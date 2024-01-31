Работаем над тем, чтобы Украина получила F-16 уже в этом году, – министр обороны Нидерландов Оллонгрен
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В министерстве обороны Нидерландов уверены, что смогут поставить истребители F-16 в Украину уже в этом году. Однако точной даты назвать затрудняются.
Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, информирует Цензор.НЕТ.
Соответствующее заявление она сделала по прибытии на неформальную встречу министров обороны стран Европейского союза, которая проходит в Брюсселе сегодня, 31 января.
"Мы действительно упорно работаем над этим. Над этим также упорно работают украинцы. Это произойдет в этом году. Я уверена в этом", - отметила Оллонгрен, комментируя сроки передачи F-16 Украине.
В то же время, министр не уточнила, когда именно будут поставлены истребители.
"Я не могу назвать конкретное время и дату прямо сейчас", – добавила Оллонгрен.
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Источник: https://censor.net/ru/v3469710
Z.Вирішив повернутися після перманентного бана в 2019, після того як серьйозно облаяв і виборців, і тих, кто допомогав зеленому кодлу (включаючи сами знаєте кого, але він майже виправився, хоча до сих пір не пише П-word у заголовках).
після виборів почнеться нова ера, по ***** всім все відомо , а по демократіям у т ч Україні повинен пройти народний *********
Президент со своим говном в отношении Залужного
Поставил практически крест на F-16
Что и нужно было путину
Президент Украины - настоящий ГЕРОЙ РОССИИ!