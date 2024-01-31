Минобороны предотвратило поставки в воинские части более 362 тонн испорченных продуктов

Министерство обороны разоблачило очередную попытку поставить военным более 362 тонн некачественных продуктов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

"Минобороны продолжает блокировать поставки некачественной продукции в армию. В частности, в одну из воинских частей на востоке страны компания-победитель пыталась поставить некачественную продукцию", - говорится в сообщении.

Так, под видом большой партии поставщик хотел скрыть испорченный товар – капусту, морковь, лук и мандарины.

"Такой товар не будут принимать. Компания должна заменить его как можно быстрее или возместить стоимость. Отмечаю, наши военные должны питаться качественными продуктами, а снабжение должно быть своевременным", - подчеркнул заместитель министра обороны Виталий Половенко.

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Отмечается, что в Минобороны работают рабочие группы, проверяющие качество и своевременную поставку продуктов. По всем зафиксированным нарушениям составят соответствующие акты.

За несоблюдение условий договора Минобороны выставит штрафные санкции всем компаниям, снабжающим некачественную продукцию.

Всего в течение января Министерство предотвратило поставки более 362 тонн некачественных партий продуктов.

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