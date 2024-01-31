Союзники по НАТО провели переоценку военных возможностей РФ, - командующий Силами обороны Эстонии Херем

В НАТО провели переоценку способности России производить ресурсы для долгосрочного конфликта.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил командующий Сил обороны Эстонии Мартин Херем.

По его словам, новые данные о возможности России производить боеприпасы и набирать войска вызвали переоценку среди членов Альянса.

Херем отметил, что также это спровоцировало поток предупреждений относительно подготовки к долгосрочному конфликту.

"Россия продемонстрировала свои возможности в сфере радиоэлектронной борьбы и в других местах, не только в Украине и странах Балтии. Они, безусловно, достаточно сильны в этом", - добавил он.

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