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Нидерланды (1393) F-16 (311) Оллонгрен (10)

Работаем над тем, чтобы Украина получила F-16 уже в этом году, – министр обороны Нидерландов Оллонгрен

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

f16

В министерстве обороны Нидерландов уверены, что смогут поставить истребители F-16 в Украину уже в этом году. Однако точной даты назвать затрудняются.

Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, информирует Цензор.НЕТ.

Соответствующее заявление она сделала по прибытии на неформальную встречу министров обороны стран Европейского союза, которая проходит в Брюсселе сегодня, 31 января.

"Мы действительно упорно работаем над этим. Над этим также упорно работают украинцы. Это произойдет в этом году. Я уверена в этом", - отметила Оллонгрен, комментируя сроки передачи F-16 Украине.

Читайте: Первые F-16 Украина получит уже в этом году, - Пентагон

В то же время, министр не уточнила, когда именно будут поставлены истребители.

"Я не могу назвать конкретное время и дату прямо сейчас", – добавила Оллонгрен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европа должна быть "готова к бою", - министр обороны Нидерландов Оллонгрен
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Топ комментарии
+15
- Байден, чому в Україні досі не підготовлено аеродроми та інфраструктуру для F-16!?
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31.01.2024 11:56
+11
Та не поспішайте, ми вже зрозуміли. Ввечері Zє висить на каштані, зранку F-16 etc.
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31.01.2024 11:53
+8
про "навесні 2024" мова вже не йде, вже все можливе, щоб цього року...але не факт, що й в наступному.
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31.01.2024 12:10
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Та не поспішайте, ми вже зрозуміли. Ввечері Zє висить на каштані, зранку F-16 etc.
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31.01.2024 11:53 Ответить
Зеленський до сих пір НЕ підготувався до отримання літаків.

Партнеры готовы передать F-16 Украине, но нужно подготовить инфраструктуру и инженеров, - Игнат.

Источник: https://censor.net/ru/v3469710
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31.01.2024 12:15 Ответить
Так і є. "Ліквідувати" Zє/Єрмака, обрати компетентного президента (не Арєстовіча або Притулу, а ВОНИ можуть!) , і у нас будуть F-16. І навіть Gripen'и зі всіма 30 Taurus'ами.
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31.01.2024 12:21 Ответить
Ти спеціально сьогодні зареєструвався на форумі ЦН, щоб видавати ці перли?
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31.01.2024 12:24 Ответить
Так. Рівно 2 місяці до дня Z. Вирішив повернутися після перманентного бана в 2019, після того як серьйозно облаяв і виборців, і тих, кто допомогав зеленому кодлу (включаючи сами знаєте кого, але він майже виправився, хоча до сих пір не пише П-word у заголовках).
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31.01.2024 12:34 Ответить
Сподіваюся, це так пуйла присипляють перед забоєм.
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31.01.2024 11:56 Ответить
в 2019 сподівалися, що війна закінчиться
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31.01.2024 11:58 Ответить
Війна колись закінчиться. Ти проти?
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31.01.2024 12:38 Ответить
- Байден, чому в Україні досі не підготовлено аеродроми та інфраструктуру для F-16!?
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31.01.2024 11:56 Ответить
Я йому написав, як відпише дам знати.
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31.01.2024 11:57 Ответить
мені цікаво де будуть брати бомби та ракети для Ф-16 без погодженого США бюджету?
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31.01.2024 12:04 Ответить
невже вже цього? 2024? оце розігналися з декількома не першої свіжості літаками
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31.01.2024 11:57 Ответить
Та можете не поспішати. Так як ви "працюєте над цим" - то і через 3 роки непізно буде.
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31.01.2024 12:02 Ответить
На Заході вміють балакати, неймовірно багато та безглуздо.
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31.01.2024 12:08 Ответить
Та да. Взагалі нічого в Україні не підготували. Клятий захід
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31.01.2024 13:17 Ответить
про "навесні 2024" мова вже не йде, вже все можливе, щоб цього року...але не факт, що й в наступному.
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31.01.2024 12:10 Ответить
Да еще перед новым годом пролетела утка , шо под конец 24-го года.
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31.01.2024 12:19 Ответить
ще раніше обіцяли на початку 2024 року поставити ці винищувачі
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31.01.2024 12:55 Ответить
Ну да, на март-апрель.
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31.01.2024 13:33 Ответить
Ну цей рік, рік виборів.
після виборів почнеться нова ера, по ***** всім все відомо , а по демократіям у т ч Україні повинен пройти народний *********
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31.01.2024 12:17 Ответить
Шикарне typo "*********". Ніщо інше і близько не відображае сутніть цьогорічних виборів у різних країнах. [censored] + suicide. Pun of the year, якщо не століття.
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31.01.2024 12:27 Ответить
ЗЄля , чого нам не дають Ф-16, чого не готова інфраструктура?!
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31.01.2024 12:22 Ответить
У нього строк всйо , тому не до ф16
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31.01.2024 12:25 Ответить
Потворні європейські фарисеї так поспішають, щоб вже в кінці року нІкому було передавати літаки.
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31.01.2024 12:25 Ответить
Перегони равликів у порівнянні з цим - ефектне та захоплююче видовище
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31.01.2024 12:31 Ответить
Вони тяжко працюють. Вже втомилися від війни та праці. ПРи цьому постійно стурбовані і часами навіть сильно.
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31.01.2024 12:35 Ответить
Я думаву 2024 це в січні,максимум у березні,а виявляється,у грудні.
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31.01.2024 12:38 Ответить
Забудьте про F -16
Президент со своим говном в отношении Залужного
Поставил практически крест на F-16
Что и нужно было путину
Президент Украины - настоящий ГЕРОЙ РОССИИ!
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31.01.2024 13:21 Ответить
Зермаки саботують ввіз F-16 в Україну! Адже їх завдання від ФСБ - здати кацапам Україну, а не захищати її! Отже, зелю і єру - геть із владних постів...
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31.01.2024 14:15 Ответить
Хіба що самі приїдуть та замість Зельоних інфраструктуру підготують. Бо за більше як півроку Зе-влада не спромоглася з місця зрушити.
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31.01.2024 14:55 Ответить
Эй сыровары--- на Рождество то хоть успеете? По Юлианскому календарю хоть. Нюхальщики тюльпанов хреновы!
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31.01.2024 15:02 Ответить
 
 