перед прїрвою!!! ДО купи...Єднаймося !
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31.01.2024 16:05 Ответить
Предлагаю Зеленскому предложить Ермаку должность ларечника столицы, или пойти в отставку
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31.01.2024 16:26 Ответить
"Марш справедлiвостi", - коли?
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31.01.2024 16:31 Ответить
Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·

3 ч

Спроба ОП звiльнити Главкома провалилася Міжнарод\Спільнота відреагувала миттєво: НАТО,Пентагон,Британія,Німеччина,Італія,Данія,Польща,Литва++ -Основні Мілітарні Донори ЗСУ Після появи Указу на звільнення ВФЗ почнеться винос тіл з Банкової 11,попри дію ВС
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31.01.2024 16:33 Ответить
Офіс президента не має негайної заміни на місце генерала Залужного. Джерело: https://censor.net/ua/n3470754

А Безугла ???
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31.01.2024 16:43 Ответить
Думаю,Залужному не треба ні за яких обставин самому писати рапорт на звільнення! Якщо Сипливий Баритон хоче його зняти (а він дуже хоче),хай знімає своїм розпорядженням. Якщо Залужний сам напише рапорт-він тим самим,сам визнає свою вину за неготовність до війни і невдалі військові дії,а Зелене Шапіто буде в стороні,зелене і пухнасте.....
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31.01.2024 16:48 Ответить
думаю, що така заява на звільнення - це була би зрада нашого народу, його надій і єдиної віри в ЗСУ. Залужний, думаю, саме так це і розуміє. бо мати справу з ОПою та зе-шоблою - давно вже хочеться плюнути, кинути і піти геть - "робіть що знаєте". але Залужний реально служить державі та її народу, а не презику і опі, тому і не може кинути країну у важкий час
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31.01.2024 18:40 Ответить
До Зеленського ніяк не дійде, що звільняти треба не Залужного, а своїх менеджерів. І звільняти їх давно пора.
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31.01.2024 17:11 Ответить
А таки всрався!
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31.01.2024 17:28 Ответить
Кудись пропали два укази президента. Поклали під сукно?

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31.01.2024 17:43 Ответить
Сайт президента з переліком підписаних ним указів.

https://www.president.gov.ua/documents/decrees
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31.01.2024 17:44 Ответить
цікаво, а сам презЕдент якось коментував цей маразм? чи тупо зробив вигляд "нічого не сталося"?
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31.01.2024 18:36 Ответить
тупо проігнорив, бо "царю не гоже перед холопами розпинатися"..
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01.02.2024 01:41 Ответить
Дмитро Чекалкин

Цитата дня з відомого видавництва «The Time»:
Зеленський зобовʼязаний зрозуміти, що військові довіряють Залужному, і якщо президент хоче, щоб військові довіряли і йому, то він повинен навчитись довіряти Залужному… Радники , що є близькими до Зеленського, налили йому теплу ванну, за межами якої важко побачити реалії фронту…
Сирський відмовився зайняти місце Залужного. Відмовився і Буданов. Це означає, що в критичній ситуації генерали визначились слухатись Залужного, а не президента, чий термін спливає.

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31.01.2024 18:39 Ответить
Краще, шо може зробити ЗЄнелох Ганчірочний у цій ситуаціі це добровільно прям зараз піти у відставку, або обнюхатись кокаїном в усмерть. Для багатьох українців ЗЄльона ганчірка уже не легітимний. Навіть самі упороті зелєбобіки розуміють, шо спроба зняти Залужного - це поступок ворога і грає на руку кацапам. Вони там уже самі не свої від радощів і святкують перемогу над українцями
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31.01.2024 18:52 Ответить
Хлопці і дівчата! Жарти пора припиняти, - березень і кінець повноважень на носі.
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31.01.2024 19:02 Ответить
Зелені гниди провалили все , і посіяли недовіру до України , своїм безмежним крадівництвом і корупцією .І нікого з злодіїв не покарали , і не думають карати , навпаки пропонують роботу послами , чи якимись нікому непотрібними радниками .Аби були при кориті .Геть зешоблу , поки не пізно гнати гнид під суд .
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31.01.2024 19:06 Ответить
"Нема такої ситуації з якої б зеленський не міг би не вийти з ганьбою"
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31.01.2024 20:32 Ответить
У Зели в марте заканчивается легитимность, нервы ни к чёрту, наркотики тоже не способствуют улучшению самочувствия, на приходе округлят глаза но потом снова грусть печаль.
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31.01.2024 20:57 Ответить
Одне заперечення у вас зайве. З нього виходить, що є ситуація, з якої він може вийти без ганьби.
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31.01.2024 21:52 Ответить
Вофка засцал )))
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31.01.2024 22:29 Ответить
Зеленський має піти!!! Зелена сволоч має піти від влади, або його і його щоблу *********!!!!
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31.01.2024 22:58 Ответить
Мерзотник!
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01.02.2024 00:48 Ответить
ОЧКО )))
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01.02.2024 03:17 Ответить
ТАК ЗАЛУЖНЫЙ НА ФРОНТ ИДЁТ !)
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01.02.2024 03:25 Ответить
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01.02.2024 05:44 Ответить
правий був Степан Ількович до влади прийшли ліквудатори України
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02.02.2024 07:26 Ответить
Зєля все робить на шкоду тому без політкомпанії "Зєлю геть. Дострокові" нам не обійтись. Кожен цивільний може взяти участь у політкомпанії, якщо поширить в будь який спосіб емблему політкомпанії:

Перекреслений навскося чорною лінією зелений круг.

Коли цей вияв вимоги до влади стане вірусним, то зєля сам втече і ми оберем нарешті нормального Лідера.

Дотогож це можна робити без майданів, мітінгів, без відриву від основної діяльності, без необхідності пересування по країні, без ризику, втрати часу, майже безкоштовно і без ризику розхитати ситуацію всередені країни залученням військових зі зброєю до втручання у внутрішню політику.
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02.02.2024 17:16 Ответить
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