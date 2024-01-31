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Бои, вероятно, немного утихнут до мая-июня. Тогда будут наступления, - министр обороны Эстонии Певкур
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Бои на фронте в Украине, вероятно, "немного утихнут" в течение следующих нескольких месяцев.
Об этом заявил министр обороны Эстонии Анно Певкур, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
По его словам, широкие наступательные действия возобновятся в мае-июне 2024 года, когда земля высохнет.
Он отметил, что именно тогда станет ясна судьба помощи со стороны Евросоюза и США.
"Если в то время у нас не будет решения, то Украине, наверное, будет крайне сложно удержать свои позиции", - сказал Певкур.
Глава ведомства заявил, что Россию не беспокоят потери в личном составе.
"Мы видели это много раз", – резюмировал он.
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+4 CryptoShorts
показать весь комментарий31.01.2024 16:13
+3 роман f858c103
показать весь комментарий31.01.2024 16:01
+3 Nero Angelo
показать весь комментарий31.01.2024 16:05
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Пожалуйста, подождите...
"Ми бачили це багато разів", - резюмував він. ЗНАЧИТЬ США І НАТО ДАЮТЬ УКРАЇНІ НЕДОСТАТНЬО НЕОБХІДНОЇ ЗБРОЇ ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ РАШИСТСЬКОГО ОСОБОВОГО СКЛАДУ І ВІЙСКОВОЇ ТЕХНІКИ...
Але для розгрому московського лайна недостатньо...
Да этот парень чёртов гений!