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Россияне сбросили взрывчатку на семейную пару в Бериславе: Мужчина и женщина получили ранения
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупационные войска атаковали семью в Бериславе на Херсонщине. На людей сбросили взрывчатые предметы.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
Под удар попали супруги - 65-летний мужчина и 62-летняя женщина, ехавшие по городу на мотоцикле. Рашисты сбросили на них два взрывных предмета.
Пострадавших госпитализировали с взрывными травмами и обломочными ранениями. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.
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