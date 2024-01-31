Метинвест построил уже 35 опорных пунктов для ВСУ на линии обороны, в планах – еще 90
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Компания Метинвест присоединилась к программе фортификации, которая проходит фактически по всем направлениям фронта: с помощью специалистов и техники, которую предоставляет предприятие, построили уже более 35 взводных опорных пунктов. Каждый такой пункт – это сеть тоннелей и стальные бункеры-кройки, производимые Метинвестом, объединенные в единый комплекс. В планах компании – построить еще около 90 пунктов. Но для расширения производства нужно больше людей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал операционный директор Группы Метинвест Александр Мироненко в интервью Прямому.
"Мы передали уже более 330 бункеров для бойцов. Но встал вопрос, что нужно сделать командные пункты, чтобы обеспечивать непрерывное управление войском вблизи линии столкновения. После этого у нас была очень содержательная дискуссия с военными, с командованием по отдельным направлениям. И мы разработали проект командного пункта, состоящего из 5-6 "крыевок", - рассказал он.
По его словам, эти командные пункты выполнены с максимальным комфортом: оборудованы вентиляцией, обогревом, интернетом и всеми средствами связи, которые используют военные. Там также оборудованы места, где операторы онлайн наблюдают, что происходит на линии столкновения – наблюдение производится с использованием больших телевизоров и компьютерной техники, которую тоже обеспечивает Метинвест.
Проходит производство в рамках милитарной инициативы "Сталевий фронт" бизнесмена Рината Ахметова.
"Мы серьезно относимся к обеспечению безопасности этого производства, ведь понимаем, что враг постоянно ищет места, где производят продукцию для обороны Украины. Все площадки, на которых производится продукция - и минные тралы, и командные пункты и "крыивки" - расположены за пределами наших предприятий. Мы заботимся о безопасности людей, работающих на этих объектах", - подчеркнул Мироненко.
Он уточнил: всего около 400-500 сотрудников Метинвеста постоянно вовлечены в производство продукции оборонительного характера. И хотя компания имеет возможности расширения почти по всем видам продукции – есть дефицит людей, которых можно привлечь к производству. Ведь кроме оборонного направления есть еще стандартное производство металлопродукции. А часть работников отлучены от основного производства и вовлечены в оборонное.
"Нам нужно дополнительно нанимать людей. А сейчас это очень проблематично - потому что есть определенные вопросы с бронированием сотрудников, ведь мы трудоустраиваем через военкомат. То есть человек должен официально оформиться, зарегистрироваться в военкомате. И когда люди это слышат, они говорят: мы лучше поищем что-то другое. Поэтому мы сейчас пытаемся сотрудничать с Минэкономики и Минобороны – потому что мы способны наращивать объемы производства. Но нам нужны люди, которых нужно забронировать – чтобы они могли заниматься военным заказом", – пояснил Мироненко.
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Маладец!
Вместо того что би буту на зони за розпалюванні Донбасу та війни з РФ,
він добре заробляння на Україні.
яйцеблок
невдовзі стане ясно при кримінальній справі!
а через 3 місяці?????
Не несіть дурні.
Стоимость электроэнергии в Европе на 30.01.2024
(за 1 КВт⋅час)
Страна Стоимость
Великобритания
0,086 $ 0,080 € 3,28 грн.
Германия
0,082 $ 0,076 € 3,12 грн.
Франция
0,085 $ 0,078 € 3,22 грн.
Испания
0,088 $ 0,081 € 3,33 грн.
Италия
0,107 $ 0,099 € 4,06 грн.
А ось банальної ізоляції (звуко та гідро) чомусь немає.
Тож під обстрілом сидіти в цьому "чуді" як у металевій діжці, по якій кувалдою луплять. Бо земля вібрацію від вибухів чудово передає.
Головне, що гроші потрапили в "свої" кишені.
Раби ось тільки закінчуються, що на фронті, що в тилу.
Нікому майструвати ці вундервафлі та гибіти в них.
Русские придут - ему пиз.....
Все заберут до копейки
А ему организуют ЧЕЧЕТОВСКИЙ полет из окна
Можно в Киеве
А можно и в Лондоне
Какая разница....
Р. S. Я намеренно перепутала букву в фамилии
Чтобы напомнить - кого украинцы выбирают в президенты
Им нравится тот,кто был в банде
Участвовал в групповом изнасиловании
Им нравится тот, кто последними словами называет Нэньку и ссыт ее защищать
Когда сам народ выбирает подобное
Какая разница - что там в россии и кто ей рулит?