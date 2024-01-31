Законопроект о мобилизации: На госслужбу предлагают брать только лиц с военной подготовкой
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В доработанном законопроекте о мобилизации предлагают брать на государственную службу только мужчин, прошедших базовую общевойсковую подготовку или военную службу.
Об этом говорится в тексте законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета", передает Цензор.НЕТ.
Так, в проекте закона предлагают внести изменения в статью 19 закона о государственной службе.
На госслужбу предлагают брать только тех, кто прошел базовую общевойсковую подготовку или военную службу. Однако это не касается тех, кого сочли непригодным. Нововведение не будет касаться действующих госслужащих.
"На государственную службу не может впервые поступить лицо мужского пола в возрасте до 60 лет, не прошедшее базовую общевойсковую подготовку или военную службу, кроме лиц, освобожденных от прохождения базовой военной службы в соответствии со статьей 18 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе "либо признанных по состоянию здоровья непригодными к прохождению военной службы", - говорится в тексте проекта закона.
Пожалуйста, подождите...
ознайомтесь й скажіть будь ласка, точно тим, хто пройшов військову службу потрібне ще й проходження базової військуової підготовки?
Але, тссс, це військова таємниця...
згідно з пп. 6.1 наказу "«Базова загальновійськова підготовка є обов'язковою підготовкою для осіб, які не проходили військової служби, та призначена для набуття ними первинних знань, навичок і умінь, необхідних для виконання обов'язків військової служби, і проводиться в навчальних частинах (центрах) строком до трьох місяців. Така підготовка не проводиться з особами, які проходили військову службу за контрактом до запровадження базової загальновійськової підготовки або проходили строкову військову службу.»
як бачите, одне не завжди передує іншому.
давайте будемо спиратись на законодавство, а не на власні уявлення.
Там мають бути люди для яких є "разніца"...
Вони собі прикрили дупи.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text
Кожен може поступити в армію, відслужити а потім отримати омріяну державну посаду...
як виїзд за кордон
За 30 років в Україні, досить КРИВАВИХ прикладів…від ухилянтів та червоних директорів, господарників… КВНзиків!!!
Пильнуймо привладних!
Кожен, врешті-решт, мав би займатись своє справою.
чи інженеру фізику, потрібно звільнитись, промаршувати десь під одесою, поповзати по плацу, покрасити траву, почистити тупим столовим ножем мерзлу картоплю, получити багато разів у фанеру від сержанта....?
а вже потім можна йти на державну службу?
гумористичним наступом займається
а потім прийде вкраїнчиками керувати, бо хто ж тоді буде робити всіх разом?!
слава великому *******!
ніяких "базових військ. підготовок", бо всі ТЦКшники вже з "пораненнями та УБД", як і інші ще з 2014 року
@BorisenkoBoris
КМУ затвердив новий «шедевр» Шмигаля-Умєрова-Безуглої Проект №10449 від 30.01.24 Закону про внесення змін..щодо окремих питань проходження військ\служби,мобілізації,в\обліку Головне: Поліція, прикордонники, ДСНС, судді, прокурори, депутати ... матимуть бронь від мобілізації
Чим вища посада - тим вищі вимоги.
Нетаньяху, між іншим, спецназ.