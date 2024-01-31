Открыт сбор средств на дроны для воинов 28-й ОМБр и 95-й ОДШБр

Волонтер Юлия Толмачева объявила сбор средств на дроны для бойцов 28-й ОМБр и 95-й ОДШБр.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Дроны – это жизнь украинских воинов и уничтоженные оккупанты. С помощью этих дронов наши воины корректируют работу fpv-дронов, артиллерии, поддерживают пехоту в окопах и штурмовые группы.

Поддержите Юлю, помогите приобрести дроны для ВСУ.

Общая сумма сбора – 1 440 000 грн.

Также смотрите: Оператор ударного беспилотника залетел FPV-дроном под броню вражеской техники, где скрывался оккупант. ВИДЕО

Все реквизиты

4149629351302674 - Приват

Банка на дроны https://send.monobank.ua/jar/7nTNp2QSo5

PayPal [email protected]