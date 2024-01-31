Эстония и еще 7 стран готовы выделить больше денег для поставки 1 млн снарядов для Украины, - министр обороны Эстонии Певкур

Европейский Союз будет стремиться увеличить поставки боеприпасов в Украину, пытаясь компенсировать задержки в достижении цели отправки 1 миллиона артиллерийских снарядов до марта.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур перед началом встречи европейских чиновников в Брюсселе.

Он отметил, что в Украину была поставлена только треть из миллиона снарядов, а еще 30% должны быть поставлены до марта.

"Нам все еще не хватает около трети этого количества. Вот почему нам нужно дать четкий сигнал, что у нас есть либо снаряды, либо деньги", - отметил Певкур и добавил, что ожидает, что его коллеги на встрече в Брюсселе возьмут на себя обязательство найти снаряды или финансирование снарядов для Украины.

Он также отметил, что Эстония и еще, по крайней мере, семь других стран, включая Польшу и Скандинавские страны, готовы выделить больше денег на достижение цели 1 млн снарядов для Украины до марта 2024 года.

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"Даже если ЕС вряд ли удастся уложиться в мартовский срок, наличие нового финансирования для производства означает, что партии будут в конце концов отправлены в Украину", - добавил Певкур.