Эстония и еще 7 стран готовы выделить больше денег для поставки 1 млн снарядов для Украины, - министр обороны Эстонии Певкур
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Европейский Союз будет стремиться увеличить поставки боеприпасов в Украину, пытаясь компенсировать задержки в достижении цели отправки 1 миллиона артиллерийских снарядов до марта.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур перед началом встречи европейских чиновников в Брюсселе.
Он отметил, что в Украину была поставлена только треть из миллиона снарядов, а еще 30% должны быть поставлены до марта.
"Нам все еще не хватает около трети этого количества. Вот почему нам нужно дать четкий сигнал, что у нас есть либо снаряды, либо деньги", - отметил Певкур и добавил, что ожидает, что его коллеги на встрече в Брюсселе возьмут на себя обязательство найти снаряды или финансирование снарядов для Украины.
Он также отметил, что Эстония и еще, по крайней мере, семь других стран, включая Польшу и Скандинавские страны, готовы выделить больше денег на достижение цели 1 млн снарядов для Украины до марта 2024 года.
"Даже если ЕС вряд ли удастся уложиться в мартовский срок, наличие нового финансирования для производства означает, что партии будут в конце концов отправлены в Украину", - добавил Певкур.
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6 груд. 2023 р.
Т.е. одна маленька країна, у якої 2 довбанутих сусіда під боком, може легко позичити півмільйона снарядів. Одна країна, ВВП якої в 11.5 разів менше, ніж у всього ЄС.
Може треба щось міняти?
Велика подяка країнам, які намагаються щось зробити, але здається, що ця ситауція фундаментально just fucking wrong.
І ще, у нас є президент чи міністр МЗС, який може позичити півмільона снарядів? Ніт? В піч (на каштан).