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Лидеры ЕС предложат проводить ежегодные дебаты относительно помощи Украине на €50 млрд, - Reuters

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

єс

Лидеры Европейского Союза на саммите в четверг, 1 февраля, предложат проводить ежегодные дебаты по запланированному пакету помощи Украине в размере 50 млрд евро, пытаясь преодолеть сопротивление со стороны Венгрии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Финансовая помощь от ЕС должна покрыть потребности Украины в 2024-2027 годах. Венгрия настаивает на ежегодном пересмотре с правом вето, против чего выступают другие члены ЕС.

В новой версии проекта заключения саммита лидеры ЕС будут проводить ежегодные дебаты по пакету помощи на основе отчетов Европейской комиссии.

"Европейский совет будет ежегодно проводить дебаты по реализации этого механизма с целью предоставления рекомендаций по подходу ЕС к ситуации, возникшей в результате агрессивной войны России против Украины", - говорится в проекте выводов от 30 января, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Также читайте: ЕС сможет поставить Украине до марта только 600 тысяч боеприпасов, а не 1 миллион, - Bloomberg

Саммит ЕС 1 февраля

Основной темой саммита в Брюсселе станет попытка достичь соглашения о пакете финансовой помощи Украине на сумму 50 млрд евро в четыре года, который был заблокирован Венгрией на предыдущем саммите в декабре.
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Топ комментарии
+5
Піддайся на шантаж один раз - і будеш вічной жертвой. Чи не розуміють старі пердуни та пердуньї?
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31.01.2024 13:26
+4
Орбана на палю і можете дебати проводити хоч кожний рік
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31.01.2024 13:21
+4
За що нас Бог покарав такими партнерам?
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31.01.2024 13:22
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Орбана на палю і можете дебати проводити хоч кожний рік
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31.01.2024 13:21 Ответить
За що нас Бог покарав такими партнерам?
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31.01.2024 13:22 Ответить
За свою інфантильність. Бо перш за все треба сподіватися на себе, а не на партнерів і з цього виходити. А якщо за 30 з гаком років країна не навчилася стояти на власних ногах, то діагноз дуже сумний. Треба усвідомити, що ніхто не буде нас тягти десятиліттями війни на своєму горбі.
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31.01.2024 13:27 Ответить
І головне що люди постійно обирають пройдисвітів голосуючи за красиву картинку, багато обітцянок або взагалі ковбасу і гречку
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31.01.2024 13:57 Ответить
Так скрізь так голосують, по всьому світу. Передвиборча програма - це і є обіцянки.
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31.01.2024 14:00 Ответить
Десь бачив в ЄС чи в штатах голосування за продуктові набори або за 200-300 грн... або щоб керівник компанії збирав працівників і казав за кого голосувати.... в штатах його б засудили самі працівники
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31.01.2024 15:31 Ответить
Ще раз: передвиборча програма - це і є обіцянки. В нас їх не виконав жоден президент. За кордоном не скажу, але теж навряд чи всі все виконували, те, що обіцяли. Голосування за гречку? Всі ті, кого я знаю, хоч і брали гречку, але голосували все одно по-своєму.
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31.01.2024 17:05 Ответить
Бог нас покарав за вибір 2019 року.
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31.01.2024 13:42 Ответить
Ти ба яка потужна країна Угорщина - переламала через коліно Німеччину і ще кількадесятків країн ЄС
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31.01.2024 13:23 Ответить
Дебати потрібно Угорщину -- бо вона як баба Яга - проти
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31.01.2024 13:23 Ответить
Піддайся на шантаж один раз - і будеш вічной жертвой. Чи не розуміють старі пердуни та пердуньї?
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31.01.2024 13:26 Ответить
Будемо збиратися кожен рік, πорі$∆€ть та й не дать грошей. А як намагалися, як намагалися, то все злий орбан або фіцо або хто інший винен . Або Україна не так добре просила. В Європі πідори вини всі...
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31.01.2024 14:20 Ответить
Або Україна не так добре просила. А нащо, коли з США приїхали контролери і не дають красти. Слава ЗСУ!
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31.01.2024 16:53 Ответить
 
 