Нет ни одной ситуации, которая не имела бы решения, - Кулеба о задержках с поставкой боеприпасов для Украины

Если Украина не получит необходимое количество артиллерийских боеприпасов из одного источника, она будет работать над обеспечением поставок из других.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью BBC Newsnight, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Нет ни одной ситуации, которая не имела бы решения. Если мы не получим достаточное количество боеприпасов из одного места, мы работаем над другим, откуда их можно получить", - отметил министр.

Кулеба подчеркнул, что какой бы ни была цена поддержки Украины для партнеров, цена обеспечения мира в мире может быть в разы больше, если наша страна не победит в войне с Россией.

Также читайте: ЕС сможет поставить Украине до марта только 600 тысяч боеприпасов, а не 1 миллион, - Bloomberg

Кулеба заметил, что Украина продолжает работать с обеими партиями в США для обеспечения финансирования помощи.

"ЕС демонстрирует свою способность принимать большие решения самостоятельно, и это хорошо. Мы также продолжаем работать с обеими партиями в США, чтобы убедиться, что необходимые решения будут приняты", - резюмировал украинский министр.

Читайте также: Чтобы изготовить достаточное количество боеприпасов для Украины, Западу понадобится два года, - FT