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Бои, вероятно, немного утихнут до мая-июня. Тогда будут наступления, - министр обороны Эстонии Певкур

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

певкур,ханно

Бои на фронте в Украине, вероятно, "немного утихнут" в течение следующих нескольких месяцев.

Об этом заявил министр обороны Эстонии Анно Певкур, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, широкие наступательные действия возобновятся в мае-июне 2024 года, когда земля высохнет.

Он отметил, что именно тогда станет ясна судьба помощи со стороны Евросоюза и США.

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"Если в то время у нас не будет решения, то Украине, наверное, будет крайне сложно удержать свои позиции", - сказал Певкур.

Глава ведомства заявил, что Россию не беспокоят потери в личном составе.

"Мы видели это много раз", – резюмировал он.

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Топ комментарии
+4
які ще потрібні рішення? дайте зброї!!! куколди, імпотенти
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31.01.2024 16:13
+3
трохи вщухнуть ? дядьку ти про що кожного дня 1000 хороших узких ?
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31.01.2024 16:01
+3
Як спортивний матч.
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31.01.2024 16:05
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в Криму земля уже в березні суха.......
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31.01.2024 16:00 Ответить
трохи вщухнуть ? дядьку ти про що кожного дня 1000 хороших узких ?
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31.01.2024 16:01 Ответить
Так з Тарту видно. А з Дрездену ще гірше видно. Я вже не кажу про Індіанаполіс.
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31.01.2024 16:16 Ответить
то загальні втрати - статистично хорошіх узкіх там десь 200-300, решта поранені, тобто ще не хороші
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31.01.2024 17:34 Ответить
2 години на морозі без евакуації це перехід в стадію хороших .
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31.01.2024 17:42 Ответить
Глава відомства заявив, що Росію не турбують втрати в особовому складі.

"Ми бачили це багато разів", - резюмував він. ЗНАЧИТЬ США І НАТО ДАЮТЬ УКРАЇНІ НЕДОСТАТНЬО НЕОБХІДНОЇ ЗБРОЇ ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ РАШИСТСЬКОГО ОСОБОВОГО СКЛАДУ І ВІЙСКОВОЇ ТЕХНІКИ...
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31.01.2024 16:05 Ответить
Зброя є , бо орки б вже трупами завалили .
Але для розгрому московського лайна недостатньо...
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31.01.2024 16:08 Ответить
та й зброя сама не стріляє.., людей також не достатьо..
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31.01.2024 16:56 Ответить
Як спортивний матч.
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31.01.2024 16:05 Ответить
Бої вщухнуть - почнеться наступ. Це як? Під час наступу боїв немає? Чи вони такі собі... кволенькі...
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31.01.2024 16:10 Ответить
які ще потрібні рішення? дайте зброї!!! куколди, імпотенти
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31.01.2024 16:13 Ответить
ну якщо вони "куколди" і "імпотенти", бо в них безпека і мир, то мабуть ми за останні 2 роки активно наростили виробництво своєї зброї і випускаємо танки, бронемашини, снаряди, дрони? Ну щоб у "куколдів" і "імпотентів" халяву не вималювать?
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31.01.2024 17:32 Ответить
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31.01.2024 16:14 Ответить
звісно, естонському Генштабу я довіряю трохи більше, ніж латвійській розвідці, але більше всеж-таки довіряю Залужному.
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31.01.2024 16:19 Ответить
Кхм... глубокомысленный вывод министра Обороны, завтра 1 февраля, "бои утихнут в течении нескольких месяцев" - февраль, март, апрель - "но возобновятся в мае-июне" ))
Да этот парень чёртов гений!
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31.01.2024 16:26 Ответить
Що, шо, а Настродамуси, слава Богу ніколи не переведуться.
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31.01.2024 16:49 Ответить
ІМХО трохи заголовок по дебільному написан. Бої трохи вщухнуть, а тоді почнуться наступи???? А наступи це не бої??? Скоріш за все текст оригінальної статті чи виступу тупо переклали Гугл перекладачем, щоб не заморачівацца, а потім розшарили його по різним ресурсам.
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31.01.2024 16:51 Ответить
 
 