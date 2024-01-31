1 068 10
Открыт сбор средств на дроны для воинов 28-й ОМБр и 95-й ОДШБр
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Волонтер Юлия Толмачева объявила сбор средств на дроны для бойцов 28-й ОМБр и 95-й ОДШБр.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Дроны – это жизнь украинских воинов и уничтоженные оккупанты. С помощью этих дронов наши воины корректируют работу fpv-дронов, артиллерии, поддерживают пехоту в окопах и штурмовые группы.
Поддержите Юлю, помогите приобрести дроны для ВСУ.
Общая сумма сбора – 1 440 000 грн.
Все реквизиты
4149629351302674 - Приват
Банка на дроны https://send.monobank.ua/jar/7nTNp2QSo5
PayPal [email protected]
Топ комментарии
+4 Neftekachka Beznadega
показать весь комментарий31.01.2024 13:24
+2 Hanka Panyanka
показать весь комментарий31.01.2024 13:31
+2 Tui Yii
показать весь комментарий31.01.2024 13:50
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
що волонтери знову збирають на ЗСУ.
Він цего не знае. Або робе вигляд.
Хенерал умеров, заканчуйте це безобразіе. Гроші з бюджету виделені. Де вони?
Чому нема дронів, курва?!
де мільйон дронів? миші з*їли? Залужного треба з*їсти!
Командири мають зараз і самі це придбати, при чрму саме те, що їм потрібно, по кращій ціні і без зайвих очікувань