На Таврическом направлении за сутки ликвидировано почти 500 оккупантов, уничтожено 68 единиц военной техники врага и 226 БпЛА разных типов

За прошедшие сутки на Таврическом направлении нейтрализовано или уничтожено 226 вражеских БпЛА разных типов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Объединенном пресс-центре сил обороны Таврического направления.

В операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" враг нанес 50 авиаударов, 2 ракетных удара, провел 53 боевых столкновения и осуществил 1004 артобстрела.

ВСУ за сутки уничтожили 453 оккупанта на Таврическом направлении.

Читайте: ВСУ за сутки отбили атаки врага на 6 направлениях, на Авдеевском больше всего - 37, - Генштаб

Общие потери врага в вооружении и военной технике за прошедшие сутки составляют 68 единиц, не считая БпЛА. В частности, 5 танков, 21 ББМ, 14 артсистем, 2 РСЗО, 18 автомобилей и 3 единицы специальной техники. Также украинские силы обороны уничтожили 5 складов боеприпасов противника.

Нейтрализовано или уничтожено 226 вражеских БПЛА разных типов.