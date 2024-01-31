Минобороны предотвратило поставки в воинские части более 362 тонн испорченных продуктов
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Министерство обороны разоблачило очередную попытку поставить военным более 362 тонн некачественных продуктов.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства, информирует Цензор.НЕТ.
"Минобороны продолжает блокировать поставки некачественной продукции в армию. В частности, в одну из воинских частей на востоке страны компания-победитель пыталась поставить некачественную продукцию", - говорится в сообщении.
Так, под видом большой партии поставщик хотел скрыть испорченный товар – капусту, морковь, лук и мандарины.
"Такой товар не будут принимать. Компания должна заменить его как можно быстрее или возместить стоимость. Отмечаю, наши военные должны питаться качественными продуктами, а снабжение должно быть своевременным", - подчеркнул заместитель министра обороны Виталий Половенко.
Отмечается, что в Минобороны работают рабочие группы, проверяющие качество и своевременную поставку продуктов. По всем зафиксированным нарушениям составят соответствующие акты.
За несоблюдение условий договора Минобороны выставит штрафные санкции всем компаниям, снабжающим некачественную продукцию.
Всего в течение января Министерство предотвратило поставки более 362 тонн некачественных партий продуктов.
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теперь каждому работнику ОТК ,за выявленный брак, героя давать
ці 360 тон, якось оперативно замінили, чи армія не отримала, 360 тон взагалі?
тобто, порція їжі солдата скоротилась? солдат голодний?
Чому ми не в НАТІ… Допоки не будуть висіти, такі особи, перед МІНІСТЕРСТВАМИ та міськРадами, толкутак і не буде! Попалися дурні, а 'кмітливі», будуть ще гірше робити!! Зміни до ЗАКОНІВ, не вносяться, не дарма… Як же, свою рідню, і вішати за таке…
Слава Україні!!