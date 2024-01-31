Законопроект о мобилизации: На госслужбу предлагают брать только лиц с военной подготовкой

В доработанном законопроекте о мобилизации предлагают брать на государственную службу только мужчин, прошедших базовую общевойсковую подготовку или военную службу.

Об этом говорится в тексте законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета", передает Цензор.НЕТ.

Так, в проекте закона предлагают внести изменения в статью 19 закона о государственной службе.

На госслужбу предлагают брать только тех, кто прошел базовую общевойсковую подготовку или военную службу. Однако это не касается тех, кого сочли непригодным. Нововведение не будет касаться действующих госслужащих.

"На государственную службу не может впервые поступить лицо мужского пола в возрасте до 60 лет, не прошедшее базовую общевойсковую подготовку или военную службу, кроме лиц, освобожденных от прохождения базовой военной службы в соответствии со статьей 18 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе "либо признанных по состоянию здоровья непригодными к прохождению военной службы", - говорится в тексте проекта закона.

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