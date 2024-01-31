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Новости Война в Украине
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Неидентифицированными остаются 2 тыс. 100 погибших украинцев, среди них - как гражданские, так и военные, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ізюм

С начала полномасштабного вторжения России в Украину правоохранители идентифицировали более 3,6 тыс. человек, считавшихся пропавшими без вести. На сегодня неустановленными остаются 2 тыс. 100 украинцев, в том числе и военных.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины – начальник ГСУ Нацполиции Украины Максим Цуцкиридзе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"С момента полномасштабного вторжения следователи Нацполиции идентифицировали более 3,6 тыс. человек, считавшихся пропавшими без вести", - рассказал Цуцкиридзе.

По словам руководителя ГСУ Нацполиции, идентификация происходила разными способами.

"Прежде всего, речь идет о опознании родными и близкими по визуальным особенностям. Установить погибших военнослужащих помогают их побратимы - они знают, какие документы и удостоверения, какие вещи были у военного", - добавил он.

Цуцкиридзе сообщил: "Неустановленными до сих пор остаются 2 тыс. 100 человек, включая военных. Тела находятся в таком состоянии, что ты не понимаешь, военный это или гражданский человек. Также есть много не тел, а останков".

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Он уточнил, что большое количество не идентифицированных тел – из Днепропетровской области. "Понимаем, что в большинстве – это тела наших защитников, которых доставляют с передовой", – сказал начальник ГСУ Нацполиции.

"Позиционная война, к сожалению, не позволяет быстро забирать тела погибших воинов с поля боя. В наших рефрижераторах хранятся тела и наших военных, и военнослужащих РФ, которые затем идут на обмен", - добавил Цуцкиридзе.

Он также рассказал, что сейчас идет работа по внесению в базу ДНК-профилей родных: "Уже есть 7 тысяч профилей для сравнения. Сейчас у нас есть 32 скоростные лаборатории по отбору ДНК, которые предоставили международные партнеры, еще 12 ожидаем".

По словам Цуцкиридзе, около 1 тыс. человек были идентифицированы именно благодаря ДНК-экспертизам.

"Криминалисты делают колоссальную работу, чтобы близкие могли по-человечески похоронить родного человека", - отметил руководитель ГСУ Нацполиции.
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Максим Цуцкірідзе - "чистий" український козак
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31.01.2024 13:06 Ответить
головна задача, промаркувати населення
пронумерувати, закодувати, оцифрувати...
і ніодна **** не внесла законопроект про ДНК населення
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31.01.2024 13:15 Ответить
Це і є, одним з наслідків, завчасної непідготовки привладних до московської широкомасштабної війни в Україні!!
ГенПрокуратура, має цьому, прямі докази на руках!
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31.01.2024 13:20 Ответить
"прикольні шашличкі на майсЬкі" нам усім влаштувала Великобудівельна Зєльда з бандою засланців-мародерів...
.. хто там ще залишився за Найвеличнівшиве крайній, шоб проголосувати "контрольний" Україні у голову?
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31.01.2024 13:52 Ответить
 
 