Миллион снарядов Украина должна получить в марте или в последующие месяцы, - министр обороны Латвии Спрудс

Страны ЕС должны снова оценить возможности собственных арсеналов и продолжать усилия по повышению возможностей оборонной промышленности, чтобы предоставить Украине миллион артиллерийских боеприпасов, если не до конца марта, то в течение следующих месяцев.

Об этом министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил в среду в Брюсселе перед началом неформальной встречи министров обороны стран Евросоюза, проходящей под эгидой Бельгийского председательства в ЕС. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на Укринформ.

"Мы должны посмотреть, какие еще существуют пути для использования имеющихся запасов, и как можно отныне и в более отдаленных перспективах развить нашу промышленную способность. Мы также должны рассмотреть совместный заказ как в Европе, так и за ее пределами. Поэтому есть несколько путей, которыми мы можем поставить этот миллион (снарядов). Я очень оптимистичен в этом и убежден, что в ближайшее время мы будем способны собрать этот миллион снарядов. Если не немедленно, до конца марта, то в течение нескольких следующих месяцев", - подчеркнул латвийский министр.

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Он подчеркнул, что эта встреча европейских министров обороны имеет неотложные задачи по дальнейшей поддержке Украины и развитию собственной оборонной промышленности. Министры также рассмотрят предложения по созданию Фонда помощи для Украины в рамках межправительственного Европейского фонда мира. Латвия, по словам министра, поддерживает это предложение о предоставлении Украине этой важной финансовой помощи.

Спрудс напомнил, что Латвия активно участвует в тренировке украинских военнослужащих и, оказывает Украине военную помощь, в частности в рамках Контактной группы по помощи Украины в формате Рамштайн создала "коалицию дронов".

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"Украина борется за свою свободу, но также за порядок, основанный на правилах, и за нашу свободу. Поэтому мы должны продолжать помощь. Планирование такой помощи чрезвычайно важно… В течение двух лет мы сделали много. Наша промышленная способность, вместе с политической волей и финансовыми инвестициями, чрезвычайно важны для продолжения устойчивой поддержки Украины сейчас и в долгосрочной перспективе. Мы видим, что война в Украине длится уже два года, должны быть готовы к долгому пути к победе Украины", - сказал Спрудс.

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Как сообщалось, 31 января в Брюсселе под эгидой Бельгийского председательства в ЕС проходит неформальная встреча европейских министров обороны.