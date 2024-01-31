РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11263 посетителя онлайн
Новости Война в Украине
1 482 30
боеприпасы (1963) помощь (6294) Евросоюз (15956) Кулеба Дмитрий (2657)

Нет ни одной ситуации, которая не имела бы решения, - Кулеба о задержках с поставкой боеприпасов для Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дмитро,кулеба

Если Украина не получит необходимое количество артиллерийских боеприпасов из одного источника, она будет работать над обеспечением поставок из других.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью BBC Newsnight, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Нет ни одной ситуации, которая не имела бы решения. Если мы не получим достаточное количество боеприпасов из одного места, мы работаем над другим, откуда их можно получить", - отметил министр.

Кулеба подчеркнул, что какой бы ни была цена поддержки Украины для партнеров, цена обеспечения мира в мире может быть в разы больше, если наша страна не победит в войне с Россией.

Также читайте: ЕС сможет поставить Украине до марта только 600 тысяч боеприпасов, а не 1 миллион, - Bloomberg

Кулеба заметил, что Украина продолжает работать с обеими партиями в США для обеспечения финансирования помощи.

"ЕС демонстрирует свою способность принимать большие решения самостоятельно, и это хорошо. Мы также продолжаем работать с обеими партиями в США, чтобы убедиться, что необходимые решения будут приняты", - резюмировал украинский министр.

Читайте также: Чтобы изготовить достаточное количество боеприпасов для Украины, Западу понадобится два года, - FT
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+6
Зеленожопый ИДИОТИК, подстилка дерьмака !
показать весь комментарий
31.01.2024 12:15
+4
місце кулеби, на табуретці, біля кабінету завхоза.
показать весь комментарий
31.01.2024 12:20
+4
Для вирішення ситуації треба самим клепати снаряди, а не відосики!
показать весь комментарий
31.01.2024 12:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеленожопый ИДИОТИК, подстилка дерьмака !
показать весь комментарий
31.01.2024 12:15 Ответить
а головне, що він суне свою пику в військові справи а з Сіярто розмовляє єрмак
це чітко видно на фото, сьогодня на цензор.
то накуй такий МЗС???
дійсно підстілка...
показать весь комментарий
31.01.2024 13:24 Ответить
єрмака приставив «смотрящим» до клована пахан каламойша, а кулебу возить єрмак для легітимності
показать весь комментарий
31.01.2024 15:03 Ответить
А ці управлєнци тільки ждуть коли щось дадуть. Виж ******* що вже налагоджене виробництво *********** то де вони ?
показать весь комментарий
31.01.2024 12:15 Ответить
Так вихід є завжди, наприклад вас всіх звільнити! (Що б гроші не крали...) А на Зекономлені гроші на ваших ЗП ще можна було б снаряди у Болгарії до купити.
показать весь комментарий
31.01.2024 12:25 Ответить
місце кулеби, на табуретці, біля кабінету завхоза.
показать весь комментарий
31.01.2024 12:20 Ответить
місце кулеби, на табуретці, біля кабінету туалету завхоза
показать весь комментарий
31.01.2024 12:47 Ответить
ох вже це піздобольство....
показать весь комментарий
31.01.2024 12:20 Ответить
снарядів не вистачає вже вчора , а ви працювати ще не починали ! які ще місця ти знаєш ? в Китай чи Корею полетиш ?
показать весь комментарий
31.01.2024 12:22 Ответить
Нє, там халява не працює. Там або гроші, або технології.
показать весь комментарий
31.01.2024 13:07 Ответить
а в нас що грошей немає ? якщо ми купуємо не робочі фабрики в Хорватії то чому не можем купити готові снаряди ?
показать весь комментарий
31.01.2024 13:12 Ответить
взагалі то купували не ми....ми просто просрали та ********
показать весь комментарий
31.01.2024 13:17 Ответить
...і не в Хорватії, а в Боснії-Герцеговині....
показать весь комментарий
31.01.2024 13:18 Ответить
можливо я помилився з країною , але не з фактом .
показать весь комментарий
31.01.2024 13:20 Ответить
Та. Що значить купити? Купити - то для лохів. Так будь-хто може. А от отримати нахаляву **********, а на державні кошти купити не працюючу фабрику, відмивши купу бабла - то справжнє мистецтво. Принаймні, вони так самі походу вважають. Купити - то гроші не за призначенням. А власні кишені - ото саме воно.
показать весь комментарий
31.01.2024 13:48 Ответить
колись в ці кишені покладуть цемент і викинуть в річку .
показать весь комментарий
31.01.2024 14:01 Ответить
Я сподіваюсь.
показать весь комментарий
31.01.2024 14:46 Ответить
нема снарядів є лопати сказав мєністр
показать весь комментарий
31.01.2024 12:25 Ответить
Для вирішення ситуації треба самим клепати снаряди, а не відосики!
показать весь комментарий
31.01.2024 12:25 Ответить
Пусть у орбана попросит, не просто так же он ему так смачно подлизнул вчера. Многовекторность во всей ее красоте.

А так отличный месседж - ребята, не парьтесь. Даже если вы не дадите снаряды, то мы не пропадем. У нас вон сколько денег на оборонку выделяется. Может за 2 года таки пару ящиков и получим от этих инвестиций. Надеюсь, хотя бы не пустых...
показать весь комментарий
31.01.2024 12:27 Ответить
Кулеба, как тебе не стыдно быть на подтанцовке у проходимца Ермака? А ещё дипломат...
показать весь комментарий
31.01.2024 12:31 Ответить
Не кожний в кого диплом - дипломат.
показать весь комментарий
31.01.2024 13:01 Ответить
Нема жодно сітуаціі,коли ти як остання шлюха не перемітнувся до маргіналів у влади.Навіщо-запугали родичів(брата),сім'ю.Навіщьо брехати.Вчись у Клімкіна(уроженця курської обл.).Він досі залишається відданим Україні.
показать весь комментарий
31.01.2024 12:34 Ответить
О,а казали,що нічого не робить.
А він зараз усе поріша
показать весь комментарий
31.01.2024 12:34 Ответить
Коли ми позбудемося цієї ж...мерзоти...
показать весь комментарий
31.01.2024 12:56 Ответить
ЧУДОВО. Побудуй заводи і зроби за рік 7 млн ***********. Не можеш? Хмммм
показать весь комментарий
31.01.2024 12:57 Ответить
є така ситуація - це коли кришку забили. От тут вже виходу немає.
показать весь комментарий
31.01.2024 13:02 Ответить
...кто вор, панове ????
показать весь комментарий
31.01.2024 13:11 Ответить
О-па-па... Значить, зеоро знову в когось відсмокче
показать весь комментарий
31.01.2024 13:12 Ответить
3 вопроса: кто вор,кто сливает инфу мацковии,когда отдалите спрятанного в тюрьме...
показать весь комментарий
31.01.2024 13:46 Ответить
 
 