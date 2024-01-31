Нет ни одной ситуации, которая не имела бы решения, - Кулеба о задержках с поставкой боеприпасов для Украины
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Если Украина не получит необходимое количество артиллерийских боеприпасов из одного источника, она будет работать над обеспечением поставок из других.
Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью BBC Newsnight, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Нет ни одной ситуации, которая не имела бы решения. Если мы не получим достаточное количество боеприпасов из одного места, мы работаем над другим, откуда их можно получить", - отметил министр.
Кулеба подчеркнул, что какой бы ни была цена поддержки Украины для партнеров, цена обеспечения мира в мире может быть в разы больше, если наша страна не победит в войне с Россией.
Кулеба заметил, что Украина продолжает работать с обеими партиями в США для обеспечения финансирования помощи.
"ЕС демонстрирует свою способность принимать большие решения самостоятельно, и это хорошо. Мы также продолжаем работать с обеими партиями в США, чтобы убедиться, что необходимые решения будут приняты", - резюмировал украинский министр.
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це чітко видно на фото, сьогодня на цензор.
то накуй такий МЗС???
дійсно підстілка...
кабінетутуалету завхоза
А так отличный месседж - ребята, не парьтесь. Даже если вы не дадите снаряды, то мы не пропадем. У нас вон сколько денег на оборонку выделяется. Может за 2 года таки пару ящиков и получим от этих инвестиций. Надеюсь, хотя бы не пустых...
А він зараз усе поріша