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Новости За рубежом
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Литва (2132) Науседа Гитанас (194) переговоры с Россией (450)

Запад снова окажется в ловушке переговоров с РФ, если они начнутся на условиях Москвы, а не Киева, - Науседа

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил опасение, что Запад может снова оказаться в ловушке "телефонного права" России, если мирные переговоры начнутся на условиях Кремля, а не Украины.

Об этом он сказал в ходе дискуссии в Центре восточноевропейских исследований, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Когда я вижу, что снова и снова, особенно по положению на фронте, возникают пацифистские настроения, когда начинают говорить о мирных переговорах... Я думаю, что мы снова попадаем в ту же ловушку и возвращаемся к вере в телефонное право, которое раньше имело место, а теперь это так называемые мирные переговоры", – заявил президент Литвы.

По всей вероятности, Науседа имел в виду телефонные переговоры, которые в первые месяцы после начала полномасштабной войны РФ против Украины с российским диктатором Владимиром Путиным вел президент Франции Эмманюэль Макрон.

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"Как было в случае с телефонным правом, так и в случае с мирными переговорами – России нужно не соглашение, а просто снова обмануть Запад, выиграть время, консолидировать свои силы и напасть на нас с новой силой. Возможно, на этот раз не только на Украину, а на всех нас", - отметил он.

По словам Науседы, Вильнюс в этом случае проводил "политику развеивания иллюзий".

Лидер Литвы также выразил недовольство тем, что ЕС медленно готовит 13-й пакет санкций против России.

"С санкциями мы продвигаемся очень медленно, иногда даже неоправданно медленно", – прокомментировал он.

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В то же время, Науседа "крайне обеспокоен" тем, чтобы Соединенные Штаты сохранили свое внимание к ЕС, независимо от результатов выборов в ноябре 2024 года.

"Это нужно не Литве или Латвии, это то, что нужно всему ЕС. Мы не можем гарантировать этого сегодня, но нам не следует бояться каких-нибудь апокалиптических сценариев того, что произойдет, если тот или иной человек выиграет выборы", - резюмировал президент Литвы.
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Топ комментарии
+7
Найкраще мирні переговори з ****** проводять Збройні сили України.
А для цього їх потрібно підсилювати озброєнням та боєкомплектом, а також особовим складом під ротацію.
Але виходить навпаки - в Україні знижують міцність ЗСУ. Ссиль навів
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31.01.2024 14:16
+5
Багато хто сподівається знову втюхати москві черговий мінськ.
Чорта з два.
По-перше, зєля не Порошенко. По-друге - москва не настільки дурна, щоб двічі попастись в одну і ту ж пастку.
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31.01.2024 14:10
+3
Які взагалі можуть бути переговори? Згадайте Азербайджан - поки кремляді не отримали в рило ніякого толку не було.
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31.01.2024 14:47
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Правила форума Совет форумчан
Ціна на нафту- єдина санкція яка реально здатна зупинити х**ла.
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31.01.2024 14:10 Ответить
Ціною вже лякати спробували. Був комариний укус. Кацапи з легкістью обійшли. Потрібна фізична завада.
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31.01.2024 14:13 Ответить
та пляха! повар вже НАОЧНО продемонстрував що треба робити, щоб сколихнути те болото!
5 тисяч озброєних місцевих рил і все!
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31.01.2024 14:20 Ответить
Покажіть мені ще одну кувалду повара, якої до усрачки бояться москалі.
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31.01.2024 14:22 Ответить
Багато хто сподівається знову втюхати москві черговий мінськ.
Чорта з два.
По-перше, зєля не Порошенко. По-друге - москва не настільки дурна, щоб двічі попастись в одну і ту ж пастку.
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31.01.2024 14:10 Ответить
Невже, За 10 років московської війни в Україні, часу та прикладів, для навчання політиків Західного Світу, недостатньо???
10 років!! Пильнуймо Україну!! Пам'ятаймо, про загиблих людей в таборах совдепівського ГУЛАГУ!
Слава Україні!
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31.01.2024 14:12 Ответить
Найкраще мирні переговори з ****** проводять Збройні сили України.
А для цього їх потрібно підсилювати озброєнням та боєкомплектом, а також особовим складом під ротацію.
Але виходить навпаки - в Україні знижують міцність ЗСУ. Ссиль навів
показать весь комментарий
31.01.2024 14:16 Ответить
Які взагалі можуть бути переговори? Згадайте Азербайджан - поки кремляді не отримали в рило ніякого толку не було.
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31.01.2024 14:47 Ответить
тільки так
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31.01.2024 15:07 Ответить
Та майже все готове. Єрмак вже все підготовив. Допомога завдяки єрмакодипломатії зменшилась. Суспільство безупинну накачують поганим Заходом, що не дав підготуватись до вторгнення, та не дає достатньо грошей. Одна перешкода залишилась Це ЗСУ. Залужного заберуть, мотивація до спротиву у військах знизиться. Всі готові військові плани в сміттєвий бак. Тоді можна оголошувати тупик у війні. Бо Захід не допомагає, в нату не приймає, в ЄС не беруть. Тому варіантів нема. Тільки домовлятись з дружнім народом. "Просто пєрєстать стрєлять", і вибори Найвеличнішого поки що на другий термін. А там можна знову військовий стан, і широкими кроками до Бєларусь №2.
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31.01.2024 14:51 Ответить
 
 