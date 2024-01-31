Лидеры ЕС предложат проводить ежегодные дебаты относительно помощи Украине на €50 млрд, - Reuters

Лидеры Европейского Союза на саммите в четверг, 1 февраля, предложат проводить ежегодные дебаты по запланированному пакету помощи Украине в размере 50 млрд евро, пытаясь преодолеть сопротивление со стороны Венгрии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Финансовая помощь от ЕС должна покрыть потребности Украины в 2024-2027 годах. Венгрия настаивает на ежегодном пересмотре с правом вето, против чего выступают другие члены ЕС.

В новой версии проекта заключения саммита лидеры ЕС будут проводить ежегодные дебаты по пакету помощи на основе отчетов Европейской комиссии.

"Европейский совет будет ежегодно проводить дебаты по реализации этого механизма с целью предоставления рекомендаций по подходу ЕС к ситуации, возникшей в результате агрессивной войны России против Украины", - говорится в проекте выводов от 30 января, с которым ознакомилось агентство Reuters.

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Саммит ЕС 1 февраля

Основной темой саммита в Брюсселе станет попытка достичь соглашения о пакете финансовой помощи Украине на сумму 50 млрд евро в четыре года, который был заблокирован Венгрией на предыдущем саммите в декабре.