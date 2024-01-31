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Союзники по НАТО провели переоценку военных возможностей РФ, - командующий Силами обороны Эстонии Херем

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

нато

В НАТО провели переоценку способности России производить ресурсы для долгосрочного конфликта.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил командующий Сил обороны Эстонии Мартин Херем.

По его словам, новые данные о возможности России производить боеприпасы и набирать войска вызвали переоценку среди членов Альянса.

Херем отметил, что также это спровоцировало поток предупреждений относительно подготовки к долгосрочному конфликту.

"Россия продемонстрировала свои возможности в сфере радиоэлектронной борьбы и в других местах, не только в Украине и странах Балтии. Они, безусловно, достаточно сильны в этом", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия стоит за глушением GPS в Европе, - командующий Сил обороны Эстонии Херем
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Потужно!
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31.01.2024 12:58 Ответить
За 10 років війни в Україні, Західні аналітики додумалися та визначили сутність того «сруськага міра», але ж оті Меркель, Шрьодер, берлусконі, саркозі та ще сотні прикуплених, на гроші ГазПрьому, дивних осіб-експертів, на різних посадах в органах державної влади, добряче, таки нагадили для безпеки цих держав!!
Слава Україні!
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31.01.2024 13:13 Ответить
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31.01.2024 13:17 Ответить
без лєнки точно би не отримали
підраси зелені
чого вона за свої кошти нічого не купить
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31.01.2024 13:18 Ответить
Шо да, то да.
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31.01.2024 13:49 Ответить
ще один раз біомаса поставить на виборах "хрестик" не туди куди треба ...

то в Україні залишиться 20 млн. людей...а якщо і ще раз так зроблять...то можливо і 10 млн. населення буде забагато....
все іде по-плану...по-оманському плану....
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31.01.2024 14:27 Ответить
 
 