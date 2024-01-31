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Новости Общество
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Минобороны (8276) продукты (1508) ВСУ (5210)

Минобороны предотвратило поставки в воинские части более 362 тонн испорченных продуктов

Новости Цензор.НЕТ Общество

міноборони,харчі

Министерство обороны разоблачило очередную попытку поставить военным более 362 тонн некачественных продуктов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

"Минобороны продолжает блокировать поставки некачественной продукции в армию. В частности, в одну из воинских частей на востоке страны компания-победитель пыталась поставить некачественную продукцию", - говорится в сообщении.

Так, под видом большой партии поставщик хотел скрыть испорченный товар – капусту, морковь, лук и мандарины.

"Такой товар не будут принимать. Компания должна заменить его как можно быстрее или возместить стоимость. Отмечаю, наши военные должны питаться качественными продуктами, а снабжение должно быть своевременным", - подчеркнул заместитель министра обороны Виталий Половенко.

Смотрите: Минобороны после жалоб на питание проверило склады с продуктами. Обнаружили нарушения. ФОТО

Отмечается, что в Минобороны работают рабочие группы, проверяющие качество и своевременную поставку продуктов. По всем зафиксированным нарушениям составят соответствующие акты.

За несоблюдение условий договора Минобороны выставит штрафные санкции всем компаниям, снабжающим некачественную продукцию.

Всего в течение января Министерство предотвратило поставки более 362 тонн некачественных партий продуктов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скандальная компания судится с Минобороны и срывает поставки продовольствия для ВСУ, - советник заместителя министра обороны Яровая
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Топ комментарии
+12
хтось за це покараний?
ці 360 тон, якось оперативно замінили, чи армія не отримала, 360 тон взагалі?
тобто, порція їжі солдата скоротилась? солдат голодний?
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31.01.2024 15:23
+10
П'ять місяців назад була така сама партія гнилих продуктів, і що змінилося????????? Чому цей покидьок резніков ще на волі, це все його діяльність, це всі його друзі поставляли і поставляють гниль!!! Добре ще звертають увагу зараз ачи на довго!!!! Підораси!!!
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31.01.2024 15:24
+7
А наших захисників можна годувати гнилими овочами та продуктами?
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31.01.2024 15:27
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херои)))
теперь каждому работнику ОТК ,за выявленный брак, героя давать
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31.01.2024 15:21 Ответить
А наших захисників можна годувати гнилими овочами та продуктами?
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31.01.2024 15:27 Ответить
Якби в столовку ради таке привезли - завтра ці ганд..ни вже були б на фронті. А так схоже це "свої" прокололися.
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31.01.2024 16:24 Ответить
Процент от выявленного оборота.
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31.01.2024 15:45 Ответить
що ж це таке?...і, хто ж для міноборони навязав цих постачальників?
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31.01.2024 18:10 Ответить
хтось за це покараний?
ці 360 тон, якось оперативно замінили, чи армія не отримала, 360 тон взагалі?
тобто, порція їжі солдата скоротилась? солдат голодний?
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31.01.2024 15:23 Ответить
П'ять місяців назад була така сама партія гнилих продуктів, і що змінилося????????? Чому цей покидьок резніков ще на волі, це все його діяльність, це всі його друзі поставляли і поставляють гниль!!! Добре ще звертають увагу зараз ачи на довго!!!! Підораси!!!
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31.01.2024 15:24 Ответить
резя? не умера?
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31.01.2024 15:26 Ответить
Господи! До якого рівня, на 10 році московської війни, доведена влада та відповідальність за поставки неякісного товару до ЗСУ і Нацгвардії!!
Чому ми не в НАТІ… Допоки не будуть висіти, такі особи, перед МІНІСТЕРСТВАМИ та міськРадами, толкутак і не буде! Попалися дурні, а 'кмітливі», будуть ще гірше робити!! Зміни до ЗАКОНІВ, не вносяться, не дарма… Як же, свою рідню, і вішати за таке…
Слава Україні!!
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31.01.2024 15:29 Ответить
до чого тут 10 років? Навіщо взагалі зводити до одного чисельника сукнаріду із єдиним президентом на шпагаті об'єднаної коаліції, щоб дивуватись із Австрії?
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31.01.2024 15:44 Ответить
10 років? може ти поцікавишся, як було до 19 року і після. тебе не переконаєш, бо ти з тих 73% зедебілів. Слава ЗСУ!
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31.01.2024 16:29 Ответить
Зіпсовані продукти відправляйте в опУ хай жеруть бо мівіна та шоколад вже набридли.
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31.01.2024 15:41 Ответить
Не може такого бути--- не по феньшую!!!
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31.01.2024 15:50 Ответить
тільки це не МІНІСТЕРСТВО оборони, а на місцях відмовились приймати і накатали відповідні рапорти на Департамент забезпечення...а той вже...
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31.01.2024 16:29 Ответить
Очікуємо все це гімно на ринках України.
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31.01.2024 17:52 Ответить
 
 