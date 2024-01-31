Россияне сбросили взрывчатку на семейную пару в Бериславе: Мужчина и женщина получили ранения

Российские оккупационные войска атаковали семью в Бериславе на Херсонщине. На людей сбросили взрывчатые предметы.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

Под удар попали супруги - 65-летний мужчина и 62-летняя женщина, ехавшие по городу на мотоцикле. Рашисты сбросили на них два взрывных предмета.

Пострадавших госпитализировали с взрывными травмами и обломочными ранениями. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

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