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Открыт сбор средств на дроны для воинов 28-й ОМБр и 95-й ОДШБр

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

mavic,мавік

Волонтер Юлия Толмачева объявила сбор средств на дроны для бойцов 28-й ОМБр и 95-й ОДШБр.

 Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Дроны – это жизнь украинских воинов и уничтоженные оккупанты. С помощью этих дронов наши воины корректируют работу fpv-дронов, артиллерии, поддерживают пехоту в окопах и штурмовые группы.

Поддержите Юлю, помогите приобрести дроны для ВСУ.

Общая сумма сбора – 1 440 000 грн.

Также смотрите: Оператор ударного беспилотника залетел FPV-дроном под броню вражеской техники, где скрывался оккупант. ВИДЕО

Збір на дрони

Все реквизиты

4149629351302674 - Приват 

Банка на дроны https://send.monobank.ua/jar/7nTNp2QSo5 

PayPal [email protected]
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Топ комментарии
+4
Потрясите того кто за судью взяточника князева, внес залог 18 млн грвн. Там хватит на дроны на 10 лет вперед.
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31.01.2024 13:24
+2
85 грн з кожного, хто зараз на цензорі й збір закрито
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31.01.2024 13:31
+2
після останнього відео дикого і другого довбня щодо простріляних колін- донатити бажання вже нема взагалі.Норм,законів,конституції - НЕМА за їх розрахунком.
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31.01.2024 13:50
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Знову Притула десь «забарився» з допомогою?!.
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31.01.2024 13:22 Ответить
Розкажіть про це умерову!
що волонтери знову збирають на ЗСУ.

Він цего не знае. Або робе вигляд.

Хенерал умеров, заканчуйте це безобразіе. Гроші з бюджету виделені. Де вони?

Чому нема дронів, курва?!
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31.01.2024 15:07 Ответить
Потрясите того кто за судью взяточника князева, внес залог 18 млн грвн. Там хватит на дроны на 10 лет вперед.
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31.01.2024 13:24 Ответить
ви не розумієте, це важливіше....
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31.01.2024 13:30 Ответить
85 грн з кожного, хто зараз на цензорі й збір закрито
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31.01.2024 13:31 Ответить
того вистачить на два-три дні повоювати, а далі - наша пісня гарна нова...
де мільйон дронів? миші з*їли? Залужного треба з*їсти!
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31.01.2024 13:38 Ответить
задонатив 100! - тут жеж зелебобіків повно...
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31.01.2024 14:20 Ответить
після останнього відео дикого і другого довбня щодо простріляних колін- донатити бажання вже нема взагалі.Норм,законів,конституції - НЕМА за їх розрахунком.
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31.01.2024 13:50 Ответить
Нагадаю, що кожна частина отримує 10% ПДФ осрбового складу саме на.такі питання. А це чимала сумма. Це саме те ПДФ військових та силовиеів яке забрали з бюддетів місцевих рад.
Командири мають зараз і самі це придбати, при чрму саме те, що їм потрібно, по кращій ціні і без зайвих очікувань
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31.01.2024 15:45 Ответить
+
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31.01.2024 17:30 Ответить
 
 