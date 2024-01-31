РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11355 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
542 0
война (47303) обстрел (20439) Берислав (75)

Россияне сбросили взрывчатку на семейную пару в Бериславе: Мужчина и женщина получили ранения

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дронрф

Российские оккупационные войска атаковали семью в Бериславе на Херсонщине. На людей сбросили взрывчатые предметы.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

Под удар попали супруги - 65-летний мужчина и 62-летняя женщина, ехавшие по городу на мотоцикле. Рашисты сбросили на них два взрывных предмета.

Пострадавших госпитализировали с взрывными травмами и обломочными ранениями. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

Читайте также: Рашисты сбросили взрывчатку на Берислав, ранен мужчина. Ночью город подвергся авиационным ударам. ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 