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Новости Война в Украине
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Метинвест (171) ВСУ (5210) фортификации (2)

Метинвест построил уже 35 опорных пунктов для ВСУ на линии обороны, в планах – еще 90

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мироненко,олександр,метінвест

Компания Метинвест присоединилась к программе фортификации, которая проходит фактически по всем направлениям фронта: с помощью специалистов и техники, которую предоставляет предприятие, построили уже более 35 взводных опорных пунктов. Каждый такой пункт – это сеть тоннелей и стальные бункеры-кройки, производимые Метинвестом, объединенные в единый комплекс. В планах компании – построить еще около 90 пунктов. Но для расширения производства нужно больше людей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал операционный директор Группы Метинвест Александр Мироненко в интервью Прямому. 

"Мы передали уже более 330 бункеров для бойцов. Но встал вопрос, что нужно сделать командные пункты, чтобы обеспечивать непрерывное управление войском вблизи линии столкновения. После этого у нас была очень содержательная дискуссия с военными, с командованием по отдельным направлениям. И мы разработали проект командного пункта, состоящего из 5-6 "крыевок", - рассказал он.

По его словам, эти командные пункты выполнены с максимальным комфортом: оборудованы вентиляцией, обогревом, интернетом и всеми средствами связи, которые используют военные. Там также оборудованы места, где операторы онлайн наблюдают, что происходит на линии столкновения – наблюдение производится с использованием больших телевизоров и компьютерной техники, которую тоже обеспечивает Метинвест.

Проходит производство в рамках милитарной инициативы "Сталевий фронт" бизнесмена Рината Ахметова.

"Мы серьезно относимся к обеспечению безопасности этого производства, ведь понимаем, что враг постоянно ищет места, где производят продукцию для обороны Украины. Все площадки, на которых производится продукция - и минные тралы, и командные пункты и "крыивки" - расположены за пределами наших предприятий. Мы заботимся о безопасности людей, работающих на этих объектах", - подчеркнул Мироненко.

Он уточнил: всего около 400-500 сотрудников Метинвеста постоянно вовлечены в производство продукции оборонительного характера. И хотя компания имеет возможности расширения почти по всем видам продукции – есть дефицит людей, которых можно привлечь к производству. Ведь кроме оборонного направления есть еще стандартное производство металлопродукции. А часть работников отлучены от основного производства и вовлечены в оборонное.

"Нам нужно дополнительно нанимать людей. А сейчас это очень проблематично - потому что есть определенные вопросы с бронированием сотрудников, ведь мы трудоустраиваем через военкомат. То есть человек должен официально оформиться, зарегистрироваться в военкомате. И когда люди это слышат, они говорят: мы лучше поищем что-то другое. Поэтому мы сейчас пытаемся сотрудничать с Минэкономики и Минобороны – потому что мы способны наращивать объемы производства. Но нам нужны люди, которых нужно забронировать – чтобы они могли заниматься военным заказом", – пояснил Мироненко.
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Топ комментарии
+7
тому тепер 1 кіловат буде 6 гривень
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31.01.2024 12:57
+5
...якби воювали діти чиновників, рішал, та аферистів, то вже можна було збудувати китайську стіну
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31.01.2024 12:55
+3
якщо би їм дали таке бабло - зможуть все! То - звірі.....
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31.01.2024 12:56
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а що там нащі інженерні війска? вони хоч ями рити вміють?
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31.01.2024 12:54 Ответить
якщо би їм дали таке бабло - зможуть все! То - звірі.....
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31.01.2024 12:56 Ответить
Згоден з вами,але ж хто дасть,такі гроші освоїти!Тим більш Ахметов тепер хороший...дайош світло по 6 гривень!!
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31.01.2024 13:20 Ответить
Ями повинна рити техніка, ручне риття повинно бути виключенням у надскладних умовах
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31.01.2024 14:41 Ответить
Азметов таки прислсався до державних грошей!

Маладец!

Вместо того что би буту на зони за розпалюванні Донбасу та війни з РФ,
він добре заробляння на Україні.
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31.01.2024 14:58 Ответить
...якби воювали діти чиновників, рішал, та аферистів, то вже можна було збудувати китайську стіну
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31.01.2024 12:55 Ответить
...якби воювали діти чиновників - у кожного із них на "нулі" був би особистий бункер ізх захистом навіть від тактичної ядерної зброї.....
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31.01.2024 12:59 Ответить
Цікаво почути ціну за секцію
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31.01.2024 12:57 Ответить
десь по 17... за яйце блок
невдовзі стане ясно при кримінальній справі!
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31.01.2024 13:00 Ответить
Так то ж без державного фінансування..було б державне - вже б купу лярдів туди зарили. Й носився гундосий з мільйоном бункерів..з кожної праски волав б.
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31.01.2024 13:02 Ответить
тому тепер 1 кіловат буде 6 гривень
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31.01.2024 12:57 Ответить
через місяць 6
а через 3 місяці?????
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31.01.2024 13:02 Ответить
То ми ж вирівнюємось у відповідності цін у ЄС. Зараз всі ціни зрівняють. Але зарплатні й соціалку залишать на теперішньому рівні.
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31.01.2024 13:06 Ответить
множинне громадянство хвилює більше - земельку скуплять за бабло іноземне!
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31.01.2024 13:08 Ответить
Неправда. Боєць ЗСУ має більшу зарплату, ніж солдат, наприклад, в Румунії чи Латвії.
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31.01.2024 13:10 Ответить
А в Україні мешкають тільки бійці ЗСУ? Чи ту ж саму комуналку тільки вони сплачують?

Не несіть дурні.
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31.01.2024 15:04 Ответить
Та ні в Европі менше...

Стоимость электроэнергии в Европе на 30.01.2024

(за 1 КВт⋅час)

Страна Стоимость

Великобритания

0,086 $ 0,080 € 3,28 грн.

Германия

0,082 $ 0,076 € 3,12 грн.

Франция

0,085 $ 0,078 € 3,22 грн.

Испания

0,088 $ 0,081 € 3,33 грн.

Италия

0,107 $ 0,099 € 4,06 грн.
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31.01.2024 15:07 Ответить
Такі чудові в нього криївки! Тут тобі і зв'язок, і опалення, і вентиляція.
А ось банальної ізоляції (звуко та гідро) чомусь немає.
Тож під обстрілом сидіти в цьому "чуді" як у металевій діжці, по якій кувалдою луплять. Бо земля вібрацію від вибухів чудово передає.
Головне, що гроші потрапили в "свої" кишені.
Раби ось тільки закінчуються, що на фронті, що в тилу.
Нікому майструвати ці вундервафлі та гибіти в них.
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31.01.2024 13:25 Ответить
Ахматов наконец понял
Русские придут - ему пиз.....
Все заберут до копейки
А ему организуют ЧЕЧЕТОВСКИЙ полет из окна
Можно в Киеве
А можно и в Лондоне
Какая разница....
Р. S. Я намеренно перепутала букву в фамилии
Чтобы напомнить - кого украинцы выбирают в президенты
Им нравится тот,кто был в банде
Участвовал в групповом изнасиловании
Им нравится тот, кто последними словами называет Нэньку и ссыт ее защищать
Когда сам народ выбирает подобное
Какая разница - что там в россии и кто ей рулит?
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31.01.2024 13:31 Ответить
Електрика по 6 грн. - яке відношення до цього рішення має Ахмєтов. Може він вже монополіст на цьому ринку?
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31.01.2024 14:10 Ответить
35 по ціні атомних станцій?
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31.01.2024 14:53 Ответить
 
 