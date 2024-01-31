Запад снова окажется в ловушке переговоров с РФ, если они начнутся на условиях Москвы, а не Киева, - Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил опасение, что Запад может снова оказаться в ловушке "телефонного права" России, если мирные переговоры начнутся на условиях Кремля, а не Украины.

Об этом он сказал в ходе дискуссии в Центре восточноевропейских исследований, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Когда я вижу, что снова и снова, особенно по положению на фронте, возникают пацифистские настроения, когда начинают говорить о мирных переговорах... Я думаю, что мы снова попадаем в ту же ловушку и возвращаемся к вере в телефонное право, которое раньше имело место, а теперь это так называемые мирные переговоры", – заявил президент Литвы.

По всей вероятности, Науседа имел в виду телефонные переговоры, которые в первые месяцы после начала полномасштабной войны РФ против Украины с российским диктатором Владимиром Путиным вел президент Франции Эмманюэль Макрон.

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"Как было в случае с телефонным правом, так и в случае с мирными переговорами – России нужно не соглашение, а просто снова обмануть Запад, выиграть время, консолидировать свои силы и напасть на нас с новой силой. Возможно, на этот раз не только на Украину, а на всех нас", - отметил он.

По словам Науседы, Вильнюс в этом случае проводил "политику развеивания иллюзий".

Лидер Литвы также выразил недовольство тем, что ЕС медленно готовит 13-й пакет санкций против России.

"С санкциями мы продвигаемся очень медленно, иногда даже неоправданно медленно", – прокомментировал он.

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В то же время, Науседа "крайне обеспокоен" тем, чтобы Соединенные Штаты сохранили свое внимание к ЕС, независимо от результатов выборов в ноябре 2024 года.

"Это нужно не Литве или Латвии, это то, что нужно всему ЕС. Мы не можем гарантировать этого сегодня, но нам не следует бояться каких-нибудь апокалиптических сценариев того, что произойдет, если тот или иной человек выиграет выборы", - резюмировал президент Литвы.