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Новости Война в Украине
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Эстония и еще 7 стран готовы выделить больше денег для поставки 1 млн снарядов для Украины, - министр обороны Эстонии Певкур

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

певкур,ханно

Европейский Союз будет стремиться увеличить поставки боеприпасов в Украину, пытаясь компенсировать задержки в достижении цели отправки 1 миллиона артиллерийских снарядов до марта.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур перед началом встречи европейских чиновников в Брюсселе.

Он отметил, что в Украину была поставлена только треть из миллиона снарядов, а еще 30% должны быть поставлены до марта.

"Нам все еще не хватает около трети этого количества. Вот почему нам нужно дать четкий сигнал, что у нас есть либо снаряды, либо деньги", - отметил Певкур и добавил, что ожидает, что его коллеги на встрече в Брюсселе возьмут на себя обязательство найти снаряды или финансирование снарядов для Украины.

Он также отметил, что Эстония и еще, по крайней мере, семь других стран, включая Польшу и Скандинавские страны, готовы выделить больше денег на достижение цели 1 млн снарядов для Украины до марта 2024 года.

Также читайте: ЕС сможет поставить Украине до марта только 600 тысяч боеприпасов, а не 1 миллион, - Bloomberg

"Даже если ЕС вряд ли удастся уложиться в мартовский срок, наличие нового финансирования для производства означает, что партии будут в конце концов отправлены в Украину", - добавил Певкур.
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Тут проблема вже навіть не у грошах. У тому, чи є у Європи достатньо заводів та робітників відповідної кваліфікації.
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31.01.2024 13:31 Ответить
Німецькі виробники кажуть, що легко - навіть не дали Пісторіусу спістіти.
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31.01.2024 13:41 Ответить
Подивимось.
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31.01.2024 13:41 Ответить
Чиновники інших країн стали розуміти, що краще самим купити снаряди, ніж дати гроші на закупівлю снарядів Зе та ОпЄрмака.
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31.01.2024 13:37 Ответить
Sources in the South Korean defense industry say that South Korea has lent the US 500,000 rounds of 155 mm shells, which the US is using to replenish the artillery stockpile depleted by aid to Ukraine.
6 груд. 2023 р.
Т.е. одна маленька країна, у якої 2 довбанутих сусіда під боком, може легко позичити півмільйона снарядів. Одна країна, ВВП якої в 11.5 разів менше, ніж у всього ЄС.
Може треба щось міняти?
Велика подяка країнам, які намагаються щось зробити, але здається, що ця ситауція фундаментально just fucking wrong.
І ще, у нас є президент чи міністр МЗС, який може позичити півмільона снарядів? Ніт? В піч (на каштан).
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31.01.2024 13:45 Ответить
У нас БЫЛ такой Президент.
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31.01.2024 14:12 Ответить
Отож.
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31.01.2024 14:24 Ответить
це не той , що склади повзривав ?
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31.01.2024 16:06 Ответить
Конечно тот же. И в Болгарии он, и в Чехии тоже он. И когда в этом году, на второй год полномасштабного вторжения - что то бахнуло возле Хмельницкого, что сдуло окна у нескольких микрорайонов - это тоже он.
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31.01.2024 16:49 Ответить
 
 