Бои, вероятно, немного утихнут до мая-июня. Тогда будут наступления, - министр обороны Эстонии Певкур

Бои на фронте в Украине, вероятно, "немного утихнут" в течение следующих нескольких месяцев.

Об этом заявил министр обороны Эстонии Анно Певкур, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, широкие наступательные действия возобновятся в мае-июне 2024 года, когда земля высохнет.

Он отметил, что именно тогда станет ясна судьба помощи со стороны Евросоюза и США.

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"Если в то время у нас не будет решения, то Украине, наверное, будет крайне сложно удержать свои позиции", - сказал Певкур.

Глава ведомства заявил, что Россию не беспокоят потери в личном составе.

"Мы видели это много раз", – резюмировал он.

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