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Новости Война в Украине мобилизации
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Законопроект о мобилизации: На госслужбу предлагают брать только лиц с военной подготовкой

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

військовий,мобілізація,квиток

В доработанном законопроекте о мобилизации предлагают брать на государственную службу только мужчин, прошедших базовую общевойсковую подготовку или военную службу.

Об этом говорится в тексте законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета", передает Цензор.НЕТ.

Так, в проекте закона предлагают внести изменения в статью 19 закона о государственной службе.

Законопроєкт про мобілізацію

На госслужбу предлагают брать только тех, кто прошел базовую общевойсковую подготовку или военную службу. Однако это не касается тех, кого сочли непригодным. Нововведение не будет касаться действующих госслужащих.

"На государственную службу не может впервые поступить лицо мужского пола в возрасте до 60 лет, не прошедшее базовую общевойсковую подготовку или военную службу, кроме лиц, освобожденных от прохождения базовой военной службы в соответствии со статьей 18 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе "либо признанных по состоянию здоровья непригодными к прохождению военной службы", - говорится в тексте проекта закона.

Читайте: Новый законопроект о мобилизации предлагает временно арестовывать средства уклонистов, запрещать им выезжать за границу и управлять автомобилем
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Топ комментарии
+23
Оце правильно, і в президенти теж так треба, щоб всякі випадкові ухилянти більше не проскакували.
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31.01.2024 15:11
+18
та участь в бойових діях
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31.01.2024 15:10
+18
Президент і нардепи в першу чергу.
Там мають бути люди для яких є "разніца"...
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31.01.2024 15:14
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Але потім всі отримають відтермінування
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31.01.2024 15:07 Ответить
Та зєлю чотири рази брали. І що? З такими суддями і прокурорами це до сраки.
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31.01.2024 16:26 Ответить
Оте "або" між підготовкою і службою прибрати...
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31.01.2024 15:09 Ответить
"базова військова підготовка", це термін який запроваджується в новому "законі про мобілізацію", прибравши "або" ви пропонуєте поставити кому? тобто обіймати посади можуть тільки ті, хто пройшов й базову військову підготовку й військову службу (види військової служби вказані ч. 6 ст. 2 ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу"")?
ознайомтесь й скажіть будь ласка, точно тим, хто пройшов військову службу потрібне ще й проходження базової військуової підготовки?
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31.01.2024 15:29 Ответить
Проходження військової служби означає що людина спочатку пройшла базову підготовку.
Але, тссс, це військова таємниця...
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31.01.2024 15:40 Ответить
я помилився, "базова загальновійськова підготовка" існує й сьогодні, але
згідно з пп. 6.1 наказуБазова загальновійськова підготовка є обов'язковою підготовкою для осіб, які не проходили військової служби, та призначена для набуття ними первинних знань, навичок і умінь, необхідних для виконання обов'язків військової служби, і проводиться в навчальних частинах (центрах) строком до трьох місяців. Така підготовка не проводиться з особами, які проходили військову службу за контрактом до запровадження базової загальновійськової підготовки або проходили строкову військову службу.»
як бачите, одне не завжди передує іншому.
давайте будемо спиратись на законодавство, а не на власні уявлення.
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31.01.2024 15:59 Ответить
та участь в бойових діях
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31.01.2024 15:10 Ответить
Ці мають бути в пріоритеті. Коли кандидатів УБД немає, можна розглядати простих "служивих".
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31.01.2024 15:15 Ответить
Оце правильно, і в президенти теж так треба, щоб всякі випадкові ухилянти більше не проскакували.
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31.01.2024 15:11 Ответить
Президент і нардепи в першу чергу.
Там мають бути люди для яких є "разніца"...
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31.01.2024 15:14 Ответить
Вони падли проскочать, бо одразу підсунуть папір, про те, що є непридатними для проходження військової служби
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01.02.2024 18:58 Ответить
тоді вигоньте всіх зелених потвор, там ніхто навіть в армії не служив.
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31.01.2024 15:11 Ответить
/Нововведення не стосуватиметься чинних держслужбовців\
Вони собі прикрили дупи.
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31.01.2024 18:43 Ответить
А посада президента це державна служба?
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31.01.2024 15:11 Ответить
взагалі то так, але в випадку зеленського не знаю, він взагалі не дуже розуміє, де знаходиться.
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31.01.2024 15:13 Ответить
здається, ні. стаття 3 пункт 3 Закону "Про державну службу"
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text
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31.01.2024 15:22 Ответить
це дискримінація чистої води. Всі тоді повинні проходити, і жінки включно.
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31.01.2024 15:12 Ответить
В Ізраїлі так і є.
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31.01.2024 15:14 Ответить
ты писатель а не читатель - брати на державну службу лише чоловіків, які пройшли базову
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31.01.2024 15:14 Ответить
А ти придурок. На держслужбі дуже багато жінок. Майже одні жінки. Чому мова про чоловіків, а не про всіх. Це і є дрскримінація, дядя. Дискрімінація за статтю, що приводить до унеможливлення здійснення права на працю.
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31.01.2024 15:19 Ответить
ты идиот о женщинах там не слова речь и дет лишь о гражданах мужского пола претендующих на государственную должность - так непридурок понятней ?
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31.01.2024 15:22 Ответить
Нема там жодної дискримінації. Вимога уміти читати чи знати мову це по вашому теж дискримінація?

Кожен може поступити в армію, відслужити а потім отримати омріяну державну посаду...
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31.01.2024 15:44 Ответить
То вимога читати лише до чоловіків? Чи коли беруть на роботу,то всіх?
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31.01.2024 15:59 Ответить
Конституция Украины.Статья 24,вам в помощь.
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31.01.2024 20:31 Ответить
єдине питання - скільки коштуватиме Довідка про "базову загальновійськову підготовку"?...
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31.01.2024 15:13 Ответить
7-10 тис баксів
як виїзд за кордон
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31.01.2024 15:32 Ответить
ЛОЛ. Ее надо ввести всем а не от 18 до 25 мужикам. Кто то есть против подготовки, что бы за справки платить?
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31.01.2024 15:45 Ответить
згоден, базова військова та тактично-медична відтепер буде бажана будь-кому, як і закон тяжіння...
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31.01.2024 15:53 Ответить
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31.01.2024 18:24 Ответить
Це аксіома, основа для держСлужби та для кандидатів у НАРДЕПИ і керівників ЦОВВ!! Не може керувати МІНІСТЕРСТВОМ, особа, без проходження дійсної військової служби!!
За 30 років в Україні, досить КРИВАВИХ прикладів…від ухилянтів та червоних директорів, господарників… КВНзиків!!!

Пильнуймо привладних!
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31.01.2024 15:13 Ответить
в тому і справа, що строкової служби не буде, буде лише базова підготовка, яку "окремі" особи будуть проходити, як Пікалов службу в Нацгвардії...
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31.01.2024 15:19 Ответить
"Окремі особи" і строкову проходили в окремому порядку.
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31.01.2024 15:23 Ответить
І не тільки на держслужбу!!!
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31.01.2024 15:13 Ответить
Як раніше і в поліцію.
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31.01.2024 15:38 Ответить
«Або» прибрати, бо буде ГОРЕ!
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31.01.2024 15:15 Ответить
Пригадую, в наш час у вузи перевагу мали демобілізовані, незалежно від рівня їх знань. Так і тут, можеш бути супер спеціалістом-професіоналом, але без військової підготовки пролітаєш. Херня якась то, малята. Є речі, де делетантів допускати не можна. Вже он в президенти клоуна вибрали і як? Весело вам?
Кожен, врешті-решт, мав би займатись своє справою.
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31.01.2024 15:15 Ответить
Зеленский не проходил военной службы - вот и результат
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31.01.2024 15:17 Ответить
Управлінські посади - згоден. Але ж не всі держслужбовці управлінці! Є й вузькопрофільні спеціалісти в якійсь галузі, де потрібно підготовлені професіонали. Ну не можна все так скопом!
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31.01.2024 15:21 Ответить
ну во первых это только законопроект а будет ли он принят или нет тот еще вопрос , а если и примут то с кучей поправок как всегда
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31.01.2024 15:26 Ответить
І Януковощ теж, в силу деяких пікантних обставин😉
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31.01.2024 15:24 Ответить
Мало того, для розвитку інтелекту Зеленського військова служба нічого б не допомогла. Скоріше б навпаки...
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31.01.2024 15:25 Ответить
Військова служба не сприяє розвитку інтелекту.
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31.01.2024 16:02 Ответить
Кива проходив, і службу і АТО. Він кращий приклад?
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31.01.2024 15:42 Ответить
Він малорос, якій ненавидить Україну - вот і результат
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01.02.2024 19:02 Ответить
робота на державному оборонному підприємстві, дозволяє?
чи інженеру фізику, потрібно звільнитись, промаршувати десь під одесою, поповзати по плацу, покрасити траву, почистити тупим столовим ножем мерзлу картоплю, получити багато разів у фанеру від сержанта....?
а вже потім можна йти на державну службу?
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31.01.2024 15:19 Ответить
Для наступників можна ще кілька "ребусів" підкинути, головне щоб це не торкалось чинних держслужбовців - популізм forever.
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31.01.2024 15:20 Ответить
Это популизм чистейшей воды. Единственным критерием для приема на любую работу, в т.ч. и гос.службу, должно быть наличие необходимых профессиональных навыков.
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31.01.2024 15:20 Ответить
Якщо навички весільного фотографа достатні для обіймання посади депутата ВР, то для нижчих ланок - і поготів.
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31.01.2024 15:52 Ответить
За те всього кодла Єрмака (Офіс Президента) це не стосується.Вони виявляється по закону не держслужбовці.Нехай бидло служить щоб зайняти якусь посаду а для панів головне лизати найвеличнішу сраку і можеш стати 120 заступником в ОП
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31.01.2024 15:24 Ответить
..... і 240-м радником!
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31.01.2024 15:59 Ответить
Коротше жінки у нас не українки, тільки чоловіки українці. Всі заборони стосуються чоловіків!
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31.01.2024 15:28 Ответить
Это первый намек что этот закон не примут.
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31.01.2024 15:31 Ответить
Звісно. А звинуватять у провалі мобілізації військових (читай - Залужного).
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31.01.2024 15:45 Ответить
Провал, пов'язаний зі звільненням воєнкомів, уже ліг на "мудрого" Зєлєнського.
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31.01.2024 16:30 Ответить
Гімно а не закон.
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31.01.2024 15:35 Ответить
Западный фронт против злых мадяр и словаков пополнят новые бойцы.
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31.01.2024 15:46 Ответить
В совці все це було.
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31.01.2024 15:53 Ответить
а пікалов може, бо він в Нацгвардії служить

гумористичним наступом займається
а потім прийде вкраїнчиками керувати, бо хто ж тоді буде робити всіх разом?!
слава великому *******!
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31.01.2024 15:55 Ответить
... як зробити так , щоб в армію була черга!??? Як зробити так, щоб президентом країни були такі як Теодор Рузвельт, Джон Кеннаді... Буш (старший)? Тільки мріяти ....
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31.01.2024 15:56 Ответить
Starship Troopers Роберт Гайнлайн
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31.01.2024 16:01 Ответить
викласти так: "на держслужбу не може потрапити чоловік, який не відслужив 36 міс. (або до розпорядження ставки ВГК) у бойових частинах ЗСУ" тобто 36 міс, а по факту до Перемоги

ніяких "базових військ. підготовок", бо всі ТЦКшники вже з "пораненнями та УБД", як і інші ще з 2014 року
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31.01.2024 16:01 Ответить
Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

КМУ затвердив новий «шедевр» Шмигаля-Умєрова-Безуглої Проект №10449 від 30.01.24 Закону про внесення змін..щодо окремих питань проходження військ\служби,мобілізації,в\обліку Головне: Поліція, прикордонники, ДСНС, судді, прокурори, депутати ... матимуть бронь від мобілізації
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31.01.2024 16:23 Ответить
Всьо правільно! Царька треба ж комусь охороняти та захищати. Від власного народу. Бо не усім в Україні подобається кацапська косоворотка на День Незалежності. Пам'ятаєте, ше не забули?
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31.01.2024 18:16 Ответить
Проект Закону і без того передбачає базову військову підготовку до 25 років для ВСІХ, нащо тоді ця туфтологія?
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31.01.2024 16:26 Ответить
Чомусь згідно цього проекту закону у всіх правоохоронців (поліція, служба надзвичайних ситуацій, прокурори, судді і ін.) 100% бронь від мобілізації. Але ж вони теж на державній службі знаходяться. Тобто на їх посадах досвід військової служби чи базової військової підготовки не потрібен? Чи це інше?
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31.01.2024 16:48 Ответить
Вы еще гаишников таможенников вспомните точно тогда проклянут.
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31.01.2024 17:09 Ответить
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31.01.2024 18:29 Ответить
У Ізраіілі не просто всі посадовці служили, а щей детально виясняється де і ким.
Чим вища посада - тим вищі вимоги.
Нетаньяху, між іншим, спецназ.
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31.01.2024 18:59 Ответить
Це вам не путін, гебістський пацюк, що дрючив хлопців на коспіративних квартирах.
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31.01.2024 19:02 Ответить
Як, наприклад музиканта Ралдугіна, на якого тепер оформлено мільярдні активи.
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31.01.2024 19:03 Ответить
на мій погляд,базову військову підготовку буде мати той,хто пройшов воєнну кафедру в виші(до речі іх десятки,точноі цифри немає),тенденція до створення воєнн.кафедр спостерігаєтьсЯ,вони є бюджетні і платні в більшості націон.вишів,так що любий потенціальний держслужбовець купить собі цю кафедру(на сьогодні від 1200-1500долл)
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31.01.2024 19:42 Ответить
Зеленського звільнять, чи в нього не держслужба?
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31.01.2024 21:47 Ответить
 
 